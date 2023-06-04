Тур: 38. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 22128 Главный судья: Ортис Мигель
0'
36' Желтая карточкаЭррера Янгель
1:0
52' ГолБудимир Анте
2:0
55' ГолБудимир Анте
56' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
73' Желтая карточкаМонкайола Хон
2:1
75' ГолРейньер Жезус
90' Желтая карточкаСтуани Кристиан
90' Желтая карточкаКоуто Ян
90' Undefined phrase: football_event_Гассанига Пауло
90' Желтая карточкаГассанига Пауло
90'+7
Ход матча
36'
52'
1:0
55'
2:0
73'
75'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
253 Количество передач 481
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Жирона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
162
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|8 (2)
|0.21
|Будимир Анте
|8
|0.21
|Эззалзули Абде
|4
|0.11
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Гарсия Рубен
|2
|0.05
|Гарсия Давид III
|2
|0.05
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.05
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Эрнандес Аридане
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.34
|Стуани Кристиан
|9 (5)
|0.24
|Рикельме Родриго
|4
|0.11
|Цыганков Виктор
|3
|0.08
|Мартинес Арнау
|3
|0.08
|Мартин Иван
|3
|0.08
|Давид Лопес
|3
|0.08
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.05
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|Рейньер Жезус
|2
|0.05
|Ромеу Ориоль
|2
|0.05
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.05
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Эззалзули Абде
|3
|2
|Монкайола Хон
|6
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Будимир Анте
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Пенья Рубен
|2
|1
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|11
|0
|Мартинес Арнау
|11
|0
|Ромеу Ориоль
|9
|1
|Стуани Кристиан
|8
|0
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|5
|0
|Давид Лопес
|5
|0
|Гассанига Пауло
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Жирона
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
3
16
Осасуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Жирона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
10
29
Осасуна
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
29% (11)
26% (10)
Жирона
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
11% (4)
53% (20)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
13
45
Голы по времени матча
Забито
25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
6
24%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
8
32%
5
24%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
20
31
6 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
10%
7
23%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
1
5%
8
26%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
4
20%
2
6%
61-75
8
40%
4
13%
76-90
Забито
13
34
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
28 Не забивали 22
2
15%
2
6%
1-15
4
31%
5
15%
16-30
3
23%
9
26%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
2
15%
7
21%
61-75
1
8%
7
21%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
0
0%
4
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
6
29%
7
26%
61-75
4
19%
8
30%
30%
76-90
Забито
38
55
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 14
14 Не забивали 8
8
21%
4
7%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
5
13%
13
24%
31-45
9
24%
9
16%
46-60
4
11%
10
18%
61-75
7
18%
12
22%
76-90
Пропущено
41
58
15 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 34
2
5%
11
19%
1-15
5
12%
6
10%
16-30
8
20%
12
21%
31-45
4
10%
8
14%
46-60
10
24%
9
16%
61-75
12
29%
29%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0
Результаты матчей
Осасуна
Жирона
Точный счет
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 39%
1
12 раз 32%
2
8 раз 21%
3
3 раза 8%
2
14 раз 37%
1
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
910
118
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
217
811
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2315
Больше Меньше
308
1127
1919
335
533
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|38
|28
|4
|6
|69 - 19
|88
|2.
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|75 - 36
|78
|3.
|Заявка
|38
|23
|8
|7
|70 - 33
|77
|4.
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|51 - 35
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|7
|12
|59 - 40
|64
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|8
|12
|46 - 40
|62
|7.
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|37 - 42
|53
|8.
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|47 - 43
|51
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|37 - 43
|50
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|58 - 55
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|45 - 53
|49
|12.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 54
|49
|13.
|1:0 Заявка
|38
|11
|11
|16
|30 - 52
|44
|14.
|1:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|34 - 45
|42
|16.
|1:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|17.
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 45
|41
|18.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|33 - 63
|40
|19.
|1:1 Заявка
|38
|8
|13
|17
|50 - 67
|37
|20.
|0:1 Заявка
|38
|5
|9
|24
|29 - 67
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 16
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 18
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 16
|38
|6.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|22 - 12
|35
|7.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|8.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|24 - 21
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|10.
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|11.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|12.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|15.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|16.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|17.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|18.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|19.
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|13
|1
|5
|32 - 15
|40
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 18
|35
|3.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 29
|17
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 25
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 26
|12
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|1:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|19 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (16)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|14
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12