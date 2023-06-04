Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Абде Эззалзули. Удар в створ, но вратарь начеку

Абде Эззалзули пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Абде Эззалзули создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Оооо... вот это был удар! Бернардо Эспиноса должен был забить с этой позиции.

49' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хорошую попытку сделал Цыганков Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Arnau Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Игра в одни ворота сейчас. Осасуна доминирует и владеет мячом

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорошую попытку сделал Абде Эззалзули. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Жирона

42' Абде Эззалзули из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Жирона

40' Торро Лукас из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Пенья Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Будимир Анте нанес удар головой, но Пауло Гассанига спокойно отбил мяч.

39' Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Абде Эззалзули нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Санчес Мануэль пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

36' Рефери не любит споров - именно за это Эррера Янгель сейчас получил желтую

36' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Абде Эззалзули из команды Осасуна в офсайде

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Рикельме Родриго пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

24' Удар от ворот произведет Жирона

23' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Осасуна

21' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Жирона

20' Оооо... вот это был удар! Будимир Анте должен был забить с этой позиции.

20' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Абде Эззалзули создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

16' Мартин Иван пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

14' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Цыганков Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Будимир Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Бернардо Эспиноса получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Бернардо Эспиноса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Торро Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Будимир Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Пенья Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

10' Arnau Martinez успешно блокирует удар.

10' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Жирона

9' Абде Эззалзули оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Осасуна

8' Цыганков Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Матч возобновлен

6' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

5' Гарсия Давид III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Эррера Янгель не смог попасть в створ ударом издали

4' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Давид III получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Гарсия Давид III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Жирона начинает с центра поля