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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Зрители: 22128 Главный судья: Ортис Мигель
Осасуна
2:1
Конец матча
Жирона
0'
36' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:0
52' Гол
Будимир Анте
2:0
55' Гол
Будимир Анте
56' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
73' Желтая карточка
Монкайола Хон
2:1
75' Гол
Рейньер Жезус
90' Желтая карточка
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Коуто Ян
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Гассанига Пауло
90' Желтая карточка
Гассанига Пауло
90'+7

Ход матча

6'
Круз Хуан
Гарсия Давид
 
36'
 
Эррера Янгель
52'
Будимир Анте
(Барха Энрике)
1:0
55'
Будимир Анте
(Монкайола Хон)
2:0
56'
 
Бернардо Эспиноса
59'
 
Стуани Кристиан
Рикельме Родриго
59'
 
Гарсия Алеш
Эррера Янгель
64'
 
Коуто Ян
Бернардо Эспиноса
65'
 
Рейньер Жезус
Кастельянос Валентин
69'
Авила Эсекьель
Будимир Анте
 
69'
Гарсия Рубен
Барха Энрике
 
73'
Монкайола Хон
 
75'
2:1
Рейньер Жезус
(Цыганков Виктор)
85'
Монкайола Хон
Эззалзули Абде
 
85'
Гомес Мойсес
Ибаньес Пабло
 
85'
 
Эрнандес Хави
Гутьеррес Мигель
90'
 
Стуани Кристиан
90'
 
Коуто Ян
90'
 
Гассанига Пауло
90'
 
Гассанига Пауло

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 253 Количество передач 481
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Осасуна 72.9% (86)
X 22.9% (27)
Жирона 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
12
Эззалзули
Абде
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
2
Бернардо
Эспиноса
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
Осасуна
4-3-3
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Осасуна
Жирона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
162

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 8 (2) 0.21
Будимир Анте 8 0.21
Эззалзули Абде 4 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Гарсия Рубен 2 0.05
Гарсия Давид III 2 0.05
Кике Гарсия 2 (1) 0.05
Барха Энрике 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эрнандес Аридане 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.34
Стуани Кристиан 9 (5) 0.24
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.08
Мартинес Арнау 3 0.08
Мартин Иван 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Гутьеррес Мигель 2 0.05
Эррера Янгель 2 0.05
Рейньер Жезус 2 0.05
Ромеу Ориоль 2 0.05
Сайс Самуэль 2 (2) 0.05
Гарсия Алеш 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Гарсия Давид III 8 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Эззалзули Абде 3 2
Монкайола Хон 6 0
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Будимир Анте 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Видаль Начо 4 0
Пенья Рубен 2 1
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Стуани Кристиан 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Гутьеррес Мигель 5 0
Бернардо Эспиноса 5 0
Давид Лопес 5 0
Гассанига Пауло 4 0
Эррера Янгель 4 0
Мичел Мадера 0 2
Хуанпе Хуан 3 0
Коуто Ян 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Мартин Иван 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Жирона
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

3
16
Осасуна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Жирона
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

10
29
Осасуна
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
29% (11)
26% (10)
Жирона
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
11% (4)
53% (20)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

13
45

Голы по времени матча

Забито

25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
6
24%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
8
32%
5
24%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

20
31
6 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
10%
7
23%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
1
5%
8
26%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
4
20%
2
6%
61-75
8
40%
4
13%
76-90

Забито

13
34
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
28 Не забивали 22
2
15%
2
6%
1-15
4
31%
5
15%
16-30
3
23%
9
26%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
2
15%
7
21%
61-75
1
8%
7
21%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
0
0%
4
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
6
29%
7
26%
61-75
4
19%
8
30%
30%
76-90

Забито

38
55
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 14
14 Не забивали 8
8
21%
4
7%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
5
13%
13
24%
31-45
9
24%
9
16%
46-60
4
11%
10
18%
61-75
7
18%
12
22%
76-90

Пропущено

41
58
15 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 34
2
5%
11
19%
1-15
5
12%
6
10%
16-30
8
20%
12
21%
31-45
4
10%
8
14%
46-60
10
24%
9
16%
61-75
12
29%
29%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Жирона

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 39%
1
12 раз 32%
2
8 раз 21%
3
3 раза 8%
2
14 раз 37%
1
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
11
8
2
17
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
2
17
1.5
8
11
1
18
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
15
0.5
Больше Меньше
30
8
11
27
1.5
19
19
3
35
2.5
5
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 38 28 4 6 69 - 19 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 1:0 Заявка 38 18 8 12 46 - 40 62
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Кадис
 1:0 Заявка 38 11 11 16 30 - 52 44
14.
Сельта
 1:0 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
16.
Альмерия
 1:1 Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
17.
Валенсия
 0:1 Заявка 38 11 8 19 41 - 45 41
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 38 8 13 17 50 - 67 37
20.
Эльче
 0:1 Заявка 38 5 9 24 29 - 67 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Бетис
 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
8.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
9.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
10.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
16.
Сельта
 1:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 20 27
17.
Кадис
 1:0 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
20.
Эльче
 0:1 Заявка 19 3 5 11 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 13 1 5 32 - 15 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 1:0 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Кадис
 1:0 Заявка 19 4 5 10 11 - 29 17
13.
Сельта
 1:0 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
14.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 3 3 13 14 - 26 12
19.
Эльче
 0:1 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 1 5 13 18 - 41 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
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Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Осасуна 72.9% (86)
    X 22.9% (27)
    Жирона 4.2% (5)
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