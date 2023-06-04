Тур: 38. Стадион: Аноэта. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
22
Баде
Луак
44
Ормиго
Диего
18
Гуйе
Папе
43
Буэно
Ману
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
-
44 Ормиго ДиегоЗащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Севилья
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.16
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|12
|0.32
|Кубо Такефуса
|9
|0.24
|Браис Мендес
|7
|0.18
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.11
|Барренечеа Андер
|3
|0.08
|Мерино Микель
|2
|0.05
|Сильва Давид
|2
|0.05
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.21
|Мир Рафа
|6
|0.16
|Ламела Эрик
|5
|0.13
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.11
|Акунья Маркос
|3
|0.08
|Гудель Неманья
|3
|0.08
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|Сусо Хесус
|2
|0.05
|Хиль Бриан
|2
|0.05
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.05
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|12
|0
|Субельдия Игор
|10
|0
|Мерино Микель
|6
|1
|Ариц Элустондо
|5
|1
|Фернандес Карлос
|6
|0
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Барренечеа Андер
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|3
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|8
|1
|Гуйе Папе
|4
|3
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Хордан Хоан
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Теллес Алекс
|6
|0
|Навас Хесус
|5
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Фернандо Режес
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Хиль Бриан
|4
|0
|Баде Луак
|4
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Севилья
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
11
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
21
21
Реал Сосьедад
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Севилья
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
23
23
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
4
17%
5
22%
1-15
5
22%
3
13%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Пропущено
16
26
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
4
25%
7
27%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
4
17%
2
8%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
4
17%
8
31%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
3
13%
8
31%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
2
9%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Забито
47
49
26 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 21
9 Не забивали 7
8
17%
7
14%
1-15
10
21%
7
14%
16-30
8
17%
11
22%
31-45
10
21%
6
12%
46-60
5
11%
6
12%
61-75
6
13%
12
24%
76-90
Пропущено
36
49
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 27
4
11%
4
8%
1-15
5
14%
9
18%
16-30
8
22%
6
12%
31-45
4
11%
10
20%
46-60
7
19%
8
16%
61-75
8
22%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Севилья
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
9 раз 24%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
145
810
811
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
162
811
414
217
216
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
307
1621
1225
334
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
58.7% (71)
Ничья
20.7% (25)
Севилья
20.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
36.4% (44)
1:1 Ничья
19.8% (24)
1:2 Севилья
14.9% (18)
1:0 Реал Сосьедад
14% (17)
2:0 Реал Сосьедад
2.5% (3)
0:1 Севилья
2.5% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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