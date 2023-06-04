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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 4'
Севилья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Реал Сосьедад 58.7% (71)
X 20.7% (25)
Севилья 20.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Севилья
1.71
5.45
6.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
7
Барренечеа
Андер
3
Субименди
Мартин
4
Ильяраменди
Асьер
23
Браис
Мендес
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
44
Ормиго
Диего
18
Гуйе
Папе
43
Буэно
Ману
17
Ламела
Эрик
21
Торрес
Оливер
24
Гомес
Алехандро
Папу
12
Мир
Рафа
Реал Сосьедад
4-3-1-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Севилья

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.16

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 12 0.32
Кубо Такефуса 9 0.24
Браис Мендес 7 0.18
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.11
Барренечеа Андер 3 0.08
Мерино Микель 2 0.05
Сильва Давид 2 0.05
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Пачеко Хон 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.21
Мир Рафа 6 0.16
Ламела Эрик 5 0.13
Окампос Лукас 4 (3) 0.11
Акунья Маркос 3 0.08
Гудель Неманья 3 0.08
Торрес Оливер 3 0.08
Сусо Хесус 2 0.05
Хиль Бриан 2 0.05
Кармона Хосе Анхель 2 0.05
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Гомес Алехандро Папу 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Корона Хесус 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Монтьель Гонсало 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Фернандо Режес 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 12 0
Субельдия Игор 10 0
Мерино Микель 6 1
Ариц Элустондо 5 1
Фернандес Карлос 6 0
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ильяраменди Асьер 5 0
Сорлот Александр 4 0
Барренечеа Андер 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 3
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 8 1
Гуйе Папе 4 3
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Хордан Хоан 8 0
Окампос Лукас 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Теллес Алекс 6 0
Навас Хесус 5 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Фернандо Режес 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Хиль Бриан 4 0
Баде Луак 4 0
Дилейни Томас 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Рекик Карим 2 0
Торрес Оливер 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Севилья
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
11
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
14

Волевые поражения

21
21
Реал Сосьедад
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Севилья
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

13
16

Волевые поражения

27
32

Голы по времени матча

Забито

23
23
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
4
17%
5
22%
1-15
5
22%
3
13%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
4
25%
7
27%
76-90

Забито

24
26
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
4
17%
2
8%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
4
17%
8
31%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
3
13%
8
31%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
2
9%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Забито

47
49
26 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 21
9 Не забивали 7
8
17%
7
14%
1-15
10
21%
7
14%
16-30
8
17%
11
22%
31-45
10
21%
6
12%
46-60
5
11%
6
12%
61-75
6
13%
12
24%
76-90

Пропущено

36
49
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 27
4
11%
4
8%
1-15
5
14%
9
18%
16-30
8
22%
6
12%
31-45
4
11%
10
20%
46-60
7
19%
8
16%
61-75
8
22%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Севилья

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
9 раз 24%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
5
8
10
1.5
8
11
1
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
2
8
11
1.5
4
14
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
30
7
16
21
1.5
12
25
3
34
2.5
4
33
1
36
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    В центре поля Гудель заехал по ногам сопернику. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев. 
  • 2'
    Хозяева сегодня будут играть в традиционных сине-белых цветах, гости выбрали красный комплект формы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал  стартовый свисток, матч начался. 
  • Первый тайм
  • 3'
    Реал Сосьедад пытается что-то создать.
  • 3'
    Ламела Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Кубо Такефуса
  • 1'
    Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 1'
    Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья

Исход игры
Реал Сосьедад
58.7% (71)
Ничья
20.7% (25)
Севилья
20.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
36.4% (44)
1:1 Ничья
19.8% (24)
1:2 Севилья
14.9% (18)
1:0 Реал Сосьедад
14% (17)
2:0 Реал Сосьедад
2.5% (3)
0:1 Севилья
2.5% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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