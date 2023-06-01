Тур: 38. Стадион: Аноэта. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Позже
История личных встреч
Реал Сосьедад
Севилья
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.16
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|12
|0.32
|Кубо Такефуса
|9
|0.24
|Браис Мендес
|7
|0.19
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.11
|Барренечеа Андер
|3
|0.08
|Мерино Микель
|2
|0.05
|Сильва Давид
|2
|0.05
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.22
|Мир Рафа
|6
|0.16
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.11
|Акунья Маркос
|3
|0.08
|Гудель Неманья
|3
|0.08
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|Сусо Хесус
|2
|0.05
|Хиль Бриан
|2
|0.05
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.05
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|12
|0
|Субельдия Игор
|10
|0
|Мерино Микель
|6
|1
|Ариц Элустондо
|5
|1
|Фернандес Карлос
|6
|0
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Барренечеа Андер
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|3
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|8
|1
|Гуйе Папе
|4
|3
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Хордан Хоан
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Теллес Алекс
|6
|0
|Навас Хесус
|5
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Фернандо Режес
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Хиль Бриан
|4
|0
|Баде Луак
|4
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Рекик Карим
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Севилья
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
11
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
21
21
Реал Сосьедад
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Севилья
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
23
23
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
4
17%
5
22%
1-15
5
22%
3
13%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Пропущено
16
26
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
4
25%
7
27%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
4
17%
2
8%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
4
17%
8
31%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
3
13%
8
31%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
2
9%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Забито
47
49
26 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 21
9 Не забивали 7
8
17%
7
14%
1-15
10
21%
7
14%
16-30
8
17%
11
22%
31-45
10
21%
6
12%
46-60
5
11%
6
12%
61-75
6
13%
12
24%
76-90
Пропущено
36
49
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 27
4
11%
4
8%
1-15
5
14%
9
18%
16-30
8
22%
6
12%
31-45
4
11%
10
20%
46-60
7
19%
8
16%
61-75
8
22%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Севилья
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
9 раз 24%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
145
810
811
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
162
811
414
217
216
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
307
1621
1225
334
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
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|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
51.3% (20)
Ничья
17.9% (7)
Севилья
30.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (24)
Меньше
36.84% (14)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
33.3% (13)
1:2 Севилья
20.5% (8)
1:1 Ничья
17.9% (7)
1:0 Реал Сосьедад
10.3% (4)
0:1 Севилья
5.1% (2)
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