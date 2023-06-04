Тур: 38. Стадион: Балаидос. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Ход матча
11'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
17
Галан
Хави
23
Кунде
Жюль
19
Кесси
Франк
24
Гарсия
Эрик
22
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
14 Тапия РенатоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Прим ПауПолузащитник
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
32 Торре ПаблоНападающий
-
44 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Барселона
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.82
0.75
Среднее время на гол
49
120
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
2.92
1.91
Среднее время на гол
30
47
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.39
1.3
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
37
69
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.32
|Вейга Габриэль
|10
|0.26
|Ларсен Йорген
|4
|0.11
|Перес Карлес
|3
|0.08
|Сеферович Харис
|3
|0.08
|Айду Джозеф
|3
|0.08
|Оскар Родригес
|2
|0.05
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.05
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|23
|0.61
|Рафинья Диас
|7
|0.18
|Фати Ансу
|6
|0.16
|Педри
|6
|0.16
|Дембеле Усман
|5
|0.13
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|Роберто Серхи
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|Гави
|2
|0.05
|Альба Жорди
|2
|0.05
|Депай Мемфис
|2
|0.05
|Бальде Алехандро
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|8
|0
|Тапия Ренато
|6
|1
|Мальо Уго
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|5
|1
|Оскар Родригес
|6
|0
|Галан Хави
|6
|0
|Де ла Торре Лука
|6
|0
|Аспас Яго
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Карлос Карвалхал
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|10
|0
|Рафинья Диас
|9
|0
|Бускетс Серхио
|7
|1
|Альба Жорди
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Левандовски Роберт
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Де Йонг Френки
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Педри
|2
|0
Результаты матчей
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Барселона
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
14
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
12
4
Сельта
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Барселона
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
24
2
Волевые поражения
11
36
Сельта
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Барселона
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
4
15
Волевые победы
25
6
Волевые поражения
23
40
Голы по времени матча
Забито
23
34
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
2
9%
3
9%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
6
26%
3
9%
31-45
3
13%
5
15%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
3
13%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
21
12
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
24%
3
25%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Забито
17
37
8 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 16
27 Не забивали 20
2
12%
6
16%
1-15
3
18%
5
14%
16-30
3
18%
13
35%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
4
24%
5
14%
76-90
Пропущено
32
4
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 3
12 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 3
7
22%
1
25%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
2
50%
61-75
8
25%
1
25%
76-90
Забито
40
71
19 В 1-м тайме 36
21 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 29
11 Не забивали 4
4
10%
9
13%
1-15
6
15%
11
15%
16-30
9
23%
16
23%
31-45
6
15%
8
11%
46-60
8
20%
12
17%
61-75
7
18%
15
21%
76-90
Пропущено
53
16
24 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 8
21 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 10
12
23%
4
25%
1-15
5
9%
3
19%
16-30
7
13%
1
6%
31-45
12
23%
1
6%
46-60
6
11%
4
25%
61-75
11
21%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Сельта
Барселона
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
3:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
7 раз 37%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 51%
0
10 раз 27%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сельта
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
172
513
109
315
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
162
316
711
217
513
118
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
334
829
1720
532
1225
136
730
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|38
|28
|4
|6
|69 - 19
|88
|2.
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|75 - 36
|78
|3.
|Заявка
|38
|23
|8
|7
|70 - 33
|77
|4.
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|51 - 35
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|7
|12
|59 - 40
|64
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|8
|12
|46 - 40
|62
|7.
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|37 - 42
|53
|8.
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|47 - 43
|51
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|37 - 43
|50
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|58 - 55
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|45 - 53
|49
|12.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 54
|49
|13.
|1:0 Заявка
|38
|11
|11
|16
|30 - 52
|44
|14.
|1:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|34 - 45
|42
|16.
|1:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|17.
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 45
|41
|18.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|33 - 63
|40
|19.
|1:1 Заявка
|38
|8
|13
|17
|50 - 67
|37
|20.
|0:1 Заявка
|38
|5
|9
|24
|29 - 67
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 16
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 18
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 16
|38
|6.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|22 - 12
|35
|7.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|8.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|24 - 21
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|10.
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|11.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|12.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|15.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|16.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|17.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|18.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|19.
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|13
|1
|5
|32 - 15
|40
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 18
|35
|3.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 29
|17
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 25
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 26
|12
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|1:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|8
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|19 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (16)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|14
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Барселона
Исход игры
Сельта
21.3% (27)
Ничья
22% (28)
Барселона
56.7% (72)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:2 Барселона
23.6% (30)
1:1 Ничья
16.5% (21)
2:1 Сельта
10.2% (13)
1:3 Барселона
8.7% (11)
1:0 Сельта
7.1% (9)
0:1 Барселона
6.3% (8)
0:3 Барселона
4.7% (6)
0:2 Барселона
3.9% (5)
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