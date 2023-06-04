Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Габри Вейга! Не получается у "Барселоны" короткими пасами выбраться в нападение, и результативную атаку проводит, напротив, "Сельта". Вейга входит в штрафную гостей по зоне правого инсайда и низом посылает мяч в дальний угол.

Посмотрим, насколько сильной будет реакция "Барселоны" на пропущенный мяч уже в первом тайме.

И не хочет "Сельта" опускаться назад. Желает она забить ещё до перерыва, поэтому зарабатывает угловой на правом фланге команда из Виго. Правда, не приводит этот корнер к опасности у ворот каталонцев.

2 минуты добавляет главный арбитр матча к основному времени первого тайма.

Аут на правом фланге на чужой половине поля вбросит "Сельта". Первая компенсированная минута из двух уже истекла.

Ещё штрафного добиваются хозяева на правом краю, который для них сродни угловому. Ферран Торрес и Френки де Йонг вдвоём настойчиво затолкали Хариса Сеферовича, на котором буквально повисли. Но не создаёт "Сельта" остроту с этого стандарта.

Свисток на перерыв. "Сельта" минимально выигрывает по итогам первого тайма у "Барселоны" благодаря позднему голу Габриэля Вейги в ворота Марка-Андре тер Штегена. Отдыхаем перерыв и потом зацениваем второй тайм.

В этом сезоне - да, "Барселона" добилась прогресса в чемпионате Испании, где взяла золотые медали впервые за четыре года. Но дальше спрос будет больше с этой команды.

Боковой арбитр поднимает флажок, а главный арбитр поднимает руку вверх: зафиксирован офсайд на правом фланге у игрока "Сельты" Карлеса Переса.

Было время, когда "Сельта" выбивала московский "Спартак" из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала турнира. Произошло это в начале 2007 года.

Левым флангом атакуют хозяева, есть прострел в рамках этой вылазки, но выбивает Френки де Йонг мяч из своей штрафной площадки в обратную сторону за боковую линию.

Оскар Родригес достаточно опасно пробивал по воротам каталонцев примерно с шестнадцати метров, и немножко не хватило ему точности, правее створа удар оказался.

Угловой у "Барселоны" есть на правом фланге. Следует подача Рафиньи Диаса на ближний край вратарской, откуда мяч вторым этажом выносит Харис Сеферович.

Роберт Левандовски пробивает с левого полуфланга в дальний угол, и мяч задевает штангу, прежде чем продолжить свой путь за лицевую линию.

ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0. Лука де ла Торре наносит дальний удар, Марк-Андре тер Штеген отражает перед собой, а Оскар Родригес из явного "вне игры" пробрасывает мяч в сетку.

Опасный момент создаёт "Барселона", Франк Кесси оказывается на ударной позиции в зоне правого инсайда и пробивает в ближний угол из-под Уная Нуньеса, а Иван Вильяр отражает мяч на угловой.

Корнер у ворот "Сельты" оборачивается оперативной контратакой хозяев поля, завершающейся дальним выстрелом Карлеса Переса по центру створа в руки Марка-Андре тер Штегена.

И тут же острую ситуацию создают в нападении каталонцы: Роберт Левандовски навешивает с левого угла штрафной площадки к дальней штанге, откуда Франк Кесси в падении отправляет мяч головой мимо левого угла.

В общем, нескучно смотреть этот матч, игра довольно открытая, хоть сам счёт на табло и не открыт.

Понятно, что "Барселона" является фаворитом на бумаге и всё такое, но "Сельта" ведёт отчаянную борьбу за выживание, и ей не до сантиментов, а каталонцы уже обладают золотыми медалями Ла Лиги.

На правом фланге на своей половине поля Франсиско Пейнадо осуществляет толчок в адрес Франка Кесси и нарушает правила таким образом.

Марко Алонсо в районе левого угла чужой штрафной площади сам спотыкается об сидящего на газоне Оскара Мингесу, и это фол со стороны игрока "Барселоны".

"Барселона" всё же имеет преимущество в плане процента владения мячом, это её традиционный стиль, и она предпочитает его придерживаться.

Однако "Сельта" всегда готова ужалить своего именитого соперника в колких контратаках, поэтому всегда нужно сохранять концентрацию Марку-Андре тер Штегену и компании.

На следующий сезон работу Хави наверняка будут серьёзно оценивать уже не только на фоне чемпионата Испании, но и в плане выступления его команды в Лиге чемпионов.

24' Рафинья Диас осуществлял подачу корнера с правого фланга, однако не привело это к опасному моменту, мяч был перехвачен Харисом Сеферовичем.

23' Справа от лицевой простреливал Рафинья Диас, сохранивший мяч в поле, и удалось заработать угловой "сине-гранатовым" в данном случае.

22' Харис Сеферович откликается на заброс Хави Галана с левого фланга и пробивает головой в ближний угол, что не является тревожным эпизодом для находящегося начеку Марка-Андре тер Штегена.

21' То "Барселона" прижимала другую команду, а теперь "Сельта" делает это с каталонским клубом. Позиционную атаку проводит команда из Виго.

20' С линии штрафной площадки Лука де ла Торре пробует загнать мяч в сетку ворот "Барселоны", однако если так высоко направлять игровой снаряд, это бесперспективно.

19' Харис Сеферович извиняется перед партнёром за неточный заброс вперёд, в результате которого мяч неопасно проследовал по направлению к Марку-Андре тер Штегену.

18' Сейчас поддавливают каталонцы своих соперников, плотно взялись за дело "сине-гранатовые", поэтому "Сельте" нужно очень внимательно действовать в обороне.

17' Как раз "Вальядолиду" проигрывала недавно "Барселона" - могла себе позволить команда Хави уступить аутсайдеру, имея уже золотые медали в своём кармане.

16' У "Сельты" идёт борьба за выживание. Чтобы сохранить 17-ю строчку, надо постараться победить сегодня команде из Виго, если не хочет она наблюдать, как играет в параллельном матче "Вальядолид".

15' Но прямо сейчас - да, мяч находится в центре поля. Правда, теряет его "Барселона" достаточно быстро, когда пробует двигаться вперёд правым флангом.

14' Приличная динамика наблюдается в этом матче, мяч практически не задерживается в центре поля, обе команды нацелены на атаку.

13' Почти с линии штрафной площади наносил обводящий удар Габри Вега, получилось по центру створа прямо в руки Марка-Андре тер Штегена. Можно было здесь пробить и поопаснее.

12' Просто какой-то марафон устроили команды со своими офсайдами, в последнем случае вмешательство ВАР потребовалось, а то "Барселона" уже отпраздновала взятие чужих ворот.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.

Левандовски толком не сумел нанести удар по воротам после доставки Алонсо с левого края и рикошета от Нуньеса, зато Кесси переправил мяч в сетку, но в итоге зафиксирован опять офсайд.

10' Габриэль Вейга теперь вырывался на рандеву с Марком-Андре тер Штегеном, которого не смог переиграть, и снова было положение "вне игры".

9' А здесь офсайд у игрока гостей Рафиньи Диаса, который прорвался вперёд по зоне правого инсайда, перебросил мяч через вратаря и не попал в ближний угол.

8' В положении "вне игры" оказались сразу несколько игроков "Сельты", когда Иван Вильяр выносил мяч далеко вперёд из своей штрафной площадки.

7' Оскар Родригес нанёс со штрафного неподготовленный удар по воротам, и мяч отправился левее рамки створа Марка-Андре тер Штегена.

6' Перспективный штрафной удар зарабатывает сейчас "Сельта". Карлес Перес двигался по зоне правого полуфланга, и его толкнул на газон сбоку Андреас Кристенсен.

5' "Барселона", конечно, давно уже стала чемпионом, поэтому несколько матчей на финише сезона у неё наполовину товарищеские, но такому клубу всегда побеждать хочется.

4' Угловой не удалось заработать "сине-гранатовым" в очередной правофланговой атаке, вратарь "Сельты" введёт мяч в игру от своих ворот.

3' "Барселона" атаковала правым флангом, но неудачно это произошло, упустили мяч в аут. А потом шёл вперёд уже коллектив из Виго, и Габриэль Вейга достаточно опасный нанёс удар с приличной дистанции, но выручил каталонцев Марк-Андре тер Штеген.

2' "Сельта" играет в бело-голубой форме, а "Барселона" появилась на поле в сине-гранатовой расцветке.