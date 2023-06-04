  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Сельта
1:0
Перерыв
Барселона
0'
11' Undefined phrase: football_event_
Кесси Франк
1:0
42' Гол
Вейга Габриэль

Ход матча

11'
 
Кесси Франк
42'
Вейга Габриэль
(Сеферович Харис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 127
Сельта 21.3% (27)
X 22% (28)
Барселона 56.7% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Барселона
2.80
3.80
6.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
3
Мингеса
Оскар
4
Нуньес
Унай
26
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
23
Де
ла
Торре
Лука
24
Вейга
Габриэль
22
Сеферович
Харис
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
17
Алонсо
Маркос
19
Кесси
Франк
24
Гарсия
Эрик
21
Де
Йонг
Френки
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
11
Торрес
Ферран
Сельта
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Барселона

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.75

Среднее время на гол

49
120

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

2.92
1.91

Среднее время на гол

30
47

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.39
1.3

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

37
69

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.32
Вейга Габриэль 10 0.26
Ларсен Йорген 4 0.11
Перес Карлес 3 0.08
Сеферович Харис 3 0.08
Айду Джозеф 3 0.08
Оскар Родригес 2 0.05
Пасьенса Гонсало 2 0.05
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 0.61
Рафинья Диас 7 0.18
Фати Ансу 6 0.16
Педри 6 0.16
Дембеле Усман 5 0.13
Торрес Ферран 4 0.11
Роберто Серхи 4 0.11
Де Йонг Френки 2 0.05
Гави 2 0.05
Альба Жорди 2 0.05
Депай Мемфис 2 0.05
Бальде Алехандро 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бускетс Серхио 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 8 0
Тапия Ренато 6 1
Мальо Уго 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 5 1
Оскар Родригес 6 0
Галан Хави 6 0
Де ла Торре Лука 6 0
Аспас Яго 5 0
Перес Карлес 5 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Карлос Карвалхал 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сведберг Виллиот 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 10 0
Рафинья Диас 9 0
Бускетс Серхио 7 1
Альба Жорди 5 1
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Левандовски Роберт 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Роберто Серхи 3 0
Де Йонг Френки 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0

Результаты матчей

Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Барселона
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
14

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

12
4
Сельта
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Барселона
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
2

Волевые поражения

11
36
Сельта
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Барселона
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

4
15

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

23
40

Голы по времени матча

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
2
9%
3
9%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
6
26%
3
9%
31-45
3
13%
5
15%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
3
13%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
24%
3
25%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

17
37
8 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 16
27 Не забивали 20
2
12%
6
16%
1-15
3
18%
5
14%
16-30
3
18%
13
35%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
4
24%
5
14%
76-90

Пропущено

32
4
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 3
12 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 3
7
22%
1
25%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
2
50%
61-75
8
25%
1
25%
76-90

Забито

40
71
19 В 1-м тайме 36
21 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 29
11 Не забивали 4
4
10%
9
13%
1-15
6
15%
11
15%
16-30
9
23%
16
23%
31-45
6
15%
8
11%
46-60
8
20%
12
17%
61-75
7
18%
15
21%
76-90

Пропущено

53
16
24 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 8
21 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 10
12
23%
4
25%
1-15
5
9%
3
19%
16-30
7
13%
1
6%
31-45
12
23%
1
6%
46-60
6
11%
4
25%
61-75
11
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Сельта
Барселона

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
3:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
7 раз 37%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 51%
0
10 раз 27%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сельта
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
2
5
13
1.5
10
9
3
15
2.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
2
3
16
1.5
7
11
2
17
2.5
5
13
1
18
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
33
4
8
29
1.5
17
20
5
32
2.5
12
25
1
36
3.5
7
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 38 28 4 6 69 - 19 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 1:0 Заявка 38 18 8 12 46 - 40 62
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Кадис
 1:0 Заявка 38 11 11 16 30 - 52 44
14.
Сельта
 1:0 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
16.
Альмерия
 1:1 Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
17.
Валенсия
 0:1 Заявка 38 11 8 19 41 - 45 41
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 38 8 13 17 50 - 67 37
20.
Эльче
 0:1 Заявка 38 5 9 24 29 - 67 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Бетис
 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
8.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
9.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
10.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
16.
Сельта
 1:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 20 27
17.
Кадис
 1:0 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
20.
Эльче
 0:1 Заявка 19 3 5 11 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 13 1 5 32 - 15 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 1:0 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Кадис
 1:0 Заявка 19 4 5 10 11 - 29 17
13.
Сельта
 1:0 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
14.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 3 3 13 14 - 26 12
19.
Эльче
 0:1 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 1 5 13 18 - 41 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Сельта" минимально выигрывает по итогам первого тайма у "Барселоны" благодаря позднему голу Габриэля Вейги в ворота Марка-Андре тер Штегена. Отдыхаем перерыв и потом зацениваем второй тайм.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ещё штрафного добиваются хозяева на правом краю, который для них сродни угловому. Ферран Торрес и Френки де Йонг вдвоём настойчиво затолкали Хариса Сеферовича, на котором буквально повисли. Но не создаёт "Сельта" остроту с этого стандарта.
  • 45'
    Аут на правом фланге на чужой половине поля вбросит "Сельта". Первая компенсированная минута из двух уже истекла.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр матча к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    И не хочет "Сельта" опускаться назад. Желает она забить ещё до перерыва, поэтому зарабатывает угловой на правом фланге команда из Виго. Правда, не приводит этот корнер к опасности у ворот каталонцев.
  • 43'
    Посмотрим, насколько сильной будет реакция "Барселоны" на пропущенный мяч уже в первом тайме.
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Габри Вейга!
    Не получается у "Барселоны" короткими пасами выбраться в нападение, и результативную атаку проводит, напротив, "Сельта". Вейга входит в штрафную гостей по зоне правого инсайда и низом посылает мяч в дальний угол.
  • Офсайд
    41'
    ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
    Лука де ла Торре наносит дальний удар, Марк-Андре тер Штеген отражает перед собой, а Оскар Родригес из явного "вне игры" пробрасывает мяч в сетку.
  • Штанга
    40'
    Роберт Левандовски пробивает с левого полуфланга в дальний угол, и мяч задевает штангу, прежде чем продолжить свой путь за лицевую линию.
  • Угловой
    39'
    Угловой у "Барселоны" есть на правом фланге. Следует подача Рафиньи Диаса на ближний край вратарской, откуда мяч вторым этажом выносит Харис Сеферович.
  • Опасный момент
    38'
    Оскар Родригес достаточно опасно пробивал по воротам каталонцев примерно с шестнадцати метров, и немножко не хватило ему точности, правее створа удар оказался.
  • 37'
    Левым флангом атакуют хозяева, есть прострел в рамках этой вылазки, но выбивает Френки де Йонг мяч из своей штрафной площадки в обратную сторону за боковую линию.
  • 36'
    Было время, когда "Сельта" выбивала московский "Спартак" из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала турнира. Произошло это в начале 2007 года.
  • Офсайд
    35'
    Боковой арбитр поднимает флажок, а главный арбитр поднимает руку вверх: зафиксирован офсайд на правом фланге у игрока "Сельты" Карлеса Переса.
  • 34'
    В этом сезоне - да, "Барселона" добилась прогресса в чемпионате Испании, где взяла золотые медали впервые за четыре года. Но дальше спрос будет больше с этой команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      На следующий сезон работу Хави наверняка будут серьёзно оценивать уже не только на фоне чемпионата Испании, но и в плане выступления его команды в Лиге чемпионов.
    • 32'
      Однако "Сельта" всегда готова ужалить своего именитого соперника в колких контратаках, поэтому всегда нужно сохранять концентрацию Марку-Андре тер Штегену и компании.
    • 31'
      "Барселона" всё же имеет преимущество в плане процента владения мячом, это её традиционный стиль, и она предпочитает его придерживаться.
    • Фол, нарушение
      30'
      Марко Алонсо в районе левого угла чужой штрафной площади сам спотыкается об сидящего на газоне Оскара Мингесу, и это фол со стороны игрока "Барселоны". 
    • Фол, нарушение
      29'
      На правом фланге на своей половине поля Франсиско Пейнадо осуществляет толчок в адрес Франка Кесси и нарушает правила таким образом.
    • 28'
      Понятно, что "Барселона" является фаворитом на бумаге и всё такое, но "Сельта" ведёт отчаянную борьбу за выживание, и ей не до сантиментов, а каталонцы уже обладают золотыми медалями Ла Лиги.
    • 27'
      В общем, нескучно смотреть этот матч, игра довольно открытая, хоть сам счёт на табло и не открыт.
    • Опасный момент
      26'
      И тут же острую ситуацию создают в нападении каталонцы: Роберт Левандовски навешивает с левого угла штрафной площадки к дальней штанге, откуда Франк Кесси в падении отправляет мяч головой мимо левого угла.
    • Угловой
      26'
      Корнер у ворот "Сельты" оборачивается оперативной контратакой хозяев поля, завершающейся дальним выстрелом Карлеса Переса по центру створа в руки Марка-Андре тер Штегена.
    • Опасный момент
      25'
      Опасный момент создаёт "Барселона", Франк Кесси оказывается на ударной позиции в зоне правого инсайда и пробивает в ближний угол из-под Уная Нуньеса, а Иван Вильяр отражает мяч на угловой.
    • 24'
      Рафинья Диас осуществлял подачу корнера с правого фланга, однако не привело это к опасному моменту, мяч был перехвачен Харисом Сеферовичем.
    • Угловой
      23'
      Справа от лицевой простреливал Рафинья Диас, сохранивший мяч в поле, и удалось заработать угловой "сине-гранатовым" в данном случае.
    • 22'
      Харис Сеферович откликается на заброс Хави Галана с левого фланга и пробивает головой в ближний угол, что не является тревожным эпизодом для находящегося начеку Марка-Андре тер Штегена.
    • 21'
      То "Барселона" прижимала другую команду, а теперь "Сельта" делает это с каталонским клубом. Позиционную атаку проводит команда из Виго.
    • 20'
      С линии штрафной площадки Лука де ла Торре пробует загнать мяч в сетку ворот "Барселоны", однако если так высоко направлять игровой снаряд, это бесперспективно.
    • 19'
      Харис Сеферович извиняется перед партнёром за неточный заброс вперёд, в результате которого мяч неопасно проследовал по направлению к Марку-Андре тер Штегену.
    • 18'
      Сейчас поддавливают каталонцы своих соперников, плотно взялись за дело "сине-гранатовые", поэтому "Сельте" нужно очень внимательно действовать в обороне.
    • 17'
      Как раз "Вальядолиду" проигрывала недавно "Барселона" - могла себе позволить команда Хави уступить аутсайдеру, имея уже золотые медали в своём кармане.
    • 16'
      У "Сельты" идёт борьба за выживание. Чтобы сохранить 17-ю строчку, надо постараться победить сегодня команде из Виго, если не хочет она наблюдать, как играет в параллельном матче "Вальядолид".
    • 15'
      Но прямо сейчас - да, мяч находится в центре поля. Правда, теряет его "Барселона" достаточно быстро, когда пробует двигаться вперёд правым флангом.
    • 14'
      Приличная динамика наблюдается в этом матче, мяч практически не задерживается в центре поля, обе команды нацелены на атаку.
    • 13'
      Почти с линии штрафной площади наносил обводящий удар Габри Вега, получилось по центру створа прямо в руки Марка-Андре тер Штегена. Можно было здесь пробить и поопаснее.
    • Видеоповтор
      12'
      Просто какой-то марафон устроили команды со своими офсайдами, в последнем случае вмешательство ВАР потребовалось, а то "Барселона" уже отпраздновала взятие чужих ворот.
    • Офсайд
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Левандовски толком не сумел нанести удар по воротам после доставки Алонсо с левого края и рикошета от Нуньеса, зато Кесси переправил мяч в сетку, но в итоге зафиксирован опять офсайд.
    • Офсайд
      10'
      Габриэль Вейга теперь вырывался на рандеву с Марком-Андре тер Штегеном, которого не смог переиграть, и снова было положение "вне игры".
    • Офсайд
      9'
      А здесь офсайд у игрока гостей Рафиньи Диаса, который прорвался вперёд по зоне правого инсайда, перебросил мяч через вратаря и не попал в ближний угол.
    • Офсайд
      8'
      В положении "вне игры" оказались сразу несколько игроков "Сельты", когда Иван Вильяр выносил мяч далеко вперёд из своей штрафной площадки.
    • 7'
      Оскар Родригес нанёс со штрафного неподготовленный удар по воротам, и мяч отправился левее рамки створа Марка-Андре тер Штегена.
    • Фол, нарушение
      6'
      Перспективный штрафной удар зарабатывает сейчас "Сельта". Карлес Перес двигался по зоне правого полуфланга, и его толкнул на газон сбоку Андреас Кристенсен.
    • 5'
      "Барселона", конечно, давно уже стала чемпионом, поэтому несколько матчей на финише сезона у неё наполовину товарищеские, но такому клубу всегда побеждать хочется.
    • 4'
      Угловой не удалось заработать "сине-гранатовым" в очередной правофланговой атаке, вратарь "Сельты" введёт мяч в игру от своих ворот.
    • Опасный момент
      3'
      "Барселона" атаковала правым флангом, но неудачно это произошло, упустили мяч в аут. А потом шёл вперёд уже коллектив из Виго, и Габриэль Вейга достаточно опасный нанёс удар с приличной дистанции, но выручил каталонцев Марк-Андре тер Штеген.
    • 2'
      "Сельта" играет в бело-голубой форме, а "Барселона" появилась на поле в сине-гранатовой расцветке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.47. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.47 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Сельта 1:0 Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Барселона

    Исход игры
    Сельта
    21.3% (27)
    Ничья
    22% (28)
    Барселона
    56.7% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    23.6% (30)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    2:1 Сельта
    10.2% (13)
    1:3 Барселона
    8.7% (11)
    1:0 Сельта
    7.1% (9)
    0:1 Барселона
    6.3% (8)
    0:3 Барселона
    4.7% (6)
    0:2 Барселона
    3.9% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сельта
    Барселона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     