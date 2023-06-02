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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Сельта
 
Позже
Барселона
Прогнозы 38
Сельта 23.7% (9)
X 23.7% (9)
Барселона 52.6% (20)
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Сельта
Ничья
Барселона
2.79
3.80
3.80
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История личных встреч

Сельта
Барселона

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.75

Среднее время на гол

49
120

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

2.92
1.91

Среднее время на гол

30
47

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.39
1.3

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

37
69

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.32
Вейга Габриэль 9 0.24
Ларсен Йорген 4 0.11
Перес Карлес 3 0.08
Сеферович Харис 3 0.08
Айду Джозеф 3 0.08
Оскар Родригес 2 0.05
Пасьенса Гонсало 2 0.05
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 0.62
Рафинья Диас 7 0.19
Фати Ансу 6 0.16
Педри 6 0.16
Дембеле Усман 5 0.14
Торрес Ферран 4 0.11
Роберто Серхи 4 0.11
Де Йонг Френки 2 0.05
Гави 2 0.05
Альба Жорди 2 0.05
Депай Мемфис 2 0.05
Бальде Алехандро 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бускетс Серхио 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 8 0
Тапия Ренато 6 1
Мальо Уго 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 5 1
Оскар Родригес 6 0
Галан Хави 6 0
Де ла Торре Лука 6 0
Аспас Яго 5 0
Перес Карлес 5 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Карлос Карвалхал 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сведберг Виллиот 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 10 0
Рафинья Диас 9 0
Бускетс Серхио 7 1
Альба Жорди 5 1
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Левандовски Роберт 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Роберто Серхи 3 0
Де Йонг Френки 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0

Результаты матчей

Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Барселона
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
14

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

12
4
Сельта
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Барселона
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
2

Волевые поражения

11
36
Сельта
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Барселона
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

4
15

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

23
40

Голы по времени матча

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
2
9%
3
9%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
6
26%
3
9%
31-45
3
13%
5
15%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
3
13%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
24%
3
25%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

17
37
8 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 16
27 Не забивали 20
2
12%
6
16%
1-15
3
18%
5
14%
16-30
3
18%
13
35%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
4
24%
5
14%
76-90

Пропущено

32
4
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 3
12 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 3
7
22%
1
25%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
2
50%
61-75
8
25%
1
25%
76-90

Забито

40
71
19 В 1-м тайме 36
21 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 29
11 Не забивали 4
4
10%
9
13%
1-15
6
15%
11
15%
16-30
9
23%
16
23%
31-45
6
15%
8
11%
46-60
8
20%
12
17%
61-75
7
18%
15
21%
76-90

Пропущено

53
16
24 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 8
21 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 10
12
23%
4
25%
1-15
5
9%
3
19%
16-30
7
13%
1
6%
31-45
12
23%
1
6%
46-60
6
11%
4
25%
61-75
11
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Сельта
Барселона

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
3:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
7 раз 37%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
6 раз 33%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 51%
0
10 раз 27%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
4
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сельта
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
2
5
13
1.5
10
9
3
15
2.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
2
3
16
1.5
7
11
2
17
2.5
5
13
1
18
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
33
4
8
29
1.5
17
20
5
32
2.5
12
25
1
36
3.5
7
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

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    • Прогнозы 38
    Сельта 23.7% (9)
    X 23.7% (9)
    Барселона 52.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Барселона
    2.79
    3.80
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта - Барселона

    Исход игры
    Сельта
    23.7% (9)
    Ничья
    23.7% (9)
    Барселона
    52.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    21.1% (8)
    2:1 Сельта
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    15.8% (6)
    0:1 Барселона
    13.2% (5)
    0:3 Барселона
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    1:0 Сельта
    5.3% (2)
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