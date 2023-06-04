Тур: 38. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Сото Сесар
0'
0:1
10' ГолТуре Эль Билал
1:1
13' ГолПуадо Хавьер
30' Желтая карточкаОливан Бриан
30' Желтая карточкаПосо Алехандро
41' Желтая карточкаМонтес Сесар
45' Желтая карточкаСаму Кошта
Ход матча
10'
13'
1:1
30'
30'
41'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Монтес
Сесар
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Кошта
14
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Альмерия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|16 (5)
|0.42
|Брайтвайт Мартин
|10
|0.26
|Пуадо Хавьер
|7
|0.18
|Дардер Серхи
|6
|0.16
|Монтес Сесар
|3
|0.08
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Видаль Алеш
|0
|0
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Кабрера Леандро
|0
|0
|Калеро Фернандо
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|7
|0.18
|Лазаро
|6
|0.16
|Суарес Луис III
|4
|0.11
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.11
|Баптистао Лео
|4
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.08
|Бабич Срджан
|3
|0.08
|Робертоне Лукас
|2
|0.05
|Эмбарба Адриан
|2
|0.05
|Портильо Франсиско
|2
|0.05
|Умар Садик
|2
|0.05
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Эли Родриго
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|14
|0
|Кабрера Леандро
|9
|2
|Видаль Алеш
|9
|1
|Винисиус Соуза
|9
|1
|Брайтвайт Мартин
|6
|1
|Оливан Бриан
|7
|0
|Монтес Сесар
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Гарсия Луис IV
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|9
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эгуарас Иниго
|6
|0
|Де ла Ос Сесар
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Суарес Луис III
|4
|1
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Посо Алехандро
|2
|0
|Мендес Убулан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Лазаро
|1
|0
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
21
15
Эспаньол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Альмерия
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (9)
50% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
15
25
Эспаньол
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Альмерия
23.3%
76.7%
7 побед 23 поражения
Первый тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
36
40
Голы по времени матча
Забито
26
17
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
0
0%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
9
35%
2
12%
76-90
Пропущено
30
40
18 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
4
13%
5
13%
1-15
6
20%
5
13%
16-30
8
27%
9
23%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
1
3%
8
20%
61-75
6
20%
7
18%
76-90
Забито
24
29
7 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
2
8%
4
14%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
4
17%
7
24%
46-60
8
33%
2
7%
61-75
5
21%
4
14%
76-90
Пропущено
35
22
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
6%
2
9%
1-15
8
23%
4
18%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
4
11%
5
23%
46-60
6
17%
4
18%
61-75
9
26%
6
27%
76-90
Забито
50
46
13 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
3 Не забивали 10
2
4%
7
15%
1-15
4
8%
8
17%
16-30
7
14%
9
20%
31-45
8
16%
11
24%
46-60
15
30%
5
11%
61-75
14
28%
6
13%
76-90
Пропущено
65
62
34 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 36
24 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 33
6
9%
7
11%
1-15
14
22%
9
15%
16-30
14
22%
10
16%
31-45
9
14%
11
18%
46-60
7
11%
12
19%
61-75
15
23%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валенсия - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2
Результаты матчей
Эспаньол
Альмерия
Точный счет
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
2:2
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
2
14 раз 38%
0
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
810
910
117
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
126
712
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
2710
1522
1423
136
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|38
|28
|4
|6
|69 - 19
|88
|2.
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|75 - 36
|78
|3.
|Заявка
|38
|23
|8
|7
|70 - 33
|77
|4.
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|51 - 35
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|7
|12
|59 - 40
|64
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|8
|12
|46 - 40
|62
|7.
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|37 - 42
|53
|8.
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|47 - 43
|51
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|37 - 43
|50
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|58 - 55
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|45 - 53
|49
|12.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 54
|49
|13.
|1:0 Заявка
|38
|11
|11
|16
|30 - 52
|44
|14.
|1:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|34 - 45
|42
|16.
|1:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|17.
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 45
|41
|18.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|33 - 63
|40
|19.
|1:1 Заявка
|38
|8
|13
|17
|50 - 67
|37
|20.
|0:1 Заявка
|38
|5
|9
|24
|29 - 67
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 16
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 18
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 16
|38
|6.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|22 - 12
|35
|7.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|8.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|24 - 21
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|10.
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|11.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|12.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|15.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|16.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|17.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|18.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|19.
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|13
|1
|5
|32 - 15
|40
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 18
|35
|3.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 29
|17
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 25
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 26
|12
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|1:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|8
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|19 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (16)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|14
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Альмерия
Исход игры
Эспаньол
65.5% (78)
Ничья
19.3% (23)
Альмерия
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (45)
Меньше
60.87% (70)
Обе команды забьют
Да
53.91% (62)
Нет
46.09% (53)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
28.6% (34)
2:1 Эспаньол
24.4% (29)
1:1 Ничья
15.1% (18)
1:2 Альмерия
8.4% (10)
2:0 Эспаньол
8.4% (10)
0:1 Альмерия
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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