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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Зрители: 14213 Главный судья: Сото Сесар
Эспаньол
3:3
Конец матча
Альмерия
0'
0:1
10' Гол
Туре Эль Билал
1:1
13' Гол
Пуадо Хавьер
30' Желтая карточка
Оливан Бриан
30' Желтая карточка
Посо Алехандро
41' Желтая карточка
Монтес Сесар
45' Желтая карточка
Саму Кошта
2:1
49' Гол
Пьер-Габриэль Ронаэль
2:2
58' Гол
Эмбарба Адриан
3:2
73' Гол
Колеошо Лука
87' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
3:3
87' Пенальти
Эмбарба Адриан
90' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
90'+10

Ход матча

10'
0:1
Туре Эль Билал
(Сентельес Алехандро)
13'
Пуадо Хавьер
(Дардер Серхи)
1:1
30'
Оливан Бриан
 
30'
 
Посо Алехандро
41'
Монтес Сесар
 
45'
 
Саму Кошта
46'
Кеддари Вассим
Калеро Фернандо
 
49'
Пьер-Габриэль Ронаэль
(Оливан Бриан)
2:1
58'
2:2
Эмбарба Адриан
(Саму Кошта)
60'
Баре Кейди
Эспозито Эду
 
63'
Хиль Оскар II
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
64'
Колеошо Лука
Дардер Серхи
 
64'
 
Де ла Ос Сесар
Лазаро
64'
 
Портильо Франсиско
Мелеро Гонсало
73'
Колеошо Лука
(Баре Кейди)
3:2
75'
 
Акиеме Серхио
Сентельес Алехандро
75'
 
Соуза Диего
Саму Кошта
78'
Винисиус Соуза
Рибаудо Нико
 
83'
 
Рамазани Ларжи
Туре Эль Билал
87'
 
Рамазани Ларжи
87'
3:3
Эмбарба Адриан
90'
 
Мелеро Гонсало

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 458 Количество передач 260
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Эспаньол 65.5% (78)
X 19.3% (23)
Альмерия 15.1% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
23
Монтес
Сесар
5
Калеро
Фернандо
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
6
Денис
Суарес
21
Рибаудо
Нико
17
Брайтвайт Мартин
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
23
Саму
Кошта
3
Мелеро
Гонсало
14
Лазаро
9
Туре
Эль
Билал
10
Эмбарба
Адриан
Эспаньол
4-2-3-1
Альмерия
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Альмерия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМС
0:4
П
3:0
П
1:1
П
1:2
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
0:3
П
2:2
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 16 (5) 0.42
Брайтвайт Мартин 10 0.26
Пуадо Хавьер 7 0.18
Дардер Серхи 6 0.16
Монтес Сесар 3 0.08
Эспозито Эду 2 0.05
Оливан Бриан 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Видаль Алеш 0 0
Санчес Рубен II 0 0
Кабрера Леандро 0 0
Баре Кейди 0 0
Калеро Фернандо 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 7 0.18
Лазаро 6 0.16
Суарес Луис III 4 0.11
Эмбарба Адриан 4 (1) 0.11
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.11
Баптистао Лео 4 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Бабич Срджан 3 0.08
Робертоне Лукас 2 0.05
Портильо Франсиско 2 0.05
Умар Садик 2 0.05
Сентельес Алехандро 1 0.03
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0
Саму Кошта 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 14 0
Кабрера Леандро 9 2
Видаль Алеш 9 1
Винисиус Соуза 9 1
Брайтвайт Мартин 6 1
Оливан Бриан 7 0
Монтес Сесар 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Гарсия Луис IV 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 9 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эгуарас Иниго 6 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Рамазани Ларжи 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Суарес Луис III 4 1
Мелеро Гонсало 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Посо Алехандро 2 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Саму Кошта 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

24
18
Эспаньол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Альмерия
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (10)
47% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

15
25
Эспаньол
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
Альмерия
23.3%
76.7%
7 побед 23 поражения
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (5)
50% (19)
37% (14)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

39
43

Голы по времени матча

Забито

29
20
7 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
1
3%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
8
28%
3
15%
61-75
9
31%
3
15%
76-90

Пропущено

33
43
19 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
5
15%
6
14%
1-15
6
18%
5
12%
16-30
8
24%
9
21%
31-45
6
18%
7
16%
46-60
1
3%
9
21%
61-75
7
21%
7
16%
76-90

Забито

24
29
7 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
2
8%
4
14%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
4
17%
7
24%
46-60
8
33%
2
7%
61-75
5
21%
4
14%
76-90

Пропущено

35
22
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
6%
2
9%
1-15
8
23%
4
18%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
4
11%
5
23%
46-60
6
17%
4
18%
61-75
9
26%
6
27%
76-90

Забито

53
49
14 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
3 Не забивали 10
3
6%
8
16%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
7
13%
9
18%
31-45
9
17%
12
24%
46-60
16
30%
5
10%
61-75
14
26%
7
14%
76-90

Пропущено

68
65
35 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 38
25 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 34
7
10%
8
12%
1-15
14
21%
9
14%
16-30
14
21%
10
15%
31-45
10
15%
12
18%
46-60
7
10%
13
20%
61-75
16
24%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валенсия - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Эспаньол
Альмерия

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
7 раз 37%
0
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:2
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
3:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 47%
2
14 раз 37%
0
4 раза 11%
3
2 раза 5%
1
13 раз 34%
0
10 раз 26%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
9
10
1.5
9
10
2
17
2.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
4
0.5
Больше Меньше
28
10
16
22
1.5
15
23
2
36
2.5
6
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 38 28 4 6 70 - 20 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 Заявка 38 17 9 12 46 - 41 60
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Сельта
 Заявка 38 11 10 17 43 - 53 43
14.
Хетафе
 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
15.
Кадис
 Заявка 38 10 12 16 30 - 53 42
16.
Валенсия
 Заявка 38 11 9 18 42 - 45 42
17.
Альмерия
 Заявка 38 11 8 19 49 - 65 41
18.
Вальядолид
 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 Заявка 38 8 13 17 52 - 69 37
20.
Эльче
 Заявка 38 5 10 23 30 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
8.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
9.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
10.
Бетис
 Заявка 19 9 5 5 26 - 18 32
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Сельта
 Заявка 19 7 6 6 26 - 21 27
15.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
16.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
17.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 Заявка 19 4 7 8 27 - 35 19
20.
Эльче
 Заявка 19 3 6 10 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 13 1 5 33 - 16 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
14.
Хетафе
 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
15.
Кадис
 Заявка 19 3 6 10 11 - 30 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Валенсия
 Заявка 19 3 4 12 15 - 26 13
18.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 5 13 20 - 43 8
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      94'
      Денис Суарес из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
    • 94'
      Посо Алехандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Желтая карточка
      93'
      Мелеро Гонсало получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      93'
      Соуза Диего II задерживает мяч рукой
    • 93'
      Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
    • 91'
      Largie Ramazani из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Эспаньол 65.5% (78)
    X 19.3% (23)
    Альмерия 15.1% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Эспаньол 3:3 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 3:3 Альмерия

    Исход игры
    Эспаньол
    65.5% (78)
    Ничья
    19.3% (23)
    Альмерия
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (45)
    Меньше
    60.87% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    53.91% (62)
    Нет
    46.09% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    28.6% (34)
    2:1 Эспаньол
    24.4% (29)
    1:1 Ничья
    15.1% (18)
    1:2 Альмерия
    8.4% (10)
    2:0 Эспаньол
    8.4% (10)
    0:1 Альмерия
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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