Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Лазаро нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Largie Ramazani нырнул в штрафной. Спорно!

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

50' Калеро Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Саму Кошта получил желтую карточку от судьи

43' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Туре Эль Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Монтес Сесар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Эспаньол

37' Удар от ворот произведет Эспаньол

36' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Пуадо Хавьер нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.

32' Саму Кошта пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

32' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Посо Алехандро получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Оливан Бриан получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

28' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сентельес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

26' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Альмерия

25' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Удар от ворот произведет Альмерия

21' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лазаро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Рибаудо Нико пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

19' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Альмерия

18' Оливан Бриан не смог попасть в створ ударом издали

18' Хорошую попытку сделал Дардер Серхи . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Г О О О О Л - Пуадо Хавьер забивает с правой ноги!

13' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Эмбарба Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Оливан Бриан пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

10' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Эспаньол

8' Сентельес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

7' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лазаро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

6' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эспаньол начинает с центра поля