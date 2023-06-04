Тур: 38. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чаваррия ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Райо Вальекано
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|14 (4)
|0.38
|Кан-Ин Ли
|6
|0.16
|Родригес Даниэль
|3
|0.08
|Маффео Пабло
|2
|0.05
|Раильо Антонио
|2
|0.05
|Дьедью Амат
|2
|0.05
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|9 (1)
|0.24
|Камелло Серхио
|6
|0.16
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.11
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.08
|Комесанья Санти
|3
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.05
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.05
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|12
|0
|Коста Хауме
|10
|0
|Кан-Ин Ли
|10
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Родригес Даниэль
|8
|0
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Маффео Пабло
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|5
|0
|Дьедью Амат
|2
|1
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Ману Морланес
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|13
|1
|Валентин Оскар
|11
|0
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Трехо Оскар
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Нтекья Ранди
|1
|1
|Рауль де Томас
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Мумин Абдул
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Суарес Марио
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Райо Вальекано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
13
Мальорка
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Райо Вальекано
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
26
9
Волевые поражения
11
23
Мальорка
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Сухие победы
15
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
30
9
Волевые поражения
16
36
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
0
0%
3
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
7
39%
4
22%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
23%
3
11%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
7
26%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
3
23%
6
22%
76-90
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 23
1
7%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
20%
7
26%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
3
20%
6
22%
76-90
Пропущено
31
23
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
2
9%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
7
23%
6
26%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Забито
33
45
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
1
3%
6
13%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
4
12%
8
18%
31-45
9
27%
7
16%
46-60
7
21%
10
22%
61-75
6
18%
11
24%
76-90
Пропущено
44
50
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 28
8
18%
5
10%
1-15
5
11%
8
16%
16-30
8
18%
13
26%
31-45
9
20%
9
18%
46-60
5
11%
5
10%
61-75
9
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0
Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Мальорка
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:0
10 раз 27%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
3 раза 8%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
216
109
216
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
144
415
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
289
631
1324
334
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Мальорка
43.2% (51)
Ничья
42.4% (50)
Райо Вальекано
14.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
1:0 Мальорка
20.3% (24)
2:1 Мальорка
16.1% (19)
1:2 Райо Вальекано
10.2% (12)
0:1 Райо Вальекано
4.2% (5)
2:0 Мальорка
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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