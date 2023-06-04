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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Мальорка
0:0
Первый тайм: 4'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 117
Мальорка 43.6% (51)
X 41.9% (49)
Райо Вальекано 14.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Райо Вальекано
3.64
3.50
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Рикельме
Леонардо
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
15
Чаваррия
Пеп
7
Паласон
Иси
18
Гарсия
Альваро
Ривера
25
Рауль
де
Томас
Мальорка
5-4-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 14 (4) 0.38
Кан-Ин Ли 6 0.16
Родригес Даниэль 3 0.08
Маффео Пабло 2 0.05
Раильо Антонио 2 0.05
Дьедью Амат 2 0.05
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 9 (1) 0.24
Камелло Серхио 6 0.16
Гарсия Альваро Ривера 5 0.14
Лежён Флорьян 4 0.11
Рауль де Томас 4 (1) 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.08
Комесанья Санти 3 0.08
Гарсия Франсиско III 2 0.05
Фалькао Радамель 2 (1) 0.05
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Кан-Ин Ли 10 0
Копете Хосе 7 1
Родригес Даниэль 8 0
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 5 0
Дьедью Амат 2 1
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Кадевере Тино 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 13 1
Валентин Оскар 11 0
Лежён Флорьян 5 3
Трехо Оскар 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 6 0
Паласон Иси 5 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Сисс Пате 4 0
Нтекья Ранди 1 1
Рауль де Томас 2 0
Лопес Унаи 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Мальорка
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Райо Вальекано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
13
Мальорка
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Райо Вальекано
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

11
23
Мальорка
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)

Сухие победы

15
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

30
9

Волевые поражения

16
36

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
0
0%
3
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
7
39%
4
22%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
23%
3
11%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
7
26%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
3
23%
6
22%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 23
1
7%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
20%
7
26%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
3
20%
6
22%
76-90

Пропущено

31
23
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
2
9%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
7
23%
6
26%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Забито

33
45
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
1
3%
6
13%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
4
12%
8
18%
31-45
9
27%
7
16%
46-60
7
21%
10
22%
61-75
6
18%
11
24%
76-90

Пропущено

44
50
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 28
8
18%
5
10%
1-15
5
11%
8
16%
16-30
8
18%
13
26%
31-45
9
20%
9
18%
46-60
5
11%
5
10%
61-75
9
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0
Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Мальорка
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:0
10 раз 27%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
3 раза 8%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
2
16
1.5
10
9
2
16
2.5
2
17
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
4
4
15
1.5
3
15
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
28
9
6
31
1.5
13
24
3
34
2.5
2
35
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Мальорка 43.6% (51)
    X 41.9% (49)
    Райо Вальекано 14.5% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.64
    3.50
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Райо Вальекано онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    43.2% (51)
    Ничья
    42.4% (50)
    Райо Вальекано
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    1:0 Мальорка
    20.3% (24)
    2:1 Мальорка
    16.1% (19)
    1:2 Райо Вальекано
    10.2% (12)
    0:1 Райо Вальекано
    4.2% (5)
    2:0 Мальорка
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Мальорка
    Райо Вальекано
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