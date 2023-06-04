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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Зрители: 14521 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Мальорка
3:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1:0
50' Гол
Мурики Ведат
2:0
71' Гол
Копете Хосе
3:0
90' Гол
Анхель Луис
90'+5

Ход матча

50'
Мурики Ведат
(Родригес Даниэль)
1:0
65'
 
Камелло Серхио
Чаваррия Пеп
69'
Анхель Луис
Ману Морланес
 
71'
Копете Хосе
(Кан-Ин Ли)
2:0
73'
 
Санчес Сальвадор
Балью Иван
73'
 
Фалькао Радамель
Рауль де Томас
77'
Баба Иддрису
Руис Иньиго
 
77'
Пратс Абдон
Мурики Ведат
 
85'
 
Лопес Диего
Димитриевски Столе
85'
 
Суарес Марио
Валентин Оскар
85'
Санчес Антонио
Кан-Ин Ли
 
86'
Гонсалес Джованни
Маффео Пабло
 
90'
Анхель Луис
(Родригес Даниэль)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 262 Количество передач 286
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Мальорка 43.2% (51)
X 42.4% (50)
Райо Вальекано 14.4% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Рикельме
Леонардо
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
15
Чаваррия
Пеп
18
Гарсия
Альваро
Ривера
7
Паласон
Иси
25
Рауль
де
Томас
Мальорка
5-4-1
Райо Вальекано
4-3-1-2

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 15 (4) 0.39
Кан-Ин Ли 6 0.16
Родригес Даниэль 3 0.08
Маффео Пабло 2 0.05
Раильо Антонио 2 0.05
Дьедью Амат 2 0.05
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Анхель Луис 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 9 (1) 0.24
Камелло Серхио 6 0.16
Гарсия Альваро Ривера 5 0.13
Лежён Флорьян 4 0.11
Рауль де Томас 4 (1) 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.08
Комесанья Санти 3 0.08
Гарсия Франсиско III 2 0.05
Фалькао Радамель 2 (1) 0.05
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Кан-Ин Ли 10 0
Копете Хосе 7 1
Родригес Даниэль 8 0
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 5 0
Дьедью Амат 2 1
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Кадевере Тино 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 13 1
Валентин Оскар 11 0
Лежён Флорьян 5 3
Трехо Оскар 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 6 0
Паласон Иси 5 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Сисс Пате 4 0
Нтекья Ранди 1 1
Рауль де Томас 2 0
Лопес Унаи 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Райо Вальекано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
13
Мальорка
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Райо Вальекано
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

11
23
Мальорка
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
34% (13)
47% (18)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
42% (16)
18% (7)
Райо Вальекано
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
50% (19)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
29% (11)
42% (16)

Сухие победы

16
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

30
9

Волевые поражения

16
36

Голы по времени матча

Забито

21
18
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
0
0%
3
17%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
8
38%
4
22%
46-60
4
19%
5
28%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

13
30
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
23%
3
10%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
2
15%
6
20%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
3
23%
7
23%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
1
7%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
20%
7
26%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
3
20%
6
22%
76-90

Пропущено

31
23
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
2
9%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
7
23%
6
26%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Забито

36
45
11 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 16
14 Не забивали 10
1
3%
6
13%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
4
11%
8
18%
31-45
10
28%
7
16%
46-60
8
22%
10
22%
61-75
7
19%
11
24%
76-90

Пропущено

44
53
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 29
8
18%
5
9%
1-15
5
11%
8
15%
16-30
8
18%
13
25%
31-45
9
20%
10
19%
46-60
5
11%
6
11%
61-75
9
20%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0
Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Мальорка
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
7 раз 37%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%

Точный счет

1:0
10 раз 26%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 47%
0
13 раз 34%
2
3 раза 8%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
10 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
3
16
1.5
10
9
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
3
16
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
28
10
7
31
1.5
13
25
4
34
2.5
2
36
1
37
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 38 28 4 6 69 - 19 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 1:0 Заявка 38 18 8 12 46 - 40 62
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Кадис
 1:0 Заявка 38 11 11 16 30 - 52 44
14.
Сельта
 1:0 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
16.
Альмерия
 1:1 Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
17.
Валенсия
 0:1 Заявка 38 11 8 19 41 - 45 41
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 38 8 13 17 50 - 67 37
20.
Эльче
 0:1 Заявка 38 5 9 24 29 - 67 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Бетис
 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
8.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
9.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
10.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
16.
Сельта
 1:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 20 27
17.
Кадис
 1:0 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
20.
Эльче
 0:1 Заявка 19 3 5 11 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 13 1 5 32 - 15 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 1:0 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Кадис
 1:0 Заявка 19 4 5 10 11 - 29 17
13.
Сельта
 1:0 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
14.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 3 3 13 14 - 26 12
19.
Эльче
 0:1 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 1 5 13 18 - 41 8
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Мальорка 43.2% (51)
    X 42.4% (50)
    Райо Вальекано 14.4% (17)
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    Где смотреть матч Мальорка 3:0 Райо Вальекано онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 3:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    43.2% (51)
    Ничья
    42.4% (50)
    Райо Вальекано
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)