Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Кан-Ин Ли уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

84' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Рикельме Леонардо взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

81' Фалькао Радамель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Хорошую попытку сделал Гарсия Франсиско III . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Камелло Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Мальорка

79' Оооо... вот это был удар! Санчес Сальвадор должен был забить с этой позиции.

79' Санчес Сальвадор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Мальорка

76' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

76' Кан-Ин Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Кан-Ин Ли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Руис Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Рикельме Леонардо взял и забрал мяч на выходе

66' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Родригес Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Pep Chavarria уходит с поля и его заменяет Камелло Серхио

64' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Удар от ворот произведет Мальорка

62' Гарсия Альваро Ривера оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ману Морланес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

51' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Родригес Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 14521 болельщиков

47' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Мальорка