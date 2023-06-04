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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 4'
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Вильярреал 16.8% (22)
X 38.2% (50)
Атлетико М 45% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетико М
2.75
4.00
3.85
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Йоргенсен
Филип
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
1
Грбич
Иво
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
24
Ривас
Пабло
Барриос
6
Коке
Хорхе
17
Ньигес
Сауль
3
Регилон
Серхио
10
Корреа
Анхель
8
Гризманн
Антуан
Вильярреал
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 11 0.3
Морено Херард 7 (1) 0.19
Моралес Луис 7 0.19
Чуквезе Саму 6 0.16
Баэна Алехандро 6 0.16
Пино Йереми 4 0.11
Парехо Даниэль 3 (2) 0.08
Капу Этьен 3 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.05
Данджума Арно 2 (1) 0.05
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 15 0.41
Мората Альваро 13 0.35
Карраско Янник 7 (1) 0.19
Корреа Анхель 7 0.19
Молина Науэль 4 0.11
Депай Мемфис 4 0.11
Фелиш Жоау 3 0.08
Эрмосо Марио 3 0.08
Ньигес Сауль 3 0.08
Де Пауль Родриго 2 0.05
Хименес Хосе 2 0.05
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 10 0
Пино Йереми 8 0
Джексон Николас 5 1
Альбиоль Рауль 6 0
Парехо Даниэль 6 0
Морено Альберто 6 0
Фойт Хуан 6 0
Педраса Альфонсо 5 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Капу Этьен 3 0
Ло Чельсо Джовани 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Хосе 9 0
Молина Науэль 7 1
Эрмосо Марио 5 2
Ньигес Сауль 8 0
Савич Стефан 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Грбич Иво 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Карраско Янник 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Лемар Тома 1 0
Мартин Карлос 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
11% (2)
11% (2)
Атлетико М
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

3
7
Вильярреал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Атлетико М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

18
40
Вильярреал
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
22% (8)
24% (9)
Атлетико М
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

26
10

Волевые поражения

21
47

Голы по времени матча

Забито

33
25
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 22
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
7
28%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
8
24%
5
20%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
10
30%
5
20%
76-90

Пропущено

17
18
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
6
35%
4
22%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
0
0%
9
50%
76-90

Забито

23
41
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
25 Не забивали 20
3
13%
4
10%
1-15
2
9%
8
20%
16-30
2
9%
5
12%
31-45
3
13%
9
22%
46-60
3
13%
8
20%
61-75
10
43%
7
17%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
6
27%
5
33%
61-75
1
5%
5
33%
76-90

Забито

56
66
18 В 1-м тайме 28
38 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 28
10 Не забивали 5
5
9%
6
9%
1-15
5
9%
15
23%
16-30
8
14%
7
11%
31-45
11
20%
14
21%
46-60
7
13%
12
18%
61-75
20
36%
12
18%
76-90

Пропущено

39
33
22 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 23
4
10%
1
3%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
13
33%
6
18%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
10
26%
7
21%
61-75
1
3%
14
42%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1

Результаты матчей

Вильярреал
Атлетико М

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 30%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
0
5 раз 14%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
2
11
7
1.5
11
8
4
14
2.5
7
12
3
15
3.5
3
16
1
17
4.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
3
7
12
1.5
7
11
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
32
5
18
19
1.5
18
19
7
30
2.5
10
27
3
34
3.5
4
33
1
36
4.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 37 28 4 5 69 - 18 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 37 24 5 8 74 - 35 77
3.
Атлетико М
 Заявка 37 23 7 7 68 - 31 76
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 20 8 9 49 - 34 68
5.
Вильярреал
 Заявка 37 19 6 12 57 - 38 63
6.
Бетис
 Заявка 37 17 8 12 45 - 40 59
7.
Осасуна
 Заявка 37 14 8 15 35 - 41 50
8.
Атлетик Б
 Заявка 37 14 8 15 46 - 42 50
9.
Жирона
 Заявка 37 13 10 14 57 - 53 49
10.
Райо Вальекано
 Заявка 37 13 10 14 45 - 50 49
11.
Севилья
 Заявка 37 13 10 14 46 - 52 49
12.
Мальорка
 Заявка 37 13 8 16 34 - 43 47
13.
Хетафе
 Заявка 37 10 11 16 34 - 45 41
14.
Кадис
 Заявка 37 10 11 16 29 - 52 41
15.
Валенсия
 Заявка 37 11 8 18 41 - 44 41
16.
Альмерия
 Заявка 37 11 7 19 46 - 62 40
17.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 41 - 52 40
18.
Вальядолид
 Заявка 37 11 6 20 33 - 63 39
19.
Эспаньол
 Заявка 37 8 12 17 49 - 66 36
20.
Эльче
 Заявка 37 5 9 23 29 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
7.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
10.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
11.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
14.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
15.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
16.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
17.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
18.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
3.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (14)
Бетис Иглесиас Борха 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Кадис Сан Эметерио Феде 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Фемения справа отправился вперёд, но Капу не поддержал рывка партнёра, а сделал пас назад.
  • 3'
    Тригерос отметился странным поперечным пасом у своей штрафной площади. Регилон пошёл в прессинг и заработал аут.
  • 2'
    "Вильярреал" играет в жёлтой форме, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эстадио де ла Керамика"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Атлетико М

Исход игры
Вильярреал
16.7% (22)
Ничья
38.6% (51)
Атлетико М
44.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (42)
1:2 Атлетико М
24.2% (32)
0:1 Атлетико М
10.6% (14)
2:1 Вильярреал
8.3% (11)
1:0 Вильярреал
3.8% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:2 Атлетико М
3% (4)
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