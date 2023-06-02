Тур: 38. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
История личных встреч
Вильярреал
Атлетико М
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
79
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.48
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|11
|0.3
|Морено Херард
|7 (1)
|0.19
|Моралес Луис
|7
|0.19
|Чуквезе Саму
|6
|0.16
|Баэна Алехандро
|6
|0.16
|Пино Йереми
|4
|0.11
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.08
|Капу Этьен
|3
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.05
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.05
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|15
|0.41
|Мората Альваро
|13
|0.35
|Карраско Янник
|7 (1)
|0.19
|Корреа Анхель
|7
|0.19
|Молина Науэль
|4
|0.11
|Депай Мемфис
|4
|0.11
|Фелиш Жоау
|3
|0.08
|Эрмосо Марио
|3
|0.08
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|2
|0.05
|Хименес Хосе
|2
|0.05
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|10
|0
|Пино Йереми
|8
|0
|Джексон Николас
|5
|1
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Парехо Даниэль
|6
|0
|Морено Альберто
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Капу Этьен
|3
|0
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Хосе
|9
|0
|Молина Науэль
|7
|1
|Эрмосо Марио
|5
|2
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Савич Стефан
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Карраско Янник
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
11% (2)
11% (2)
Атлетико М
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
3
7
Вильярреал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Атлетико М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
18
40
Вильярреал
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
22% (8)
24% (9)
Атлетико М
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
26
10
Волевые поражения
21
47
Голы по времени матча
Забито
33
25
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 22
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
7
28%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
8
24%
5
20%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
10
30%
5
20%
76-90
Пропущено
17
18
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
6
35%
4
22%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
0
0%
9
50%
76-90
Забито
23
41
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
25 Не забивали 20
3
13%
4
10%
1-15
2
9%
8
20%
16-30
2
9%
5
12%
31-45
3
13%
9
22%
46-60
3
13%
8
20%
61-75
10
43%
7
17%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
6
27%
5
33%
61-75
1
5%
5
33%
76-90
Забито
56
66
18 В 1-м тайме 28
38 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 28
10 Не забивали 5
5
9%
6
9%
1-15
5
9%
15
23%
16-30
8
14%
7
11%
31-45
11
20%
14
21%
46-60
7
13%
12
18%
61-75
20
36%
12
18%
76-90
Пропущено
39
33
22 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 23
4
10%
1
3%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
13
33%
6
18%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
10
26%
7
21%
61-75
1
3%
14
42%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1
Результаты матчей
Вильярреал
Атлетико М
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 30%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
0
5 раз 14%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
172
117
118
414
712
315
316
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
153
712
711
316
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
325
1819
1819
730
1027
334
433
136
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|28
|4
|5
|69 - 18
|88
|2.
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|74 - 35
|77
|3.
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|68 - 31
|76
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|49 - 34
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|57 - 38
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|45 - 40
|59
|7.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|35 - 41
|50
|8.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|46 - 42
|50
|9.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|57 - 53
|49
|10.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|46 - 52
|49
|12.
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|34 - 43
|47
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 45
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|29 - 52
|41
|15.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|41 - 44
|41
|16.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|46 - 62
|40
|17.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 52
|40
|18.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|33 - 63
|39
|19.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|49 - 66
|36
|20.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|10.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|11.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|16.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|17.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|12.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (14)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|13
Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М
Исход игры
Вильярреал
17.9% (7)
Ничья
30.8% (12)
Атлетико М
51.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (17)
Меньше
55.26% (21)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (11)
1:2 Атлетико М
25.6% (10)
0:1 Атлетико М
17.9% (7)
2:1 Вильярреал
12.8% (5)
0:2 Атлетико М
5.1% (2)
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