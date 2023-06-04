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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Эльче
0:1
Перерыв
Кадис
0'
9' Желтая карточка
Моренте Тете
0:1
10' Гол
Эскаланте Гонсало
18' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
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Моренте Тете
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Нтекья Ранди

Ход матча

9'
Моренте Тете
 
10'
0:1
Эскаланте Гонсало
(Сан Эметерио Феде)
18'
 
Сан Эметерио Феде
26'
Моренте Тете
 
37'
Нтекья Ранди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 117
Эльче 32.5% (38)
X 44.4% (52)
Кадис 23.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Кадис
8.60
4.50
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
3
Роко
Энсо
7
Магальян
Лисандро
2
Бланко
Лаутаро
26
Нванкво
Джон
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
20
Гумбау
Херард
18
Нтекья
Ранди
9
Бое
Лукас
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
17
Эскаланте
Гонсало
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
9
Лосано
Энтони
Эльче
4-1-4-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Эльче
Кадис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
5:1
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
96

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 6 0.16
Милья Пере 6 (3) 0.16
Понсе Эсекель 4 0.11
Моренте Тете 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.08
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 4 0.11
Собрино Рубен 3 0.08
Гвардиола Серхи 3 0.08
Перес Лукас 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Негредо Альваро 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Сан Эметерио Феде 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Милья Пере 7 0
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Фидель Чавес 5 0
Клерк Карлос 5 0
Моренте Тете 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Рохер Марти 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан Эметерио Феде 14 0
Алехо Иван 12 1
Алькарас Рубен 10 1
Собрино Рубен 11 0
Эрнандес Луис 7 1
Карселен Исаак 3 3
Эспино Альфонсо 7 0
Лосано Энтони 6 0
Хименес Фали 5 0
Мари Хосе 4 0
Эскаланте Гонсало 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Бонгонда Тео 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Гонсалес Серхи 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Кадис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

11
5
Эльче
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Кадис
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

32
14

Волевые поражения

8
20
Эльче
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (15)
35% (13)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Кадис
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (18)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
5
26%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
4
44%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
1
5%
2
22%
76-90

Пропущено

26
30
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
5
19%
2
7%
1-15
7
27%
3
10%
16-30
2
8%
9
30%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
7
27%
6
20%
61-75
3
12%
7
23%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 26
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
7
35%
76-90

Пропущено

38
22
21 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
3
8%
0
0%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
13
34%
1
5%
31-45
6
16%
5
23%
46-60
4
11%
6
27%
61-75
7
18%
8
36%
76-90

Забито

31
29
17 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 15
15 Не забивали 18
6
19%
5
17%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
9
31%
76-90

Пропущено

64
52
35 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 35
24 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 24
8
13%
2
4%
1-15
12
19%
5
10%
16-30
15
23%
10
19%
31-45
8
13%
8
15%
46-60
11
17%
12
23%
61-75
10
16%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетик Б - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0
Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0
Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0

Результаты матчей

Эльче
Кадис

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:1
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 43%
1
16 раз 43%
2
3 раза 8%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эльче
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
8
3
15
1.5
7
12
2
16
2.5
1
18
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
9
9
2
17
1.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
16
0.5
Больше Меньше
20
17
5
32
1.5
8
29
2
35
2.5
1
36
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 38 28 4 6 69 - 19 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 1:0 Заявка 38 18 8 12 46 - 40 62
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Кадис
 1:0 Заявка 38 11 11 16 30 - 52 44
14.
Сельта
 1:0 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
16.
Альмерия
 1:1 Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
17.
Валенсия
 0:1 Заявка 38 11 8 19 41 - 45 41
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 38 8 13 17 50 - 67 37
20.
Эльче
 0:1 Заявка 38 5 9 24 29 - 67 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Бетис
 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
8.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
9.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
10.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
16.
Сельта
 1:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 20 27
17.
Кадис
 1:0 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
20.
Эльче
 0:1 Заявка 19 3 5 11 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 13 1 5 32 - 15 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 1:0 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Кадис
 1:0 Заявка 19 4 5 10 11 - 29 17
13.
Сельта
 1:0 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
14.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 3 3 13 14 - 26 12
19.
Эльче
 0:1 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 1 5 13 18 - 41 8
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Кадис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Эльче: 62%, Кадис: 38%.
  • 50'
    Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Эспино Альфонсо из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Фидель Чавес
  • 49'
    Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • Угловой
    48'
    Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Ледесма Херемиас делает важнейший сейв!
  • 47'
    Моренте Тете нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 47'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 47'
    Фидель Чавес из команды Эльче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Эльче контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 46'
      Эспино Альфонсо не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      45'
      Карселен Исаак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Эльче: 61%, Кадис: 39%.
    • 45'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Угловой
      45'
      Карселен Исаак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Кадис.
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      BetBoom
      2.73 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Эльче 32.5% (38)
    X 44.4% (52)
    Кадис 23.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Кадис
    8.60
    4.50
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльче 0:1 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче 0:1 Кадис

    Исход игры
    Эльче
    32.5% (38)
    Ничья
    44.4% (52)
    Кадис
    23.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    1:0 Эльче
    19.7% (23)
    1:2 Кадис
    11.1% (13)
    2:1 Эльче
    10.3% (12)
    0:1 Кадис
    10.3% (12)
    2:3 Кадис
    1.7% (2)
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    Эльче
    Кадис
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