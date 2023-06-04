Тур: 38. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Гиль Хесус
0'
9' Желтая карточкаМоренте Тете
0:1
10' ГолЭскаланте Гонсало
18' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
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Ход матча
9'
10'
26'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
26
Нванкво
Джон
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
18
Нтекья
Ранди
25
Мере
Хорхе
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нтекья РандиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эльче
Кадис
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
96
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|6
|0.16
|Милья Пере
|6 (3)
|0.16
|Понсе Эсекель
|4
|0.11
|Моренте Тете
|4
|0.11
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.08
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|0.11
|Эскаланте Гонсало
|4
|0.11
|Собрино Рубен
|3
|0.08
|Гвардиола Серхи
|3
|0.08
|Перес Лукас
|3
|0.08
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Сан Эметерио Феде
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Де ла Роса Хосе Антонио
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Бигас Педро
|4
|2
|Милья Пере
|7
|0
|Роко Энсо
|5
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Фидель Чавес
|5
|0
|Клерк Карлос
|5
|0
|Моренте Тете
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Рохер Марти
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сан Эметерио Феде
|14
|0
|Алехо Иван
|12
|1
|Алькарас Рубен
|10
|1
|Собрино Рубен
|11
|0
|Эрнандес Луис
|7
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лосано Энтони
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Мари Хосе
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Кадис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
11
5
Эльче
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Кадис
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
32
14
Волевые поражения
8
20
Эльче
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (15)
35% (13)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Кадис
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (18)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
33
14
Волевые поражения
19
25
Голы по времени матча
Забито
19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
5
26%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
4
44%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
1
5%
2
22%
76-90
Пропущено
26
30
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
5
19%
2
7%
1-15
7
27%
3
10%
16-30
2
8%
9
30%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
7
27%
6
20%
61-75
3
12%
7
23%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 26
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
7
35%
76-90
Пропущено
38
22
21 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
3
8%
0
0%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
13
34%
1
5%
31-45
6
16%
5
23%
46-60
4
11%
6
27%
61-75
7
18%
8
36%
76-90
Забито
31
29
17 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 15
15 Не забивали 18
6
19%
5
17%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
9
31%
76-90
Пропущено
64
52
35 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 35
24 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 24
8
13%
2
4%
1-15
12
19%
5
10%
16-30
15
23%
10
19%
31-45
8
13%
8
15%
46-60
11
17%
12
23%
61-75
10
16%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетик Б - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0
Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0
Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0
Результаты матчей
Эльче
Кадис
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:1
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 43%
1
16 раз 43%
2
3 раза 8%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эльче
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
118
315
712
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
99
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2116
Больше Меньше
2017
532
829
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|38
|28
|4
|6
|69 - 19
|88
|2.
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|75 - 36
|78
|3.
|Заявка
|38
|23
|8
|7
|70 - 33
|77
|4.
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|51 - 35
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|7
|12
|59 - 40
|64
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|8
|12
|46 - 40
|62
|7.
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|37 - 42
|53
|8.
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|47 - 43
|51
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|37 - 43
|50
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|58 - 55
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|45 - 53
|49
|12.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 54
|49
|13.
|1:0 Заявка
|38
|11
|11
|16
|30 - 52
|44
|14.
|1:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|34 - 45
|42
|16.
|1:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|17.
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 45
|41
|18.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|33 - 63
|40
|19.
|1:1 Заявка
|38
|8
|13
|17
|50 - 67
|37
|20.
|0:1 Заявка
|38
|5
|9
|24
|29 - 67
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 16
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 18
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 16
|38
|6.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|22 - 12
|35
|7.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|8.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|24 - 21
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|10.
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|11.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|12.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|15.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|16.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|17.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|18.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|19.
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|13
|1
|5
|32 - 15
|40
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 18
|35
|3.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 29
|17
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 25
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 26
|12
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|1:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|8
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Реал Мадрид
|Бензема Карим
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|Эспаньол
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|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (16)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|14
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльче 0:1 Кадис
Исход игры
Эльче
32.5% (38)
Ничья
44.4% (52)
Кадис
23.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (27)
Меньше
76.52% (88)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (51)
1:0 Эльче
19.7% (23)
1:2 Кадис
11.1% (13)
2:1 Эльче
10.3% (12)
0:1 Кадис
10.3% (12)
2:3 Кадис
1.7% (2)
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