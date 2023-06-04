Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Карселен Исаак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Кадис

39' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эльче отменен из-за положения "вне игры".

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Эльче

36' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Бонгонда Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Бое Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

29' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эльче отменен из-за положения "вне игры".

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Хорошую попытку сделал Гвардиола Серхи . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хорошую попытку сделал Лосано Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Матч возобновлен

19' Нтекья Ранди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сан Эметерио Феде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Эльче

15' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Г О О О О Л - Эскаланте Гонсало из команды Кадис забил фантастический гол правой пяткой!

9' Моренте Тете совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Нтекья Ранди пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма ловит мяч

7' Удар от ворот произведет Эльче

7' Удар от ворот произведет Эльче

4' Удар от ворот произведет Кадис

4' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эльче начинает с центра поля