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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Зрители: 16585 Главный судья: Гиль Хесус
Эльче
1:1
Конец матча
Кадис
0'
9' Желтая карточка
Моренте Тете
0:1
10' Гол
Эскаланте Гонсало
18' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
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Моренте Тете
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Нтекья Ранди
68' Желтая карточка
Карселен Исаак
1:1
71' Гол
Бое Лукас
82' Желтая карточка
Гумбау Херард
87' Желтая карточка
Нванкво Джон
87' Желтая карточка
Хименес Фали
90' Желтая карточка
Шейх Пап
90'+6

Ход матча

9'
Моренте Тете
 
10'
0:1
Эскаланте Гонсало
(Сан Эметерио Феде)
18'
 
Сан Эметерио Феде
26'
Моренте Тете
 
37'
Нтекья Ранди
 
53'
 
Рохер Марти
Гвардиола Серхи
59'
 
Хименес Фали
Бонгонда Тео
59'
 
Алехо Иван
Лосано Энтони
68'
 
Карселен Исаак
71'
Бое Лукас
(Гумбау Херард)
1:1
71'
Верду Гонсало
Роко Энсо
 
81'
 
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
81'
 
Мбайе Мамаду
Эскаланте Гонсало
82'
Гумбау Херард
 
84'
Милья Пере
Нтекья Ранди
 
84'
Понсе Эсекель
Фидель Чавес
 
87'
Шейх Пап
Магальян Лисандро
 
87'
Нванкво Джон
 
87'
 
Хименес Фали
90'
Шейх Пап
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 480 Количество передач 237
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Эльче 32.5% (38)
X 44.4% (52)
Кадис 23.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
3
Роко
Энсо
7
Магальян
Лисандро
2
Бланко
Лаутаро
26
Нванкво
Джон
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
20
Гумбау
Херард
18
Нтекья
Ранди
9
Бое
Лукас
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
17
Эскаланте
Гонсало
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
9
Лосано
Энтони
Эльче
4-1-4-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Эльче
Кадис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
5:1
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
96

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.18
Милья Пере 6 (3) 0.16
Понсе Эсекель 4 0.11
Моренте Тете 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.08
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 4 0.11
Собрино Рубен 3 0.08
Гвардиола Серхи 3 0.08
Перес Лукас 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Негредо Альваро 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Сан Эметерио Феде 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Милья Пере 7 0
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Фидель Чавес 5 0
Клерк Карлос 5 0
Моренте Тете 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Нванкво Джон 3 1
Верду Гонсало 1 2
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Рохер Марти 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Шейх Пап 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан Эметерио Феде 14 0
Алехо Иван 12 1
Алькарас Рубен 10 1
Собрино Рубен 11 0
Карселен Исаак 4 3
Эрнандес Луис 7 1
Эспино Альфонсо 7 0
Лосано Энтони 6 0
Хименес Фали 6 0
Мари Хосе 4 0
Эскаланте Гонсало 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Бонгонда Тео 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Гонсалес Серхи 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Кадис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

12
6
Эльче
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Кадис
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

32
14

Волевые поражения

8
20
Эльче
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (15)
34% (13)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
Кадис
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (5)
47% (18)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

20
26

Голы по времени матча

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
25 Не забивали 29
5
25%
2
20%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
4
40%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Пропущено

27
31
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
6
22%
2
6%
1-15
7
26%
3
10%
16-30
2
7%
9
29%
29%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
26%
7
23%
61-75
3
11%
7
23%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
28 Не забивали 27
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
7
35%
76-90

Пропущено

38
22
21 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
3
8%
0
0%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
13
34%
1
5%
31-45
6
16%
5
23%
46-60
4
11%
6
27%
61-75
7
18%
8
36%
76-90

Забито

32
30
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
15 Не забивали 18
6
19%
6
20%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
7
22%
5
17%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
9
30%
76-90

Пропущено

65
53
36 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 36
25 Пропускали первыми 17
34 Не пропускали 25
9
14%
2
4%
1-15
12
18%
5
9%
16-30
15
23%
10
19%
31-45
8
12%
8
15%
46-60
11
17%
13
25%
61-75
10
15%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетик Б - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0
Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0
Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0

Результаты матчей

Эльче
Кадис

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:1
4 раза 21%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
9 раз 47%
2
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
0:1
6 раз 16%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 45%
0
16 раз 42%
2
3 раза 8%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
17 раз 45%
1
13 раз 34%
2
7 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эльче
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
3
16
1.5
7
12
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
10
9
2
17
1.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
16
0.5
Больше Меньше
21
17
5
33
1.5
8
30
2
36
2.5
1
37
1
37
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 38 28 4 6 70 - 20 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 Заявка 38 17 9 12 46 - 41 60
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Сельта
 Заявка 38 11 10 17 43 - 53 43
14.
Хетафе
 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
15.
Кадис
 Заявка 38 10 12 16 30 - 53 42
16.
Валенсия
 Заявка 38 11 9 18 42 - 45 42
17.
Альмерия
 Заявка 38 11 8 19 49 - 65 41
18.
Вальядолид
 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 Заявка 38 8 13 17 52 - 69 37
20.
Эльче
 Заявка 38 5 10 23 30 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
8.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
9.
Альмерия
 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
10.
Бетис
 Заявка 19 9 5 5 26 - 18 32
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Сельта
 Заявка 19 7 6 6 26 - 21 27
15.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
16.
Хетафе
 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
17.
Кадис
 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 Заявка 19 4 7 8 27 - 35 19
20.
Эльче
 Заявка 19 3 6 10 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 19 13 1 5 33 - 16 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Сельта
 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
13.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
14.
Хетафе
 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
15.
Кадис
 Заявка 19 3 6 10 11 - 30 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Валенсия
 Заявка 19 3 4 12 15 - 26 13
18.
Вальядолид
 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
19.
Эльче
 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 5 13 20 - 43 8
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эльче: 68%, Кадис: 32%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Шейх Пап из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
  • 94'
    Милья Пере не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    91'
    Шейх Пап совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    91'
    Безумный фол. Шейх Пап грубо играет против соперника. Пострадал Собрино Рубен
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
  • 89'
    Кадис контролирует мяч.
  • 88'
    Эльче контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    87'
    Нванкво Джон из команды Эльче толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
  • 87'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Команда Кадис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Эльче: 62%, Кадис: 38%.
    • 50'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Эспино Альфонсо из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Фидель Чавес
    • 49'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • Угловой
      48'
      Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Ледесма Херемиас делает важнейший сейв!
    • 47'
      Моренте Тете нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.
    • 47'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 47'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 47'
      Фидель Чавес из команды Эльче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 46'
      Эльче контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 46'
      Эспино Альфонсо не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      45'
      Карселен Исаак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Эльче: 61%, Кадис: 39%.
    • 45'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Угловой
      45'
      Карселен Исаак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Нтекья Ранди из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Карселен Исаак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Кадис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Нтекья Ранди из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Эспино Альфонсо
    • 41'
      Кадис контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 40'
      Контроль мяча: Эльче: 60%, Кадис: 40%.
    • 39'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эльче отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      38'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      37'
      Моренте Тете из команды Эльче в офсайде
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О О Л! Эльче забивает! Нтекья Ранди отличился.
    • Угловой
      37'
      Моренте Тете из команды Эльче разыграл угловой с левого угла.
    • 37'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 36'
      Нтекья Ранди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Бонгонда Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Эльче: 57%, Кадис: 43%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Моренте Тете наказан за толчок Собрино Рубен
    • 35'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Бое Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Эльче контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Фидель Чавес из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Эскаланте Гонсало
    • 32'
      Эльче контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      32'
      Собрино Рубен из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Фернандес Хосан пострадал.
    • 31'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 30'
      Эльче контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Эльче: 58%, Кадис: 42%.
    • 29'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эльче отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      28'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      27'
      Моренте Тете из команды Эльче в офсайде
    • 26'
      Бое Лукас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О О Л! Эльче забивает! Моренте Тете отличился.
    • 26'
      Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 25'
      Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Эльче: 56%, Кадис: 44%.
    • 25'
      Эльче контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Лосано Энтони из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Бадия Эдгар пострадал.
    • 23'
      Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Гвардиола Серхи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Лосано Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Мере Хорхе из команды Кадис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 23'
      Собрино Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      23'
      Бонгонда Тео из команды Кадис разыграл угловой с левого угла.
    • 22'
      Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Кадис начинает контратаку
    • 22'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 22'
      Кадис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Нтекья Ранди наказан за толчок Карселен Исаак
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Нванкво Джон из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Гвардиола Серхи
    • 20'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Эльче: 52%, Кадис: 48%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      19'
      Нтекья Ранди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      18'
      Сан Эметерио Феде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Сан Эметерио Феде из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Нтекья Ранди
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Сан Эметерио Феде из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Фернандес Хосан
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Нванкво Джон
    • 17'
      Эльче контролирует мяч.
    • 17'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Кадис начинает контратаку
    • 15'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 15'
      Контроль мяча: Эльче: 53%, Кадис: 47%.
    • 15'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Эрнандес Луис
    • 13'
      Эльче контролирует мяч.
    • 12'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 10'
      Сан Эметерио Феде сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Эскаланте Гонсало из команды Кадис забил фантастический гол правой пяткой!
    • 10'
      Сан Эметерио Феде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Контроль мяча: Эльче: 49%, Кадис: 51%.
    • Желтая карточка
      9'
      Моренте Тете совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Моренте Тете из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Эспино Альфонсо
    • 8'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Нтекья Ранди пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма ловит мяч
    • 8'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 7'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 6'
      Моренте Тете из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Фидель Чавес из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Бонгонда Тео
    • 5'
      Контроль мяча: Эльче: 83%, Кадис: 17%.
    • 5'
      Кадис контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 4'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Нтекья Ранди из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Ледесма Херемиас из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Эспино Альфонсо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Эльче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Эльче 32.5% (38)
    X 44.4% (52)
    Кадис 23.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльче 1:1 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче 1:1 Кадис

    Исход игры
    Эльче
    32.5% (38)
    Ничья
    44.4% (52)
    Кадис
    23.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    1:0 Эльче
    19.7% (23)
    1:2 Кадис
    11.1% (13)
    2:1 Эльче
    10.3% (12)
    0:1 Кадис
    10.3% (12)
    2:3 Кадис
    1.7% (2)
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