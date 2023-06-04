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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Бетис
1:0
Перерыв
Валенсия
0'
1:0
1' Гол
Перес Айосе

Ход матча

1'
Перес Айосе
(Миранда Хуан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 306 Количество передач 207
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 119
Бетис 42.9% (51)
X 42% (50)
Валенсия 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Валенсия
3.00
3.66
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
36
Герра
Хавьер
17
Нико
Гонсалес
40
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Алмейда
Андре
IV
16
Лино
Сэмуел
9
Клюйверт
Джастин
Бетис
4-2-3-1
Валенсия
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Валенсия

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.87

Среднее время на гол

52
103

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
76

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 15 (5) 0.39
Каналес Серхио 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 4 0.11
Миранда Хуан 3 0.08
Перес Айосе 3 0.08
Карвалью Вилльям 3 0.08
Родри Родриго 2 0.05
Фекир Набиль 2 (1) 0.05
Виллиан Жозе 2 (1) 0.05
Энрике Луис 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Сабали Юссуф 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лино Сэмуел 6 0.16
Клюйверт Джастин 6 (1) 0.16
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.13
Кастильехо Самуэль 4 0.11
Дьякаби Муктар 3 0.08
Алмейда Андре IV 2 0.05
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.05
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Мари Альберто 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Фулкье Димитри 0 0
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Песселья Херман 4 3
Луис Фелипе 3 3
Гидо Родригес 8 0
Карвалью Вилльям 6 1
Каналес Серхио 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Энрике Луис 6 0
Фекир Набиль 4 1
Руибаль Айтор 4 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Акуоку Поль 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Миранда Хуан 1 1
Браво Клаудио 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Абнер 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 10 0
Мориба Илайкс 5 2
Дьякаби Муктар 6 1
Кастильехо Самуэль 7 0
Кёмерт Эрай 5 1
Кавани Эдинсон 6 0
Габриэль Паулиста 2 2
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Алмейда Андре IV 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Мари Альберто 1 0

Результаты матчей

Бетис
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
61% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Валенсия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
10
Бетис
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Валенсия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (9)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

16
24
Бетис
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
51% (19)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Валенсия
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

20
34

Голы по времени матча

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 27
4
17%
3
20%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
5
22%
1
7%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Пропущено

19
24
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
2
11%
2
8%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
7
37%
8
33%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
25 Не забивали 23
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
6
30%
7
27%
76-90

Пропущено

23
20
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
8
35%
3
15%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
13%
7
35%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Забито

43
41
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 13
7
16%
5
12%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
10
23%
7
17%
61-75
9
21%
10
24%
76-90

Пропущено

42
44
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 31
10
24%
5
11%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
9
21%
11
25%
46-60
7
17%
10
23%
61-75
6
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1
Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4
Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2
Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Бетис
Валенсия

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 33%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
10 раз 27%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
7
12
5
13
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
10
8
7
12
1.5
4
14
2
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
25
12
14
23
1.5
11
26
7
30
2.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 38 28 4 6 69 - 19 88
2.
Реал Мадрид
 Заявка 38 24 6 8 75 - 36 78
3.
Атлетико М
 Заявка 38 23 8 7 70 - 33 77
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 21 8 9 51 - 35 71
5.
Вильярреал
 Заявка 38 19 7 12 59 - 40 64
6.
Бетис
 1:0 Заявка 38 18 8 12 46 - 40 62
7.
Осасуна
 Заявка 38 15 8 15 37 - 42 53
8.
Атлетик Б
 Заявка 38 14 9 15 47 - 43 51
9.
Мальорка
 Заявка 38 14 8 16 37 - 43 50
10.
Жирона
 Заявка 38 13 10 15 58 - 55 49
11.
Райо Вальекано
 Заявка 38 13 10 15 45 - 53 49
12.
Севилья
 Заявка 38 13 10 15 47 - 54 49
13.
Кадис
 1:0 Заявка 38 11 11 16 30 - 52 44
14.
Сельта
 1:0 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 38 10 12 16 34 - 45 42
16.
Альмерия
 1:1 Заявка 38 11 8 19 47 - 63 41
17.
Валенсия
 0:1 Заявка 38 11 8 19 41 - 45 41
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 38 11 7 20 33 - 63 40
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 38 8 13 17 50 - 67 37
20.
Эльче
 0:1 Заявка 38 5 9 24 29 - 67 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 15 3 1 37 - 4 48
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 44 - 16 44
3.
Атлетико М
 Заявка 19 13 3 3 41 - 15 42
4.
Вильярреал
 Заявка 19 12 3 4 36 - 18 39
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 11 5 3 26 - 16 38
6.
Мальорка
 Заявка 19 10 5 4 22 - 12 35
7.
Бетис
 1:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 17 34
8.
Осасуна
 Заявка 19 11 1 7 24 - 21 34
9.
Жирона
 Заявка 19 10 3 6 35 - 26 33
10.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 10 3 6 29 - 22 33
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 9 5 5 28 - 22 32
12.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 5 6 27 - 19 29
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
14.
Атлетик Б
 Заявка 19 8 3 8 22 - 15 27
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 20 27
16.
Сельта
 1:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 20 27
17.
Кадис
 1:0 Заявка 19 7 6 6 19 - 23 27
18.
Севилья
 Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
20.
Эльче
 0:1 Заявка 19 3 5 11 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 19 13 1 5 32 - 15 40
2.
Атлетико М
 Заявка 19 10 5 4 29 - 18 35
3.
Реал Мадрид
 Заявка 19 11 1 7 31 - 20 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 10 3 6 25 - 19 33
5.
Бетис
 1:0 Заявка 19 8 4 7 20 - 23 28
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 4 8 23 - 22 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 6 6 7 25 - 28 24
8.
Севилья
 Заявка 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 4 7 8 13 - 21 19
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 19 4 6 9 25 - 34 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
12.
Кадис
 1:0 Заявка 19 4 5 10 11 - 29 17
13.
Сельта
 1:0 Заявка 19 4 4 11 17 - 32 16
14.
Жирона
 Заявка 19 3 7 9 23 - 29 16
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 19 3 6 10 13 - 25 15
16.
Мальорка
 Заявка 19 4 3 12 15 - 31 15
17.
Вальядолид
 0:0 Заявка 19 3 3 13 12 - 38 12
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 3 3 13 14 - 26 12
19.
Эльче
 0:1 Заявка 19 2 4 13 12 - 38 10
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 1 5 13 18 - 41 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (7)
Реал Мадрид Бензема Карим 19 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 15 (16)
Мальорка Мурики Ведат 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 3 10
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 13
Кадис Сан Эметерио Феде 14
Эспаньол Хиль Оскар II 14
Кадис Алехо Иван 1 12
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Бетиса" произошла замена: вместо Юссуфа Сабали на поле вышел Айтор Руибаль.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Бетис" - "Валенсия" - 1:0.
  • Офсайд
    45'
    Иглесиас справа из офсайда пробил выше ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Де Бургос в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Корреа в центре поля ударил по ноге Переса.
  • Офсайд
    44'
    Сабали справа забежал в офсайд.
  • 43'
    Каналес чуть сильно сделал заброс налево к ворот на ход Хоакину. Мяч покинул пределы поля.
  • Фол, нарушение
    42'
    Перес на фланге отмахнулся от Лопеса.
  • 40'
    Перес слева убежал вперёд, но его настиг Корреа и чисто отобрал мяч.
  • Угловой
    39'
    Гости разыграли угловой удар. Навес справа к воротам перехватил Иглесиас.
  • 38'
    Лино с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 37'
    Гайя слева навес на Алмейду исполнил слишком высоко. Андре пришлось бежать за мячом к бровке.
  • Опасный момент
    36'
    Лино слева с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
  • 35'
    Каналес по центру попытался вывести к воротам Хоакина, но Серхио не смог укротить летящий мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Подачу Алмейды слева в центр штрафной площади перехватил Песселья.
    • 32'
      "Бетис" решил немного покатать мяч у центрального круга.
    • 31'
      Хоакин с Сабали закрутили "карусель" на правом фланге, но мяч к воротам так и не смогли доставить.
    • 30'
      Гайя слева навесил к дальней штанге, куда партнёры ещё не прибежали.
    • 29'
      Клюйверт со штрафного пробил в стенку.
    • Фол, нарушение
      28'
      Песселья перед штрафной площадью сбил Лино. Двадцать один метр до ворот.
    • 27'
      Корреа справа слишком сильно прокинул мяч себе на ход. Браво у линии штрафной площади опередил Тьерри, забрав сферу в руки.
    • 26'
      Каналес слева покатил мяч вперёд, но Хоакин находился в офсайде и в борьбу вступать не стал.
    • Опасный момент
      25'
      Гера с двадцати одного метра пробил рядом с правой штангой.
    • Опасный момент
      24'
      Первый момент гостей. Лино слева откатил мяч на Алмейду, который с двадцати трёх метров пробил в дальний угол. Браво в прыжке мяч отбил в сторону.
    • 23'
      "Валенсия" владеет территориальным преимуществом, но за первую половину тайма гости не создали ни одного опасного момента.
    • 22'
      Подача Гайя слева в штрафную площадь до партнёров не дошла.
    • 21'
      Лино слева с линии штрафной площади пробил точно в Браво. Клаудио забрал мяч руками.
    • 20'
      Корреа  справа прострелил в штрафную площадь, где все партнёры пропускали мяч, а удара так и не состоялось.
    • 18'
      Гидо Родригес не смог исполнить точно перевод направо к бровке на Сабьали. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 17'
      Алмейда слева навесил к одиннадцатиметровой отметке. На отскоке сыграл Лино, пробивший с четырнадцати метров вправо от ворот.
    • 16'
      Сабали не позволил Лино продвинуться вперёд по левому флангу.
    • 15'
      Корреа на фланге опередил Переса и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 14'
      Сабали справа не решился продвигаться вперёд и откатил мяч на Каналеса.
    • 12'
      Заброс Корреа вперёд на Клюйверта точным не получился. Мяч прилетел в руки Браво, который выдвинулся к линии штрафной площади.
    • Офсайд
      11'
      Миранда слева забежал в офсайд.
    • Угловой
      10'
      Алмейда от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками сумел сыграть Браво.
    • 9'
      Подачу Корреа справа заблокировал Перес.
    • Угловой
      8'
      Гости первый угловой удар в матче разыграли. После заброса к воротам мяч в сетку отправил Алмейда, но сделал это из офсайда.
    • 7'
      Алмейда справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Карвалью не позволил сыграть Дьякаби.
    • Фол, нарушение
      6'
      Перес на фланге сбил Корреа
    • Офсайд
      5'
      Алмейда оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      4'
      Нико Гонсалес у чужой штрафной площади придержал руками Карвалью.
    • 3'
      "Бетис" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Валенсия" - в полосатых жёлто-красных футболках с синим верхом и синих трусах.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ПЕРЕС!!! Перес слева получил пас на ход от Миранды со своей половины поля, вышел один на один с голкипером и точно низом пробил в ближний угол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Бенито Вильямарин"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Бетис
    42.9% (51)
    Ничья
    42% (50)
    Валенсия
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    2:1 Бетис
    20.2% (24)
    1:0 Бетис
    14.3% (17)
    1:2 Валенсия
    10.1% (12)
    0:1 Валенсия
    4.2% (5)
    2:0 Бетис
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Бетис
    1.7% (2)
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