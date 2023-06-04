Тур: 38. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Альберола Хавьер
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
306 Количество передач 207
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
21
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
-
29 Перес ФранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Валенсия
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.87
Среднее время на гол
52
103
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.17
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
48
76
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|15 (5)
|0.39
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.11
|Хуанми Мигель
|4
|0.11
|Миранда Хуан
|3
|0.08
|Перес Айосе
|3
|0.08
|Карвалью Вилльям
|3
|0.08
|Родри Родриго
|2
|0.05
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.05
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.05
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лино Сэмуел
|6
|0.16
|Клюйверт Джастин
|6 (1)
|0.16
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.13
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.11
|Дьякаби Муктар
|3
|0.08
|Алмейда Андре IV
|2
|0.05
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.05
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Мари Альберто
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Песселья Херман
|4
|3
|Луис Фелипе
|3
|3
|Гидо Родригес
|8
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гуардадо Андрес
|6
|0
|Энрике Луис
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Руибаль Айтор
|4
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Акуоку Поль
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Миранда Хуан
|1
|1
|Браво Клаудио
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|10
|0
|Мориба Илайкс
|5
|2
|Дьякаби Муктар
|6
|1
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|1
|Кавани Эдинсон
|6
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|2
|Дуро Уго
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Алмейда Андре IV
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Мари Альберто
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
61% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Валенсия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
10
Бетис
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Валенсия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (9)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
16
24
Бетис
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
51% (19)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Валенсия
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
20
34
Голы по времени матча
Забито
23
15
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 27
4
17%
3
20%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
5
22%
1
7%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Пропущено
19
24
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
2
11%
2
8%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
7
37%
8
33%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
25 Не забивали 23
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
6
30%
7
27%
76-90
Пропущено
23
20
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
8
35%
3
15%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
13%
7
35%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Забито
43
41
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 13
7
16%
5
12%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
10
23%
7
17%
61-75
9
21%
10
24%
76-90
Пропущено
42
44
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 31
10
24%
5
11%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
9
21%
11
25%
46-60
7
17%
10
23%
61-75
6
14%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1
Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4
Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2
Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0
Результаты матчей
Бетис
Валенсия
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 33%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
10 раз 27%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
711
712
513
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
108
712
414
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2512
1423
1126
730
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|38
|28
|4
|6
|69 - 19
|88
|2.
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|75 - 36
|78
|3.
|Заявка
|38
|23
|8
|7
|70 - 33
|77
|4.
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|51 - 35
|71
|5.
|Заявка
|38
|19
|7
|12
|59 - 40
|64
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|8
|12
|46 - 40
|62
|7.
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|37 - 42
|53
|8.
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|47 - 43
|51
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|37 - 43
|50
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|58 - 55
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|45 - 53
|49
|12.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|47 - 54
|49
|13.
|1:0 Заявка
|38
|11
|11
|16
|30 - 52
|44
|14.
|1:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|34 - 45
|42
|16.
|1:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|47 - 63
|41
|17.
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|41 - 45
|41
|18.
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|33 - 63
|40
|19.
|1:1 Заявка
|38
|8
|13
|17
|50 - 67
|37
|20.
|0:1 Заявка
|38
|5
|9
|24
|29 - 67
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 4
|48
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 16
|44
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|4.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 18
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 16
|38
|6.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|22 - 12
|35
|7.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 17
|34
|8.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|24 - 21
|34
|9.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 26
|33
|10.
|1:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 22
|33
|11.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 22
|32
|12.
|0:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 19
|29
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 15
|27
|15.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 20
|27
|16.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|17.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 23
|27
|18.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|19.
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|13
|1
|5
|32 - 15
|40
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 18
|35
|3.
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 19
|33
|5.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 23
|28
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|7.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 21
|19
|10.
|1:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 34
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|12.
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|11 - 29
|17
|13.
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 32
|16
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 25
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 31
|15
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 38
|12
|18.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 26
|12
|19.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 38
|10
|20.
|1:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (7)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|19 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|15 (16)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|15 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|3 10
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 13
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|14
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|14
|Кадис
|Алехо Иван
|1 12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Валенсия
Исход игры
Бетис
42.9% (51)
Ничья
42% (50)
Валенсия
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (48)
2:1 Бетис
20.2% (24)
1:0 Бетис
14.3% (17)
1:2 Валенсия
10.1% (12)
0:1 Валенсия
4.2% (5)
2:0 Бетис
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Бетис
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!