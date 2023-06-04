Второй тайм в Севилье!

В перерыве в составе "Бетиса" произошла замена: вместо Юссуфа Сабали на поле вышел Айтор Руибаль.

Корреа в центре поля ударил по ноге Переса.

Каналес по центру попытался вывести к воротам Хоакина, но Серхио не смог укротить летящий мяч.

Лино слева с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

Гайя слева навес на Алмейду исполнил слишком высоко. Андре пришлось бежать за мячом к бровке.

Лино с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Перес слева убежал вперёд, но его настиг Корреа и чисто отобрал мяч.

Перес на фланге отмахнулся от Лопеса.

Каналес чуть сильно сделал заброс налево к ворот на ход Хоакину. Мяч покинул пределы поля.

Первый момент гостей. Лино слева откатил мяч на Алмейду, который с двадцати трёх метров пробил в дальний угол. Браво в прыжке мяч отбил в сторону.

Гера с двадцати одного метра пробил рядом с правой штангой.

Каналес слева покатил мяч вперёд, но Хоакин находился в офсайде и в борьбу вступать не стал.

Корреа справа слишком сильно прокинул мяч себе на ход. Браво у линии штрафной площади опередил Тьерри, забрав сферу в руки.

Песселья перед штрафной площадью сбил Лино. Двадцать один метр до ворот.

Клюйверт со штрафного пробил в стенку.

Гайя слева навесил к дальней штанге, куда партнёры ещё не прибежали.

Хоакин с Сабали закрутили "карусель" на правом фланге, но мяч к воротам так и не смогли доставить.

"Бетис" решил немного покатать мяч у центрального круга.

23' "Валенсия" владеет территориальным преимуществом, но за первую половину тайма гости не создали ни одного опасного момента.

22' Подача Гайя слева в штрафную площадь до партнёров не дошла.

21' Лино слева с линии штрафной площади пробил точно в Браво. Клаудио забрал мяч руками.

20' Корреа справа прострелил в штрафную площадь, где все партнёры пропускали мяч, а удара так и не состоялось.

18' Гидо Родригес не смог исполнить точно перевод направо к бровке на Сабьали. Мяч улетел за боковую линию поля.

17' Алмейда слева навесил к одиннадцатиметровой отметке. На отскоке сыграл Лино, пробивший с четырнадцати метров вправо от ворот.

16' Сабали не позволил Лино продвинуться вперёд по левому флангу.

15' Корреа на фланге опередил Переса и выбил мяч за боковую линию поля.

14' Сабали справа не решился продвигаться вперёд и откатил мяч на Каналеса.

12' Заброс Корреа вперёд на Клюйверта точным не получился. Мяч прилетел в руки Браво, который выдвинулся к линии штрафной площади.

11' Миранда слева забежал в офсайд.

10' Алмейда от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками сумел сыграть Браво.

9' Подачу Корреа справа заблокировал Перес.

8' Гости первый угловой удар в матче разыграли. После заброса к воротам мяч в сетку отправил Алмейда, но сделал это из офсайда.

7' Алмейда справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Карвалью не позволил сыграть Дьякаби.

6' Перес на фланге сбил Корреа

5' Алмейда оказался в офсайде.

4' Нико Гонсалес у чужой штрафной площади придержал руками Карвалью.

3' "Бетис" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Валенсия" - в полосатых жёлто-красных футболках с синим верхом и синих трусах.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ПЕРЕС!!! Перес слева получил пас на ход от Миранды со своей половины поля, вышел один на один с голкипером и точно низом пробил в ближний угол.