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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Валери Паоло
Милан
1:0
Перерыв
Верона
0'
1:0
45' Пенальти
Жиру Оливье
1:0. Гол Оливье Жиру с пенальти ...

Ход матча

45'
Жиру Оливье
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 126
Милан 90.5% (114)
X 7.1% (9)
Верона 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Верона
1.81
7.00
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
30
Мессиас
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
32
Кабаль
Хуан
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
77
Сулемана
Ибрахим
29
Депаоли
Фабио
26
Нгонж
Сириль
19
Джурич
Милан
II
Милан
4-2-3-1
Верона
3-5-2

История личных встреч

Милан
Верона

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 13 0.34
Жиру Оливье 12 (2) 0.32
Диас Браим 6 0.16
Мессиас Жуниор 5 0.13
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.08
Тонали Сандро 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 0.05
Салемакерс Алексис 2 0.05
Ориги Дивок 2 0.05
Побега Томмазо 2 0.05
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.13
Лазович Дарко 4 0.11
Нгонж Сириль 3 0.08
Дойг Джош 2 0.05
Депаоли Фабио 2 0.05
Чеккерини Федерико 2 0.05
Анри Тома 2 0.05
Гайч Адольфо 2 0.05
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Крунич Раде 8 0
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Эрнандес Тео 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 3 0
Мессиас Жуниор 3 0
Габбия Маттео 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Хиен Исак 9 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 7 0
Велозу Мигель 6 0
Депаоли Фабио 6 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Гюнтер Корай 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Тамез Адриен 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Илич Иван 2 0
Кабаль Хуан 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Браф Джейден 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Милан
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

7
8
Милан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Верона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
24

Волевые поражения

20
14
Милан
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Верона
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

24
24

Волевые поражения

27
22

Голы по времени матча

Забито

36
9
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
4
11%
2
22%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
5
14%
1
11%
46-60
7
19%
3
33%
61-75
6
17%
1
11%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
4
16%
1-15
7
33%
6
24%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
5
22%
10
33%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
5
22%
8
27%
76-90

Забито

59
31
28 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 13
8
14%
4
13%
1-15
12
20%
6
19%
16-30
8
14%
7
23%
31-45
7
12%
5
16%
46-60
12
20%
5
16%
61-75
12
20%
4
13%
76-90

Пропущено

44
55
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 30
5
11%
5
9%
1-15
10
23%
7
13%
16-30
6
14%
13
24%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
11
25%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0
Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1
Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Милан
Верона

Точный счет

2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
8 раз 44%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
6 раз 16%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
6 раз 16%

Тоталы голов в матче

Милан
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
5
13
5
1.5
6
13
4
14
2.5
3
15
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
8
6
13
1.5
2
17
2.5
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
24
13
19
18
1.5
6
31
6
31
2.5
4
33
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 38 28 6 4 77 - 28 90
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 1:0 Заявка 38 20 10 8 62 - 42 70
5.
Аталанта
 2:0 Заявка 38 19 7 12 63 - 46 64
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 17 10 11 49 - 38 61
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 38 21 7 10 55 - 33 60
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 0:2 Заявка 38 14 10 14 46 - 49 52
11.
Болонья
 0:1 Заявка 38 13 12 13 50 - 48 51
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 11 14 13 47 - 47 47
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 1:0 Заявка 38 9 12 17 32 - 43 39
17.
Специя
 1:1 Заявка 38 6 14 18 31 - 61 32
18.
Верона
 0:1 Заявка 38 7 10 21 30 - 57 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 38 3 10 25 24 - 71 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2.
Милан
 1:0 Заявка 19 13 4 2 39 - 19 43
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 1:1 Заявка 19 10 4 5 27 - 15 34
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 10 3 6 35 - 24 33
8.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 6 10 3 30 - 19 28
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 0:1 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Лечче
 1:0 Заявка 19 4 8 7 17 - 21 20
18.
Специя
 1:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 1:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 1:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
11.
Лечче
 1:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 8 4 7 17 - 18 18
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 1:1 Заявка 19 2 6 11 13 - 31 12
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 0:1 Заявка 19 1 7 11 10 - 25 10
20.
Сампдория
 Заявка 19 2 3 14 12 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 26 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Милан Жиру Оливье 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОЛИВЬЕ ЖИРУ!
    Уверенно пробивает с "точки" Жиру в левый от себя угол, Монтипо направление не угадывает! Пятый гол в последних трех матчах для француза!
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Вероны"! После просмотра видео Паоло Валери указывает на "точку"!
  • Видеоповтор
    45'
    Всё-таки призывают Валери к монитору, есть сомнения по поводу единоборства в штрафной "Вероны".
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавляет Паоло Валери к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Угловой с правого фланга подал Тонали, после единоборства миланцы начали апеллировать к арбитру по поводу игры рукой.
  • 43'
    Проход Браима Диаса по правому флангу не привел к опасному моменту, прострел испанца в подкате заблокировал Депаоли.
  • 42'
    "Рома", между тем, сравняла счёт в матче со "Специей", этот результат позволяет уже "Вероне" сохранить прописку в элите.
  • 40'
    Жиру пяткой оставляет мяч Эрнандесу, Тео с левого края штрафной остро стреляет вдоль ворот, но партнеров в той зоне не оказалось.
  • 39'
    Джурич после прострела с правого фланга сыграл на опережение в борьбе с Тиавом, однако в створ ворот серб не попал.
  • Фол, нарушение
    38'
    А вот единоборство Тиава и Джурича в центре поля арбитр оценио свистком, однако обошлось без карточки защитнику "Милана".
  • Травма, повреждение
    36'
    У Калабрии возникают проблемы со здоровьем после одного из единоборств, но Паоло Валери нарушения правил не определил.
  • 34'
    Продолжает "Милан" в неспешном темпе контролировать мяч, у "Вероны" просто не хватает класса, чтобы начать играть первым номером.
  • 32'
    6 ударов в исполнении "Милана" увидели мы в первые полчаса, но всего раз хозяева поля попали в створ ворот.
  • 30'
    Позиционная атака "Милана" завершается сверхдальней попыткой в исполнении Калабрии - Монтипо спокойно ловит мяч в руки.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Пока нет ударов у "Вероны" в этой встрече, хотя сейчас Нгонж был близок к тому, чтобы замкнуть прострел с фланга, но с мячом форвард гостей не встретился.
    • 27'
      Напомним, что в матче первого круга "Милан" добился непростой победы над "Вероной" со счётом 2:1, победный гол Тонали забил на 81-й минуте. Вообще "Верона" не обыгрывала россонери с декабря 2017 года.
    • Угловой
      26'
      Тонали с углового с правого фланга исполняет подачу, с которой оборона "Вероны" справляется, ничего интересного не удается создать и вторым темпом.
    • 25'
      Мессиас завершает позиционную атаку "Милана" ударом метров с 23, мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой.
    • 23'
      Эрнандес с левого фланга исполняет подачу со штрафного, однако защитники "Вероны" в этом моменте действуют надежно.
    • 22'
      На поле не происходит примерно ничего, потому каждую минуту нам показывают Златана Ибрагимовича, который официально покидает "Милан". А может и футбол целиком.
    • 20'
      Эрнандес врывается в штрафную с левого края и оказывается на газоне после контакта с соперником, однако свисток арбитра молчит.
    • Травма, повреждение
      18'
      Жиру остается лежать на газоне после единоборства с Велозу, но всё же помощи врачей французу не понадобилось.
    • 16'
      Тонали пяткой откатил мяч на Эрнандеса, однако удар Тео пришелся в "стенку", выстроенную Монтипо.
    • Фол, нарушение
      15'
      Сулемана фолит против Браима Диаса в центральной зоне, штрафной в 25 метрах от ворот зарабатывает "Милан".
    • 13'
      "Верона" в трех последних матчах набрала лишь одно очко, сегодня гостям требуется только победа, но до нее еще попробуй доберись.
    • 11'
      Прочно "Милан" завладел инициативой в эти минуты, пока не удается "Вероне" перебраться в наступление.
    • 9'
      Позиционная атака хозяев завершается дальним обводящим ударом Мессиаса - мяч пролетает мимо ворот.
    • Угловой
      8'
      Три угловых кряду с разных флангов исполнил "Милан", однако до акцентированной угрозы воротам хозяева "стандарты" не довели.
    • 7'
      "Специя", между тем, повела в гостевой встрече с "Ромой" и на данную минуту сохраняет прописку в Серии А, в отличие от "Вероны".
    • 6'
      Рафаэл Леау получает мяч на левом краю штрафной и пробивает по воротам, однако снаряд цепляет защитника и перелетает через перекладину.
    • 5'
      После стартовой активности "Вероны" постепенно инициатива переходит к хозяевам, контролируют хозяева поля мяч на чужой половине поля.
    • 3'
      "Милан" после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала разгромил дома "Сампдорию", а в прошлом туре победил в Турине "Ювентус".
    • 2'
      "Милану" этот матч никакой роли не играет, команда Стефано Пиоли уже никуда не денутся с четвертого места, а вот "Верона" заочно сражается за выживание со "Специей", которая параллельно играет с "Ромой".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Верона

    Исход игры
    Милан
    90.5% (114)
    Ничья
    7.1% (9)
    Верона
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (45)
    Нет
    60.87% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    35.7% (45)
    2:1 Милан
    23% (29)
    1:0 Милан
    12.7% (16)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:0 Милан
    5.6% (7)
    3:1 Милан
    4.8% (6)
    1:2 Верона
    1.6% (2)
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    Милан
    Верона
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