Проход Браима Диаса по правому флангу не привел к опасному моменту, прострел испанца в подкате заблокировал Депаоли.

Угловой с правого фланга подал Тонали, после единоборства миланцы начали апеллировать к арбитру по поводу игры рукой.

Две минуты добавляет Паоло Валери к основному времени первого тайма.

Всё-таки призывают Валери к монитору, есть сомнения по поводу единоборства в штрафной "Вероны".

Пенальти в ворота "Вероны"! После просмотра видео Паоло Валери указывает на "точку"!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОЛИВЬЕ ЖИРУ! Уверенно пробивает с "точки" Жиру в левый от себя угол, Монтипо направление не угадывает! Пятый гол в последних трех матчах для француза!

6 ударов в исполнении "Милана" увидели мы в первые полчаса, но всего раз хозяева поля попали в створ ворот.

Продолжает "Милан" в неспешном темпе контролировать мяч, у "Вероны" просто не хватает класса, чтобы начать играть первым номером.

У Калабрии возникают проблемы со здоровьем после одного из единоборств, но Паоло Валери нарушения правил не определил.

А вот единоборство Тиава и Джурича в центре поля арбитр оценио свистком, однако обошлось без карточки защитнику "Милана".

Джурич после прострела с правого фланга сыграл на опережение в борьбе с Тиавом, однако в створ ворот серб не попал.

Жиру пяткой оставляет мяч Эрнандесу, Тео с левого края штрафной остро стреляет вдоль ворот, но партнеров в той зоне не оказалось.

"Рома", между тем, сравняла счёт в матче со "Специей", этот результат позволяет уже "Вероне" сохранить прописку в элите.

29' Пока нет ударов у "Вероны" в этой встрече, хотя сейчас Нгонж был близок к тому, чтобы замкнуть прострел с фланга, но с мячом форвард гостей не встретился.

27' Напомним, что в матче первого круга "Милан" добился непростой победы над "Вероной" со счётом 2:1, победный гол Тонали забил на 81-й минуте. Вообще "Верона" не обыгрывала россонери с декабря 2017 года.

26' Тонали с углового с правого фланга исполняет подачу, с которой оборона "Вероны" справляется, ничего интересного не удается создать и вторым темпом.

25' Мессиас завершает позиционную атаку "Милана" ударом метров с 23, мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой.

23' Эрнандес с левого фланга исполняет подачу со штрафного, однако защитники "Вероны" в этом моменте действуют надежно.

22' На поле не происходит примерно ничего, потому каждую минуту нам показывают Златана Ибрагимовича, который официально покидает "Милан". А может и футбол целиком.

20' Эрнандес врывается в штрафную с левого края и оказывается на газоне после контакта с соперником, однако свисток арбитра молчит.

18' Жиру остается лежать на газоне после единоборства с Велозу, но всё же помощи врачей французу не понадобилось.

16' Тонали пяткой откатил мяч на Эрнандеса, однако удар Тео пришелся в "стенку", выстроенную Монтипо.