Тур: 38. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Валери Паоло
Бонусы букмекеров
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
32
Кабаль
Хуан
61
Тамез
Адриен
26
Нгонж
Сириль
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
38 Гайч АдольфоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Милан
Верона
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.13
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|13
|0.34
|Жиру Оливье
|12 (2)
|0.32
|Диас Браим
|6
|0.16
|Мессиас Жуниор
|5
|0.13
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.05
|Салемакерс Алексис
|2
|0.05
|Ориги Дивок
|2
|0.05
|Побега Томмазо
|2
|0.05
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.13
|Лазович Дарко
|4
|0.11
|Нгонж Сириль
|3
|0.08
|Дойг Джош
|2
|0.05
|Депаоли Фабио
|2
|0.05
|Чеккерини Федерико
|2
|0.05
|Анри Тома
|2
|0.05
|Гайч Адольфо
|2
|0.05
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Крунич Раде
|8
|0
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Мессиас Жуниор
|3
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|1
|Хиен Исак
|9
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|6
|1
|Фараони Марко
|7
|0
|Велозу Мигель
|6
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Гюнтер Корай
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Кабаль Хуан
|2
|0
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Милан
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
7
8
Милан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Верона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
24
Волевые поражения
20
14
Милан
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Верона
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
24
24
Волевые поражения
27
22
Голы по времени матча
Забито
36
9
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
4
11%
2
22%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
5
14%
1
11%
46-60
7
19%
3
33%
61-75
6
17%
1
11%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
4
16%
1-15
7
33%
6
24%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
6
29%
5
20%
76-90
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
5
22%
10
33%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
5
22%
8
27%
76-90
Забито
59
31
28 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 13
8
14%
4
13%
1-15
12
20%
6
19%
16-30
8
14%
7
23%
31-45
7
12%
5
16%
46-60
12
20%
5
16%
61-75
12
20%
4
13%
76-90
Пропущено
44
55
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 30
5
11%
5
9%
1-15
10
23%
7
13%
16-30
6
14%
13
24%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
11
25%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0
Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1
Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0
Результаты матчей
Милан
Верона
Точный счет
2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
8 раз 44%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
6 раз 16%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Милан
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
145
135
613
414
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
108
613
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2413
1918
631
631
433
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|6
|4
|77 - 28
|90
|2.
|Заявка
|38
|22
|8
|8
|60 - 30
|74
|3.
|Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|10
|8
|62 - 42
|70
|5.
|2:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|63 - 46
|64
|6.
|1:1 Заявка
|38
|17
|10
|11
|49 - 38
|61
|7.
|0:0 Заявка
|38
|21
|7
|10
|55 - 33
|60
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|46 - 49
|52
|11.
|0:1 Заявка
|38
|13
|12
|13
|50 - 48
|51
|12.
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|47 - 47
|47
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|48 - 62
|42
|16.
|1:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|32 - 43
|39
|17.
|1:1 Заявка
|38
|6
|14
|18
|31 - 61
|32
|18.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|30 - 57
|31
|19.
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|36 - 69
|27
|20.
|Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 71
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 19
|43
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|1:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 15
|34
|7.
|2:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|8.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|9.
|0:1 Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|30 - 19
|28
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 21
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 31
|16
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|28 - 12
|37
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|17 - 18
|18
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 36
|15
|17.
|1:1 Заявка
|19
|2
|6
|11
|13 - 31
|12
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|1
|7
|11
|10 - 25
|10
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|12 - 43
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|26 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
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|13 (8)
|Милан
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|13 (5)
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|Нето Руан
|3 11
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|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 1:0 Верона
Исход игры
Милан
90.5% (114)
Ничья
7.1% (9)
Верона
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
39.13% (45)
Нет
60.87% (70)
Популярный счёт
2:0 Милан
35.7% (45)
2:1 Милан
23% (29)
1:0 Милан
12.7% (16)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:0 Милан
5.6% (7)
3:1 Милан
4.8% (6)
1:2 Верона
1.6% (2)
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