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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Валери Паоло
Милан
 
Позже
Верона
Прогнозы 39
Милан 89.7% (35)
X 7.7% (3)
Верона 2.6% (1)
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Милан
Ничья
Верона
1.87
4.65
4.88
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Верона

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 13 0.35
Жиру Оливье 12 (2) 0.32
Диас Браим 6 0.16
Мессиас Жуниор 5 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.08
Тонали Сандро 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 0.05
Салемакерс Алексис 2 0.05
Ориги Дивок 2 0.05
Побега Томмазо 2 0.05
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Лазович Дарко 4 0.11
Нгонж Сириль 3 0.08
Дойг Джош 2 0.05
Депаоли Фабио 2 0.05
Чеккерини Федерико 2 0.05
Анри Тома 2 0.05
Гайч Адольфо 2 0.05
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Крунич Раде 8 0
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Эрнандес Тео 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 3 0
Мессиас Жуниор 3 0
Габбия Маттео 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Хиен Исак 9 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 7 0
Велозу Мигель 6 0
Депаоли Фабио 6 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Гюнтер Корай 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Тамез Адриен 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Илич Иван 2 0
Кабаль Хуан 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Браф Джейден 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Милан
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

7
8
Милан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Верона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
24

Волевые поражения

20
14
Милан
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Верона
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

24
24

Волевые поражения

27
22

Голы по времени матча

Забито

36
9
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
4
11%
2
22%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
5
14%
1
11%
46-60
7
19%
3
33%
61-75
6
17%
1
11%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
4
16%
1-15
7
33%
6
24%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
5
22%
10
33%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
5
22%
8
27%
76-90

Забито

59
31
28 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 13
8
14%
4
13%
1-15
12
20%
6
19%
16-30
8
14%
7
23%
31-45
7
12%
5
16%
46-60
12
20%
5
16%
61-75
12
20%
4
13%
76-90

Пропущено

44
55
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 30
5
11%
5
9%
1-15
10
23%
7
13%
16-30
6
14%
13
24%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
11
25%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0
Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1
Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Милан
Верона

Точный счет

2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
8 раз 44%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
6 раз 16%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
6 раз 16%

Тоталы голов в матче

Милан
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
5
13
5
1.5
6
13
4
14
2.5
3
15
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
8
6
13
1.5
2
17
2.5
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
24
13
19
18
1.5
6
31
6
31
2.5
4
33
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Валери Паоло

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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Милан 89.7% (35)
    X 7.7% (3)
    Верона 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Верона
    1.87
    4.65
    4.88
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Милан - Верона

    Исход игры
    Милан
    89.7% (35)
    Ничья
    7.7% (3)
    Верона
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (13)
    Нет
    64.86% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    38.5% (15)
    2:1 Милан
    23.1% (9)
    1:0 Милан
    15.4% (6)
    3:0 Милан
    5.1% (2)
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