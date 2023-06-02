Тур: 38. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Валери Паоло
История личных встреч
Милан
Верона
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.13
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|13
|0.35
|Жиру Оливье
|12 (2)
|0.32
|Диас Браим
|6
|0.16
|Мессиас Жуниор
|5
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.05
|Салемакерс Алексис
|2
|0.05
|Ориги Дивок
|2
|0.05
|Побега Томмазо
|2
|0.05
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.14
|Лазович Дарко
|4
|0.11
|Нгонж Сириль
|3
|0.08
|Дойг Джош
|2
|0.05
|Депаоли Фабио
|2
|0.05
|Чеккерини Федерико
|2
|0.05
|Анри Тома
|2
|0.05
|Гайч Адольфо
|2
|0.05
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Крунич Раде
|8
|0
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Мессиас Жуниор
|3
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|1
|Хиен Исак
|9
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|6
|1
|Фараони Марко
|7
|0
|Велозу Мигель
|6
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Гюнтер Корай
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Кабаль Хуан
|2
|0
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Милан
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
7
8
Милан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Верона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
24
Волевые поражения
20
14
Милан
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Верона
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
24
24
Волевые поражения
27
22
Голы по времени матча
Забито
36
9
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
4
11%
2
22%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
4
11%
2
22%
31-45
5
14%
1
11%
46-60
7
19%
3
33%
61-75
6
17%
1
11%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
4
16%
1-15
7
33%
6
24%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
6
29%
5
20%
76-90
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
1
3%
16-30
5
22%
10
33%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
5
22%
8
27%
76-90
Забито
59
31
28 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 13
8
14%
4
13%
1-15
12
20%
6
19%
16-30
8
14%
7
23%
31-45
7
12%
5
16%
46-60
12
20%
5
16%
61-75
12
20%
4
13%
76-90
Пропущено
44
55
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 30
5
11%
5
9%
1-15
10
23%
7
13%
16-30
6
14%
13
24%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
11
25%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0
Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1
Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0
Результаты матчей
Милан
Верона
Точный счет
2:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
8 раз 44%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
12 раз 32%
0
6 раз 16%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
13 раз 35%
2
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Милан
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
145
135
613
414
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
108
613
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2413
1918
631
631
433
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|3.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Милан - Верона
Исход игры
Милан
89.7% (35)
Ничья
7.7% (3)
Верона
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (15)
Меньше
59.46% (22)
Обе команды забьют
Да
35.14% (13)
Нет
64.86% (24)
Популярный счёт
2:0 Милан
38.5% (15)
2:1 Милан
23.1% (9)
1:0 Милан
15.4% (6)
3:0 Милан
5.1% (2)
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