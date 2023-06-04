Тур: 38. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Ди Бельо Марко
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
1:0
33'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
207 Количество передач 344
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
История личных встреч
Аталанта
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.34
|Копмейнерс Тëн
|9 (2)
|0.24
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.21
|Пашалич Марио
|5
|0.13
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0.11
|Меле Йоаким
|3
|0.08
|Де Рон Мартен
|3
|0.08
|Бога Жереми
|2
|0.05
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.05
|Сапата Дуван
|2
|0.05
|Скальвини Джорджио
|2
|0.05
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиурриа Патрик
|6
|0.16
|Аугусто Карлос
|6
|0.16
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.13
|Капрари Джанлука
|5 (1)
|0.13
|Мота Дани
|5
|0.13
|Петанья Андреа
|3 (1)
|0.08
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|Колпани Андреа
|3
|0.08
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Мачин Хосе
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толой Рафаэл
|7
|0
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Копмейнерс Тëн
|7
|0
|Скальвини Джорджио
|7
|0
|Меле Йоаким
|5
|1
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Паломино Хосе
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Сенси Стефано
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Марлон
|7
|0
|Капрари Джанлука
|7
|0
|Ровелла Николо
|5
|1
|Донати Джулио
|3
|2
|Кальдирола Лука
|6
|0
|Пессина Маттео
|6
|0
|Палладино Раффаэле
|5
|0
|Мари Пабло
|4
|0
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Аугусто Карлос
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Монца
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
7
7
Аталанта
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
24
20
Аталанта
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Монца
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
31
27
Голы по времени матча
Забито
34
21
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
1
3%
2
10%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
9
26%
5
24%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
6
18%
5
24%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
7
28%
61-75
5
22%
4
16%
76-90
Забито
27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
4%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
30%
30%
6
25%
31-45
8
30%
30%
4
17%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
17%
6
26%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
26%
3
13%
76-90
Забито
61
45
26 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
2
3%
3
7%
1-15
9
15%
7
16%
16-30
15
25%
8
18%
31-45
17
28%
9
20%
46-60
7
11%
9
20%
61-75
11
18%
9
20%
76-90
Пропущено
46
48
19 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 27
8
17%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
7
15%
10
21%
61-75
11
24%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2
Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1
Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1
Результаты матчей
Аталанта
Монца
Точный счет
3:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
8
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:2
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
8
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
99
811
513
217
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
118
612
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
289
2017
1423
730
433
136
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|6
|4
|77 - 28
|90
|2.
|Заявка
|38
|22
|8
|8
|60 - 30
|74
|3.
|Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|10
|8
|62 - 42
|70
|5.
|2:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|63 - 46
|64
|6.
|1:1 Заявка
|38
|17
|10
|11
|49 - 38
|61
|7.
|0:0 Заявка
|38
|21
|7
|10
|55 - 33
|60
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|46 - 49
|52
|11.
|0:1 Заявка
|38
|13
|12
|13
|50 - 48
|51
|12.
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|47 - 47
|47
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|48 - 62
|42
|16.
|1:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|32 - 43
|39
|17.
|1:1 Заявка
|38
|6
|14
|18
|31 - 61
|32
|18.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|30 - 57
|31
|19.
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|36 - 69
|27
|20.
|Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 71
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 19
|43
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|1:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 15
|34
|7.
|2:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|8.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|9.
|0:1 Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|30 - 19
|28
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 21
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 31
|16
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|28 - 12
|37
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|17 - 18
|18
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 36
|15
|17.
|1:1 Заявка
|19
|2
|6
|11
|13 - 31
|12
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|1
|7
|11
|10 - 25
|10
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|12 - 43
|9
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|Наполи
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|1 11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
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|Ибаньес Рожер
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Монца
Исход игры
Аталанта
94.4% (118)
Ничья
3.2% (4)
Монца
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
62.07% (72)
Нет
37.93% (44)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
44.8% (56)
2:0 Аталанта
27.2% (34)
1:0 Аталанта
6.4% (8)
3:1 Аталанта
5.6% (7)
3:2 Аталанта
3.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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