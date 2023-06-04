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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Аталанта
2:0
Перерыв
Монца
0'
1:0
12' Гол
Копмейнерс Тëн
33' Желтая карточка
Ровелла Николо
2:0
45' Гол
Копмейнерс Тëн
2:0. Гол Тёна Копмейнерса (видео...

Ход матча

12'
Копмейнерс Тëн
(Меле Йоаким)
1:0
33'
 
Ровелла Николо
45'
Копмейнерс Тëн
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 207 Количество передач 344
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 125
Аталанта 94.4% (118)
X 3.2% (4)
Монца 2.4% (3)
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Аталанта
Ничья
Монца
1.57
4.88
74.00
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57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
88
Пашалич
Марио
7
Копмейнерс
Тëн
17
Хёйлунн
Расмус
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Аталанта
3-4-2-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.34
Копмейнерс Тëн 9 (2) 0.24
Хёйлунн Расмус 8 0.21
Пашалич Марио 5 0.13
Дзаппакоста Давиде 4 0.11
Меле Йоаким 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Бога Жереми 2 0.05
Муриэль Луис 2 (1) 0.05
Сапата Дуван 2 0.05
Скальвини Джорджио 2 0.05
Толой Рафаэл 2 0.05
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиурриа Патрик 6 0.16
Аугусто Карлос 6 0.16
Пессина Маттео 5 (3) 0.13
Капрари Джанлука 5 (1) 0.13
Мота Дани 5 0.13
Петанья Андреа 3 (1) 0.08
Сенси Стефано 3 0.08
Колпани Андреа 3 0.08
Кальдирола Лука 2 0.05
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 7 0
Де Рон Мартен 7 0
Хатебур Ханс 7 0
Копмейнерс Тëн 7 0
Скальвини Джорджио 7 0
Меле Йоаким 5 1
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Сенси Стефано 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Марлон 7 0
Капрари Джанлука 7 0
Ровелла Николо 5 1
Донати Джулио 3 2
Кальдирола Лука 6 0
Пессина Маттео 6 0
Палладино Раффаэле 5 0
Мари Пабло 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Аугусто Карлос 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Мота Дани 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Аталанта
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Монца
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

7
7
Аталанта
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

24
20
Аталанта
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Монца
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

31
27

Голы по времени матча

Забито

34
21
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
1
3%
2
10%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
9
26%
5
24%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
6
18%
5
24%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
7
28%
61-75
5
22%
4
16%
76-90

Забито

27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
4%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
30%
30%
6
25%
31-45
8
30%
30%
4
17%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
17%
6
26%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
26%
3
13%
76-90

Забито

61
45
26 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
2
3%
3
7%
1-15
9
15%
7
16%
16-30
15
25%
8
18%
31-45
17
28%
9
20%
46-60
7
11%
9
20%
61-75
11
18%
9
20%
76-90

Пропущено

46
48
19 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 27
8
17%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
7
15%
10
21%
61-75
11
24%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2
Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1
Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Монца

Точный счет

3:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
8
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:2
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
8
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
9
9
1.5
8
11
5
13
2.5
2
17
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
11
8
1.5
6
12
2
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
28
9
20
17
1.5
14
23
7
30
2.5
4
33
1
36
3.5
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 38 28 6 4 77 - 28 90
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 1:0 Заявка 38 20 10 8 62 - 42 70
5.
Аталанта
 2:0 Заявка 38 19 7 12 63 - 46 64
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 17 10 11 49 - 38 61
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 38 21 7 10 55 - 33 60
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 0:2 Заявка 38 14 10 14 46 - 49 52
11.
Болонья
 0:1 Заявка 38 13 12 13 50 - 48 51
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 11 14 13 47 - 47 47
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 1:0 Заявка 38 9 12 17 32 - 43 39
17.
Специя
 1:1 Заявка 38 6 14 18 31 - 61 32
18.
Верона
 0:1 Заявка 38 7 10 21 30 - 57 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 38 3 10 25 24 - 71 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2.
Милан
 1:0 Заявка 19 13 4 2 39 - 19 43
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 1:1 Заявка 19 10 4 5 27 - 15 34
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 10 3 6 35 - 24 33
8.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 6 10 3 30 - 19 28
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 0:1 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Лечче
 1:0 Заявка 19 4 8 7 17 - 21 20
18.
Специя
 1:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 1:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 1:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
11.
Лечче
 1:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 8 4 7 17 - 18 18
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 1:1 Заявка 19 2 6 11 13 - 31 12
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 0:1 Заявка 19 1 7 11 10 - 25 10
20.
Сампдория
 Заявка 19 2 3 14 12 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 26 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Милан Жиру Оливье 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Аталанта"!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тён Копмейнерс! Отобрал мяч на чужой половине поля Копмейнерс, прорвался в штрафную, обыгрался с партнером, после чего пробил по воротам. Ди Грегорио отбил перед собой, но на добивании все тот же Копмейнерс отправил сферу в сетку.
  • 44'
    С правого фланга удалось протолкнуть снаряд Де Рону в штрафную на Пашалича, но тому добраться до мяча помешали защитники.
  • 43'
    Получил по ногам в центре поля Хёйлунн в борьбе против Иццо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 42'
    Ушел на скорости от соперника по флангу Дзаппакоста и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 41'
    Прорывался по флангу на скорости Капрари, но напоролся на Дзаппакосту, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 40'
    Вырезал Пессина с левого фланга в штрафную, куда забегал Капрари, но перехватил мяч в последний момент Толой.
  • 39'
    Долго катают мяч у чужой штрафной в последние минуты гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 38'
    Диагональным пасом теперь уже Ровелла искал в штрафной соперника Колпани, но тому добраться до мяча помешал Скальвини.
  • 37'
    Подбор выиграл у штрафной соперника Дзаппакоста и пробил вторым касанием в дальний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 36'
    Теперь уже Пашалич запускал Хёйлунна в штрафную отличной диагональю, но Кальдирола головой вынес сферу в аут.
  • 35'
    Проникающим пасом Колпани искал в штрафной соперника Моту, но на выходе Спортьелло оказался первым на мяче.
  • 34'
    Убежал в атаку по правому флангу на скорости Колпани и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.
  • Желтая карточка
    33'
    В центре поля получил по ногам Эдерсон в грубом подкате от Ровеллы. Судья показал нарушителю желтую карточку.
  • 32'
    С углового подавал Меле на дальнюю штангу, но здесь в верховой борьбе против Иццо нарушил правила Джимсити.
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    • 31'
      Отдавал Эдерсон в штрафную пас на ход Меле, который мчал на всех парах, но пробить ему не позволил в подкате Иццо.
    • 30'
      С угла поля навесил Дзаппакоста в центр штрафной. Здесь выше всех прыгнул Мари и головой вернул мяч обратно на фланг.
    • Угловой
      29'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной на скорости Пашалич и пробил в ближний угол, но мяч в падении Ди Грегорио перевел на угловой.
    • 28'
      Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
    • 27'
      Оторвался от опеки соперника по флангу и навесил Аугусто в центр штрафной, где пробил головой в падении Мота, но крайне неточно.
    • 26'
      Со штрафного навесил Дзаппакоста на линию вратарской, где пробил головой Хёйлунн, но мяч оказался точно в руках Ди Грегорио.
    • 25'
      На фланге получил по ногам Хёйлунн в борьбе против Кальдиролы. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • Офсайд
      24'
      Мог убегать в атаку на скорости Аугусто после заброса от Ровеллы, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 23'
      Зацепился за мяч на фланге Дзаппакоста и прострелил во вратарскую, где пробил с ходу Меле, но не попал он в створ ворот.
    • 22'
      Прорывался по флангу Дзаппакоста и прострелил вдоль ворот низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 21'
      Получил по ногам Кальдирола в центре поля от Хёйлунна в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 20'
      Мягко забросил в штрафную соперника Пашалич на ход Меле, но тому пробить по воротам в силовой борьбе не дал Иццо.
    • 19'
      В центре поля грубо наступил на ногу сопернику Де Рон в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 18'
      Отобрал мяч на фланге Хёйлунн и тут же прострелил вдоль ворот на Пашалича, но на выходе сферу перехвати Ди Грегорио.
    • 17'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Копмейнерс на Пашалича, но мяч в последний момент перехватил в подкате Кальдирола.
    • 16'
      Отобрал мяч в центре поля Копмейнерс и тут же отдал вперед на Хёйлунна, но этот пас перехватил без труда Иццо.
    • 15'
      Накрутил соперника на фланге Колпани и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Скальвини.
    • Описание гола
      13'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тён  Копмейнерс! Неожиданно вышли вперед бергамаски. С фланга выполнил навес Меле точно на линию вратарской, куда ворвался Копмейнерс и головой в борьбе с защитником вколотил снаряд точно под перекладину.
    • 12'
      С фланга отдавал пас в центр Меле на ход Хёйлунну, но того от мяча оттеснил корпусом грамотно Кальдирола.
    • Офсайд
      11'
      Отдавал пас по флангу Меле на ход Копмейнерсу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 10'
      Отдавал пас с левого фланга Меле в штрафную на Эдерсона, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 9'
      Отобрал мяч на флангу Де Рон и тут же прострелил в центр на Пашалича, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • Опасный момент
      8'
      Сместился с правого фланга Колпани в центр и пробил метров с двадцати в дальний угол, но в падении Спортьелло спас свою команду.
    • 7'
      Дальний заброс исполнял Пессина на чужую половину поля, куда забегал Мота, но проиграл он верховую борьбу Джимсити.
    • 6'
      Прострелил с правого фланга в центр штрафной теперь уже Меле, но здесь пробил головой Пашалич немного неточно.
    • 5'
      Продавил соперника вдоль боковой линии Аугусто и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 4'
      Ушел от соперника по левой бровке Дзаппакоста и прострелил в центр штрафной, но здесь Хёйлунну не удалось пробить в борьбе с защитником.
    • 3'
      Отобрал мяч в центре поля Ровела и забросил тут же вперед на Моту, но тому не удалось оторваться от защитника.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Монцы"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Монца

    Исход игры
    Аталанта
    94.4% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Монца
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (72)
    Нет
    37.93% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    44.8% (56)
    2:0 Аталанта
    27.2% (34)
    1:0 Аталанта
    6.4% (8)
    3:1 Аталанта
    5.6% (7)
    3:2 Аталанта
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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