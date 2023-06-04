Вырезал Пессина с левого фланга в штрафную, куда забегал Капрари, но перехватил мяч в последний момент Толой.

Прорывался по флангу на скорости Капрари, но напоролся на Дзаппакосту, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

Ушел на скорости от соперника по флангу Дзаппакоста и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Получил по ногам в центре поля Хёйлунн в борьбе против Иццо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

С правого фланга удалось протолкнуть снаряд Де Рону в штрафную на Пашалича, но тому добраться до мяча помешали защитники.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тён Копмейнерс! Отобрал мяч на чужой половине поля Копмейнерс, прорвался в штрафную, обыгрался с партнером, после чего пробил по воротам. Ди Грегорио отбил перед собой, но на добивании все тот же Копмейнерс отправил сферу в сетку.

С углового подавал Меле на дальнюю штангу, но здесь в верховой борьбе против Иццо нарушил правила Джимсити.

В центре поля получил по ногам Эдерсон в грубом подкате от Ровеллы. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Убежал в атаку по правому флангу на скорости Колпани и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.

Проникающим пасом Колпани искал в штрафной соперника Моту, но на выходе Спортьелло оказался первым на мяче.

Теперь уже Пашалич запускал Хёйлунна в штрафную отличной диагональю, но Кальдирола головой вынес сферу в аут.

Подбор выиграл у штрафной соперника Дзаппакоста и пробил вторым касанием в дальний угол, но точности ему немного не хватило.

Диагональным пасом теперь уже Ровелла искал в штрафной соперника Колпани, но тому добраться до мяча помешал Скальвини.

Долго катают мяч у чужой штрафной в последние минуты гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Прорывался по флангу Дзаппакоста и прострелил вдоль ворот низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Зацепился за мяч на фланге Дзаппакоста и прострелил во вратарскую, где пробил с ходу Меле, но не попал он в створ ворот.

Мог убегать в атаку на скорости Аугусто после заброса от Ровеллы, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

На фланге получил по ногам Хёйлунн в борьбе против Кальдиролы. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Дзаппакоста на линию вратарской, где пробил головой Хёйлунн, но мяч оказался точно в руках Ди Грегорио.

Оторвался от опеки соперника по флангу и навесил Аугусто в центр штрафной, где пробил головой в падении Мота, но крайне неточно.

Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

Сместился с правого фланга к линии штрафной на скорости Пашалич и пробил в ближний угол, но мяч в падении Ди Грегорио перевел на угловой.

С угла поля навесил Дзаппакоста в центр штрафной. Здесь выше всех прыгнул Мари и головой вернул мяч обратно на фланг.

Отдавал Эдерсон в штрафную пас на ход Меле, который мчал на всех парах, но пробить ему не позволил в подкате Иццо.

21' Получил по ногам Кальдирола в центре поля от Хёйлунна в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

20' Мягко забросил в штрафную соперника Пашалич на ход Меле, но тому пробить по воротам в силовой борьбе не дал Иццо.

19' В центре поля грубо наступил на ногу сопернику Де Рон в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

18' Отобрал мяч на фланге Хёйлунн и тут же прострелил вдоль ворот на Пашалича, но на выходе сферу перехвати Ди Грегорио.

17' Проникающий пас в штрафную исполнял Копмейнерс на Пашалича, но мяч в последний момент перехватил в подкате Кальдирола.

16' Отобрал мяч в центре поля Копмейнерс и тут же отдал вперед на Хёйлунна, но этот пас перехватил без труда Иццо.

15' Накрутил соперника на фланге Колпани и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Скальвини.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тён Копмейнерс! Неожиданно вышли вперед бергамаски. С фланга выполнил навес Меле точно на линию вратарской, куда ворвался Копмейнерс и головой в борьбе с защитником вколотил снаряд точно под перекладину.

12' С фланга отдавал пас в центр Меле на ход Хёйлунну, но того от мяча оттеснил корпусом грамотно Кальдирола.

11' Отдавал пас по флангу Меле на ход Копмейнерсу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

10' Отдавал пас с левого фланга Меле в штрафную на Эдерсона, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

9' Отобрал мяч на флангу Де Рон и тут же прострелил в центр на Пашалича, но выстрел последнего накрыли защитники.

8' Сместился с правого фланга Колпани в центр и пробил метров с двадцати в дальний угол, но в падении Спортьелло спас свою команду.

7' Дальний заброс исполнял Пессина на чужую половину поля, куда забегал Мота, но проиграл он верховую борьбу Джимсити.

6' Прострелил с правого фланга в центр штрафной теперь уже Меле, но здесь пробил головой Пашалич немного неточно.

5' Продавил соперника вдоль боковой линии Аугусто и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

4' Ушел от соперника по левой бровке Дзаппакоста и прострелил в центр штрафной, но здесь Хёйлунну не удалось пробить в борьбе с защитником.

3' Отобрал мяч в центре поля Ровела и забросил тут же вперед на Моту, но тому не удалось оторваться от защитника.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.