Тур: 38. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Пиччинини Марко
0'
1:0
17' ГолБанда Ламек
20' Undefined phrase: football_event_Арнаутович Марко
35' Желтая карточкаПош Штефан
Ход матча
17'
20'
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
142 Количество передач 321
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
26
Лукуми
Джон
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Болонья
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.21
|Сисей Ассан
|6 (1)
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|5 (1)
|0.13
|Баскиротто Федерико
|3
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|Банда Ламек
|2
|0.05
|Уден Реми
|2
|0.05
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|10 (3)
|0.26
|Арнаутович Марко
|9 (3)
|0.24
|Пош Штефан
|6
|0.16
|Фергюсон Льюис
|6
|0.16
|Сансоне Никола
|4
|0.11
|Барроу Муса
|3
|0.08
|Домингес Николас
|3
|0.08
|Сориано Роберто
|2
|0.05
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|9
|1
|Юмтити Самуэль
|8
|0
|Блен Алексис
|8
|0
|Гонсалес Джоан
|8
|0
|Баскиротто Федерико
|6
|0
|Банда Ламек
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсолини Риккардо
|7
|2
|Домингес Николас
|10
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Пош Штефан
|6
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
10
14
Лечче
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Болонья
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
14
22
Лечче
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Болонья
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
24
36
Голы по времени матча
Забито
15
29
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
0
0%
5
17%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
22
30
14 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
5
23%
4
13%
1-15
7
32%
5
17%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
5
23%
6
20%
61-75
1
5%
3
10%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 23
1
6%
6
26%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
7
41%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
3
15%
6
40%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
2
10%
1
7%
76-90
Забито
32
52
17 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 20
14 Не забивали 9
1
3%
11
21%
1-15
5
16%
5
10%
16-30
11
34%
7
13%
31-45
7
22%
10
19%
46-60
5
16%
9
17%
61-75
3
9%
10
19%
76-90
Пропущено
42
45
26 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 29
8
19%
5
11%
1-15
9
21%
7
16%
16-30
9
21%
8
18%
31-45
5
12%
12
27%
46-60
8
19%
9
20%
61-75
3
7%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1
Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0
Результаты матчей
Лечче
Болонья
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
14 раз 38%
2
8 раз 22%
2
13 раз 35%
1
13 раз 35%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
315
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
144
514
99
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
298
829
1621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|6
|4
|77 - 28
|90
|2.
|Заявка
|38
|22
|8
|8
|60 - 30
|74
|3.
|Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|10
|8
|62 - 42
|70
|5.
|2:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|63 - 46
|64
|6.
|1:1 Заявка
|38
|17
|10
|11
|49 - 38
|61
|7.
|0:0 Заявка
|38
|21
|7
|10
|55 - 33
|60
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|46 - 49
|52
|11.
|0:1 Заявка
|38
|13
|12
|13
|50 - 48
|51
|12.
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|47 - 47
|47
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|48 - 62
|42
|16.
|1:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|32 - 43
|39
|17.
|1:1 Заявка
|38
|6
|14
|18
|31 - 61
|32
|18.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|30 - 57
|31
|19.
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|36 - 69
|27
|20.
|Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 71
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 19
|43
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|1:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 15
|34
|7.
|2:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|8.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|9.
|0:1 Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|30 - 19
|28
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 21
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 31
|16
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|28 - 12
|37
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|17 - 18
|18
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 36
|15
|17.
|1:1 Заявка
|19
|2
|6
|11
|13 - 31
|12
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|1
|7
|11
|10 - 25
|10
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|12 - 43
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|26 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|3 11
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Болонья
Исход игры
Лечче
32.2% (38)
Ничья
49.2% (58)
Болонья
18.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (53)
1:0 Лечче
15.3% (18)
2:1 Лечче
13.6% (16)
1:2 Болонья
9.3% (11)
0:1 Болонья
7.6% (9)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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