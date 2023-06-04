Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Болонья

36' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Пош Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Безумный фол. Пош Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Ламек Банда

34' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

32' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Камбьясо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Гендрей Валентин из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Болонья

30' Арнаутович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Орсолини Риккардо нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

29' Барроу Муса из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

22' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Болонья , отменен.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Г О О О О Л - Ламек Банда забивает с правой ноги!

16' Коломбо Лоренцо нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

15' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гендрей Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновлен

10' Матч остановлен

10' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Лечче

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Болонья

3' Гендрей Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Удар от ворот произведет Болонья

3' Стрефецца Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Юлманд Мортен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

1' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лечче начинает с центра поля