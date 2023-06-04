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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Лечче
1:0
Перерыв
Болонья
0'
1:0
17' Гол
Банда Ламек
20' Undefined phrase: football_event_
Арнаутович Марко
35' Желтая карточка
Пош Штефан

Ход матча

17'
Банда Ламек
(Стрефецца Габриэль)
1:0
20'
 
Арнаутович Марко
35'
 
Пош Штефан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 142 Количество передач 321
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 118
Лечче 32.2% (38)
X 49.2% (58)
Болонья 18.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Болонья
3.40
4.30
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
28
Уден
Реми
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
22
Банда
Ламек
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
17
Медель
Гари
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
20
Эбишер
Мишель
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Лечче
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Болонья

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.21
Сисей Ассан 6 (1) 0.16
Коломбо Лоренцо 5 (1) 0.13
Баскиротто Федерико 3 0.08
Ди Франческо Федерико 2 0.05
Банда Ламек 2 0.05
Уден Реми 2 0.05
Гонсалес Джоан 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 10 (3) 0.26
Арнаутович Марко 9 (3) 0.24
Пош Штефан 6 0.16
Фергюсон Льюис 6 0.16
Сансоне Никола 4 0.11
Барроу Муса 3 0.08
Домингес Николас 3 0.08
Сориано Роберто 2 0.05
Ликояннис Хараламбос 2 0.05
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 9 1
Юмтити Самуэль 8 0
Блен Алексис 8 0
Гонсалес Джоан 8 0
Баскиротто Федерико 6 0
Банда Ламек 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Уден Реми 3 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Фальконе Владимиро 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Марко Барони 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсолини Риккардо 7 2
Домингес Николас 10 0
Лукуми Джон 8 0
Пош Штефан 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

10
14
Лечче
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Болонья
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

14
22
Лечче
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Болонья
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

24
36

Голы по времени матча

Забито

15
29
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
0
0%
5
17%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

22
30
14 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
5
23%
4
13%
1-15
7
32%
5
17%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
5
23%
6
20%
61-75
1
5%
3
10%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 23
1
6%
6
26%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
7
41%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
3
15%
6
40%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
2
10%
1
7%
76-90

Забито

32
52
17 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 20
14 Не забивали 9
1
3%
11
21%
1-15
5
16%
5
10%
16-30
11
34%
7
13%
31-45
7
22%
10
19%
46-60
5
16%
9
17%
61-75
3
9%
10
19%
76-90

Пропущено

42
45
26 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 29
8
19%
5
11%
1-15
9
21%
7
16%
16-30
9
21%
8
18%
31-45
5
12%
12
27%
46-60
8
19%
9
20%
61-75
3
7%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1
Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0

Результаты матчей

Лечче
Болонья

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
14 раз 38%
2
8 раз 22%
2
13 раз 35%
1
13 раз 35%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
4
5
14
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
29
8
8
29
1.5
16
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 38 28 6 4 77 - 28 90
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 1:0 Заявка 38 20 10 8 62 - 42 70
5.
Аталанта
 2:0 Заявка 38 19 7 12 63 - 46 64
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 17 10 11 49 - 38 61
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 38 21 7 10 55 - 33 60
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 0:2 Заявка 38 14 10 14 46 - 49 52
11.
Болонья
 0:1 Заявка 38 13 12 13 50 - 48 51
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 11 14 13 47 - 47 47
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 1:0 Заявка 38 9 12 17 32 - 43 39
17.
Специя
 1:1 Заявка 38 6 14 18 31 - 61 32
18.
Верона
 0:1 Заявка 38 7 10 21 30 - 57 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 38 3 10 25 24 - 71 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2.
Милан
 1:0 Заявка 19 13 4 2 39 - 19 43
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 1:1 Заявка 19 10 4 5 27 - 15 34
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 10 3 6 35 - 24 33
8.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 6 10 3 30 - 19 28
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 0:1 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Лечче
 1:0 Заявка 19 4 8 7 17 - 21 20
18.
Специя
 1:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 1:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 1:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
11.
Лечче
 1:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 8 4 7 17 - 18 18
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 1:1 Заявка 19 2 6 11 13 - 31 12
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 0:1 Заявка 19 1 7 11 10 - 25 10
20.
Сампдория
 Заявка 19 2 3 14 12 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 26 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Милан Жиру Оливье 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Лечче: 32%, Болонья: 68%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Ламек Банда из команды Лечче опасно и грубо сыграл. Пош Штефан пострадал.
  • 47'
    Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Барроу Муса из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Бонифаци Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Болонья пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лечче: 34%, Болонья: 66%.
    • 39'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Болонья.
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      BetBoom
      2.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Лечче 32.2% (38)
    X 49.2% (58)
    Болонья 18.6% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Болонья
    3.40
    4.30
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лечче 1:0 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Болонья

    Исход игры
    Лечче
    32.2% (38)
    Ничья
    49.2% (58)
    Болонья
    18.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.9% (53)
    1:0 Лечче
    15.3% (18)
    2:1 Лечче
    13.6% (16)
    1:2 Болонья
    9.3% (11)
    0:1 Болонья
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Лечче
    Болонья
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