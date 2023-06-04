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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Лечче
2:3
Конец матча
Болонья
0'
1:0
17' Гол
Банда Ламек
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Арнаутович Марко
35' Желтая карточка
Пош Штефан
1:1
58' Гол
Арнаутович Марко
68' Желтая карточка
Галло Антонино
1:2
81' Гол
Зиркзее Джошуа
84' Желтая карточка
Эбишер Мишель
2:2
88' Гол
Уден Реми
2:3
90' Гол
Фергюсон Льюис
90' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
90'+8
1:2. Гол Джошуа Зиркзе (видео). ...

Ход матча

17'
Банда Ламек
(Стрефецца Габриэль)
1:0
20'
 
Арнаутович Марко
35'
 
Пош Штефан
46'
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
 
55'
Мале Юссеф
Банда Ламек
 
58'
1:1
Арнаутович Марко
(Барроу Муса)
60'
 
Сансоне Никола
Орсолини Риккардо
61'
 
Фергюсон Льюис
Барроу Муса
61'
 
Пююхтя Никлас
Медель Гари
68'
Галло Антонино
 
69'
Пеццелла Джузеппе
Галло Антонино
 
74'
 
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
74'
 
Зиркзее Джошуа
Арнаутович Марко
81'
1:2
Зиркзее Джошуа
(Пююхтя Никлас)
84'
 
Эбишер Мишель
88'
Уден Реми
(Мале Юссеф)
2:2
90'
Перссон Йоэль
Стрефецца Габриэль
 
90'
Романьоли Симоне
Юмтити Самуэль
 
90'
2:3
Фергюсон Льюис
(Моро Никола)
90'
 
Зиркзее Джошуа

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 347 Количество передач 573
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лечче 32.2% (38)
X 49.2% (58)
Болонья 18.6% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
28
Уден
Реми
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
22
Банда
Ламек
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
17
Медель
Гари
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
20
Эбишер
Мишель
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Лечче
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Болонья

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.21
Сисей Ассан 6 (1) 0.16
Коломбо Лоренцо 5 (1) 0.13
Уден Реми 3 0.08
Баскиротто Федерико 3 0.08
Ди Франческо Федерико 2 0.05
Банда Ламек 2 0.05
Гонсалес Джоан 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Мале Юссеф 0 0
Галло Антонино 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 10 (3) 0.26
Арнаутович Марко 10 (3) 0.26
Фергюсон Льюис 7 0.18
Пош Штефан 6 0.16
Сансоне Никола 4 0.11
Барроу Муса 3 0.08
Домингес Николас 3 0.08
Сориано Роберто 2 0.05
Зиркзее Джошуа 2 0.05
Ликояннис Хараламбос 2 0.05
Моро Никола 1 0.03
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Пююхтя Никлас 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 9 1
Юмтити Самуэль 8 0
Блен Алексис 8 0
Гонсалес Джоан 8 0
Баскиротто Федерико 6 0
Банда Ламек 6 0
Галло Антонино 4 1
Ди Франческо Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Уден Реми 3 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Фальконе Владимиро 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Марко Барони 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсолини Риккардо 7 2
Домингес Николас 10 0
Лукуми Джон 8 0
Пош Штефан 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Лечче
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

12
14
Лечче
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Болонья
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

14
22
Лечче
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
50% (19)
26% (10)
Болонья
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
42% (16)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

26
36

Голы по времени матча

Забито

17
32
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
0
0%
5
16%
1-15
5
29%
29%
3
9%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
4
24%
7
22%
46-60
3
18%
5
16%
61-75
1
6%
8
25%
76-90

Пропущено

25
32
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
5
20%
4
13%
1-15
7
28%
6
19%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
5
20%
6
19%
61-75
3
12%
4
13%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
27 Не забивали 24
1
6%
6
26%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
7
41%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
3
15%
6
40%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
2
10%
1
7%
76-90

Забито

34
55
18 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 20
14 Не забивали 9
1
3%
11
20%
1-15
6
18%
5
9%
16-30
11
32%
7
13%
31-45
7
21%
11
20%
46-60
5
15%
9
16%
61-75
4
12%
12
22%
76-90

Пропущено

45
47
26 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 30
8
18%
5
11%
1-15
9
20%
8
17%
16-30
9
20%
8
17%
31-45
6
13%
12
26%
46-60
8
18%
9
19%
61-75
5
11%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1
Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0

Результаты матчей

Лечче
Болонья

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
1:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
14 раз 37%
2
9 раз 24%
2
13 раз 34%
1
13 раз 34%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
10
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
14
0.5
Больше Меньше
30
8
9
29
1.5
17
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 38 28 6 4 77 - 28 90
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 Заявка 38 20 10 8 64 - 43 70
5.
Аталанта
 Заявка 38 19 7 12 66 - 48 64
6.
Рома
 Заявка 38 18 9 11 50 - 38 63
7.
Ювентус
 Заявка 38 22 6 10 56 - 33 62
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Болонья
 Заявка 38 14 12 12 53 - 49 54
10.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
11.
Монца
 Заявка 38 14 10 14 48 - 52 52
12.
Удинезе
 Заявка 38 11 13 14 47 - 48 46
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 Заявка 38 8 12 18 33 - 46 36
17.
Верона
 Заявка 38 7 10 21 31 - 59 31
18.
Специя
 Заявка 38 6 13 19 31 - 62 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 38 3 10 25 24 - 71 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2.
Милан
 Заявка 19 13 4 2 41 - 20 43
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 19 11 3 5 28 - 15 36
7.
Аталанта
 Заявка 19 10 3 6 38 - 26 33
8.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
13.
Удинезе
 Заявка 19 6 9 4 30 - 20 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 19 3 8 8 18 - 24 17
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 23 - 30 26
9.
Болонья
 Заявка 19 7 3 9 29 - 35 24
10.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
11.
Ювентус
 Заявка 19 9 3 7 18 - 18 20
12.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
13.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 Заявка 19 2 5 12 13 - 32 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 19 1 7 11 11 - 27 10
20.
Сампдория
 Заявка 19 2 3 14 12 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 26 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 15 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лечче: 39%, Болонья: 61%.
  • Желтая карточка
    97'
    Зиркзее Джошуа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 97'
    Моро Никола сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Фергюсон Льюис забивает с правой ноги!
  • 96'
    Болонья пытается что-то создать.
  • 96'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лечче 32.2% (38)
    X 49.2% (58)
    Болонья 18.6% (22)
    Все прогнозы
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лечче 2:3 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:3 Болонья

    Исход игры
    Лечче
    32.2% (38)
    Ничья
    49.2% (58)
    Болонья
    18.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.9% (53)
    1:0 Лечче
    15.3% (18)
    2:1 Лечче
    13.6% (16)
    1:2 Болонья
    9.3% (11)
    0:1 Болонья
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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