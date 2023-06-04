Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Болонья

85' Пеццелла Джузеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи

81' Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа забивает с левой ноги!

80' Пююхтя Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Уден Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Сисей Ассан . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

76' Фергюсон Льюис нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

75' Сансоне Никола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Болонья

74' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Стрефецца Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

72' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Болонья

66' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Болонья

66' Галло Антонино не смог попасть в створ ударом издали

65' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Болонья

61' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

55' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ламек Банда получил травму и заменен. Мале Юссеф выходит на поле.

54' Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Бонифаци Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Болонья

52' Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали

52' Ламек Банда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Гендрей Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе