Бове после розыгрыша штрафного от "Специи" вынес сферу подальше от рамки. Зарабатывает "Специя" в этой ситуации только аут на левом фланге.

В целом, идеально пока первый тайм проходит для "Специи". Если отбросить опасные моменты "Ромы", то вообще все делает, как надо коллектив "орлов".

Против Белотти на правом краю правила нарушены. Остановка в нашем матче. Готовятся выполнить подачу в штрафную соперника римляне.

Амьен-Аду не успевал сыграть в мяч, а Залевски прокинул мяч мимо игрока, однако не последовало от рефери свистка. Только аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАЛЕВСКИ! 1:1! Сравнивает счет "Рома". Залевски с левого края выполнил передачу в центр штрафной. Там не попал по мячу Бове, а мяч, меж тем, юркнул в рамку.

Пеллегрини получает за фол в центре поля сейчас карточку желтого цвета. Снова свисток рефери звучит, и "горчичник" в руках рефери появляется. Следующий матч (уже в новом сезоне) 7-й номер "Ромы" пропускает.

Прозвучал свисток на перерыв. Пока в Риме ничья - 1:1! Отдохнем и вернемся на поле!

37' Снова угловой разыграли римляне. Мяч до Дибалы доходит, и тот намного выше цели пробивает. Рикошета не было, угловой судья не назначит повторно.

36' Отправился уже Абрахам разминаться. Судя по всему, хочет его Моуриньо сегодня на поле выпустить. Думаю, что свяжется он со своими помощниками и даст указания для Тэмми.

35' Нет, ничего интересного не смогли придумать игроки "Ромы" в результате стандарта, но далее отваживается на удар из-за пределов штрафной, и мяч летит выше цели.

33' Залевски сейчас получил зацеп перед штрафной соперника. Завалили игрока на газон. Стандартное положение готовится подать сейчас "Рома".

32' Хорошая сегодня поддержка у "Ромы", и при таком количестве фанатов римляне не могут себе позволить проиграть и потерять очки. Слишком много неудач у римлян уже было в этом году.

31' Залевски получил мяч на левом краю, но явно его передержал. Все это привело к тому, что снаряд футболисты "Ромы" потеряли, а сам игрок хозяев правила нарушил.

30' Против Дибалы снова фол зафиксирован. Пауло возмущен тем фактом, как часто против него сегодня фолят противники. Но никуда не деться от этого.