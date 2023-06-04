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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Рома
1:1
Перерыв
Специя
0'
0:1
6' Гол
Николау Димитрис
14' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
1:1
43' Гол
Залевски Никола
44' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо

Ход матча

6'
0:1
Николау Димитрис
(Бурабия Мехди)
14'
 
Эспозито Сальваторе
43'
Залевски Никола
(Эль-Шаарави Стефан)
1:1
44'
Пеллегрини Лоренцо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 286 Количество передач 118
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 127
Рома 88.2% (112)
X 6.3% (8)
Специя 5.5% (7)
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Ничья
Специя
3.00
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
19
Челик
Мехмет
6
Смоллинг
Крис
23
Манчини
Джанлука
59
Залевски
Никола
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
92
Эль-Шаарави
Стефан
21
Дибала
Пауло
11
Белотти
Андреа
1
Зут
Йерун
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
77
Журковски
Шимон
25
Эспозито
Сальваторе
6
Бурабия
Мехди
13
Реца
Аркадиуш
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
Рома
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Рома
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
4:3
К
2:4
К
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.29
Абрахам Тэмми 8 0.21
Эль-Шаарави Стефан 7 0.18
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Матич Неманья 2 0.05
Залевски Никола 2 0.05
Вейналдум Джорджиньо 2 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.34
Верде Даниэле 3 (1) 0.08
Бастони Симоне 2 0.05
Гьяси Эммануэль 2 0.05
Мальдини Даниэль 2 0.05
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Николау Димитрис 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 0.03
Висневски Пшемыслав 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Жозе Моуринью 5 3
Кристанте Бриан 8 1
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Пеллегрини Лоренцо 5 0
Дибала Пауло 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Залевски Никола 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Свилар Миле 1 0
Миссори Филиппо 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Нзола М'Бала 8 0
Бастони Симоне 7 0
Экдаль Альбин 5 1
Кальдара Маттиа 6 0
Эспозито Сальваторе 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 5 0
Агудело Кевин 5 0
Хольм Эмиль 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Специя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
10
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

14
17

Волевые поражения

19
16
Рома
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Специя
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 29
4
15%
1
8%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
31%
0
0%
76-90

Пропущено

14
29
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
2
14%
8
28%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
7
39%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
2
11%
76-90

Пропущено

22
30
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
9%
5
17%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
8
36%
8
27%
76-90

Забито

49
31
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 17
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
8
26%
16-30
8
16%
9
29%
29%
31-45
7
14%
4
13%
46-60
7
14%
6
19%
61-75
14
29%
2
6%
76-90

Пропущено

36
59
18 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 36
16 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 29
4
11%
7
12%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
7
19%
9
15%
31-45
3
8%
11
19%
46-60
5
14%
9
15%
61-75
10
28%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0
Специя
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2

Результаты матчей

Рома
Специя

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
8 раз 42%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
18 раз 49%
2
11 раз 30%
1
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Рома
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
8
8
10
1.5
7
12
4
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
8
10
5
14
1.5
4
14
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
19
18
13
24
1.5
11
26
5
32
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 38 28 6 4 77 - 28 90
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 1:0 Заявка 38 20 10 8 62 - 42 70
5.
Аталанта
 2:0 Заявка 38 19 7 12 63 - 46 64
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 17 10 11 49 - 38 61
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 38 21 7 10 55 - 33 60
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 0:2 Заявка 38 14 10 14 46 - 49 52
11.
Болонья
 0:1 Заявка 38 13 12 13 50 - 48 51
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 11 14 13 47 - 47 47
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 1:0 Заявка 38 9 12 17 32 - 43 39
17.
Специя
 1:1 Заявка 38 6 14 18 31 - 61 32
18.
Верона
 0:1 Заявка 38 7 10 21 30 - 57 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 38 3 10 25 24 - 71 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2.
Милан
 1:0 Заявка 19 13 4 2 39 - 19 43
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 1:1 Заявка 19 10 4 5 27 - 15 34
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 10 3 6 35 - 24 33
8.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 6 10 3 30 - 19 28
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 0:1 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Лечче
 1:0 Заявка 19 4 8 7 17 - 21 20
18.
Специя
 1:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 1:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 1:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
11.
Лечче
 1:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 8 4 7 17 - 18 18
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 1:1 Заявка 19 2 6 11 13 - 31 12
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 0:1 Заявка 19 1 7 11 10 - 25 10
20.
Сампдория
 Заявка 19 2 3 14 12 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 26 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Милан Жиру Оливье 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Пока в Риме ничья - 1:1! Отдохнем и вернемся на поле!
  • Желтая карточка
    45'
    Пеллегрини получает за фол в центре поля сейчас карточку желтого цвета. Снова свисток рефери звучит, и "горчичник" в руках рефери появляется. Следующий матч (уже в новом сезоне) 7-й номер "Ромы" пропускает.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАЛЕВСКИ! 1:1!
    Сравнивает счет "Рома". Залевски с левого края выполнил передачу в центр штрафной. Там не попал по мячу Бове, а мяч, меж тем, юркнул в рамку.
  • 43'
    Амьен-Аду не успевал сыграть в мяч, а Залевски прокинул мяч мимо игрока, однако не последовало от рефери свистка. Только аут.
  • Фол, нарушение
    41'
    Против Белотти на правом краю правила нарушены. Остановка в нашем матче. Готовятся выполнить подачу в штрафную соперника римляне.
  • 40'
    В целом, идеально пока первый тайм проходит для "Специи". Если отбросить опасные моменты "Ромы", то вообще все делает, как надо коллектив "орлов".
  • 39'
    Бове после розыгрыша штрафного от "Специи" вынес сферу подальше от рамки. Зарабатывает "Специя" в этой ситуации только аут на левом фланге.
  • Угловой
    37'
    Снова угловой разыграли римляне. Мяч до Дибалы доходит, и тот намного выше цели пробивает. Рикошета не было, угловой судья не назначит повторно.
  • 36'
    Отправился уже Абрахам разминаться. Судя по всему, хочет его Моуриньо сегодня на поле выпустить. Думаю, что свяжется он со своими помощниками и даст указания для Тэмми.
  • 35'
    Нет, ничего интересного не смогли придумать игроки "Ромы" в результате стандарта, но далее отваживается на удар из-за пределов штрафной, и мяч летит выше цели.
  • Фол, нарушение
    33'
    Залевски сейчас получил зацеп перед штрафной соперника. Завалили игрока на газон. Стандартное положение готовится подать сейчас "Рома".
  • 32'
    Хорошая сегодня поддержка у "Ромы", и при таком количестве фанатов римляне не могут себе позволить проиграть и потерять очки. Слишком много неудач у римлян уже было в этом году.
  • Фол, нарушение
    31'
    Залевски получил мяч на левом краю, но явно его передержал. Все это привело к тому, что снаряд футболисты "Ромы" потеряли, а сам игрок хозяев правила нарушил.
  • Фол, нарушение
    30'
    Против Дибалы снова фол зафиксирован. Пауло возмущен тем фактом, как часто против него сегодня фолят противники. Но никуда не деться от этого.
  • Судья
    28'
    В борьбе с защитником падает на газон Эль-Шаарави, но рефери не назначает пенальти, считая, что игровым был сей эпизод. Встреча продолжилась.
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    • Фол, нарушение
      27'
      Штрафной удар "Специя" заработала. С левого края пошел навес в штрафную римлян, и уверенно сыграл в рамке Свилар у римлян сейчас.
    • 26'
      Бове сумел обработать в движении не самый простой мяч. Простреливал он сферу в штрафную соперника, но мяч прилетает в перчатки вратаря. 
    • 25'
      Белотти бьет с правого края штрафной, но попадает в Ампаду, но рефери не дает свисток, разрешая продолжить момент. Мяч к Эль-Шаарави прилетает, и Стефан в руки голкиперу мяч направляет. 
    • 23'
      Кристанте отдавал пас вперед на Белотти, но снова до игрока "Ромы" мяч не долетает. Это автор пока единственного гола данный навес прерывает.
    • Судья
      22'
      Дибала отдает передачу на Белотти, который в борьбе с Ампаду оказался на газоне. Но тут, скорее, был обоюдный фол. Причем даже активнее Андреа своего соперника цеплял. 
    • 21'
      В матче "Милан" - "Верона" на "Сан Сиро" пока 0:0. Если сегодня "орлы" смогут победить, то фактически смогут гарантировать себе прописку в Серии А на следующий сезон.
    • 20'
      Снова Дибала получила мяч в штрафной "Ромы", после чего нанес удар Пауло по рамке соперника - мяч полетел значительно выше левой "девятки". 
    • Угловой
      19'
      Эль-Шаарави с левого края простреливал мяч в штрафную соперника, но добрался до сферы там защитник, который переправил мяч на угловой, хотя хотел выбить сферу в аут. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Нзола сейчас нарушает правила в атаке, роняя на газон Манчини. Новый свисток рефери мы слышим. Нарушение правил фиксирует главный судья.
    • Штанга
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Затяжной получилась атака "Ромы" после подачи углового. В итоге Эль-Шаарави пробивал мощно по рамке противника, и сфера попадает в перекладину, после чего улетает за лицевую линию.
    • Угловой
      15'
      Пеллегрини исполнят стандартное положение, но Гьяси в своей штрафной сумел добраться до игрового снаряда, выбив мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      14'
      "Рома" пытается придумать сейчас впереди что-то. Стали опасные моменты возникать в нашем матче. Ну, а сейчас Эспозито получает предупреждение за фол против игрока "Ромы". Дибале досталось.
    • Угловой
      12'
      Эль-Шаарави зарабатывает право на угловой удар. С левого края Пеллегрини будет подавать снаряд в штрафную. На ближнюю штангу пошла подача, и вратарь "Специи" свою команду спасает.
    • 11'
      Идет навес с правого края на ближнюю штангу, и спокойно отбивается тут "Рома", вынося мяч ближе к центральному кругу. Впрочем, мяч остается у "Специи".
    • Угловой
      10'
      Интересно, что продолжает атаковать "Специя" сейчас. На правом краю зарабатывает угловой удар коллектив "орлов". Последует подача.
    • 9'
      Сегодня на трибунах смотрит игру Моуриньо, ведь получил за плохое поведение "бан" Жозе, и теперь отбывает наказание. 
    • 8'
      Ошеломляющее начало матча для фанатов "Ромы", честно говоря. Забивает коллектив "орлов" быстрый гол сегодня, загоняя в неприятное положение римлян. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛАУ! 0:1!
      "Специя" открывает счет в матче! Бурабия с правого края простреливал снаряд (а, может, и бил) на дальнюю штангу, и там голову подставил Николау, который переправил мяч в ворота!
    • 5'
      Подача от Дибалы с левого края. Кристанте пытался головой пробить по рамке соперника, но наносит он крайне неудачный выстрел. Так, что мяч уходит за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      4'
      Николау сейчас остановил Дибалу и его проход. Пауло выпрашивал для игрока "Специи" карточку желтого цвета, но ее почему-то не последовало.
    • 3'
      "Специя" борется за место в Серии А на следующий сезон, как и "Верона". Пока оппоненты имеют равное количество очков, и если на финише наберут одинаковое количество очков, их ждет очная встреча за сохранение прописки.
    • 2'
      Футболисты "Ромы" сегодня вышли на футбольное поле в традиционных красных цветах, а игроки "Специи" - в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Риме! Удачи соперникам, поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:1 Специя

    Исход игры
    Рома
    88.2% (112)
    Ничья
    6.3% (8)
    Специя
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    38.79% (45)
    Нет
    61.21% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    36.2% (46)
    2:1 Рома
    26.8% (34)
    1:0 Рома
    17.3% (22)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    1:2 Специя
    2.4% (3)
    3:0 Рома
    2.4% (3)
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    Рома
    Специя
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