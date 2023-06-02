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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Рома
 
Позже
Специя
Прогнозы 40
Рома 87.5% (35)
X 7.5% (3)
Специя 5% (2)
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Рома
Ничья
Специя
2.04
3.72
3.98
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История личных встреч

Рома
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
4:3
К
2:4
К
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.3
Абрахам Тэмми 8 0.22
Эль-Шаарави Стефан 7 0.19
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Матич Неманья 2 0.05
Вейналдум Джорджиньо 2 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.35
Верде Даниэле 3 (1) 0.08
Бастони Симоне 2 0.05
Гьяси Эммануэль 2 0.05
Мальдини Даниэль 2 0.05
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 0.03
Висневски Пшемыслав 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Жозе Моуринью 5 3
Кристанте Бриан 8 1
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Залевски Никола 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Свилар Миле 1 0
Миссори Филиппо 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Нзола М'Бала 8 0
Бастони Симоне 7 0
Экдаль Альбин 5 1
Кальдара Маттиа 6 0
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 5 0
Агудело Кевин 5 0
Эспозито Сальваторе 3 1
Хольм Эмиль 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Специя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
10
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

14
17

Волевые поражения

19
16
Рома
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Специя
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 29
4
15%
1
8%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
31%
0
0%
76-90

Пропущено

14
29
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
2
14%
8
28%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
7
39%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
2
11%
76-90

Пропущено

22
30
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
9%
5
17%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
8
36%
8
27%
76-90

Забито

49
31
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 17
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
8
26%
16-30
8
16%
9
29%
29%
31-45
7
14%
4
13%
46-60
7
14%
6
19%
61-75
14
29%
2
6%
76-90

Пропущено

36
59
18 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 36
16 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 29
4
11%
7
12%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
7
19%
9
15%
31-45
3
8%
11
19%
46-60
5
14%
9
15%
61-75
10
28%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0
Специя
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2

Результаты матчей

Рома
Специя

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
8 раз 42%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
18 раз 49%
2
11 раз 30%
1
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Рома
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
8
8
10
1.5
7
12
4
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
8
10
5
14
1.5
4
14
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
19
18
13
24
1.5
11
26
5
32
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Рома.
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    • Прогнозы 40
    Рома 87.5% (35)
    X 7.5% (3)
    Специя 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Специя
    2.04
    3.72
    3.98
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рома - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Специя

    Исход игры
    Рома
    87.5% (35)
    Ничья
    7.5% (3)
    Специя
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40.54% (15)
    Нет
    59.46% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    35% (14)
    2:1 Рома
    27.5% (11)
    1:0 Рома
    15% (6)
    1:2 Специя
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    3:0 Рома
    5% (2)
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