Тур: 38. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Мареска Фабио
История личных встреч
Рома
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.3
|Абрахам Тэмми
|8
|0.22
|Эль-Шаарави Стефан
|7
|0.19
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.08
|Ибаньес Рожер
|3
|0.08
|Матич Неманья
|2
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
|Челик Мехмет
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.35
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.08
|Бастони Симоне
|2
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.05
|Мальдини Даниэль
|2
|0.05
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|1
|Жозе Моуринью
|5
|3
|Кристанте Бриан
|8
|1
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Челик Мехмет
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Дибала Пауло
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Камара Мохамед III
|3
|0
|Залевски Никола
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Миссори Филиппо
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Нзола М'Бала
|8
|0
|Бастони Симоне
|7
|0
|Экдаль Альбин
|5
|1
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|5
|0
|Агудело Кевин
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|1
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Рома
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Специя
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
10
Рома
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
14
17
Волевые поражения
19
16
Рома
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Специя
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
26
26
Голы по времени матча
Забито
26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 29
4
15%
1
8%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
31%
0
0%
76-90
Пропущено
14
29
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
2
14%
8
28%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
7
39%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
2
11%
76-90
Пропущено
22
30
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
9%
5
17%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
8
36%
8
27%
76-90
Забито
49
31
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 17
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
8
26%
16-30
8
16%
9
29%
29%
31-45
7
14%
4
13%
46-60
7
14%
6
19%
61-75
14
29%
2
6%
76-90
Пропущено
36
59
18 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 36
16 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 29
4
11%
7
12%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
7
19%
9
15%
31-45
3
8%
11
19%
46-60
5
14%
9
15%
61-75
10
28%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0
Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0
Специя
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2
Результаты матчей
Рома
Специя
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
8 раз 42%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
18 раз 49%
2
11 раз 30%
1
8 раз 22%
Тоталы голов в матче
Рома
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
118
810
712
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
810
514
414
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
1918
1324
1126
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|3.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Рома - Специя
Исход игры
Рома
87.5% (35)
Ничья
7.5% (3)
Специя
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (15)
Меньше
59.46% (22)
Обе команды забьют
Да
40.54% (15)
Нет
59.46% (22)
Популярный счёт
2:0 Рома
35% (14)
2:1 Рома
27.5% (11)
1:0 Рома
15% (6)
1:2 Специя
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
3:0 Рома
5% (2)
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