Тур: 38. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Гуида Марко
Ход матча
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
151 Количество передач 260
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Басси МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Руссо ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Удинезе
Ювентус
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед
31 матч
16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
2.13
2.07
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.58
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.26
|Перейра Роберто
|5
|0.13
|Ловрич Санди
|5
|0.13
|Самарджич Лазар
|5
|0.13
|Удоги Дестини
|3
|0.08
|Бийол Яка
|3
|0.08
|Делофеу Херард
|2
|0.05
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|Бекао Родриго
|2
|0.05
|Масина Адам
|2
|0.05
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.05
|Перес Неуэн
|2
|0.05
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (2)
|0.26
|Рабио Адриен
|8
|0.21
|Милик Аркадиуш
|7
|0.18
|Кин Мойзе
|6
|0.16
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.11
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|Костич Филип
|3
|0.08
|Данило Луис
|3
|0.08
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|11
|1
|Бийол Яка
|10
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Уолас Соуза
|6
|0
|Перейра Роберто
|6
|0
|Удоги Дестини
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Эбоселе Фести
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|1
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|9
|0
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Куадрадо Хуан
|6
|1
|Паредес Леандро
|6
|1
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|5
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ювентус
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
16
5
Удинезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
4
Волевые поражения
10
38
Удинезе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Ювентус
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
49% (18)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)
Сухие победы
10
11
Сухие поражения
3
14
Волевые победы
27
4
Волевые поражения
26
43
Голы по времени матча
Забито
31
17
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
8
26%
1
6%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Забито
17
38
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
1
6%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
1
6%
8
21%
46-60
2
12%
4
11%
61-75
7
41%
10
26%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
18%
1
7%
76-90
Забито
48
55
26 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 22
11 Не забивали 8
9
19%
6
11%
1-15
9
19%
7
13%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
3
6%
11
20%
46-60
7
15%
8
15%
61-75
12
25%
13
24%
76-90
Пропущено
46
33
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 18
11
24%
4
12%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
9
20%
10
30%
31-45
11
24%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
6
13%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0
Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0
Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Ювентус
Точный счет
2:2
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
99
127
414
712
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
135
613
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
298
1522
1522
532
829
136
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|6
|4
|77 - 28
|90
|2.
|Заявка
|38
|22
|8
|8
|60 - 30
|74
|3.
|Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|10
|8
|62 - 42
|70
|5.
|2:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|63 - 46
|64
|6.
|1:1 Заявка
|38
|17
|10
|11
|49 - 38
|61
|7.
|0:0 Заявка
|38
|21
|7
|10
|55 - 33
|60
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|46 - 49
|52
|11.
|0:1 Заявка
|38
|13
|12
|13
|50 - 48
|51
|12.
|0:0 Заявка
|38
|11
|14
|13
|47 - 47
|47
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|48 - 62
|42
|16.
|1:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|32 - 43
|39
|17.
|1:1 Заявка
|38
|6
|14
|18
|31 - 61
|32
|18.
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|30 - 57
|31
|19.
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|36 - 69
|27
|20.
|Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 71
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 19
|43
|3.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|4.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|1:1 Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 15
|34
|7.
|2:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|8.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|9.
|0:1 Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|10
|3
|30 - 19
|28
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 21
|20
|18.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 31
|16
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|28 - 12
|37
|3.
|2:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|17 - 18
|18
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 36
|15
|17.
|1:1 Заявка
|19
|2
|6
|11
|13 - 31
|12
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|1
|7
|11
|10 - 25
|10
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|12 - 43
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|26 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|3 11
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Ювентус
Исход игры
Удинезе
5.6% (7)
Ничья
13.5% (17)
Ювентус
81% (102)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
73.28% (85)
Нет
26.72% (31)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.6% (60)
0:1 Ювентус
18.3% (23)
1:1 Ничья
10.3% (13)
1:3 Ювентус
4.8% (6)
0:2 Ювентус
3.2% (4)
2:1 Удинезе
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Удинезе
1.6% (2)
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