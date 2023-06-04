В глубине поля штрафной удар заработали фриульцы. Разыграли мяч накоротке они, после чего Товен метров с 30 мощно пробил по воротам, но мяч полетел на порядок правее створа ворот.

Под занавес первого тайма "Удинезе" начал больше владеть мячом. Видимо, физическая форма команды Андреа Соттила получше, чем у туринцев.

35 на 65 - такова общая статистика первого тайма по владению мячом, в процентном соотношении. Кьеза сейчас в контратаке с левого фланга простреливал в центр штрафной площади соперника, но защитники Удине там были на месте.

Доигрывают первый тайм обе команды, смирившись уже с ничейным результатом. Будем надеяться, что после перерыва игра пойдёт более зрелищная.

Локателли на последней минуте протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда пробил с левой ноги - мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой. После подачи Куадрадо выше всех в своей штрафной площади выпрыгнул Уолас.

Самарджич с дальней дистанции нанёс первый удар в створ ворот гостей, но не слишком сильно. Да и Щесны всё прекрасно видел, поэтому легко поймал мяч.

Уолас получил мышечное повреждение. Требуется ему оказать медицинскую помощь. Судя по реакции футболиста, есть сомнения, что он сумеет продолжить встречу.

Поднялся на ноги Уолас и сейчас пытается понять, остались ли у него болезненные ощущения после оказания помощи. Надо ему потерпеть хотя бы до перерыва.

Костич на левом фланге обыгрывался с партнёром по команде, после чего пытался открыться в свободную зону, но против него успел нарушить правила Перейра.

Удоги протащил мяч через центральную линию и заработал штрафной удар для своей команды. Но в итоге атака "Удинезе" не привела ни к чему интересному.

Костич с левого фланга решил выполнить диагональную подачу в штрафную площадку, но мяч свалился с его ноги, из-за чего улетел за пределы поля.

Гатти попытался сыграть на опережение против Гомеша, но задел по ноге форварда соперника. Арбитр решил, что данный фол тянет на жёлтую карточку.

Товен по левому флангу протащил мяч к лицевой линии, после чего выполнил навес в центр штрафной площади, но здесь не оказалось и близко никого из его партнёров по команде.

Угловой на левом фланге снова заработали туринцы. Костич выполнил навес на дальнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся. Атака "Ювентуса" вторым темпом также ни к чему опасному не привела.

Штрафной удар теперь заработали гости на месте левого вингера. Куадрадо выполнил резкий навес/удар с закруткой в дальний угол, но Сильвестри в броске достал мяч, переправив его на угловой.

Подача углового получилась слишком сильной, но туринцам удалось сохранить мяч в пределах поля. После этого на месте левого инсайда был сбит Куадрадо.

Костич со стандартного положения выполнил навес на дальнюю штангу, где в борьбе головой по воротам попытался пробить Гатти, но прицельным удар у него не получился.

Уже свой шестой угловой на левом фланге заработала команда Массимилиано Аллегри, но количество заработанных стандартов пока что не перерастает в качество.

Миретти на левом фланге атаки получил мяч, после чего попытался низом прострелить вдоль ворот, но ближайший защитник "Удинезе" отбил мяч на угловой.

На этот раз подача углового от Костича нашла в штрафной площади голову Бонуччи, но Леонардо пробил далековато от створа ворот.

Хозяева провели редкую контратаку, в ходе которой Гомеш врывался в штрафную площадку по левому краю, но Данило сумел чисто отобрать игровой снаряд у вражеского нападающего.

В ответной атаке Кьеза ворвался на правый край штрафной площади соперника и наносил удар, но в последний момент Перес в подкате успел поставить блок, так что будет только угловой.

ОПАСНО! После подачи углового прошла скидка на линию вратарской площади на Бонуччи, который пробивал головой без помех, но угодил в перекладину.

23' Костич с левого фланга выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда Рабио выполнял головой скидку в центр, но Пересу удалось выбить мяч подальше.

22' Букмекеры перед матчем видели "Ювентус" фаворитом этой встречи. По их мнению, самый вероятный счёт по итогам этого поединка - 1:2.

21' Долгое время хозяева пасовались у своей штрафной площади, привлекая к этому процессу Сильвестри. Некоторое время гости на это просто смотрели, после чего всё же пошли в прессинг.

20' Два угловых подряд с правого фланга подали туринцы. После второй подачи метров с десяти головой пробил Данило, но слабовато и практически в то место, где находился Сильвестри.

19' Миретти коротко отпасовал на правый край штрафной площади соперника на Милика, который попытался выйти на ударную позицию, но защитник выбил мяч из-под ног польского нападающего на угловой.

18' Пока что не видим мы по-настоящему опасных возможностей для взятия чьих-либо ворот. Темп матча продолжает оставаться весьма посредственным.

17' Очень плохо разыграли угловой футболисты из Удине, упустив мяч за лицевую линию. Так что теперь Щесны предстоит произвести простую процедуру выбивания мяча от ворот.

16' Провели контратаку сейчас всё же хозяева. Перейру, который прорывался правым флангом, особо никто не поддерживал, но он выжал максимум из эпизода, заработав угловой.

15' Болельщики на трибунах, в отличие от своей команды, ведут себя максимально активно на трибунах, распевая песни. Отличная просто атмосфера на трибунах.

14' Всем составом команда Андреа Соттила выстроила оборонительные порядки на своей половине поля, без намёков на стремление контратаковать при первой возможности.

13' Свой первый угловой наконец-то туринцы смогли заработать на левом фланге. Костич выполнил подачу со стандарта, но борьбу в воздухе у своих ворот выиграли фриульские защитники.

12' Хозяева решили немного успокоить игру, принявшись пасоваться поперёк поля у своей штрафной площади. "Ювентус" прессингует, но без особой агрессии.

11' Правым флангом теперь попытались обострить игру гости у чужих владений, но мягкий заброс на Куадрадо застал колумбийца в положении "вне игры".

10' А теперь уже Костич с левого фланга не сумел выполнить подачу в штрафную площадку и требовал назначение углового, но человек со свистком опять-таки показал, чтобы Сильвестри выбивал мяч от ворот.

9' Кьеза в ответной атаке с левого фланга попытался ворваться в штрафную площадку, но не прошёл защитника. Казалось, что должен быть угловой, однако арбитр назначил удар от ворот.

8' Удоги с левого фланга выполнил навес в центр, но слишком близко к воротам летел мяч, так что Щесны без проблем забрал игровой снаряд на выходе.

7' Ещё одна подача углового у хозяев получилась слишком сильной, так что мяч пришлось догонять на противоположном фланге. В итоге эта атака ни к чему опасному не привела.

6' Первый угловой в матче на правом фланге заработали фриульцы. Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитник "Ювентуса" снова выбил мяч за лицевую линию.

5' Товен в ответной атаке по левому краю протащил мяч вперёд и выполнил точный навес на голову Гомешу, который пробил с линии вратарской площади, но мяч полетел над воротами.

4' Миретти пасовал в штрафную площадку в направлении Кьезы, который упал в борьбу с защитником, но нарушение правил здесь не фиксируется.

3' В целом игра началась в посредственном темпе. Ни одна из команд не настроена на мощный ударный старт.

2' Заполнены трибуны "Дачия-Арены". Для местной команды этот матч не имеет особого турнирного значения, но в любой ситуации приезд "Ювентуса" здесь вызывает серьёзный ажиотаж.