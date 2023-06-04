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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Удинезе
0:0
Перерыв
Ювентус
0'
39' Желтая карточка
Гатти Федерико

Ход матча

39'
 
Гатти Федерико

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 151 Количество передач 260
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 126
Удинезе 5.6% (7)
X 13.5% (17)
Ювентус 81% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Ювентус
5.30
4.24
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
14
Абанква
Джеймс
18
Перес
Неуэн
67
Гессанд
Аксель
37
Перейра
Роберто
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
26
Товен
Флорьян
9
Гомеш
Бету
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
19
Бонуччи
Леонардо
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
7
Кьеза
Федерико
14
Милик
Аркадиуш
Удинезе
3-5-2
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Ювентус

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед

31 матч

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

2.13
2.07

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.58
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.26
Перейра Роберто 5 0.13
Ловрич Санди 5 0.13
Самарджич Лазар 5 0.13
Удоги Дестини 3 0.08
Бийол Яка 3 0.08
Делофеу Херард 2 0.05
Несторовски Илья 2 0.05
Бекао Родриго 2 0.05
Масина Адам 2 0.05
Эхизибуэ Кингсли 2 0.05
Перес Неуэн 2 0.05
Саксесс Исаак 1 0.03
Зеегелаар Марвин 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эбоселе Фести 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (2) 0.26
Рабио Адриен 8 0.21
Милик Аркадиуш 7 0.18
Кин Мойзе 6 0.16
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.11
Бремер Глейсон 4 0.11
Костич Филип 3 0.08
Данило Луис 3 0.08
Фаджоли Николо 3 0.08
Кьеза Федерико 1 0.03
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 11 1
Бийол Яка 10 0
Перес Неуэн 7 1
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Уолас Соуза 6 0
Перейра Роберто 6 0
Удоги Дестини 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Эбоселе Фести 4 0
Зеегелаар Марвин 2 1
Эбосс Энцо 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Масина Адам 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 9 0
Локателли Мануэль 8 0
Куадрадо Хуан 6 1
Паредес Леандро 6 1
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 5 0
Гатти Федерико 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Влахович Душан 1 0
Ровелла Николо 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ювентус
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

16
5
Удинезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
4

Волевые поражения

10
38
Удинезе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Ювентус
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
49% (18)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)

Сухие победы

10
11

Сухие поражения

3
14

Волевые победы

27
4

Волевые поражения

26
43

Голы по времени матча

Забито

31
17
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
8
26%
1
6%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Забито

17
38
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
1
6%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
1
6%
8
21%
46-60
2
12%
4
11%
61-75
7
41%
10
26%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
18%
1
7%
76-90

Забито

48
55
26 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 22
11 Не забивали 8
9
19%
6
11%
1-15
9
19%
7
13%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
3
6%
11
20%
46-60
7
15%
8
15%
61-75
12
25%
13
24%
76-90

Пропущено

46
33
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 18
11
24%
4
12%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
9
20%
10
30%
31-45
11
24%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
6
13%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0
Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0
Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Ювентус

Точный счет

2:2
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
3
9
9
1.5
12
7
4
14
2.5
7
12
1
17
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
13
5
6
13
1.5
3
15
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
29
8
15
22
1.5
15
22
5
32
2.5
8
29
1
36
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 38 28 6 4 77 - 28 90
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 1:0 Заявка 38 20 10 8 62 - 42 70
5.
Аталанта
 2:0 Заявка 38 19 7 12 63 - 46 64
6.
Рома
 1:1 Заявка 38 17 10 11 49 - 38 61
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 38 21 7 10 55 - 33 60
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 0:2 Заявка 38 14 10 14 46 - 49 52
11.
Болонья
 0:1 Заявка 38 13 12 13 50 - 48 51
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 38 11 14 13 47 - 47 47
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 1:0 Заявка 38 9 12 17 32 - 43 39
17.
Специя
 1:1 Заявка 38 6 14 18 31 - 61 32
18.
Верона
 0:1 Заявка 38 7 10 21 30 - 57 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 38 3 10 25 24 - 71 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2.
Милан
 1:0 Заявка 19 13 4 2 39 - 19 43
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 1:1 Заявка 19 10 4 5 27 - 15 34
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 10 3 6 35 - 24 33
8.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
9.
Болонья
 0:1 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 6 10 3 30 - 19 28
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 0:1 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Лечче
 1:0 Заявка 19 4 8 7 17 - 21 20
18.
Специя
 1:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 1:0 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 1:1 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 0:2 Заявка 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
11.
Лечче
 1:0 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 0:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 0:0 Заявка 19 8 4 7 17 - 18 18
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 1:1 Заявка 19 2 6 11 13 - 31 12
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 0:1 Заявка 19 1 7 11 10 - 25 10
20.
Сампдория
 Заявка 19 2 3 14 12 - 43 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 26 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Милан Жиру Оливье 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 0:0 на табло "Дачия-Арены". Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    Локателли на последней минуте протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда пробил с левой ноги - мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой. После подачи Куадрадо выше всех в своей штрафной площади выпрыгнул Уолас.
  • 45'
    Доигрывают первый тайм обе команды, смирившись уже с ничейным результатом. Будем надеяться, что после перерыва игра пойдёт более зрелищная.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    35 на 65 - такова общая статистика первого тайма по владению мячом, в процентном соотношении. Кьеза сейчас в контратаке с левого фланга простреливал в центр штрафной площади соперника, но защитники Удине там были на месте.
  • 43'
    Под занавес первого тайма "Удинезе" начал больше владеть мячом. Видимо, физическая форма команды Андреа Соттила получше, чем у туринцев.
  • Фол, нарушение
    42'
    В глубине поля штрафной удар заработали фриульцы. Разыграли мяч накоротке они, после чего Товен метров с 30 мощно пробил по воротам, но мяч полетел на порядок правее створа ворот.
  • 41'
    Товен по левому флангу протащил мяч к лицевой линии, после чего выполнил навес в центр штрафной площади, но здесь не оказалось и близко никого из его партнёров по команде.
  • Желтая карточка
    40'
    Гатти попытался сыграть на опережение против Гомеша, но задел по ноге форварда соперника. Арбитр решил, что данный фол тянет на жёлтую карточку.
  • 39'
    Костич с левого фланга решил выполнить диагональную подачу в штрафную площадку, но мяч свалился с его ноги, из-за чего улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    38'
    Удоги протащил мяч через центральную линию и заработал штрафной удар для своей команды. Но в итоге атака "Удинезе" не привела ни к чему интересному.
  • Фол, нарушение
    37'
    Костич на левом фланге обыгрывался с партнёром по команде, после чего пытался открыться в свободную зону, но против него успел нарушить правила Перейра.
  • 36'
    Поднялся на ноги Уолас и сейчас пытается понять, остались ли у него болезненные ощущения после оказания помощи. Надо ему потерпеть хотя бы до перерыва.
  • Травма, повреждение
    35'
    Уолас получил мышечное повреждение. Требуется ему оказать медицинскую помощь. Судя по реакции футболиста, есть сомнения, что он сумеет продолжить встречу.
  • Опасный момент
    34'
    Самарджич с дальней дистанции нанёс первый удар в створ ворот гостей, но не слишком сильно. Да и Щесны всё прекрасно видел, поэтому легко поймал мяч.
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    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! После подачи углового прошла скидка на линию вратарской площади на Бонуччи, который пробивал головой без помех, но угодил в перекладину.
    • Угловой
      32'
      В ответной атаке Кьеза ворвался на правый край штрафной площади соперника и наносил удар, но в последний момент Перес в подкате успел поставить блок, так что будет только угловой.
    • 31'
      Хозяева провели редкую контратаку, в ходе которой Гомеш врывался в штрафную площадку по левому краю, но Данило сумел чисто отобрать игровой снаряд у вражеского нападающего.
    • 30'
      На этот раз подача углового от Костича нашла в штрафной площади голову Бонуччи, но Леонардо пробил далековато от створа ворот.
    • Угловой
      29'
      Миретти на левом фланге атаки получил мяч, после чего попытался низом прострелить вдоль ворот, но ближайший защитник "Удинезе" отбил мяч на угловой.
    • Угловой
      28'
      Уже свой шестой угловой на левом фланге заработала команда Массимилиано Аллегри, но количество заработанных стандартов пока что не перерастает в качество.
    • 27'
      Костич со стандартного положения выполнил навес на дальнюю штангу, где в борьбе головой по воротам попытался пробить Гатти, но прицельным удар у него не получился.
    • Угловой
      26'
      Подача углового получилась слишком сильной, но туринцам удалось сохранить мяч в пределах поля. После этого на месте левого инсайда был сбит Куадрадо.
    • Опасный момент
      25'
      Штрафной удар теперь заработали гости на месте левого вингера. Куадрадо выполнил резкий навес/удар с закруткой в дальний угол, но Сильвестри в броске достал мяч, переправив его на угловой.
    • Угловой
      24'
      Угловой на левом фланге снова заработали туринцы. Костич выполнил навес на дальнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся. Атака "Ювентуса" вторым темпом также ни к чему опасному не привела.
    • 23'
      Костич с левого фланга выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда Рабио выполнял головой скидку в центр, но Пересу удалось выбить мяч подальше.
    • 22'
      Букмекеры перед матчем видели "Ювентус" фаворитом этой встречи. По их мнению, самый вероятный счёт по итогам этого поединка - 1:2.
    • 21'
      Долгое время хозяева пасовались у своей штрафной площади, привлекая к этому процессу Сильвестри. Некоторое время гости на это просто смотрели, после чего всё же пошли в прессинг.
    • Угловой
      20'
      Два угловых подряд с правого фланга подали туринцы. После второй подачи метров с десяти головой пробил Данило, но слабовато и практически в то место, где находился Сильвестри.
    • Угловой
      19'
      Миретти коротко отпасовал на правый край штрафной площади соперника на Милика, который попытался выйти на ударную позицию, но защитник выбил мяч из-под ног польского нападающего на угловой.
    • 18'
      Пока что не видим мы по-настоящему опасных возможностей для взятия чьих-либо ворот. Темп матча продолжает оставаться весьма посредственным.
    • 17'
      Очень плохо разыграли угловой футболисты из Удине, упустив мяч за лицевую линию. Так что теперь Щесны предстоит произвести простую процедуру выбивания мяча от ворот.
    • Угловой
      16'
      Провели контратаку сейчас всё же хозяева. Перейру, который прорывался правым флангом, особо никто не поддерживал, но он выжал максимум из эпизода, заработав угловой.
    • 15'
      Болельщики на трибунах, в отличие от своей команды, ведут себя максимально активно на трибунах, распевая песни. Отличная просто атмосфера на трибунах.
    • 14'
      Всем составом команда Андреа Соттила выстроила оборонительные порядки на своей половине поля, без намёков на стремление контратаковать при первой возможности.
    • Угловой
      13'
      Свой первый угловой наконец-то туринцы смогли заработать на левом фланге. Костич выполнил подачу со стандарта, но борьбу в воздухе у своих ворот выиграли фриульские защитники.
    • 12'
      Хозяева решили немного успокоить игру, принявшись пасоваться поперёк поля у своей штрафной площади. "Ювентус" прессингует, но без особой агрессии.
    • Офсайд
      11'
      Правым флангом теперь попытались обострить игру гости у чужих владений, но мягкий заброс на Куадрадо застал колумбийца в положении "вне игры".
    • Судья
      10'
      А теперь уже Костич с левого фланга не сумел выполнить подачу в штрафную площадку и требовал назначение углового, но человек со свистком опять-таки показал, чтобы Сильвестри выбивал мяч от ворот.
    • Судья
      9'
      Кьеза в ответной атаке с левого фланга попытался ворваться в штрафную площадку, но не прошёл защитника. Казалось, что должен быть угловой, однако арбитр назначил удар от ворот.
    • 8'
      Удоги с левого фланга выполнил навес в центр, но слишком близко к воротам летел мяч, так что Щесны без проблем забрал игровой снаряд на выходе.
    • Угловой
      7'
      Ещё одна подача углового у хозяев получилась слишком сильной, так что мяч пришлось догонять на противоположном фланге. В итоге эта атака ни к чему опасному не привела.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали фриульцы. Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитник "Ювентуса" снова выбил мяч за лицевую линию.
    • Опасный момент
      5'
      Товен в ответной атаке по левому краю протащил мяч вперёд и выполнил точный навес на голову Гомешу, который пробил с линии вратарской площади, но мяч полетел над воротами.
    • Судья
      4'
      Миретти пасовал в штрафную площадку в направлении Кьезы, который упал в борьбу с защитником, но нарушение правил здесь не фиксируется.
    • 3'
      В целом игра началась в посредственном темпе. Ни одна из команд не настроена на мощный ударный старт.
    • 2'
      Заполнены трибуны "Дачия-Арены". Для местной команды этот матч не имеет особого турнирного значения, но в любой ситуации приезд "Ювентуса" здесь вызывает серьёзный ажиотаж.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    5.6% (7)
    Ничья
    13.5% (17)
    Ювентус
    81% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (85)
    Нет
    26.72% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.6% (60)
    0:1 Ювентус
    18.3% (23)
    1:1 Ничья
    10.3% (13)
    1:3 Ювентус
    4.8% (6)
    0:2 Ювентус
    3.2% (4)
    2:1 Удинезе
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:0 Удинезе
    1.6% (2)
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