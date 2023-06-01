Тур: 38. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Гуида Марко
История личных встреч
Удинезе
Ювентус
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед
31 матч
16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
2.13
2.07
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.58
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.27
|Перейра Роберто
|5
|0.14
|Ловрич Санди
|5
|0.14
|Самарджич Лазар
|5
|0.14
|Удоги Дестини
|3
|0.08
|Бийол Яка
|3
|0.08
|Делофеу Херард
|2
|0.05
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|Бекао Родриго
|2
|0.05
|Масина Адам
|2
|0.05
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.05
|Перес Неуэн
|2
|0.05
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (2)
|0.27
|Рабио Адриен
|8
|0.22
|Милик Аркадиуш
|7
|0.19
|Кин Мойзе
|6
|0.16
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.11
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|Костич Филип
|3
|0.08
|Данило Луис
|3
|0.08
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|11
|1
|Бийол Яка
|10
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Уолас Соуза
|6
|0
|Перейра Роберто
|6
|0
|Удоги Дестини
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Эбоселе Фести
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|1
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|9
|0
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Куадрадо Хуан
|6
|1
|Паредес Леандро
|6
|1
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ювентус
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
16
5
Удинезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
4
Волевые поражения
10
38
Удинезе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Ювентус
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
49% (18)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)
Сухие победы
10
11
Сухие поражения
3
14
Волевые победы
27
4
Волевые поражения
26
43
Голы по времени матча
Забито
31
17
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
8
26%
1
6%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Забито
17
38
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
1
6%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
1
6%
8
21%
46-60
2
12%
4
11%
61-75
7
41%
10
26%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
18%
1
7%
76-90
Забито
48
55
26 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 22
11 Не забивали 8
9
19%
6
11%
1-15
9
19%
7
13%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
3
6%
11
20%
46-60
7
15%
8
15%
61-75
12
25%
13
24%
76-90
Пропущено
46
33
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 18
11
24%
4
12%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
9
20%
10
30%
31-45
11
24%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
6
13%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0
Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0
Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Ювентус
Точный счет
2:2
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
99
127
414
712
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
135
613
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
298
1522
1522
532
829
136
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|37
|21
|8
|8
|58 - 30
|71
|3.
|Заявка
|37
|22
|3
|12
|70 - 42
|69
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|50 - 42
|53
|9.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|37 - 47
|43
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|37
|4
|12
|21
|34 - 69
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Исход игры
Удинезе
12.8% (5)
Ничья
5.1% (2)
Ювентус
82.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (29)
Меньше
23.68% (9)
Обе команды забьют
Да
78.95% (30)
Нет
21.05% (8)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
56.4% (22)
0:1 Ювентус
10.3% (4)
2:1 Удинезе
7.7% (3)
1:1 Ничья
5.1% (2)
1:3 Ювентус
5.1% (2)
1:0 Удинезе
5.1% (2)
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