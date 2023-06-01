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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Удинезе
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 39
Удинезе 12.8% (5)
X 5.1% (2)
Ювентус 82.1% (32)
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Удинезе
Ничья
Ювентус
4.14
3.80
3.65
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История личных встреч

Удинезе
Ювентус

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед

31 матч

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

2.13
2.07

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.58
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.27
Перейра Роберто 5 0.14
Ловрич Санди 5 0.14
Самарджич Лазар 5 0.14
Удоги Дестини 3 0.08
Бийол Яка 3 0.08
Делофеу Херард 2 0.05
Несторовски Илья 2 0.05
Бекао Родриго 2 0.05
Масина Адам 2 0.05
Эхизибуэ Кингсли 2 0.05
Перес Неуэн 2 0.05
Саксесс Исаак 1 0.03
Зеегелаар Марвин 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эбоселе Фести 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (2) 0.27
Рабио Адриен 8 0.22
Милик Аркадиуш 7 0.19
Кин Мойзе 6 0.16
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.11
Бремер Глейсон 4 0.11
Костич Филип 3 0.08
Данило Луис 3 0.08
Фаджоли Николо 3 0.08
Кьеза Федерико 1 0.03
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 11 1
Бийол Яка 10 0
Перес Неуэн 7 1
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Уолас Соуза 6 0
Перейра Роберто 6 0
Удоги Дестини 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Эбоселе Фести 4 0
Зеегелаар Марвин 2 1
Эбосс Энцо 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Масина Адам 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 9 0
Локателли Мануэль 8 0
Куадрадо Хуан 6 1
Паредес Леандро 6 1
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Влахович Душан 1 0
Ровелла Николо 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ювентус
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

16
5
Удинезе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
4

Волевые поражения

10
38
Удинезе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Ювентус
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
49% (18)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
19% (7)
51% (19)

Сухие победы

10
11

Сухие поражения

3
14

Волевые победы

27
4

Волевые поражения

26
43

Голы по времени матча

Забито

31
17
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
8
26%
1
6%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Забито

17
38
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
1
6%
5
13%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
1
6%
8
21%
46-60
2
12%
4
11%
61-75
7
41%
10
26%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
21%
7
47%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
18%
1
7%
76-90

Забито

48
55
26 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 22
11 Не забивали 8
9
19%
6
11%
1-15
9
19%
7
13%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
3
6%
11
20%
46-60
7
15%
8
15%
61-75
12
25%
13
24%
76-90

Пропущено

46
33
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 18
11
24%
4
12%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
9
20%
10
30%
31-45
11
24%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
6
13%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0
Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0
Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Ювентус

Точный счет

2:2
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
3
9
9
1.5
12
7
4
14
2.5
7
12
1
17
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
13
5
6
13
1.5
3
15
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
29
8
15
22
1.5
15
22
5
32
2.5
8
29
1
36
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 37 21 8 8 58 - 30 71
3.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 37 4 12 21 34 - 69 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.4% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Удинезе 12.8% (5)
    X 5.1% (2)
    Ювентус 82.1% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Ювентус
    4.14
    3.80
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Удинезе - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    12.8% (5)
    Ничья
    5.1% (2)
    Ювентус
    82.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (29)
    Меньше
    23.68% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    56.4% (22)
    0:1 Ювентус
    10.3% (4)
    2:1 Удинезе
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
    1:3 Ювентус
    5.1% (2)
    1:0 Удинезе
    5.1% (2)
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