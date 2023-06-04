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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Наполи
0:0
Первый тайм: 1'
Сампдория
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Наполи 93.6% (117)
X 2.4% (3)
Сампдория 4% (5)
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Наполи
Ничья
Сампдория
1.12
25.00
29.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
7
Элмас
Эльиф
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
22
Турк
Мартин
4
Гюнтер
Корай
2
Амионе
Бруно
29
Мурру
Никола
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
36
Паолетти
Флавио
8
Ринкон
Томас
37
Лерис
Мехди
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Наполи
4-3-3
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Наполи
Сампдория

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

28 матчей

75%
14.3%
10.7%
21 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
0:4
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:4
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:5
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

28
33

Голов в среднем за матч

2.15
2.2

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.62

Среднее время на гол

75
146

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

1.64
1.46

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 25 (1) 0.68
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.32
Элмас Эльиф 6 (1) 0.16
Зелиньски Пётр 3 0.08
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0.08
Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.08
Политано Маттео 3 (2) 0.08
Симеоне Джованни 3 0.08
Мин-Чжэ Ким 2 0.05
Оливера Матиас 2 0.05
Ррахмани Амир 2 0.05
Распадори Джакомо 2 0.05
Лоботка Станислав 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 7 0.19
Джуричич Филип 3 0.08
Ауджелло Томмазо 2 0.05
Дзаноли Алессандро 2 0.05
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.05
Квальярелла Фабио 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин-Чжэ Ким 5 0
Н'Домбеле Тангай 5 0
Элмас Эльиф 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Джуричич Филип 9 0
Ринкон Томас 7 1
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 6 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Ойконому Мариос 3 0
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дзаноли Алессандро 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Берешиньски Бартош 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Наполи
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

2
11
Наполи
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сампдория
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

3
22

Волевые поражения

35
7
Наполи
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Сампдория
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

11
23

Волевые поражения

37
18

Голы по времени матча

Забито

38
14
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
5
13%
3
21%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
7
18%
4
29%
31-45
4
11%
1
7%
46-60
9
24%
2
14%
61-75
9
24%
1
7%
76-90

Пропущено

15
39
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
0
0%
4
10%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
4
27%
8
21%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
20%
8
21%
61-75
4
27%
8
21%
76-90

Забито

35
11
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 29
3
9%
2
18%
1-15
5
14%
2
18%
16-30
7
20%
2
18%
31-45
7
20%
1
9%
46-60
5
14%
2
18%
61-75
8
23%
2
18%
76-90

Пропущено

15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
13%
6
21%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
5
33%
2
7%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
1
7%
12
41%
76-90

Забито

73
25
31 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 9
25 Забивали первыми 10
6 Не забивали 20
8
11%
5
20%
1-15
9
12%
5
20%
16-30
14
19%
6
24%
31-45
11
15%
2
8%
46-60
14
19%
4
16%
61-75
17
23%
3
12%
76-90

Пропущено

30
68
12 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 24
21 Не пропускали 33
2
7%
10
15%
1-15
6
20%
10
15%
16-30
4
13%
11
16%
31-45
7
23%
7
10%
46-60
6
20%
10
15%
61-75
5
17%
20
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0
Сампдория
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0
Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0

Результаты матчей

Наполи
Сампдория

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
7 раз 19%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
5
2 раза 5%
0
20 раз 54%
1
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
8
11
11
7
1.5
3
16
8
10
2.5
1
18
3
15
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
9
9
13
6
1.5
3
15
4
15
2.5
3
16
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
17
20
24
13
1.5
6
31
12
25
2.5
1
36
6
31
3.5
2
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Лацио
 Заявка 38 22 8 8 60 - 30 74
3.
Интер Милан
 Заявка 38 23 3 12 71 - 42 72
4.
Милан
 Заявка 37 19 10 8 61 - 42 67
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 37 21 6 10 55 - 33 59
8.
Фиорентина
 Заявка 38 15 11 12 53 - 43 56
9.
Торино
 Заявка 38 14 11 13 42 - 41 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 38 12 9 17 47 - 61 45
14.
Эмполи
 Заявка 38 10 13 15 37 - 49 43
15.
Салернитана
 Заявка 38 9 15 14 48 - 62 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 38 5 12 21 36 - 69 27
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
2.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
3.
Ювентус
 Заявка 19 13 3 3 38 - 15 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 32 - 18 37
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 19 8 4 7 24 - 23 28
11.
Эмполи
 Заявка 19 8 4 7 22 - 23 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 19 5 7 7 15 - 19 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 19 4 4 11 15 - 31 16
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 19 11 4 4 28 - 12 37
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 19 9 3 7 34 - 28 30
6.
Милан
 Заявка 19 7 6 6 23 - 23 27
7.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Фиорентина
 Заявка 19 6 5 8 23 - 21 23
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
16.
Салернитана
 Заявка 19 2 9 8 18 - 36 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 19 1 8 10 21 - 38 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 3 11
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Салернитана Кулибали Лассана 12
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    На первых минутах встречи "Наполи" спокойно владеет инициативой на поле. Никак не может отобрать генуэзский коллектив футбольный снаряд, несмотря на старания.
  • 2'
    Футболисты "Наполи" вышли на футбольный газон в бело-голубых цветах, а игроки "Сампдории" предстали на поле в черно-оранжевом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • 2'
    Наполи контролирует мяч.
  • 1'
    Дзаноли Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Наполи контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Наполи начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи 0:0 Сампдория

Исход игры
Наполи
93.6% (117)
Ничья
2.4% (3)
Сампдория
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
30.77% (36)
Нет
69.23% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40.8% (51)
3:0 Наполи
18.4% (23)
2:1 Наполи
14.4% (18)
3:1 Наполи
8% (10)
1:0 Наполи
5.6% (7)
1:2 Сампдория
3.2% (4)
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