Тур: 38. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
22
Турк
Мартин
29
Мурру
Никола
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Сампдория
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
28 матчей
75%
14.3%
10.7%
21 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
33
Голов в среднем за матч
2.15
2.2
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.62
Среднее время на гол
75
146
Всего голов
46
41
Голов в среднем за матч
1.64
1.46
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|25 (1)
|0.68
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.32
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.16
|Зелиньски Пётр
|3
|0.08
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.08
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.08
|Симеоне Джованни
|3
|0.08
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.05
|Оливера Матиас
|2
|0.05
|Ррахмани Амир
|2
|0.05
|Распадори Джакомо
|2
|0.05
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|7
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.08
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.05
|Дзаноли Алессандро
|2
|0.05
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.05
|Квальярелла Фабио
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин-Чжэ Ким
|5
|0
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Элмас Эльиф
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Джуричич Филип
|9
|0
|Ринкон Томас
|7
|1
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|6
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дзаноли Алессандро
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
2
11
Наполи
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сампдория
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
3
22
Волевые поражения
35
7
Наполи
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Сампдория
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
11
23
Волевые поражения
37
18
Голы по времени матча
Забито
38
14
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
5
13%
3
21%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
7
18%
4
29%
31-45
4
11%
1
7%
46-60
9
24%
2
14%
61-75
9
24%
1
7%
76-90
Пропущено
15
39
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
0
0%
4
10%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
4
27%
8
21%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
20%
8
21%
61-75
4
27%
8
21%
76-90
Забито
35
11
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 29
3
9%
2
18%
1-15
5
14%
2
18%
16-30
7
20%
2
18%
31-45
7
20%
1
9%
46-60
5
14%
2
18%
61-75
8
23%
2
18%
76-90
Пропущено
15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
13%
6
21%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
5
33%
2
7%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
1
7%
12
41%
76-90
Забито
73
25
31 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 9
25 Забивали первыми 10
6 Не забивали 20
8
11%
5
20%
1-15
9
12%
5
20%
16-30
14
19%
6
24%
31-45
11
15%
2
8%
46-60
14
19%
4
16%
61-75
17
23%
3
12%
76-90
Пропущено
30
68
12 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 24
21 Не пропускали 33
2
7%
10
15%
1-15
6
20%
10
15%
16-30
4
13%
11
16%
31-45
7
23%
7
10%
46-60
6
20%
10
15%
61-75
5
17%
20
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0
Сампдория
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0
Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0
Результаты матчей
Наполи
Сампдория
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
7 раз 19%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
5
2 раза 5%
0
20 раз 54%
1
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Наполи
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
811
117
316
810
118
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
99
136
315
415
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
1720
2413
631
1225
136
631
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|38
|22
|8
|8
|60 - 30
|74
|3.
|Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|48 - 62
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|36 - 69
|27
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 31
|16
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|28 - 12
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 36
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|3 11
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Сампдория
Исход игры
Наполи
93.6% (117)
Ничья
2.4% (3)
Сампдория
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
30.77% (36)
Нет
69.23% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40.8% (51)
3:0 Наполи
18.4% (23)
2:1 Наполи
14.4% (18)
3:1 Наполи
8% (10)
1:0 Наполи
5.6% (7)
1:2 Сампдория
3.2% (4)
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