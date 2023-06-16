Сразу несколько замен в составе англичан произошло. Вместо Кейна, Шоу и Хендерсона на поле появились Минг, Рэшфорд и Уилсон.

Ответные замены в составе мальтийцев произошли. Вместо Кристенсена и Нвоко шанс проявить себя получили Сатариано и Мускат.

Наступил на ногу сопернику в центре поля Мэддисон. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу мальтийцев.

Теума накрутил соперника финтами на чужой половине поля и прострелил в центр, но здесь Мускату пробить по воротам не позволил Мингс.

Отдавал пас с левого фланга Мбонг в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Сатариано и сбросил поперек на Муската, но тот не смог убежать от защитника и потерял сферу.

Из пределов штрафной пробивал по воротам Уилсон после паса от Мэддисона, но на пути мяча оказался защитник в подкате.

Диагональ исполнял Хендерсон на правый фланг, куда забегал Фоден, но перехватил снаряд в последний момент Теума.

В центре поля наступил сопернику на ногу Янник в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут англичане.

Перехватил мяч в центре поля Аттард и тут же забросил вперед на Джонса, но тому не удалось убежать от Гехи.

Шоу отдавал пас по флангу на ход Мэддисону, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить снаряд в пределах поля.

Оторвался от опеки защитника Фоден и прострелил вдоль ворот, но Кейну помешал замкнуть в силовой борьбе защитник.

Теперь уже сам Кейн прорывался на скорости по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Дальний заброс исполнял с центра поля Хендерсон в штрафную на Мэддисона, но проиграл тот борьбу за мяч Боргу.

Тонким пасом вывел Фоден один на один с голкипером Кейна, который перебросил Бонелло, но с линии ворот сферу смог выбить Апап.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в составе сборной Англии произошла в перерыве. Вместо Букайо Сака на второй тайм вышел Фил Фоден.

В центре поля Кристенсен заехал по ногам сопернику в подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Тонко отдавал Фоден в штрафную соперника на ход Кейну, но вовремя вернулся в оборону Теума и перехватил мяч.

Шоу после сольного прохода скинул в центр под удар Хендерсону, но тому помешал в силовой борьбе пробить Джонс.

С линии чужой штрафной пробивал в дальнюю девятку Сака после сольного прохода , но мяч в падении отбил в сторону Бонелло.

42' Красивым финтом ушел от соперника в центре поля Теума и отдал вперед на Джонса, но на выходе мяч перехватил Пикфорд.

41' С левого фланга низом покатил в центр штрафной Хендерсон под удар Кейну, но мяч перехватил в последний момент в подкате защитник.

40' Продавил соперника по флангу Триппьер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

39' Со штрафного забросил Гийомье на ход Теуме, но тот в борьбе с Гехи так и не смог добраться до мяча.

38' Отобрал мяч на фланге Теума и тут же забросил вперед на Мбонга, которого сбил Шоу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

37' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сака. Потребуется медицинская помощь англичанину.

36' На скорости сместился с фланга Сака в штрафную соперника, где упал в борьбе с защитником, но пенальти тут арбитр не поставил.

35' Проникающий пас Кейн с фланга вырезал в штрафную на Сака, но тот не смог дотянуться до мяча в борьбе с защитником.

34' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Гарри Кейн! Уверенно реализовал пенальти Кейн, пробив на силу точно по центру ворот, а голкипер еще до удара прыгнул в сторону и не смог спасти.

33' Ворвался с мячом в штрафную соперника Кейн, но тут же получил по ногам в подкате от Гийомье. Это пенальти!

32' Сместился с фланга вдоль линии штрафной Мэддисон и покатил поперек на Райса, который пробил в касание, но отбил Бонелло перед собой.

30' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Трент Александер-Арнольд! После неудачного отскока от защитника подобрал мяч у чужой штрафной Александер-Арнольд и вторым касанием отправил снаряд точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.

29' Отобрал мяч в центре поля Джонс и тут же отдал вперед на Нвоко, но перехватил этот пас без проблем Магуайр.

28' Проникающий пас исполнял с фланга Шоу в штрафную на ход Хендерсону, но того от мяча оттеснил корпусом Кристенсен.

27' С фланга отдавал Мбонг пас в центр на Джонса, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

26' Долго катают мяч на чужой половине поля англичане, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.

25' Со штрафного попытался закрутить мяч в ближнюю девятку Мэддисон, но грамотную позицию занял Бонелло и спокойно забрал мяч в руки.

24' На чужой половине поля грамотно подставился Мэддисон и заработал для своей команды перспективный стандарт.

23' Ушел от соперника по флангу финтами Сака и прострелил в центр на Арнольда, но тому помешал пробить по воротам Мускат.

22' Перехватил мяч на чужой половине поля Хендерсон и отдал вперед на Мэддисона, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

21' Мог убегать на ворота соперника Нвоко после заброса от Гийомье, но тот нарушил правила в борьбе против Гехи.

20' Дальний заброс исполнял в штрафную теперь уже Магуайр на ход Кейну, но тому пробить головой помешал Борг.

19' Мягко забросил в штрафную соперника Арнольд на ход Сака, но на выходе спокойно этот пас прервал голкипер.

18' Мягко забросил Сака в штрафную на ход Мэддисону, но тот упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

17' Шоу ушел от соперника по флангу и отдал вперед на Мэддисона, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

16' В центре поля получил Мэддисон по ногам в силовой борьбе против Мбонга. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Англии.

15' Накрутил соперника на фланге Сака, сместился в штрафную и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

14' Дальний заброс исполнял Хендерсон в штрафную на ход Сака, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

13' Тонким пасом Арнольд искал в штрафной соперника Кейна, но в последний момент сферу перехватил в подкате Борг.

12' С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Мэддисон, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

11' Отдавал пас в штрафную соперника Мбонг на ход Джонсу, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял сферу.

10' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Апап! Оторвался от опеки защитника Сака, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот низом от лицевой линии. В попытке прервать этот пас Апап в борьбе с Кейном вколотил снаряд на ходу точно под перекладину.

9' Хендерсон нашел разрезным пасом в чужой штрафной Кейна, который низом пробил в дальний угол, но справился Бонелло.

8' С угла поля навесил Мэддисон в центр штрафной, где Магуайр упал на газон в борьбе с Апапом, но судья не стал назначать пенальти.

7' Убежал в атаку по флангу на скорости Арнольд и навесил в центр, но здесь головой Апап вынес снаряд на угловой.

6' С левого фланга забросил Шоу в штрафную соперника на ход Мэддисону, но того опередил Апап и вынес сферу головой в аут.

5' Теперь уже Арнольд в силовой борьбе руками подтолкнул в спину Мбонга. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

4' Диагональ исполнял Гехи на правый фланг, куда забегал Триппьер, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

3' На чужой половине поля получил по ногам Мэддисон в борьбе против Мбонга. Штрафной удар исполнять будут англичане.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.