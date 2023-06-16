  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Паяц Игор
Мальта
FIFA #172
0:3
Второй тайм: 68'
Англия
FIFA #5
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Апап Фердинандо
0:2
28' Гол
Александер-Арнольд Трент
0:3
31' Пенальти
Кейн Гарри
49' Желтая карточка
Кристенсен Бьорн

Ход матча

9'
0:1
Апап Фердинандо
28'
0:2
Александер-Арнольд Трент
31'
0:3
Кейн Гарри
46'
 
Фоден Фил
Сака Букайо
46'
Янкам Янник
Гийомье Мэтью
 
49'
Кристенсен Бьорн
 
60'
 
Мингс Тайрон
Шоу Люк
60'
 
Уилсон Каллум
Кейн Гарри
60'
 
Рэшфорд Маркус
Хендерсон Джордан
60'
Мускат Никки
Кристенсен Бьорн
 
60'
Сатариано Александер
Нвоко Кирьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 166 Количество передач 380
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 120
Мальта 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Англия 98.3% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Англия
80.00
21.00
55.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
13
Апап
Фердинандо
4
Борг
Стив
22
Мускат
Зак
7
Мбонг
Джозеф
19
Кристенсен
Бьорн
6
Гийомье
Мэтью
10
Теума
Тедди
2
Аттард
Кейн
9
Нвоко
Кирьян
11
Джонс
Джоди
1
Пикфорд
Джордан
2
Триппьер
Киран
5
Гехи
Марк
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
10
Александер-Арнольд
Трент
4
Райс
Деклан
8
Хендерсон
Джордан
7
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
11
Мэддисон
Джеймс
Мальта
3-5-2
Англия
4-3-3

История личных встреч

Мальта
Англия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
0:4
ОМЧ2Е
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.33
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (2) 1
Сака Букайо 1 0.33
Александер-Арнольд Трент 1 0.33
Райс Деклан 1 0.33
Хендерсон Джордан 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Бьорн 2 0
Борг Стив 1 0
Теума Тедди 1 0
Аттард Кейн 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Райс Деклан 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1
Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1

Результаты матчей

Мальта
Англия

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Северная Македония
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Италия
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Украина
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Мальта
 0:3 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Англия
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 0:3 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Италия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Северная Македония
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 0:3 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Украина
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Из пределов штрафной пробивал по воротам Уилсон после паса от Мэддисона, но на пути мяча оказался защитник в подкате.
  • 66'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Сатариано и сбросил поперек на Муската, но тот не смог убежать от защитника и потерял сферу.
  • 65'
    Отдавал пас с левого фланга Мбонг в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 64'
    Теума накрутил соперника финтами на чужой половине поля и прострелил в центр, но здесь Мускату пробить по воротам не позволил Мингс.
  • 62'
    Наступил на ногу сопернику в центре поля Мэддисон. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу мальтийцев. 
  • Замена
    61'
    Ответные замены в составе мальтийцев произошли. Вместо Кристенсена и Нвоко шанс проявить себя получили Сатариано и Мускат.
  • Замена
    60'
    Сразу несколько замен в составе англичан произошло. Вместо Кейна, Шоу и Хендерсона на поле появились Минг, Рэшфорд и Уилсон.
  • 59'
    Тонким пасом вывел Фоден один на один с голкипером Кейна, который перебросил Бонелло, но с линии ворот сферу смог выбить Апап.
  • 58'
    Дальний заброс исполнял с центра поля Хендерсон в штрафную на Мэддисона, но проиграл тот борьбу за мяч Боргу.
  • 57'
    Теперь уже сам Кейн прорывался на скорости по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 56'
    Оторвался от опеки защитника Фоден и прострелил вдоль ворот, но Кейну помешал замкнуть в силовой борьбе защитник.
  • 55'
    Шоу отдавал пас по флангу на ход Мэддисону, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить снаряд в пределах поля.
  • 54'
    Перехватил мяч в центре поля Аттард и тут же забросил вперед на Джонса, но тому не удалось убежать от Гехи.
  • 53'
    В центре поля наступил сопернику на ногу Янник в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут англичане.
  • 51'
    Диагональ исполнял Хендерсон на правый фланг, куда забегал Фоден, но перехватил снаряд в последний момент Теума.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Тонко отдавал Фоден в штрафную соперника на ход Кейну, но вовремя вернулся в оборону Теума и перехватил мяч.
    • Желтая карточка
      49'
      В центре поля Кристенсен заехал по ногам сопернику в подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • Замена
      48'
      Ответная замена в составе хозяев произошла. Вместо Мэтью Гийомье игру продолжать будет Янни Янкам.
    • Замена
      47'
      Замена в составе сборной Англии произошла в перерыве. Вместо Букайо Сака на второй тайм вышел Фил Фоден.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Комфортное преимущество имеет Англия!
    • Опасный момент
      45'
      С линии чужой штрафной пробивал в дальнюю девятку Сака после сольного прохода , но мяч в падении отбил в сторону Бонелло.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма. 
    • 44'
      В центре поля грамотно подставился Кристенсен и вынудил нарушить правила Мэддисона. Штрафной удар исполнят мальтийцы. 
    • 43'
      Шоу после сольного прохода скинул в центр под удар Хендерсону, но тому помешал в силовой борьбе пробить Джонс.
    • 42'
      Красивым финтом ушел от соперника в центре поля Теума и отдал вперед на Джонса, но на выходе мяч перехватил Пикфорд.
    • 41'
      С левого фланга низом покатил в центр штрафной Хендерсон под удар Кейну, но мяч перехватил в последний момент в подкате защитник.
    • 40'
      Продавил соперника по флангу Триппьер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 39'
      Со штрафного забросил Гийомье на ход Теуме, но тот в борьбе с Гехи так и не смог добраться до мяча.
    • 38'
      Отобрал мяч на фланге Теума и тут же забросил вперед на Мбонга, которого сбил Шоу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 37'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сака. Потребуется медицинская помощь англичанину.
    • 36'
      На скорости сместился с фланга Сака в штрафную соперника, где упал в борьбе с защитником, но пенальти тут арбитр не поставил.
    • 35'
      Проникающий пас Кейн с фланга вырезал в штрафную на Сака, но тот не смог дотянуться до мяча в борьбе с защитником.
    • Пенальти
      34'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Гарри Кейн! Уверенно реализовал пенальти Кейн, пробив на силу точно по центру ворот, а голкипер еще до удара прыгнул в сторону и не смог спасти.
    • Пенальти!
      33'
      Ворвался с мячом в штрафную соперника Кейн, но тут же получил по ногам в подкате от Гийомье. Это пенальти!
    • 32'
      Сместился с фланга вдоль линии штрафной Мэддисон и покатил поперек на Райса, который пробил в касание, но отбил Бонелло перед собой.
    • Описание гола
      30'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Трент Александер-Арнольд! После неудачного отскока от защитника подобрал мяч у чужой штрафной Александер-Арнольд и вторым касанием отправил снаряд точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.
    • 29'
      Отобрал мяч в центре поля Джонс и тут же отдал вперед на Нвоко, но перехватил этот пас без проблем Магуайр.
    • 28'
      Проникающий пас исполнял с фланга Шоу в штрафную на ход Хендерсону, но того от мяча оттеснил корпусом Кристенсен.
    • 27'
      С фланга отдавал Мбонг пас в центр на Джонса, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
    • 26'
      Долго катают мяч на чужой половине поля англичане, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит. 
    • 25'
      Со штрафного попытался закрутить мяч в ближнюю девятку Мэддисон, но грамотную позицию занял Бонелло и спокойно забрал мяч в руки.
    • 24'
      На чужой половине поля грамотно подставился Мэддисон и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 23'
      Ушел от соперника по флангу финтами Сака и прострелил в центр на Арнольда, но тому помешал пробить по воротам Мускат.
    • 22'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Хендерсон и отдал вперед на Мэддисона, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 21'
      Мог убегать на ворота соперника Нвоко после заброса от Гийомье, но тот нарушил правила в борьбе против Гехи.
    • 20'
      Дальний заброс исполнял в штрафную теперь уже Магуайр на ход Кейну, но тому пробить головой помешал Борг.
    • 19'
      Мягко забросил в штрафную соперника Арнольд на ход Сака, но на выходе спокойно этот пас прервал голкипер.
    • 18'
      Мягко забросил Сака в штрафную на ход Мэддисону, но тот упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 17'
      Шоу ушел от соперника по флангу и отдал вперед на Мэддисона, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 16'
      В центре поля получил Мэддисон по ногам в силовой борьбе против Мбонга. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Англии.
    • 15'
      Накрутил соперника на фланге Сака, сместился в штрафную и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
    • 14'
      Дальний заброс исполнял Хендерсон в штрафную на ход Сака, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      Тонким пасом Арнольд искал в штрафной соперника Кейна, но в последний момент сферу перехватил в подкате Борг.
    • 12'
      С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Мэддисон, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 11'
      Отдавал пас в штрафную соперника Мбонг на ход Джонсу, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял сферу.
    • Гол в свои ворота
      10'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Апап! Оторвался от опеки защитника Сака, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот низом от лицевой линии. В попытке прервать этот пас Апап в борьбе с Кейном вколотил снаряд на ходу точно под перекладину.
    • 9'
      Хендерсон нашел разрезным пасом в чужой штрафной Кейна, который низом пробил в дальний угол, но справился Бонелло.
    • 8'
      С угла поля навесил Мэддисон в центр штрафной, где Магуайр упал на газон в борьбе с Апапом, но судья не стал назначать пенальти. 
    • Угловой
      7'
      Убежал в атаку по флангу на скорости Арнольд и навесил в центр, но здесь головой Апап вынес снаряд на угловой.
    • 6'
      С левого фланга забросил Шоу в штрафную соперника на ход Мэддисону, но того опередил Апап и вынес сферу головой в аут.
    • 5'
      Теперь уже Арнольд в силовой борьбе руками подтолкнул в спину Мбонга. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 4'
      Диагональ исполнял Гехи на правый фланг, куда забегал Триппьер, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 3'
      На чужой половине поля получил по ногам Мэддисон в борьбе против Мбонга. Штрафной удар исполнять будут англичане.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Мальты!
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Англия играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Мальта: 31%, Англия: 69%.
    • 46'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Мускат Зак из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Букайо Сака пробует нанести удар издали, но Генри Бонелло держит все под контролем
    • 46'
      Англия контролирует мяч.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Мальта: 30%, Англия: 70%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Бьорн из команды Мальта поставил подножку. Пострадал Райс Деклан
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Англия поставил подножку. Пострадал Мбонг Джозеф
    • 44'
      Гийомье Мэтью из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Англия пытается что-то создать.
    • 43'
      Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Англия контролирует мяч.
    • 42'
      Мальта контролирует мяч.
    • 41'
      Шоу Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Мускат Зак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Кристенсен Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Англия пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Апап Фердинандо из команды Мальта поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
    • 40'
      Контроль мяча: Мальта: 32%, Англия: 68%.
    • 40'
      Англия пытается что-то создать.
    • 39'
      Англия контролирует мяч.
    • 39'
      Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Магуайр Гарри из команды Англия опасно и грубо сыграл. Нвоко Кирьян пострадал.
    • 38'
      Джонс Джоди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      38'
      Букайо Сака возвращается на поле.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Букайо Сака получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      36'
      Букайо Сака на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Мускат Зак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Англия пытается что-то создать.
    • 35'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Мальта: 30%, Англия: 70%.
    • 35'
      Англия контролирует мяч.
    • 34'
      Мальта контролирует мяч.
    • 34'
      Мальта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет Мальта
    • 33'
      Кейн Гарри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Англия пытается что-то создать.
    • 33'
      Шоу Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Борг Стив из команды Мальта поставил подножку. Пострадал Кейн Гарри
    • 32'
      Мальта пытается что-то создать.
    • 32'
      Англия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О О Л - Кейн Гарри из команды Англия забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Генри Бонелло прыгнул вправо!
    • Фол, нарушение
      30'
      ПЕНАЛЬТИ - Гийомье Мэтью из команды Мальта привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кейн Гарри.
    • 30'
      Райс Деклан пробует нанести удар издали, но Генри Бонелло держит все под контролем
    • 30'
      Кристенсен Бьорн из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Александер-Арнольд Трент выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Мальта: 28%, Англия: 72%.
    • 29'
      Мальта контролирует мяч.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Александер-Арнольд Трент из команды Англия правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 28'
      Англия пытается что-то создать.
    • 28'
      Англия пытается что-то создать.
    • 27'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Шоу Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Англия пытается что-то создать.
    • 25'
      Англия контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Мальта: 29%, Англия: 71%.
    • 25'
      Мальта пытается что-то создать.
    • 25'
      Мускат Зак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Мальта контролирует мяч.
    • 24'
      Англия контролирует мяч.
    • 23'
      Мэддисон Джеймс бьет со штрафного в створ, но Генри Бонелло держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья свистит. Апап Фердинандо атаковал сзади соперника. Это Мэддисон Джеймс заработал своей команде штрафной
    • 22'
      Англия пытается что-то создать.
    • 21'
      Англия пытается что-то создать.
    • 21'
      Гийомье Мэтью ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Контроль мяча: Мальта: 32%, Англия: 68%.
    • 20'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Кристенсен Бьорн из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Англия пытается что-то создать.
    • 20'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Борг Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Англия пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      18'
      Нвоко Кирьян наказан за толчок Гехи Марк
    • 17'
      Англия контролирует мяч.
    • 17'
      Мальта контролирует мяч.
    • 17'
      Англия пытается что-то создать.
    • 15'
      Англия пытается что-то создать.
    • 15'
      Магуайр Гарри выиграл воздушное противоборство у Теума Тедди.
    • 15'
      Контроль мяча: Мальта: 34%, Англия: 66%.
    • 15'
      Триппьер Киран выиграл воздушное противоборство у Аттард Кейн.
    • 15'
      Борг Стив из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Шоу Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Мальта поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
    • 14'
      Мальта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Аттард Кейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гехи Марк из команды Англия заходит слишком далеко, он валит Джонс Джоди.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Мальта
    • 13'
      Букайо Сака нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Александер-Арнольд Трент создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Англия пытается что-то создать.
    • 11'
      Англия пытается что-то создать.
    • 10'
      Англия пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Мальта: 32%, Англия: 68%.
    • 10'
      Мальта контролирует мяч.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Апап Фердинандо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Букайо Сака создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Англия пытается что-то создать.
    • 8'
      Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Борг Стив ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Англия пытается что-то создать.
    • 7'
      Триппьер Киран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Мальта пытается что-то создать.
    • 7'
      Джонс Джоди выиграл воздушное противоборство у Магуайр Гарри.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Магуайр Гарри из команды Англия поставил подножку. Пострадал Бонелло Анри
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Кейн Гарри. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Англия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Гийомье Мэтью из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Триппьер Киран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Апап Фердинандо из команды Мальта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Англия пытается что-то создать.
    • 5'
      Англия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Мальта: 20%, Англия: 80%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Мэддисон Джеймс из команды Англия опасно и грубо сыграл. Апап Фердинандо пострадал.
    • 4'
      Мальта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Мальта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Мальта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Гийомье Мэтью из команды Мальта поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
    • 2'
      Англия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Магуайр Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Англия контролирует мяч.
    • 1'
      Англия контролирует мяч.
    • 1'
      Шоу Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Мальта начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 98% завершится победой Мальта.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.02. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.02 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Мальта 0:3 Англия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальта 0:3 Англия

    Исход игры
    Мальта
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Англия
    98.3% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.14% (92)
    Меньше
    17.86% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    10.71% (12)
    Нет
    89.29% (100)
    Популярный счёт
    0:3 Англия
    36.7% (44)
    0:4 Англия
    18.3% (22)
    0:2 Англия
    16.7% (20)
    0:5 Англия
    6.7% (8)
    1:3 Англия
    4.2% (5)
    0:6 Англия
    4.2% (5)
    1:4 Англия
    2.5% (3)
    1:2 Англия
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мальта
    Англия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     