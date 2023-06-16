0'
0:1
9' Гол в свои воротаАпап Фердинандо
0:2
28' ГолАлександер-Арнольд Трент
0:3
31' ПенальтиКейн Гарри
49' Желтая карточкаКристенсен Бьорн
Ход матча
9'
0:1
28'
31'
0:3
46'
49'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
166 Количество передач 380
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мускат
Зак
10
Теума
Тедди
11
Джонс
Джоди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джонс ДжодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
23 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мускат НиккиПолузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
-
21 Димеч ШонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Джонстон СэмВратарь
-
12 Уокер КайлЗащитник
-
14 Стоунс ДжонЗащитник
-
17 Мингс ТайронЗащитник
- Полузащитник
-
16 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Фоден ФилПолузащитник
-
21 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
История личных встреч
Мальта
Англия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|0.33
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3 (2)
|1
|Сака Букайо
|1
|0.33
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.33
|Райс Деклан
|1
|0.33
|Хендерсон Джордан
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Бьорн
|2
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|1
|1
|Уокер Кайл
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1
Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1
Результаты матчей
Мальта
Англия
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мальта
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта 0:3 Англия
Исход игры
Мальта
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Англия
98.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
82.14% (92)
Меньше
17.86% (20)
Обе команды забьют
Да
10.71% (12)
Нет
89.29% (100)
Популярный счёт
0:3 Англия
36.7% (44)
0:4 Англия
18.3% (22)
0:2 Англия
16.7% (20)
0:5 Англия
6.7% (8)
1:3 Англия
4.2% (5)
0:6 Англия
4.2% (5)
1:4 Англия
2.5% (3)
1:2 Англия
1.7% (2)
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