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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Латвия
FIFA #132
1:2
Второй тайм: 63'
Турция
FIFA #43
0'
0:1
23' Гол
Бардакчи Абдулкерим
32' Желтая карточка
Челик Мехмет
34' Желтая карточка
Ошс Марцис
42' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
1:1
51' Гол
Эмсис Эдуард
52' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
1:2
61' Гол
Юндер Дженгиз

Ход матча

23'
0:1
Бардакчи Абдулкерим
(Демирал Мерих)
32'
 
Челик Мехмет
34'
Ошс Марцис
 
42'
 
Кадыоглу Ферди
51'
Эмсис Эдуард
(Гутковский Владислав)
1:1
52'
Эмсис Эдуард
 
61'
1:2
Юндер Дженгиз
(Кекчю Оркун)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 130
Латвия 5.4% (7)
X 4.6% (6)
Турция 90% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Турция
9.90
7.20
5.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Пуринс
Нильс
11
Савалниекс
Робертс
3
Ошс
Марцис
21
Балодис
Даниэль
13
Юрковскис
Райвис
8
Эмсис
Эдуард
6
Кристерс
Тоберс
16
Яунземс
Алвис
20
Робертс
Улдрикис
14
Цыганик
Андрей
9
Гутковский
Владислав
1
Гюнок
Мерт
2
Челик
Мехмет
3
Демирал
Мерих
14
Бардакчи
Абдулкерим
20
Кадыоглу
Ферди
21
Гюлер
Арда
10
Чалханоглу
Хакан
6
Кекчю
Оркун
17
Юндер
Дженгиз
11
Найир
Умут
7
Актюркоглу
Мухаммед
Латвия
4-2-3-1
Турция
4-3-3

История личных встреч

Латвия
Турция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
3:3
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардакчи Абдулкерим 1 0.33
Кекчю Оркун 1 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Демирал Мерих 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булут Онур 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Челик Мехмет 1 0
Демирал Мерих 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1
Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1
Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1
Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1

Результаты матчей

Латвия
Турция

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Латвия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Уэльс
 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Турция
 1:1 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Армения
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Латвия
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Латвия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Армения
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Турция
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Армения
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Уэльс
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Ну по владению у турков точно все хорошо, вновь их атака по левому флангу, прострел в центр, там только защита.
  • 66'
    Навес Чалханоглу на дальнюю, здорово оборона отрабатывает на втором этаже. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Не останавливается Турция на достигнутом, Юндер после гола воспрял духом и пошел в дриблинг, Юрковскис сфолил перед углом своей штрафной.
  • Описание гола
    64'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Юндер!!! Турция наказывает Латвию за нереализацию!!! Быстро турецкая сборная прошла центр, пас в штрафную, там Юндер здорово разобрался и реализовал выход один на один!!!
  • Судья
    63'
    От ворот в итоге показывает судья. Гола там не было, отскочили турки. 
  • Видеоповтор
    62'
    И арбитр все-таки берет небольшую паузу. Общается главный судья со своими помощниками с видеокамерами...
  • Травма, повреждение
    61'
    Чалханоглу присел на газон. Тактическая пауза вполне возможно. Очень опасно атакует Латвия.
  • Видеоповтор
    60'
    А не пересек ли там мяч линию ворот? Пока не понятно толком, в любом случае ВАР нам поможет в этом деле.
  • Опасный момент
    59'
    Сильное вбрасывание из-за боковой, подача, скидка, удар один в один, мяч летит на линию ворот, Чалханоглу вынес из пустых!
  • 58'
    Оставляют хозяева мяч. Редкая позиционная атака сборной Дайниса Казакевича.
  • Угловой
    57'
    Угловой удар. Савалниекс подает на дальнюю, мяч остается в штрафной, но удара нет.
  • 56'
    Удар от ворот разыгрывают латвийцы, Юрковскис летит по флангу и зарабатывает угловой.
  • 55'
    Удар издали, заблокировано, далее Чалханоглу прикладывается, сильно мимо цели.
  • 54'
    Собственно так и есть. Продолжаются попытки Турции вскрыть оборону соперника, Латвия ждет своего шанса.
  • 52'
    Здорово Латвия поймала своего соперника на контратаке, теперь латыши еще больше могут закрыться на своей половине
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    • Описание гола
      51'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Эмсис!!! Подача с правого фланга во вратарскую, Эмсис пробил головой точно в цель!
    • 50'
      Вновь до Юндера дошел мяч в штрафной Латвии, попытался футболист прострелить, голкипер поймал мяч.
    • 49'
      Юндер потерял мяч в чужой штрафной. Потенциально могло получиться неплохо. 
    • 48'
      Турция владеет мячом на своей половине, пытается подобраться к штрафной, пока не получается.
    • Фол, нарушение
      47'
      Фол около штрафой Турции. Демиралу досталось по голове. Небольшая пауза.
    • Второй тайм начался
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • 45'
       Юндер нашёл момент для удара, пробил... Первый раз в матче. И мимо. 
    • Дополнительное время
      44'
      4 минуты добавил рефери к первому тайму.
    • 43'
      Нарушение правил на чужой половине поля зафиксировал рефери. Разыграет мяч Турция. Передача на Гюнока, тот вперёд по левому краю выдал передачу.
    • 42'
       Челик выбил мяч подальше после заброса в штрафную площадь Турции. Латвия активизировалась под конец первого тайма. 
    • 41'
      Ошс с мячом, сыграл назад на своего голкипера.  Пуринс сделал несколько касаний, выбил мяч подальше. Зафиксировал нарушение правил рефери.
    • 40'
      Пять минут до перерыва. И минуты три точно добавит рефери. Закончим 0:1 первый тайм?
    • 39'
      Отменил рефери взятие ворот.  Кадыоглу всё понимает и спокоен. Шанс завестись для Латвии. 
    • Желтая карточка
      39'
       Кадыоглу за нарушение правил получил жёлтую карточку. 
    • Видеоповтор
      38'
      ГОЛ? Передача на  Кадыоглу, который ушёл от Савалниекса, вошёл в чужую штрафную площадь, подобрал мяч и пробил в дальний угол! Ух, как красиво! Но не было ли нарушения правил? Похоже, что было. Смотрит рефери ВАР.
    • 36'
      В центре поял с мячом Гюлер, резко развернулся, сыграл на правый край, не вышло. Пришлось возвращать мяч в оборону.
    • 35'
      А теперь уже на газоне сам  Ошс. От Найира ему досталось. Вновь в верховой борьбе. Пауза небольшая у нас.
    • Желтая карточка
      34'
       Ошс нарушил правила в центре поля. Придержал он соперника. Жёлтая карточка. 
    • 32'
      Со второй попытки исполнил подачу в чужие владения Цыганик, вышел из ворот  Гюнок и забрал мяч.
    • 31'
       Кристерс на подборе, пробил с ходу, попал в защитинка, новая атака Латвии, точнее продолжение предыдущей, удар  Робертса, но точно в руки Гюнока. 
    • Желтая карточка
      30'
       Гюлер с мячом, перевод на партнёра. А там нарушение. И первая жёлтая карточка у нас.  Челик получил предупреждение. Грубо он сыграл против соперника. 
    • 29'
      В чужой штрафной площади Турция, передача на Юндера, тот прострел выполнил, отбились хозяева. Кекчю на подборе.
    • 28'
       Гюнок вышел из ворот, забрал мяч, начал атаку Турции, отдав игровой снаряд на левый край.
    • 27'
      Перевалили за середину первого тайма.  Чалханоглу в падении отдал на Юндера, тот чуть назад. Турция в позиционной атаке. 
    • 25'
      Когда Турция первой забивает Латвии, то она не может выиграть. Повторится всё, как встарь?
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!!   Бардакчи!!! Чалханоглу исполнил стандарт, подав на дальнюю штангу, скидка на  Бардакчи, который с трёх метров поразил ворота Пуринса! 
    • 22'
      В атаке Турция, прострел Юндера! А замкнуть?! Нужно же ногу подставить или другую часть тела (не руку), чтобы мяч в ворота переправить. 
    • 21'
      Штрайной удар заработали хозяева.  Робертс придержал соперника. Целенаправленно, похоже.
    • Угловой
      21'
      Нет, всё-таки угловой. Юндер пошёл подавать. Разыгран мяч с  Чалханоглу. Навес от последнего...  Чалханоглу уже на подборе, через оборону сыграл. 
    • 20'
       Челик с мячом, заработал аут, сам же бросил. Перевод на Кекчю, тот на  Актюркоглу, но рикошет и угловой. Или? 
    • 19'
      Включили прессинг турки,  Актюркоглу был вполне удачлив, но мяч от него отскочил и вышел за пределы поля.
    • 17'
      У самой лицевой  Демирал встретил соперника, не позволив ему продвинуться для передачи. Грамотно в обороне играет Турция. Впереди у подпоечных Кунца пока что ничего ен получается. 
    • 15'
       Гюлер с мячом, передача на партнёра, получил назад, Арда сам же исполнил подачу,  Найир... Поднял палец вверх за хорошую передачу, но до мяча ему не добраться. 
    • 14'
      С мячом  Демирал, перевод на Гюлера, тот осмотрелся, вторым касанием на  Найира отдал, но далеко от себя отпустил мяч Найир.
    • Опасный момент
      13'
      Есть момент! Бил по воротам Цыганик, следом  Гутковский, но каждый раз на пути мяча вставал кто-то из турков! А могли открывать счёт хозяева!
    • 12'
      Перевалили за десять минут матча. Пока что очень активны обе команды. Похоже, что не ничья? Или...
    • 10'
      Заброс во владения Латвии, Пуринс удачно сыграл на выходе.  Актюркоглу уже был готов к тому, чтобы замкнуть передачу с фланга. 
    • 9'
      Кадыоглу бросил аут, в центре поля перехватили мяч латыши,  Актюркоглу потерял игровой снаряд. Неудачная передача, снова атака, снова отбор от Латвии! Ух, как бегут вперёд подопечные Казакевича! И трибуны их сразу поддерживают!
    • 9'
      От ворот пробил Пуринс, борьба за мяч возле центрального круга. Перевод на Яунземса, тот потерял игровой снаряд.
    • 8'
      Капитан сборной Турции Чалханоглу с мячом, перевод на левый край, оттуда в центр. Турцкия в атаке, перевод на Гюлера, который нашёл момент для удара. Мимо цели. 
    • 6'
      В центре поля с мячом игроки Латвии, передача на Эмсиса, тот неудачно передачу выполнил. 
    • 5'
      С мячом  Найир, ввёл он мяч на правом фланге, возле чужой штрафной площади турецкая команда, но пока что без опасных моментов. Крупным планом наставник Турции Кунц. Ему сегодня нужно побеждать.
    • 3'
      На левом фланге с мячом игроки Турции, перевод на левый край последовал, дальше перевод на правый край. Заброс во владения Гюнока, который вышел из ворот и забрал мяч.
    • 2'
      Отметим, что команды пять раз встречались между собой. Достаточно часто. +0=4-1 при разнице мячей 9:10. Ждём очередную ничью?
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли игроки сборной Латвии. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Латвия 1:2 Турция

    Исход игры
    Латвия
    5.4% (7)
    Ничья
    4.6% (6)
    Турция
    90% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Турция
    34.6% (45)
    0:2 Турция
    21.5% (28)
    0:1 Турция
    13.1% (17)
    1:3 Турция
    10% (13)
    0:3 Турция
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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