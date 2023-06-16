И арбитр все-таки берет небольшую паузу. Общается главный судья со своими помощниками с видеокамерами...

От ворот в итоге показывает судья. Гола там не было, отскочили турки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Юндер!!! Турция наказывает Латвию за нереализацию!!! Быстро турецкая сборная прошла центр, пас в штрафную, там Юндер здорово разобрался и реализовал выход один на один!!!

Не останавливается Турция на достигнутом, Юндер после гола воспрял духом и пошел в дриблинг, Юрковскис сфолил перед углом своей штрафной.

Ну по владению у турков точно все хорошо, вновь их атака по левому флангу, прострел в центр, там только защита.

Здорово Латвия поймала своего соперника на контратаке, теперь латыши еще больше могут закрыться на своей половине

Собственно так и есть. Продолжаются попытки Турции вскрыть оборону соперника, Латвия ждет своего шанса.

Удар от ворот разыгрывают латвийцы, Юрковскис летит по флангу и зарабатывает угловой.

Угловой удар. Савалниекс подает на дальнюю, мяч остается в штрафной, но удара нет.

Сильное вбрасывание из-за боковой, подача, скидка, удар один в один, мяч летит на линию ворот, Чалханоглу вынес из пустых!

А не пересек ли там мяч линию ворот? Пока не понятно толком, в любом случае ВАР нам поможет в этом деле.

Турция владеет мячом на своей половине, пытается подобраться к штрафной, пока не получается.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Эмсис!!! Подача с правого фланга во вратарскую, Эмсис пробил головой точно в цель!

Нарушение правил на чужой половине поля зафиксировал рефери. Разыграет мяч Турция. Передача на Гюнока, тот вперёд по левому краю выдал передачу.

Юндер нашёл момент для удара, пробил... Первый раз в матче. И мимо.

42' Челик выбил мяч подальше после заброса в штрафную площадь Турции. Латвия активизировалась под конец первого тайма.

41' Ошс с мячом, сыграл назад на своего голкипера. Пуринс сделал несколько касаний, выбил мяч подальше. Зафиксировал нарушение правил рефери.

40' Пять минут до перерыва. И минуты три точно добавит рефери. Закончим 0:1 первый тайм?

39' Отменил рефери взятие ворот. Кадыоглу всё понимает и спокоен. Шанс завестись для Латвии.

39' Кадыоглу за нарушение правил получил жёлтую карточку.

38' ГОЛ? Передача на Кадыоглу, который ушёл от Савалниекса, вошёл в чужую штрафную площадь, подобрал мяч и пробил в дальний угол! Ух, как красиво! Но не было ли нарушения правил? Похоже, что было. Смотрит рефери ВАР.

36' В центре поял с мячом Гюлер, резко развернулся, сыграл на правый край, не вышло. Пришлось возвращать мяч в оборону.

35' А теперь уже на газоне сам Ошс. От Найира ему досталось. Вновь в верховой борьбе. Пауза небольшая у нас.

34' Ошс нарушил правила в центре поля. Придержал он соперника. Жёлтая карточка.

32' Со второй попытки исполнил подачу в чужие владения Цыганик, вышел из ворот Гюнок и забрал мяч.

31' Кристерс на подборе, пробил с ходу, попал в защитинка, новая атака Латвии, точнее продолжение предыдущей, удар Робертса, но точно в руки Гюнока.

30' Гюлер с мячом, перевод на партнёра. А там нарушение. И первая жёлтая карточка у нас. Челик получил предупреждение. Грубо он сыграл против соперника.

29' В чужой штрафной площади Турция, передача на Юндера, тот прострел выполнил, отбились хозяева. Кекчю на подборе.

28' Гюнок вышел из ворот, забрал мяч, начал атаку Турции, отдав игровой снаряд на левый край.

27' Перевалили за середину первого тайма. Чалханоглу в падении отдал на Юндера, тот чуть назад. Турция в позиционной атаке.

25' Когда Турция первой забивает Латвии, то она не может выиграть. Повторится всё, как встарь?

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Бардакчи!!! Чалханоглу исполнил стандарт, подав на дальнюю штангу, скидка на Бардакчи, который с трёх метров поразил ворота Пуринса!

22' В атаке Турция, прострел Юндера! А замкнуть?! Нужно же ногу подставить или другую часть тела (не руку), чтобы мяч в ворота переправить.

21' Штрайной удар заработали хозяева. Робертс придержал соперника. Целенаправленно, похоже.

21' Нет, всё-таки угловой. Юндер пошёл подавать. Разыгран мяч с Чалханоглу. Навес от последнего... Чалханоглу уже на подборе, через оборону сыграл.

20' Челик с мячом, заработал аут, сам же бросил. Перевод на Кекчю, тот на Актюркоглу, но рикошет и угловой. Или?

19' Включили прессинг турки, Актюркоглу был вполне удачлив, но мяч от него отскочил и вышел за пределы поля.

17' У самой лицевой Демирал встретил соперника, не позволив ему продвинуться для передачи. Грамотно в обороне играет Турция. Впереди у подпоечных Кунца пока что ничего ен получается.

15' Гюлер с мячом, передача на партнёра, получил назад, Арда сам же исполнил подачу, Найир... Поднял палец вверх за хорошую передачу, но до мяча ему не добраться.

14' С мячом Демирал, перевод на Гюлера, тот осмотрелся, вторым касанием на Найира отдал, но далеко от себя отпустил мяч Найир.

13' Есть момент! Бил по воротам Цыганик, следом Гутковский, но каждый раз на пути мяча вставал кто-то из турков! А могли открывать счёт хозяева!

12' Перевалили за десять минут матча. Пока что очень активны обе команды. Похоже, что не ничья? Или...

10' Заброс во владения Латвии, Пуринс удачно сыграл на выходе. Актюркоглу уже был готов к тому, чтобы замкнуть передачу с фланга.

9' Кадыоглу бросил аут, в центре поля перехватили мяч латыши, Актюркоглу потерял игровой снаряд. Неудачная передача, снова атака, снова отбор от Латвии! Ух, как бегут вперёд подопечные Казакевича! И трибуны их сразу поддерживают!

9' От ворот пробил Пуринс, борьба за мяч возле центрального круга. Перевод на Яунземса, тот потерял игровой снаряд.

8' Капитан сборной Турции Чалханоглу с мячом, перевод на левый край, оттуда в центр. Турцкия в атаке, перевод на Гюлера, который нашёл момент для удара. Мимо цели.

6' В центре поля с мячом игроки Латвии, передача на Эмсиса, тот неудачно передачу выполнил.

5' С мячом Найир, ввёл он мяч на правом фланге, возле чужой штрафной площади турецкая команда, но пока что без опасных моментов. Крупным планом наставник Турции Кунц. Ему сегодня нужно побеждать.

3' На левом фланге с мячом игроки Турции, перевод на левый край последовал, дальше перевод на правый край. Заброс во владения Гюнока, который вышел из ворот и забрал мяч.

2' Отметим, что команды пять раз встречались между собой. Достаточно часто. +0=4-1 при разнице мячей 9:10. Ждём очередную ничью?