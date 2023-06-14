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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Латвия
FIFA #132
 
Позже
Турция
FIFA #43
Прогнозы 62
Латвия 4.8% (3)
X 6.5% (4)
Турция 88.7% (55)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Турция
9.70
5.29
5.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Латвия
Турция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
3:3
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 1 0.5
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булут Онур 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Демирал Мерих 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1
Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1
Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1
Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1

Результаты матчей

Латвия
Турция

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Латвия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Уэльс
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Турция
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Латвия
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Турция
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Латвия
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 62
    Латвия 4.8% (3)
    X 6.5% (4)
    Турция 88.7% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Турция
    9.70
    5.29
    5.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Латвия - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч Латвия - Турция

    Исход игры
    Латвия
    4.8% (3)
    Ничья
    6.5% (4)
    Турция
    88.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (32)
    Меньше
    42.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Турция
    37.1% (23)
    0:2 Турция
    24.2% (15)
    1:3 Турция
    11.3% (7)
    0:1 Турция
    11.3% (7)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
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    Латвия
    Турция
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