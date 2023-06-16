Да, это пенальти, рука у Фаббри была в неестественном положении!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! АСХАТ ТАГЫБЕРГЕН! Капитан гостей сильно пробил в правый от себя угол, Бенедеттини коснулся мяча, однако отвести угрозу не смог!

Нанни после смещения с левого фланга пытается пробить с дальней дистанции, однако мяч прокатывается левее створа.

Капиккьони получает желтую карточку за фол против Зайнутдинова в центре поля.

Зайнутдинов, несмотря на фол соперника, протолкнул мяч в штрафную на Самородова, у которого зафиксирован офсайд.

Лаццари получает желтую карточку за фол на фланге против Вороговского.

Удару Берарди головой после заброса из глубины не хватает силы и точности, плюс у форварда хозяев зафиксировано положение "вне игры".

Медицинская пауза в нашем матче, Берарди пострадал в верховом единоборстве с Марочкиным.

В параллельном матче сборная Дании забила североирландцам в начале второго тайма, сразу у четырех команд в этой группе в лайв-таблице по 6 очков.

Вороговский от лицевой линии с левого фланга исполняет передачу низом, но хозяева с горем пополам обстановку разряжают.

Штрафной в центральной зоне заработали хозяева, после заброса Капиккьони мяч дошел до лицевой, а Този не успел сохранить его в поле.

Самородов входит в штрафную с левого края и простреливает, мяч попадает в руку Фаббри и уходит за лицевую. Свисток арбитра молчит, но сразу он показал, что ждёт подсказки от ВАР.

В итоге Анастасиос Папапетру лично отправляется к монитору, есть высокая вероятность, что пенальти будет назначен.

Забирает сборная Казахстана мяч под свой контроль сразу же, но форсировать события им пока нет никакого смысла.

Первый проникающий пас в штрафную исполняет Вороговский, однако мяч пошел близко к вратарю и стал добычей Бенедеттини.

Габышев подбирает мяч на правом краю штрафной после отскока от головы соперника и мощно пробивает в дальний угол - перекладина спасает ворота хозяев!

Неплохое взаимодействие на левом фланге атаки продемонстрировали гости, однако в итоге довести момент до передачи в штрафную им не удалось.

Гости перехватили мяч на чужой половине поля, Куат нашел перед штрафной Вороговского, у которого в этот раз совсем не получился удар.

Куат с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, где Бенедеттини забирает мяч на выходе.

Берарди после навеса с левого фланга исхитрился пробить бисиклетой точно в угол, но Шацкий успел переместиться и забрал мяч.

42' Капиккьони исполнил подачу со штрафного с левого фланга, после скидки партнера Фаббри пробил головой в створ, но Шацкий с угрозой справился.

40' Самородов пытался разобраться с соперником в чужой штрафной, но на дриблинге упустил мяч за лицевую линию.

39' Берарди после скидки Нанни цепляется за мяч при помощи руки, что от взора арбитра не ускользнуло.

38' Да, всё-таки не выстояла сборная Сан-Марино до перерыва, хотя были они к этому очень близки.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЯН ВОРОГОВСКИЙ!

После навеса Тагыбергена с правого фланга Баттистини неудачно отбил мяч прямо на Вороговского, который с семи метров пробил в "домик" Бенедеттини!

35' Владение к этой минуте 42 на 58, тоже не самое внушительное преимущество фаворита встречи. Фолят казахи и вовсе чаще - 2:5.

34' Пока у гостей 6 ударов и два попадания в створ, у хозяев 2 неточные попытки, но перекладина после рикошета.

33' Незаметно команды отыграли более получаса, пока сборная Казахстана преимуществом в классе воспользоваться не может, достойно бьются хозяева поля.

31' Берарди после единоборства с Вороговским требуется помощь врачей, фола при этом рефери не определил.

30' ВАР согласился с решением греческого арбитра, не увидев явной ошибки, игра продолжается.

29' Нанни цепляется за мяч на линии штрафной и пяткой катит на Лаццари, которого в подкате останавливает Куат. Арбитр считает, что сыграно в мяч, но у хозяев другое мнение.

28' Самородов заработал перспективный штрафной метрах в 25 левее центра, Тагыберген со "стандарта" обвёл "стенку", однако Бенедеттини верно выбрал позицию и легко поймал мяч.

26' Если вспоминать матчи 4-летней давности, то в Сан-Марино сборная Казахстана к 26-й минуте вела с преимуществом в 3 мяча. А вот дома пришлось ждать первого гола до последних секунд первого тайма.

24' Небольшая пауза требуется Лаццари, который пострадал после фола Самородова, но ничего серьезного с полузащитником хозяев вроде бы не случилось.

23' Напомним, что сборные Сан-Марино и Казахстана были в одной группе со сборной России в отборе к Евро-2020. Дома казахи выиграли 4:0, а в гостях лишь 3:1, позволив Сан-Марино забить свой единственный гол в том турнире.

22' Тагыберген в этот раз подает с угла поля на ближнюю штангу, где открылся Бейсебеков, однако точного удара головой не случилось и здесь.

21' Гости добираются до штрафной с правого края, но прострел Габышева в подкате заблокирован - снова угловой.

20' После навеса с фланга в исполнении хозяев мяч рикошетит от Марочкина и неожиданно прилетает в перекладину, после чего отскакивает в центр штрафной, а удар Лаццари головой удается заблокировать Алипу!

19' После навеса Тагыбергена с углового Марочкин выиграл борьбу на втором этаже, однако пробил с шести метров над перекладиной.

18' Самородов технично разобрался с парой соперников перед штрафной и плотно пробил метров с 20 - Бенедеттини впервые по-настоящему вступил в игру!

17' Оразов прошел в лицеую после проникающего паса Бейсебекова, но его прострел оказался прерван, плюс офсайд зафиксировали судьи.

16' Капиккьони исполнил подачу с углового, направив мяч во вратарскую, где Шацкий надежно сыграл кулаком.

15' Нанни ворвался в штрафную с левого края, мяч после прострела Шацкий в руках не удержал, но рефери определил в этом моменте угловой, потушив пожар у ворот гостей.

14' Оразов переусердствовал в попытке отобрать мяч у Капиккьони, нарушение правил определяет греческий арбитр.

13' Первый угловой в матче заработали гости усилиями Оразова, Тагыберген направил мяч на дальнюю штангу, где у Габышева не получился удар головой.

12' Позиционная атака гостей завершается попыткой дальнего удара от Тагыбергена - мяч прилетает в Капиккьони.

11' Вороговский неплохо прорвался по левому флангу, однако точную подачу в штрафную ему исполнить не удалось. Правда, Куат сохранил мяч в поле.

10' Позиционная атака сборной Казахстана завершается безадресной подачей в исполнении Бейсебекова, мяч улетает за лицевую линию.

9' Сегодня в группе Н уже состоялся первый матч - сборная Финляндии переиграла Словению, у обеих команд теперь по 6 очков. Дания параллельно принимает Северную Ирландию, у победителя также будет в активе 6 баллов.

8' Сборная Сан-Марино ожидаемо идет без очков и голов, хотя от Северной Ирландии и Словении футбольный карлик пропустил лишь по 2 мяча.

7' Сборная Казахстана на старте отборочного турнира дома проиграла сборной Словении, но затем сотворила главную сенсацию всего турнира, обыграв сборную Данию, уступая при этом 0:2 за 20 минут до конца.

6' Еще одна перспективная атака получилась у сборной Сан-Марино - Този с левого фланга исполнил кросс в штрафную, однако партнеру не удалось дотянуться до мяча в падении.

5' Пока свою атаку провели хозяева, Нанни после передачи Голинуччи зацепился за мяч на линии штрафной, но вместо удара отда пас в ноги сопернику.

4' С хорошим настроем начинает сборная Казахстана этот матч, обязаны подопечные Магомеда Адиева брать 3 очка против слабейшей сборной Европы.

3' Самородов на правом фланге атаки не смог обыграть Капиккьони и откровенно завалил игрока сборной Сан-Марино на газон.

2' После навеса с правого фланга хозяева выбили мяч из штрафной, а капитан гостей Тагыберген пробил в касание с 25 метров - снаряд прошел левее створа.