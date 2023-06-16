  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Сан-Марино
FIFA #211
0:2
Второй тайм: 70'
Казахстан
FIFA #112
0'
0:1
37' Гол
Вороговский Ян
0:2
64' Пенальти
Тагыберген Асхат
67' Желтая карточка
Капиккьони Лоренцо

Ход матча

37'
0:1
Вороговский Ян
57'
 
Зайнутдинов Бактиёр
Бейсебеков Абзал
64'
0:2
Тагыберген Асхат
65'
Хирш Хосе
Тоси Алессандро
 
65'
Чеккароли Лука
Берарди Филиппо
 
67'
Капиккьони Лоренцо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 120
Сан-Марино 0.8% (1)
X 3.3% (4)
Казахстан 95.8% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Марино
Ничья
Казахстан
42.00
9.70
1.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Бенедеттини
Элиа
16
Фаббри
Филиппо
14
Ди
Майо
Роберто
6
Росси
Данте
18
Баттистини
Мануэль
17
Голинуччи
Алессандро
4
Капиккьони
Лоренцо
19
Лаццари
Лоренцо
15
Тоси
Алессандро
9
Нанни
Никола
10
Берарди
Филиппо
12
Шацкий
Игорь
4
Быстров
Марат
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
16
Габышев
Михаил
11
Вороговский
Ян
8
Тагыберген
Асхат
21
Бейсебеков
Абзал
5
Куат
Исламбек
20
Оразов
Рамазан
10
Самородов
Максим
Сан-Марино
3-5-2
Казахстан
5-4-1

История личных встреч

Сан-Марино
Казахстан

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:3
Е2
4:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вороговский Ян 1 0.33
Тагыберген Асхат 1 0.33
Аймбетов Абат 1 0.33
Самородов Максим 1 0.33
Зайнутдинов Бактиёр 1 (1) 0.33
Исламхан Бауыржан 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Франчози Симоне 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Шацкий Игорь 1 0
Быстров Марат 1 0
Оразов Рамазан 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
3
Сан-Марино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1
Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2
Казахстан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0
Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0

Результаты матчей

Сан-Марино
Казахстан

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 2:0 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Дания
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Словения
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Финляндия
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Северная Ирландия
 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3
6.
Сан-Марино
 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Финляндия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Казахстан
 2:0 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Северная Ирландия
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Словения
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    70'
    Лаццари получает желтую карточку за фол на фланге против Вороговского.
  • Офсайд
    69'
    Зайнутдинов, несмотря на фол соперника, протолкнул мяч в штрафную на Самородова, у которого зафиксирован офсайд.
  • Желтая карточка
    67'
    Капиккьони получает желтую карточку за фол против Зайнутдинова в центре поля.
  • 66'
    Нанни после смещения с левого фланга пытается пробить с дальней дистанции, однако мяч прокатывается левее створа.
  • Замена
    65'
    Лука Чеккаролли играет вместо Филиппо Берарди, а Алессандро Този меняет Хосе Хирш.
  • Пенальти
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! АСХАТ ТАГЫБЕРГЕН!
    Капитан гостей сильно пробил в правый от себя угол, Бенедеттини коснулся мяча, однако отвести угрозу не смог!
  • Пенальти!
    62'
    Да, это пенальти, рука у Фаббри была в неестественном положении!
  • Судья
    61'
    В итоге Анастасиос Папапетру лично отправляется к монитору, есть высокая вероятность, что пенальти будет назначен.
  • Видеоповтор
    60'
    Самородов входит в штрафную с левого края и простреливает, мяч попадает в руку Фаббри и уходит за лицевую. Свисток арбитра молчит, но сразу он показал, что ждёт подсказки от ВАР.
  • 58'
    Штрафной в центральной зоне заработали хозяева, после заброса Капиккьони мяч дошел до лицевой, а Този не успел сохранить его в поле.
  • Замена
    57'
    Бактиёр Зайнутдинов появляется на поле вместо Абзала Бейсебекова.
  • 56'
    Вороговский от лицевой линии с левого фланга исполняет передачу низом, но хозяева с горем пополам обстановку разряжают.
  • 55'
    В параллельном матче сборная Дании забила североирландцам в начале второго тайма, сразу у четырех команд в этой группе в лайв-таблице по 6 очков.
  • Травма, повреждение
    53'
    Медицинская пауза в нашем матче, Берарди пострадал в верховом единоборстве с Марочкиным.
  • 52'
    Удару Берарди головой после заброса из глубины не хватает силы и точности, плюс у форварда хозяев зафиксировано положение "вне игры".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Неплохое взаимодействие на левом фланге атаки продемонстрировали гости, однако в итоге довести момент до передачи в штрафную им не удалось.
    • Опасный момент
      49'
      Габышев подбирает мяч на правом краю штрафной после отскока от головы соперника и мощно пробивает в дальний угол - перекладина спасает ворота хозяев!
    • 48'
      Первый проникающий пас в штрафную исполняет Вороговский, однако мяч пошел близко к вратарю и стал добычей Бенедеттини.
    • 47'
      Забирает сборная Казахстана мяч под свой контроль сразу же, но форсировать события им пока нет никакого смысла.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Берарди после навеса с левого фланга исхитрился пробить бисиклетой точно в угол, но Шацкий успел переместиться и забрал мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет греческий арбитр к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Куат с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, где Бенедеттини забирает мяч на выходе.
    • 44'
      Гости перехватили мяч на чужой половине поля, Куат нашел перед штрафной Вороговского, у которого в этот раз совсем не получился удар.
    • 42'
      Капиккьони исполнил подачу со штрафного с левого фланга, после скидки партнера Фаббри пробил головой в створ, но Шацкий с угрозой справился.
    • 40'
      Самородов пытался разобраться с соперником в чужой штрафной, но на дриблинге упустил мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      39'
      Берарди после скидки Нанни цепляется за мяч при помощи руки, что от взора арбитра не ускользнуло.
    • 38'
      Да, всё-таки не выстояла сборная Сан-Марино до перерыва, хотя были они к этому очень близки.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЯН ВОРОГОВСКИЙ!
      После навеса Тагыбергена с правого фланга Баттистини неудачно отбил мяч прямо на Вороговского, который с семи метров пробил в "домик" Бенедеттини!
    • 35'
      Владение к этой минуте 42 на 58, тоже не самое внушительное преимущество фаворита встречи. Фолят казахи и вовсе чаще - 2:5.
    • 34'
      Пока у гостей 6 ударов и два попадания в створ, у хозяев 2 неточные попытки, но перекладина после рикошета.
    • 33'
      Незаметно команды отыграли более получаса, пока сборная Казахстана преимуществом в классе воспользоваться не может, достойно бьются хозяева поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Берарди после единоборства с Вороговским требуется помощь врачей, фола при этом рефери не определил.
    • Видеоповтор
      30'
      ВАР согласился с решением греческого арбитра, не увидев явной ошибки, игра продолжается.
    • 29'
      Нанни цепляется за мяч на линии штрафной и пяткой катит на Лаццари, которого в подкате останавливает Куат. Арбитр считает, что сыграно в мяч, но у хозяев другое мнение.
    • 28'
      Самородов заработал перспективный штрафной метрах в 25 левее центра, Тагыберген со "стандарта" обвёл "стенку", однако Бенедеттини верно выбрал позицию и легко поймал мяч.
    • 26'
      Если вспоминать матчи 4-летней давности, то в Сан-Марино сборная Казахстана к 26-й минуте вела с преимуществом в 3 мяча. А вот дома пришлось ждать первого гола до последних секунд первого тайма.
    • Травма, повреждение
      24'
      Небольшая пауза требуется Лаццари, который пострадал после фола Самородова, но ничего серьезного с полузащитником хозяев вроде бы не случилось.
    • 23'
      Напомним, что сборные Сан-Марино и Казахстана были в одной группе со сборной России в отборе к Евро-2020. Дома казахи выиграли 4:0, а в гостях лишь 3:1, позволив Сан-Марино забить свой единственный гол в том турнире.
    • Угловой
      22'
      Тагыберген в этот раз подает с угла поля на ближнюю штангу, где открылся Бейсебеков, однако точного удара головой не случилось и здесь.
    • 21'
      Гости добираются до штрафной с правого края, но прострел Габышева в подкате заблокирован - снова угловой.
    • Опасный момент
      20'
      После навеса с фланга в исполнении хозяев мяч рикошетит от Марочкина и неожиданно прилетает в перекладину, после чего отскакивает в центр штрафной, а удар Лаццари головой удается заблокировать Алипу!
    • Угловой
      19'
      После навеса Тагыбергена с углового Марочкин выиграл борьбу на втором этаже, однако пробил с шести метров над перекладиной.
    • Опасный момент
      18'
      Самородов технично разобрался с парой соперников перед штрафной и плотно пробил метров с 20 - Бенедеттини впервые по-настоящему вступил в игру!
    • Офсайд
      17'
      Оразов прошел в лицеую после проникающего паса Бейсебекова, но его прострел оказался прерван, плюс офсайд зафиксировали судьи.
    • Угловой
      16'
      Капиккьони исполнил подачу с углового, направив мяч во вратарскую, где Шацкий надежно сыграл кулаком.
    • 15'
      Нанни ворвался в штрафную с левого края, мяч после прострела Шацкий в руках не удержал, но рефери определил в этом моменте угловой, потушив пожар у ворот гостей.
    • Фол, нарушение
      14'
      Оразов переусердствовал в попытке отобрать мяч у Капиккьони, нарушение правил определяет греческий арбитр.
    • Угловой
      13'
      Первый угловой в матче заработали гости усилиями Оразова, Тагыберген направил мяч на дальнюю штангу, где у Габышева не получился удар головой.
    • 12'
      Позиционная атака гостей завершается попыткой дальнего удара от Тагыбергена - мяч прилетает в Капиккьони.
    • 11'
      Вороговский неплохо прорвался по левому флангу, однако точную подачу в штрафную ему исполнить не удалось. Правда, Куат сохранил мяч в поле.
    • 10'
      Позиционная атака сборной Казахстана завершается безадресной подачей в исполнении Бейсебекова, мяч улетает за лицевую линию.
    • 9'
      Сегодня в группе Н уже состоялся первый матч - сборная Финляндии переиграла Словению, у обеих команд теперь по 6 очков. Дания параллельно принимает Северную Ирландию, у победителя также будет в активе 6 баллов.
    • 8'
      Сборная Сан-Марино ожидаемо идет без очков и голов, хотя от Северной Ирландии и Словении футбольный карлик пропустил лишь по 2 мяча.
    • 7'
      Сборная Казахстана на старте отборочного турнира дома проиграла сборной Словении, но затем сотворила главную сенсацию всего турнира, обыграв сборную Данию, уступая при этом 0:2 за 20 минут до конца.
    • 6'
      Еще одна перспективная атака получилась у сборной Сан-Марино - Този с левого фланга исполнил кросс в штрафную, однако партнеру не удалось дотянуться до мяча в падении.
    • 5'
      Пока свою атаку провели хозяева, Нанни после передачи Голинуччи зацепился за мяч на линии штрафной, но вместо удара отда пас в ноги сопернику.
    • 4'
      С хорошим настроем начинает сборная Казахстана этот матч, обязаны подопечные Магомеда Адиева брать 3 очка против слабейшей сборной Европы.
    • Фол, нарушение
      3'
      Самородов на правом фланге атаки не смог обыграть Капиккьони и откровенно завалил игрока сборной Сан-Марино на газон.
    • 2'
      После навеса с правого фланга хозяева выбили мяч из штрафной, а капитан гостей Тагыберген пробил в касание с 25 метров - снаряд прошел левее створа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Вороговский Ян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Сан-Марино 0:2 Казахстан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сан-Марино 0:2 Казахстан

    Исход игры
    Сан-Марино
    0.8% (1)
    Ничья
    3.3% (4)
    Казахстан
    95.8% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    25.89% (29)
    Нет
    74.11% (83)
    Популярный счёт
    0:2 Казахстан
    31.7% (38)
    0:3 Казахстан
    26.7% (32)
    1:2 Казахстан
    13.3% (16)
    0:1 Казахстан
    7.5% (9)
    1:3 Казахстан
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:4 Казахстан
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сан-Марино
    Казахстан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     