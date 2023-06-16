Тур: 3. Стадион: Фадиль Вокри.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мурики
Ведат
15
Бурка
Андрей
22
Камора
Мауру
14
Марин
Мариус
20
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Жиресс Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жегрова Эдон
|1
|0.33
|Рашица Милот
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|1
|0.33
|Станчу Николае
|1
|0.33
|Бурка Андрей
|1
|0.33
|Ман Деннис
|1
|0.33
|Марин Рэзван
|0
|0
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2
Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1
Румыния
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2
Результаты матчей
Косово
Румыния
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Косово
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Косово 0:0 Румыния
Исход игры
Косово
18.7% (25)
Ничья
29.9% (40)
Румыния
51.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:2 Румыния
26.9% (36)
1:1 Ничья
23.9% (32)
0:1 Румыния
9.7% (13)
2:1 Косово
6% (8)
1:0 Косово
5.2% (7)
1:3 Румыния
3% (4)
0:2 Румыния
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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