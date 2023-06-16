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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Косово
FIFA #107
0:0
Второй тайм: 67'
Румыния
FIFA #46
0'
50' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим

Ход матча

23'
 
Сореску Деян
Камора Мауру
46'
Жегрова Эдон
Рашица Милот
 
50'
Дрешевич Ибрахим
 
61'
 
Моруцан Олимпиу
Ман Деннис
61'
 
Михэйлэ Валентин
Коман Флоринел

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 134
Косово 18.7% (25)
X 29.9% (40)
Румыния 51.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Румыния
3.20
3.30
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
23
Пакарада
Леарт
5
Фазлии
Бетим
20
Дрешевич
Ибрахим
7
Рашица
Милот
9
Целина
Берсант
8
Муслия
Флоран
18
Мурики
Ведат
12
Молдован
Хорациу
4
Маня
Кристьян
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
22
Камора
Мауру
6
Балута
Тудор
14
Марин
Мариус
10
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
9
Пушкаш
Георге
17
Коман
Флоринел
Косово
4-2-3-1
Румыния
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 1 0.33
Станчу Николае 1 0.33
Бурка Андрей 1 0.33
Ман Деннис 1 0.33
Марин Рэзван 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Жегрова Эдон 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Станчу Николае 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2
Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1
Румыния
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2

Результаты матчей

Косово
Румыния

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Косово
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Румыния
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Беларусь
 1:0 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Косово
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Израиль
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
6.
Андорра
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Беларусь
 1:0 2 1 0 1 1 - 5 3
4.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Израиль
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Андорра
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Румыния
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Андорра
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Косово
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Беларусь
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Израиль
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Камора Мауру уходит с поля. Сореску Деян выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 134
Косово 18.7% (25)
X 29.9% (40)
Румыния 51.5% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Румыния
3.20
3.30
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Косово 0:0 Румыния онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Косово 0:0 Румыния

Исход игры
Косово
18.7% (25)
Ничья
29.9% (40)
Румыния
51.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:2 Румыния
26.9% (36)
1:1 Ничья
23.9% (32)
0:1 Румыния
9.7% (13)
2:1 Косово
6% (8)
1:0 Косово
5.2% (7)
1:3 Румыния
3% (4)
0:2 Румыния
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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