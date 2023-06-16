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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Косово
FIFA #107
0:0
Конец матча
Румыния
FIFA #46
0'
50' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
81' Желтая карточка
Пушкаш Георге
86' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
90'+7

Ход матча

23'
 
Сореску Деян
Камора Мауру
46'
Жегрова Эдон
Рашица Милот
 
50'
Дрешевич Ибрахим
 
61'
 
Моруцан Олимпиу
Ман Деннис
61'
 
Михэйлэ Валентин
Коман Флоринел
73'
Крьезиу Хекуран
Дрешевич Ибрахим
 
81'
 
Пушкаш Георге
82'
Топали Етмир
Муслия Флоран
 
86'
Крьезиу Хекуран
 
86'
 
Алибек Денис
Пушкаш Георге
86'
 
Хаджи Янис
Станчу Николае

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Косово 18.7% (25)
X 29.9% (40)
Румыния 51.5% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
23
Пакарада
Леарт
5
Фазлии
Бетим
20
Дрешевич
Ибрахим
7
Рашица
Милот
9
Целина
Берсант
8
Муслия
Флоран
18
Мурики
Ведат
12
Молдован
Хорациу
4
Маня
Кристьян
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
22
Камора
Мауру
6
Балута
Тудор
14
Марин
Мариус
10
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
9
Пушкаш
Георге
17
Коман
Флоринел
Косово
4-2-3-1
Румыния
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 1 0.33
Станчу Николае 1 0.33
Бурка Андрей 1 0.33
Ман Деннис 1 0.33
Марин Рэзван 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Крьезиу Хекуран 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Станчу Николае 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2
Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1
Румыния
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2

Результаты матчей

Косово
Румыния

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Косово
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Румыния
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Израиль
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Андорра
 3 0 1 2 2 - 5 1
6.
Беларусь
 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Косово
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 2 0 0 2 1 - 4 0
6.
Беларусь
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Израиль
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Беларусь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 134
    Косово 18.7% (25)
    X 29.9% (40)
    Румыния 51.5% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Косово 0:0 Румыния

    Исход игры
    Косово
    18.7% (25)
    Ничья
    29.9% (40)
    Румыния
    51.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    26.9% (36)
    1:1 Ничья
    23.9% (32)
    0:1 Румыния
    9.7% (13)
    2:1 Косово
    6% (8)
    1:0 Косово
    5.2% (7)
    1:3 Румыния
    3% (4)
    0:2 Румыния
    3% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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