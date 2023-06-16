Коман по правому флангу ушёл к лицевой линии поля, а затем Кингсли выполнил подачу в центр к линии вратарской, Колинг уверенно сыграл на выходе и в прыжке намертво поймал мяч.

В параллельном матче Греция в Афинах вновь вышла вперёд, второй мяч в ворота сборной Ирландии забил на 49-й минуте Георгиос Масурас.

Тчуамени с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Мбаппе, Килиан в касание отлично забросил мяч к правому углу вратарской, боковой арбитр в очередной раз придумал непонятный офсайд.

И третья подряд замена произошла в составе сборной Франции. Вместо Антуана Гризманна на поле вышел Кристофер Нкунку.

Ронан попытался убежать вперёд по правому флангу, но Киан потерял мяч под давлением трёх соперников.

Кашаро на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Камавинга. Франция заработала довольно неплохой стандарт.

Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жиру ждал мяч у правого угла вратарской, в итоге никто из французов не стал бороться за мяч.

Фофана потерял мяч в центре поля, но провести контратаку у Гибралтара не получилось, Конате был значительно быстрее Ронана.

Коман вошёл в штрафную площадь с правого фланга, с угла Кингсли пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Павар по правой половине поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Жиру, Оливье оказался в небольшом офсайде.

В составе сборной Гибралтара произошла замена. Вместо Ли Кашаро на поле вышел Тиджей Де Барр.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Гибралтар и дальше достойно играть в обороне против куда более сильного соперника, либо игроков команды Хулио Рибаса вскоре покинут силы, тогда уже французы доведут разницу в счёте до крупной.

Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади с левой половины поля, но Гризманн как раз сместился на левый угол штрафной площади, в итоге в зоне передачи французов не оказалось.

Павар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чиполина головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Коман попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением соперника Кингсли потерял мяч.

Мбаппе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Позо, а затем уже к правого угла вратарской его спокойно забрал Колинг.

Мбаппе с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бритто опередил Жиру и выбил головой мяч на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павар головой под давлением соперника выполнил скидку к центру штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Тео при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Камавинга, а затем уже Эрнандес от боковой линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Гризманн в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла Гибралтар от пропущенного мяча во второй раз за вечер.

Мбаппе с левого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Колинг в прыжке перевёл мяч на угловой.

Мбаппе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Гибралтара вновь уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Сборная Франции без особого труда в Португалии переигрывает сборную Гибралтара со счётом 2:0. Мог сегодня главный аутсайдер группы В даже ошарашить куда более статусного соперника голом из центра поля, но Гибралтару немного не хватает удачи, чтобы забить свой первый мяч в этом отборочном цикле. В целом, Франция играет в своё удовольствие, а во втором тайме уже будем ждать замен от Дидье Дешама.

45' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Мбаппе!!! Мбаппе с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Колинг угадал направление удара, но стать героем момента голкипер сборной Гибралтара никак не мог.

45' Евгений Арановский пересмотрел повтор момента и конечно же теперь уверенно указал на "точку".

45' Один из помощников главного тренера сборной Гибралтара получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Теперь уже Евгений Арановский получил подсказку от Бартоша Франковски. Сейчас главный арбитр матча посмотрит повтор момента и назначит пенальти.

45' Рой Чиполина в своей штрафной площади у левого угла вратарской вытянул руку и не специально, но всё же сыграл рукой, Евгений Арановский не решился дать свисток и указать на "точку".

44' Очередной угловой заработала сборная Франции. Коман выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. Вскоре уже Коман сам с правой половины поля на исполнение пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Колинг спокойно поймал мяч.

43' Коман с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фофана на этот раз под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

42' Коман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

41' Коман после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Лопеш не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

40' В параллельном матче события быстро меняются. Сборная Ирландии отыгралась на 29-й минуте, мяч в ворота соперника отправил Нэйтан Коллинз.

39' Гризманн по центру вошёл в штрафную площадь, а затем Антуан под давлением соперника пробил под правый угол ворот, Колинг успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

38' Угловой у ворот сборной Гибралтара. Гризманн выполнил подачу к левому углу вратарской, Колинг грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

37' Камавинга и Гризманн в центре поля при игре в короткий пас потеряли мяч под давлением Эль-Хмиди, сам же форвард сборной Гибралтара сразу пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной и опустился на сетку.

36' Тео с левого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Мбаппе в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

35' Бритто перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Комана.

34' Ронан разыграл мяч с партнёром по команде, а затем Киан выполнил подачу на левый угол штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

33' Конате на правой половине поля нарушил правила против Эль-Хмиди. Сборная Гибралтара тщательно готовится к стандарту.

32' В параллельном матче группы В сборная Греции в Афинах переигрывает Ирландию со счётом 1:0. На 15-й минуте с пенальти отличился Анастасиос Бакасетас.

31' Мбаппе с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Тчуамени головой пробил по воротам, перекладина спасла Гибралтар от второго пропущенного мяча.

30' Камавинга из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, Колинг в прыжке перевёл мяч на угловой.

29' Камавинга с правой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Мбаппе в касание отправил мяч на правый угол штрафной площади, Коман не ждал паса и не смог побороться за мяч.

28' Павар в центре поля нарушил правила против Бритто. Игроки сборной Гибралтара вновь довольно долго разыгрывали стандарт.

27' Коман с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки сборной Гибралтара вновь сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

26' Тчуамени с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади на Жиру, Чиполина неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч обратно на правую половину поля.

25' Камавинга из центра половины поля сборной Гибралтара выполнил очень неплохой заброс в центр штрафной площади, защитники потеряли Мбаппе, но Килиан не смог подстроиться под мяч, чтобы в касание пробить по воротам.

24' Ронан со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Хартман в борьбе с Конате головой пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от ближней штанги.

23' Конате в центре поля нарушил правила против Эль-Хмиди. Игроки сборной Гибралтара конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

22' Тчуамени с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Чиполины и полетел к левому углу вратарской, Жиру попытался пробить по воротам в падении через себя, но попасть по мячу Оливье не смог.

21' Коман спокойно прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Чиполина головой выбил мяч подальше от своих ворот.

20' Из глубины поля последовал заброс на Эль-Хмиди от Кашаро к правому углу штрафной площади, боковой арбитр зафиксировал у форварда сборной Гибралтара крайне спорный офсайд.

19' Из центра поля Камавинга выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Жиру, Оливье опекают уже довольно плотно, а Колинг спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

18' Жиру совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Оливье от боковой линии штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной, Мбаппе в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

17' Тео с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гризманн под давлением соперника сбросил мяч правее на Комана, Кингсли очень неплохо в касание пробил по воротам, Колинг успел сложиться и спасти свою команду.

16' Кашаро совершил рывок вперёд по правому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы Хартман смог сбросить мяч к правому углу вратарской, но Эль-Хмиди оказался в офсайде.

15' Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру в борьбе с Чиполиной головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

14' Камавинга из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Мбаппе грамотно обработал мяч, а затем Килиан под давлением нескольких соперников заработал угловой для своей команды.

13' Вновь из глубины поля последовал заброс на ход Эль-Хмиди, на этот раз по левой половине поля, Конате уверенно выиграл борьбу за мяч.

12' Эль-Хмиди после заброса к радиусу штрафной площади сборной Франции в борьбе с Фофана оказался на газоне, но Евгений Арановский справедливо показал, что нужно играть дальше.

11' Павар перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Хартмана.

10' В Португалии стадион заполнен довольно слабо, болельщиков из Гибралтара приехало мало, а местным фанатам такие встречи не особо интересны.

9' Тчуамени с левой половины поля выполнил заброс к линии вратарской, Колинг спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

8' Футболисты сборной Франции совсем не дают игрокам Гибралтара чувствовать мяч, очень тяжело хозяевам поля играть в такой футбол.

7' Тчуамени решил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробить по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

6' Коман выполнил передачу на ход Павару по правому флангу, Бенжамен уже чуть ли не от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Гризманн головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Моментально сборная Франции открыла счёт в матче, посмотрим, развалится после этого Гибралтар или нет.

4' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Жиру!!! Тчуамени выполнил передачу на ход Коману по правому флангу, Кингсли спокойно раскачал Бритто, а затем Коман выполнил качественную подачу в центр штрафной площади, Колинг непонятным образом сыграл на выходе, а Жиру спокойно головой отправил мяч в сетку.

3' Футболисты сборной Гибралтара после перехвата мяча могли провести контратаку три в два, но хозяева поля всё делали очень медленно, в итоге с правого фланга последовала безадресная передача в штрафную площадь сборной Франции, Самба всё же размялся при игре на выходе.

2' Сегодня в составе сборной Франции есть дебютант, это голкипер Брис Самба, однако, может получиться так, что в игре мы его и не увидим.