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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Арановский Евгений
Гибралтар
FIFA #201
0:2
Второй тайм: 69'
Франция
FIFA #2
0'
0:1
3' Гол
Жиру Оливье
0:2
45' Пенальти
Мбаппе Килиан

Ход матча

3'
0:1
Жиру Оливье
(Коман Кингсли)
45'
0:2
Мбаппе Килиан
60'
Эннсли Лу
Хартман Нильс
 
60'
Де Барр Тиджей
Кашаро Ли
 
60'
Муэли Айман
Эль-Хмиди Аюб
 
66'
 
Дембеле Усман
Коман Кингсли
66'
 
Коло-Муани Рандаль
Жиру Оливье
66'
 
Нкунку Кристофер
Гризманн Антуан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 97 Количество передач 444
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 127
Гибралтар 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Франция 97.6% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Франция
78.00
40.00
1.02
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
10
Лопеш
Бернарду
12
Оливейро
Джэйси
4
Сержант
Джек
20
Бритто
Итан
7
Кашаро
Ли
8
Позо
Николас
11
Хартман
Нильс
17
Ронан
Киан
9
Эль-Хмиди
Аюб
1
Самба
Брис
2
Павар
Бенжамен
17
Фофана
Уэсли
13
Конате
Ибраима
22
Эрнандес
Тео
21
Камавинга
Эдуардо
8
Тчуамени
Орельен
20
Коман
Кингсли
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
9
Жиру
Оливье
Гибралтар
5-4-1
Франция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (1) 1
Жиру Оливье 1 0.33
Гризманн Антуан 1 0.33
Павар Бенжамен 1 0.33
Упамекано Дайо 1 0.33
Коман Кингсли 0 0
Тчуамени Орельен 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0
Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2

Результаты матчей

Гибралтар
Франция

Точный счет

0:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Греция
 2:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
5.
Гибралтар
 0:2 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Гибралтар
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Греция
 2:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гибралтар
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Ронан попытался убежать вперёд по правому флангу, но Киан потерял мяч под давлением трёх соперников. 
  • Замена
    69'
    И третья подряд замена произошла в составе сборной Франции. Вместо Антуана Гризманна на поле вышел Кристофер Нкунку. 
  • Замена
    68'
    Вторую подряд замену провёл Дидье Дешам. Вместо Кингсли Комана на поле вышел Усман Дембеле. 
  • Замена
    67'
    В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Рандаль Коло-Муани. 
  • Офсайд
    66'
    Тчуамени с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Мбаппе, Килиан в касание отлично забросил мяч к правому углу вратарской, боковой арбитр в очередной раз придумал непонятный офсайд. 
  • 65'
    В параллельном матче Греция в Афинах вновь вышла вперёд, второй мяч в ворота сборной Ирландии забил на 49-й минуте Георгиос Масурас. 
  • 64'
    Коман по правому флангу ушёл к лицевой линии поля, а затем Кингсли выполнил подачу в центр к линии вратарской, Колинг уверенно сыграл на выходе и в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Замена
    63'
    Третья подряд замена произошла в составе сборной Гибралтара. Вместо Нильса Хартмана на поле вышел Луи Эннесли. 
  • Замена
    62'
    Вторую подряд замену провёл Хулио Рибас. Вместо Аюба Эль-Хмиди на поле вышел Айман Муэли. 
  • Замена
    61'
    В составе сборной Гибралтара произошла замена. Вместо Ли Кашаро на поле вышел Тиджей Де Барр. 
  • Офсайд
    60'
    Павар по правой половине поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Жиру, Оливье оказался в небольшом офсайде. 
  • Опасный момент
    59'
    Коман вошёл в штрафную площадь с правого фланга, с угла Кингсли пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 58'
    Фофана потерял мяч в центре поля, но провести контратаку у Гибралтара не получилось, Конате был значительно быстрее Ронана. 
  • 57'
    Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жиру ждал мяч у правого угла вратарской, в итоге никто из французов не стал бороться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Кашаро на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Камавинга. Франция заработала довольно неплохой стандарт. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      55'
      Мбаппе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Гибралтара вновь уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
    • Опасный момент
      54'
      Мбаппе с левого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Колинг в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Штанга
      53'
      Тео при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Камавинга, а затем уже Эрнандес от боковой линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Гризманн в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла Гибралтар от пропущенного мяча во второй раз за вечер. 
    • Угловой
      52'
      Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павар головой под давлением соперника выполнил скидку к центру штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 51'
      Мбаппе с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бритто опередил Жиру и выбил головой мяч на угловой. 
    • 50'
      Мбаппе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Позо, а затем уже к правого угла вратарской его спокойно забрал Колинг. 
    • 49'
      Коман попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением соперника Кингсли потерял мяч. 
    • 48'
      Павар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чиполина головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 47'
      Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади с левой половины поля, но Гризманн как раз сместился на левый угол штрафной площади, в итоге в зоне передачи французов не оказалось. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Гибралтар и дальше достойно играть в обороне против куда более сильного соперника, либо игроков команды Хулио Рибаса вскоре покинут силы, тогда уже французы доведут разницу в счёте до крупной. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Сборная Франции без особого труда в Португалии переигрывает сборную Гибралтара со счётом 2:0. Мог сегодня главный аутсайдер группы В даже ошарашить куда более статусного соперника голом из центра поля, но Гибралтару немного не хватает удачи, чтобы забить свой первый мяч в этом отборочном цикле. В целом, Франция играет в своё удовольствие, а во втором тайме уже будем ждать замен от Дидье Дешама. 
    • Пенальти
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Мбаппе!!! Мбаппе с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Колинг угадал направление удара, но стать героем момента голкипер сборной Гибралтара никак не мог. 
    • Пенальти!
      45'
      Евгений Арановский пересмотрел повтор момента и конечно же теперь уверенно указал на "точку". 
    • Желтая карточка
      45'
      Один из помощников главного тренера сборной Гибралтара получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Видеоповтор
      45'
      Теперь уже Евгений Арановский получил подсказку от Бартоша Франковски. Сейчас главный арбитр матча посмотрит повтор момента и назначит пенальти.
    • Судья
      45'
      Рой Чиполина в своей штрафной площади у левого угла вратарской вытянул руку и не специально, но всё же сыграл рукой, Евгений Арановский не решился дать свисток и указать на "точку". 
    • Угловой
      44'
      Очередной угловой заработала сборная Франции. Коман выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. Вскоре уже Коман сам с правой половины поля на исполнение пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Колинг спокойно поймал мяч. 
    • 43'
      Коман с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фофана на этот раз под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      42'
      Коман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 41'
      Коман после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Лопеш не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 40'
      В параллельном матче события быстро меняются. Сборная Ирландии отыгралась на 29-й минуте, мяч в ворота соперника отправил Нэйтан Коллинз. 
    • Опасный момент
      39'
      Гризманн по центру вошёл в штрафную площадь, а затем Антуан под давлением соперника пробил под правый угол ворот, Колинг успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
    • Угловой
      38'
      Угловой у ворот сборной Гибралтара. Гризманн выполнил подачу к левому углу вратарской, Колинг грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Опасный момент
      37'
      Камавинга и Гризманн в центре поля при игре в короткий пас потеряли мяч под давлением Эль-Хмиди, сам же форвард сборной Гибралтара сразу пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной и опустился на сетку. 
    • Опасный момент
      36'
      Тео с левого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Мбаппе в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 35'
      Бритто перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Комана. 
    • 34'
      Ронан разыграл мяч с партнёром по команде, а затем Киан выполнил подачу на левый угол штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Конате на правой половине поля нарушил правила против Эль-Хмиди. Сборная Гибралтара тщательно готовится к стандарту. 
    • 32'
      В параллельном матче группы В сборная Греции в Афинах переигрывает Ирландию со счётом 1:0. На 15-й минуте с пенальти отличился Анастасиос Бакасетас. 
    • Штанга
      31'
      Мбаппе с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Тчуамени головой пробил по воротам, перекладина спасла Гибралтар от второго пропущенного мяча. 
    • Опасный момент
      30'
      Камавинга из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, Колинг в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 29'
      Камавинга с правой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Мбаппе в касание отправил мяч на правый угол штрафной площади, Коман не ждал паса и не смог побороться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Павар в центре поля нарушил правила против Бритто. Игроки сборной Гибралтара вновь довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • 27'
      Коман с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки сборной Гибралтара вновь сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 26'
      Тчуамени с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади на Жиру, Чиполина неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч обратно на правую половину поля. 
    • 25'
      Камавинга из центра половины поля сборной Гибралтара выполнил очень неплохой заброс в центр штрафной площади, защитники потеряли Мбаппе, но Килиан не смог подстроиться под мяч, чтобы в касание пробить по воротам. 
    • 24'
      Ронан со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Хартман в борьбе с Конате головой пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от ближней штанги. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Конате в центре поля нарушил правила против Эль-Хмиди. Игроки сборной Гибралтара конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 22'
      Тчуамени с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Чиполины и полетел к левому углу вратарской, Жиру попытался пробить по воротам в падении через себя, но попасть по мячу Оливье не смог. 
    • 21'
      Коман спокойно прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Чиполина головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Офсайд
      20'
      Из глубины поля последовал заброс на Эль-Хмиди от Кашаро к правому углу штрафной площади, боковой арбитр зафиксировал у форварда сборной Гибралтара крайне спорный офсайд. 
    • 19'
      Из центра поля Камавинга выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Жиру, Оливье опекают уже довольно плотно, а Колинг спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 18'
      Жиру совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Оливье от боковой линии штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной, Мбаппе в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      17'
      Тео с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гризманн под давлением соперника сбросил мяч правее на Комана, Кингсли очень неплохо в касание пробил по воротам, Колинг успел сложиться и спасти свою команду. 
    • Офсайд
      16'
      Кашаро совершил рывок вперёд по правому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы Хартман смог сбросить мяч к правому углу вратарской, но Эль-Хмиди оказался в офсайде. 
    • Угловой
      15'
      Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру в борьбе с Чиполиной головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 14'
      Камавинга из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Мбаппе грамотно обработал мяч, а затем Килиан под давлением нескольких соперников заработал угловой для своей команды. 
    • 13'
      Вновь из глубины поля последовал заброс на ход Эль-Хмиди, на этот раз по левой половине поля, Конате уверенно выиграл борьбу за мяч. 
    • Судья
      12'
      Эль-Хмиди после заброса к радиусу штрафной площади сборной Франции в борьбе с Фофана оказался на газоне, но Евгений Арановский справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Павар перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Хартмана. 
    • 10'
      В Португалии стадион заполнен довольно слабо, болельщиков из Гибралтара приехало мало, а местным фанатам такие встречи не особо интересны. 
    • 9'
      Тчуамени с левой половины поля выполнил заброс к линии вратарской, Колинг спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 8'
      Футболисты сборной Франции совсем не дают игрокам Гибралтара чувствовать мяч, очень тяжело хозяевам поля играть в такой футбол. 
    • 7'
      Тчуамени решил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробить по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Опасный момент
      6'
      Коман выполнил передачу на ход Павару по правому флангу, Бенжамен уже чуть ли не от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Гризманн головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 5'
      Моментально сборная Франции открыла счёт в матче, посмотрим, развалится после этого Гибралтар или нет. 
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Жиру!!! Тчуамени выполнил передачу на ход Коману по правому флангу, Кингсли спокойно раскачал Бритто, а затем Коман выполнил качественную подачу в центр штрафной площади, Колинг непонятным образом сыграл на выходе, а Жиру спокойно головой отправил мяч в сетку. 
    • 3'
      Футболисты сборной Гибралтара после перехвата мяча могли провести контратаку три в два, но хозяева поля всё делали очень медленно, в итоге с правого фланга последовала безадресная передача в штрафную площадь сборной Франции, Самба всё же размялся при игре на выходе. 
    • 2'
      Сегодня в составе сборной Франции есть дебютант, это голкипер Брис Самба, однако, может получиться так, что в игре мы его и не увидим. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Дидье Дешам выставил достаточно оптимальный состав, а поэтому французы наверняка поиграют первый тайм с позиции силы, чтобы уже во второй половине матча можно было провести ротацию. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гибралтар 0:2 Франция

    Исход игры
    Гибралтар
    0.8% (1)
    Ничья
    1.6% (2)
    Франция
    97.6% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    94.59% (105)
    Меньше
    5.41% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    7.21% (8)
    Нет
    92.79% (103)
    Популярный счёт
    0:4 Франция
    28.3% (36)
    0:5 Франция
    22% (28)
    0:3 Франция
    12.6% (16)
    0:6 Франция
    6.3% (8)
    0:2 Франция
    3.9% (5)
    0:7 Франция
    2.4% (3)
    1:3 Франция
    2.4% (3)
    0:8 Франция
    2.4% (3)
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    Гибралтар
    Франция
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