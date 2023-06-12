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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Гибралтар
FIFA #201
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 56
Гибралтар 0% (0)
X 0% (0)
Франция 100% (56)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Франция
55.00
60.00
1.01
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 1
Гризманн Антуан 1 0.5
Павар Бенжамен 1 0.5
Упамекано Дайо 1 0.5
Тчуамени Орельен 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гибралтар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Гибралтар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0
Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2

Результаты матчей

Гибралтар
Франция

Точный счет

0:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Гибралтар
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Франция
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 99% завершится победой Франция.
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    • Прогнозы 56
    Гибралтар 0% (0)
    X 0% (0)
    Франция 100% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гибралтар
    Ничья
    Франция
    55.00
    60.00
    1.01
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гибралтар - Франция онлайн

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    Прогнозы на матч Гибралтар - Франция

    Исход игры
    Гибралтар
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Франция
    100% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.09% (49)
    Меньше
    10.91% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    12.73% (7)
    Нет
    87.27% (48)
    Популярный счёт
    0:4 Франция
    21.4% (12)
    0:5 Франция
    16.1% (9)
    0:3 Франция
    16.1% (9)
    0:6 Франция
    12.5% (7)
    0:2 Франция
    8.9% (5)
    1:3 Франция
    3.6% (2)
    0:9 Франция
    3.6% (2)
    1:5 Франция
    3.6% (2)
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    Гибралтар
    Франция
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