Уэльс после перерыва много и уверенно контролирует мяч, но при этом моментов у ворот гостей больше не становится. Сумеют ли армяне оставшиеся полчаса провести столь же уверенно?

Замена в составе сборной Армении: вместо Андре Чалышира на поле вышел Вараздат Ароян.

Замена в составе сборной Армении: вместо Тиграна Барсегяна на поле выше Ваан Бичахчян.

Тикнизян на левом фланге не смог пройти Робертса.

Сперцян от углового флага навесил к ближней штанге, где Мур снова отправил мяч за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! РАНОС!!! Селараян отличной передачей в касание справа отправил вперёд Раноса. Грант-Лекон с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол.

Уилсон слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Родон головой пробил выше ворот.

Джеймс слева прошёл Иву и прострелил к воротам, где удар Мура соперники сумели заблокировать.

У Дашяна удар справа от угла штрафной площади низом получился левее ворот.

Во втором тайме армяне атакуют значительно меньше. Этого стоило ожидать из текущего счёта. Оборона у гостей пока сбоев не даёт.

Ранос слева прорвался в штрафную площадь хозяев, где у него мяч в подкате выбил Мефам.

Заброс Ампаду на левый фланг на ход Джеймса получился немного сильным. Дэниэл догнал мяч уже за боковой линией поля.

Мягкий заброс Ремзи по центру в штрафную площадь соперники перехватили.

Тикнизян с Мефамом потолкались у бровки. Кабаков провёл с игроками разъяснительную беседу, но карточек из кармашка доставать не стал.

Второй тайм в Кардиффе!

Ранос у центрального круга аккуратно отобрал мяч у немного зазевавшегося Ремзи.

Сперцян получил травму у центрального круга в стыке с Ремзи.

Статистика по ударам в створ: 4-2. Результативность гостей поражает. Селараян слева сместился к центру и с двадцати двух метров пробил правее ворот.

Пас Робертса справа в центр по линии штрафной площади на Джонсона соперники перехватили.

Уилсон оказался не готов к передаче справа в штрафную площадь от Робертса.

Навес Робертса справа в центр штрафной площади нейтрализовал Чалышир. Ремзи не смог сыграть на подборе.

42' Уилсон организовал острый момент с ударом Джонсона, но сам при этом забрался в офсайд,

41' Барсегян у чужой штрафной площади выиграл борьбу вверху, но удачную скидку на Раноса исполнить не смог.

40' Уилсон справа навесил на Родона, который головой пробил рядом с дальней штангой.

39' Уилсон от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда вышел Чанчаревич и кулаками выбил мяч.

38' Хозяева всё увереннее прижимают соперников к штрафной площади.

37' Уилсон откликнулся на длинный заброс вперёд, в штрафной площади сместился влево и откатил мяч в центр на Мура. Киффер с линии штрафной площади низом пробил немного правее центра, что не стало большой проблемой для Чанчаревича.

36' Тикнизян слева откатил мяч на Барсегяна, который с двадцати одного метра низом пробил рядом с дальней штангой.

34' Джеймс с Родоном на левом фланге сыграли несогласованно и упустили мяч за пределы поля.

33' Уилсон откатил мяч на Джонсона, чей удар с линии штрафной площади Чанчаревич отразил кулаками.

32' Хозяева забрали мяч и расположились на чужой половине поля. Выглядят валийцы несколько обескураженными.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

РАНОС!!! Сперцян справа навесил к воротам, где Ранос головой без помех пробил мимо Уорда.

28' Мефам справа рванул вперёд, но на обостряющую передачу не решился и вернул мяч на свою половину поля.

27' Сперцян с двадцати шести метров пробил выше ворот.

26' Уилсон в центре поля в игровом столкновении с Иву получил повреждение. Сбито дыхание у валийского игрока. Медики вышли на поле.

24' Заброс Джонсона слева на ход Джеймсу получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

23' Дашян справа прошёл вперёд и навесил точно в руки Уорду.

22' Ампаду в центре поля прихватил руками Селараяна.

21' Тикнизян по левому флангу слишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил его за боковую линию поля.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

СЕЛАРАЯН!!! Сперцян слева выдал па на ход Тикнизяну. Наир удачно прострелил на Селараяна, который в касание с двенадцати метров направил мяч в ближний верхний угол ворот.

18' Сборная Уэльса постепенно начинает обозначать своё преимущество в центре поля. У хозяев лучше держится мяч, а их атаки становятся всё более нацеленными.

17' Джеймс слева навесил на Мура, у которого удар головой не получился.

16' Следующий прострел Тикнизяна слева пришёлся ближе к воротам. Пришлось играть Уорду, который на газоне не сразу смог зафиксировать мяч.

14' Прострел Тикннизяна слева в штрафную площадь заблокировал Робертс.

13' Тикнизян слева действует активно. Сам хорошо продвигается вперёд, а вот с доставкой мяча в центр у него не складывается.

12' Дашян справа прострелил на Сперцяна, чей удар в касание в дальний угол точным не получился.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДЖЕЙМС!!! После подачи справа Мур головой пробил рядом с правой штангой, а в следующей атаке хозяева открыли счёт. После перехвата в центральном круге справа Джонсон вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Джеймс переправил мяч в сетку.

10' Владение мячом в стартовые минуты у команд примерно равное. При этом атаки хозяев выглядят разнообразнее и опаснее.

9' Иву по правому флангу отправил мяч вперёд, а Барсегян оказался не готов к обостряющей передаче партнёра.

8' Мур из центра штрафной площади головой пробил выше ворот после броска партнёра из аута руками.

7' Первый угловой удар в матче исполнил Уилсон. Гарри навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Чанчаревич и выбил мяч кулаком. При падении голкипер неудачно столкнулся с Мкртчяном.

6' Проход Уилсона слева и его подача к воротам на Мура выглядела опасно, но вверху здорово сыграл Мкртчян.

5' Хозяева свой первый выпад тоже организовали через левый фланг. Подачу Мура в центр штрафной площади соперники перехватили.

4' Иву у чужой штрафной площади сбил Уилсона.

3' Гости организовали атаку левыми флангом, которая завершилась неточной передачей в центр от Тикнизяна.

2' Сборная Уэльса играет в красной форме, сборная Армении - в белой.