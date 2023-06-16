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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Уэльс
FIFA #26
1:3
Второй тайм: 68'
Армения
FIFA #97
0'
1:0
10' Гол
Джеймс Дэниэл
1:1
19' Гол
Селараян Лукас
1:2
30' Гол
Ранос Грант-Леон
1:3
66' Гол

Ход матча

10'
Джеймс Дэниэл
(Джонсон Бреннан)
1:0
19'
1:1
Селараян Лукас
(Тикнизян Наир)
30'
1:2
Ранос Грант-Леон
(Сперцян Эдуард)
62'
 
Ароян Вараздат
Чалышир Андре
62'
 
Бичахчян Ваан
Барсегян Тигран
66'
1:3

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 145
Уэльс 80% (116)
X 6.2% (9)
Армения 13.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Армения
8.35
4.92
8.63
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
4
Дэвис
Бен
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
9
Джонсон
Бреннан
8
Уилсон
Гарри
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
1
Чанчаревич
Огньен
2
Чалышир
Андре
4
Арутюнян
Георгий
5
Мкртчян
Степа
20
Дашян
Артак
21
Тикнизян
Наир
6
Иву
Угучукву
8
Сперцян
Эдуард
11
Барсегян
Тигран
10
Селараян
Лукас
17
Ранос
Грант-Леон
Уэльс
4-2-3-1
Армения
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Дэниэл 1 0.33
Мур Киффер 1 0.33
Бродхед Нейтан 1 0.33
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 1 0.5
Ранос Грант-Леон 1 0.5
Тикнизян Наир 0 0
Сперцян Эдуард 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0

Результаты матчей

Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2
США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3
Армения
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2
Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1

Результаты матчей

Уэльс
Армения

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Уэльс
 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Турция
 1:1 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Армения
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Латвия
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Латвия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Армения
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Турция
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Армения
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Уэльс
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 2 гола - дубль!
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    РАНОС!!! Селараян отличной передачей в касание справа отправил вперёд Раноса. Грант-Лекон с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол.
  • Угловой
    65'
    Сперцян от углового флага навесил к ближней штанге, где Мур снова отправил мяч за пределы поля.
  • 64'
    Тикнизян на левом фланге не смог пройти Робертса.
  • Замена
    63'
    Замена в составе сборной Армении: вместо Тиграна Барсегяна на поле выше Ваан Бичахчян.
  • Замена
    62'
    Замена в составе сборной Армении: вместо Андре Чалышира на поле вышел Вараздат Ароян.
  • Травма, повреждение
    60'
    Чалыширу потребовалась помощь медиков. Снеова небольшая пауза в матче.
  • 59'
    Уэльс после перерыва много и уверенно контролирует мяч, но при этом моментов у ворот гостей больше не становится. Сумеют ли армяне оставшиеся полчаса провести столь же уверенно?
  • 58'
    Тикнизян с Мефамом потолкались у бровки. Кабаков провёл с игроками разъяснительную беседу, но карточек из кармашка доставать не стал.
  • 57'
    Мягкий заброс Ремзи по центру в штрафную площадь соперники перехватили.
  • 56'
    Заброс Ампаду на левый фланг на ход Джеймса получился немного сильным. Дэниэл догнал мяч уже за боковой линией поля.
  • 55'
    Ранос слева прорвался в штрафную площадь хозяев, где у него мяч в подкате выбил Мефам.
  • 54'
    Во втором тайме армяне атакуют значительно меньше. Этого стоило ожидать из текущего счёта. Оборона у гостей пока сбоев не даёт.
  • 53'
    У Дашяна удар справа от угла штрафной площади низом получился левее ворот.
  • 52'
    Джеймс слева прошёл Иву и прострелил к воротам, где удар Мура соперники сумели заблокировать.
  • 50'
    Уилсон слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Родон головой пробил выше ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      49'
      Сперцян получил травму у центрального круга в стыке с Ремзи.
    • Фол, нарушение
      48'
      Иву у угла штрафной площади руками остановил Джеймса.
    • 47'
      Ранос у центрального круга аккуратно отобрал мяч у немного зазевавшегося Ремзи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Кардиффе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Уэльс - Армения - 1:2.
    • 45'
      Навес Робертса справа в центр штрафной площади нейтрализовал Чалышир. Ремзи не смог сыграть на подборе.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Кабаков в первом тайме.
    • 45'
      Уилсон оказался не готов к передаче справа в штрафную площадь от Робертса.
    • 44'
      Пас Робертса справа в центр по линии штрафной площади  на Джонсона соперники перехватили.
    • 43'
      Статистика по ударам в створ: 4-2. Результативность гостей поражает. Селараян слева сместился к центру и с двадцати двух метров пробил правее ворот.
    • Офсайд
      42'
      Уилсон организовал острый момент с ударом Джонсона, но сам при этом забрался в офсайд,
    • 41'
      Барсегян у чужой штрафной площади выиграл борьбу вверху, но удачную скидку на Раноса исполнить не смог.
    • 40'
      Уилсон справа навесил на Родона, который головой пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      39'
      Уилсон от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда вышел Чанчаревич и кулаками выбил мяч.
    • 38'
      Хозяева всё увереннее прижимают соперников к штрафной площади.
    • Опасный момент
      37'
      Уилсон откликнулся на длинный заброс вперёд, в штрафной площади сместился влево и откатил мяч в центр на Мура. Киффер с линии штрафной площади низом пробил немного правее центра, что не стало большой проблемой для Чанчаревича.
    • 36'
      Тикнизян слева откатил мяч на Барсегяна, который с двадцати одного метра низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 34'
      Джеймс с Родоном на левом фланге сыграли несогласованно и упустили мяч за пределы поля.
    • Опасный момент
      33'
      Уилсон откатил мяч на Джонсона, чей удар с линии штрафной площади Чанчаревич отразил кулаками.
    • 32'
      Хозяева забрали мяч и расположились на чужой половине поля. Выглядят валийцы несколько обескураженными.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      РАНОС!!! Сперцян справа навесил к воротам, где Ранос головой без помех пробил мимо Уорда.
    • 28'
      Мефам справа рванул вперёд, но на обостряющую передачу не решился и вернул мяч на свою половину поля.
    • 27'
      Сперцян с двадцати шести метров пробил выше ворот.
    • Травма, повреждение
      26'
      Уилсон в центре поля в игровом столкновении с Иву получил повреждение. Сбито дыхание у валийского игрока. Медики вышли на поле.
    • 24'
      Заброс Джонсона слева на ход Джеймсу получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 23'
      Дашян справа прошёл вперёд и навесил точно в руки Уорду.
    • Фол, нарушение
      22'
      Ампаду в центре поля прихватил руками Селараяна.
    • 21'
      Тикнизян по левому флангу слишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил его за боковую линию поля.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      СЕЛАРАЯН!!! Сперцян слева выдал па на ход Тикнизяну. Наир удачно прострелил на Селараяна, который в касание с двенадцати метров направил мяч в ближний верхний угол ворот.
    • 18'
      Сборная Уэльса постепенно начинает обозначать своё преимущество в центре поля. У хозяев лучше держится мяч, а их атаки становятся всё более нацеленными.
    • 17'
      Джеймс слева навесил на Мура, у которого удар головой не получился.
    • 16'
      Следующий прострел Тикнизяна слева пришёлся ближе к воротам. Пришлось играть Уорду, который на газоне не сразу смог зафиксировать мяч.
    • 14'
      Прострел Тикннизяна слева в штрафную площадь заблокировал Робертс.
    • 13'
      Тикнизян слева действует активно. Сам хорошо продвигается вперёд, а вот с доставкой мяча в центр у него не складывается.
    • 12'
      Дашян справа прострелил на Сперцяна, чей удар в касание в дальний угол точным не получился.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДЖЕЙМС!!! После подачи справа Мур головой пробил рядом с правой штангой, а в следующей атаке хозяева открыли счёт. После перехвата в центральном круге справа Джонсон вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Джеймс переправил мяч в сетку.
    • 10'
      Владение мячом в стартовые минуты у команд примерно равное. При этом атаки хозяев выглядят разнообразнее и опаснее.
    • 9'
      Иву по правому флангу отправил мяч вперёд, а Барсегян оказался не готов к обостряющей передаче партнёра.
    • 8'
      Мур из центра штрафной площади головой пробил выше ворот после броска партнёра из аута руками.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой удар в матче исполнил Уилсон. Гарри навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Чанчаревич и выбил мяч кулаком. При падении голкипер неудачно столкнулся с Мкртчяном.
    • 6'
      Проход Уилсона слева и его подача к воротам на Мура выглядела опасно, но вверху здорово сыграл Мкртчян.
    • 5'
      Хозяева свой первый выпад тоже организовали через левый фланг. Подачу Мура в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      4'
      Иву у чужой штрафной площади сбил Уилсона.
    • 3'
      Гости организовали атаку левыми флангом, которая завершилась неточной передачей в центр от Тикнизяна.
    • 2'
      Сборная Уэльса играет в красной форме, сборная Армении - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кардифф Сити Стэдиум"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Армения.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уэльс 1:3 Армения

    Исход игры
    Уэльс
    78.9% (116)
    Ничья
    6.1% (9)
    Армения
    15% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Уэльс
    30.6% (45)
    1:0 Уэльс
    19.7% (29)
    2:0 Уэльс
    15% (22)
    3:1 Уэльс
    3.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (4)
    1:2 Армения
    1.4% (2)
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    Уэльс
    Армения
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