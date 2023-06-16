Пробивал головой с линии вратарской Сеско после подачи от Балковца, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

Прострелил с левого фланга Випотник в штрафную, где пытался пробить с разворота Млакар, но Пелтола в последний момент вынес сферу в подкате.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Вместо Зайца и Стояновича шанс проявить себя получили Вербич и Элшник.

Ответные замены в составе финнов произошли. Вместо Шуллера и Антмана доигрывать встречу будут Камара и Сухонен.

С угла поля навесил в центр штрафной Вербич, но здесь Камара выиграл верховую борьбу и вынес сферу обратно на фланг.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Млакар и сбросил под удар Вербичу, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

Выиграл подбор у штрафной соперника Нисканен после неудачного выноса защитника и пробил в касание, но точности ему явно не хватило.

Убежал в контратаку по левой бровке Випотник и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Сеско.

Дальний заброс исполнял в штрафную Зайц на ход Випотнику, но того опередил Иванов и сбросил мяч в руки голкиперу.

Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Алхо, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Вынужденная замена в составе сборной Финляндии произошла. Вместо травмированного Алхо игру продолжать будет Уронен.

Забросил в штрафную соперника Млакар на ход Сеско, но тот проиграл верховую борьбу защитнику и не смог пробить по воротам.

Балковец подхватил снаряд на левой бровке и тут же подал в штрафную, но на выходе этот пас перехватил Градецки.

Прямой ногой заехал Зайц в Шуллера в центре поля, промахнувшись по мячу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

С центра поля диагональ исполнял Хоканс в штрафную на ход Похьянпало, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Ушел от соперника по флангу Пукки и прострел вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.

Сместился с фланга к линии чужой штрафной Алтман и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Подхватил снаряд на фланге Алхо и покатил в штрафную, куда забегал Пукки, но пробить по воротам помешал ему Брекало.

Теперь уже сам Пукки накрутил соперника на фланге и подал в штрафную, но до Похьянпало мяч так и не долетел.

В центре поля Зайц наступил грубо на ногу Алхо. Арбитр все видел и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Похьянпало и в итоге нарушил правила в борьбе против Брекало.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Оливер Антман! Продавил соперника по центру Пукки, прорвавшись к штрафной, и отдал поперек на Антмана, который вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол, под рукой голкипера.

Замена двойная в составе сборной Финляндии произошла. Вместо Йенсена и Пукки на поле появились Хоканс и Пелтола.

Ответные замены произошли также у словенцев. Вместо Шпорара и Ловрича игру продолжать будут Млакар и Випотник.

Нисканен наступил на ногу сопернику в силовой борьбе в центре поля, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Шуллер на ход Покке, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Убежал в контратаку на скорости Ловрич и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Подбор выиграл у чужой штрафной Ловрич и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Зайц в борьбе против Кайринена, судья назначил штрафной удар в пользу финнов.

Пауза в матче. Столкнулись головами Похьянпало и Брекало. Потребуется футболистом помощь медицинского штаба.

Отличным проникающим пасом Зайц нашел в штрафной соперника Шпорара, который пробил в дальний нижний угол, но сфера прошла рядом со штангой.

Забрасывал в штрафную соперника с правого фланга Антман на ход Пукки, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Оторвался от соперника по флангу Антман и навесил в центр, где головой пробил Похьянпало, но мяч полетел немного неточно.

Мог убегать на ворота соперника Нисканен после паса от Пукки, но судья зафиксировал положение "вне игры".

В центре поля Шпорар заехал прямой ногой в ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.

Прорывался по центру Алтман и пробил с дальней дистанции, но рикошетом от ноги защитника снаряд полетел на угловой.

С угла поля навесил Алхо на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес снаряд за пределы поля Бийол.

Первый тайм

— Ничего интересного в добавленное время не произошло, судья отправил команды на перерыв своим свистком!

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Зацепился за мяч на чужой половине поля Шпорар и головой сбросил на ход Стояновичу, но тот оказался в положении "вне игры".

43' Проникающим пасом искал в чужой штрафной Шуллер Алтмана, но на выходе Белек спокойно забрал мяч в свои руки.

42' С правого фланга навесил в центр штрафной площади Карничник, но здесь пробить Сеско не позволил в силовой борьбе Иванов.

41' В центре поля получил по ногам Стоянович в борьбе против Пукки. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

40' Диагональ исполнял Шуллер в штрафную на ход Похьянпало, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

39' С правого фланга низом смог прострелить Алхо в штрафную на ход Пукки, но того от мяча оттеснил корпусом Бийол.

38' Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Гнезда-Черин на ход Сеско, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

37' Сместился с правого фланга к линии штрафной Шпорар и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках голкипера.

35' Продавил соперника по флангу Каринчик и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

34' Догнал мяч у лицевой линии Стоянович и прострелил поперек на Сеско, но тот в касание пробил рядом со штангой.

33' После прострела с фланга зацепился за мяч Шпорар на линии штрафной и пробил с разворота, но мяч угодил в корпус защитнику.

32' Мягко забросил с центра поля Зайц на ход Шпорару, но прочитал эпизод Градецки и на выходе перехватил сферу.

31' С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Каричник на Шпорара, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

30' С правого фланга низом прострелил вдоль ворот Стоянович, но этот пас смог перехватить Хосконен, выбив мяч в аут.

29' Пробивал в касание из пределов штрафной Ловрич после прострела с фланга от Шпорара, но мяч полетел рядом со штангой.

28' Выиграл подбор у штрафной соперника Иванов и пробил тут же по воротам. Рикошетом от спины защитника полетела сфера в руки голкиперу.

27' С угла поля подавал Похьянпало в центр штрафной, но здесь Брекало головой вынес снаряд подальше от ворот.

26' Накрутил соперника на фланге Антман и подал в центр штрафной, но здесь головой Бийол вынес сферу на угловой.

25' Диагональ исполнял Зайц на правый фланг, но здесь первым на мяче оказался Ловрич и головой вынес снаряд за боковую линию.

24' Получил по ногам на фланге Балковец в борьбе против Алтмана. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

23' В центре поля получил локтем по затылку Сеско в борьбе против Кайринена, штрафной удар исполнять будут игроки сборной Словении.

22' Догнал мяч на левой бровке Нисканен и прострелил в центр штрафной, но здесь Пукки не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.

21' Прорывался по флангу Алхо и сбросил вперед на Алтмана, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.

20' Далеко вбросил аут Похьянпало в центр штрафной на Пукки, но того опередил Брекало и головой вынес сферу подальше.

19' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Похьянпало и сбросил головой на ход Пукки, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

18' Забросил по флангу Антман на ход Похьянпало, но того опередил защитник и в чистом подкате вынес сферу в аут.

17' Диагональ исполнял Нисканен на правый фланг, куда забегал Алхо, но его опередил Балковец и вынес сферу головой в аут.

16' Мог убегать на ворота соперника Сеско после заброса от Гнезда-Черина, но оказался он в положении "вне игры".

15' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Йоэль Похьянпало! На правой бровке подхватил снаряд Пукки и в одно касание прострелил вдоль ворот. Во вратарской грамотно сыграл на опережение Похьянпало и в касание пробил точно в "домик" голкиперу.

14' Догнал мяч на фланге Антман и тут же подал в центр на Пукки, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Брекало.

13' Протащил мяч к штрафной соперника по центру Пукки и протолкнул вперед на Похьянпало, но тому пробить не позволил в подкате Зайц.

12' Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Нисканена, но грамотно сыграл на выходе Белек и отвел угрозу.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Пукки и сбросил под удар Похьянпало, но тот пробил в защитника, а добивание Пукки оказалось неточным.

10' Разыграли штрафной удар словенцы, после чего подал на дальнюю штангу Ловрич, но на выходе Градецки забрал мяч в свои руки.

9' На чужой половине поля грамотно подставился Шпорар и заработал для своей команды перспективный стандарт.

8' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды катают мяч в центре поля и не торопятся раскрываться.

7' Прорывался на скорости по правому флангу Карничник и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.

6' С левого фланга забросил в штрафную Балковец на ход Ловричу, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.

5' Прорывался по центру к штрафной соперника Шпорар и покатил вперед на Сеско, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

4' Мягко забросил в штрафную Ловрич на ход Сеско, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.

3' Отдавал пас с левого фланга Балковец в штрафную на Сеско, но в последний момент мяч перехватил Йенсен в подкате.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.