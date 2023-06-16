Тур: 3. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
1:0
13' ГолПохьянпало Йоэль
55' Желтая карточкаШпорар Андраж
2:0
64' ГолАнтман Оливер
66' Желтая карточкаНисканен Ильмари
Ход матча
13'
1:0
55'
64'
2:0
66'
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
17
Алхо
Николай
10
Пукки
Теэму
10
Зайц
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Соири ПюрюЗащитник
-
15 Томас ДиогоЗащитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ивачич АльязВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
-
18 Дркушич ВаняЗащитник
-
17 Випотник ЖанПолузащитник
-
21 Элшник ТимиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Целар ЖанНападающий
-
15 Млакар ЯнНападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Финляндия
Словения
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|2
|0.67
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.33
|Кялльман Беньямин
|1
|0.33
|Пукки Теэму
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Давид
|1
|0.33
|Сеско Бенджамин
|1
|0.33
|Випотник Жан
|1
|0.33
|Стоянович Петар
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
Результаты матчей
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0
Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0
Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2
Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0
Результаты матчей
Финляндия
Словения
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Финляндия
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Словения
Исход игры
Финляндия
42.2% (65)
Ничья
43.5% (67)
Словения
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
26.79% (30)
Меньше
73.21% (82)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (55)
2:1 Финляндия
14.3% (22)
1:0 Финляндия
11.7% (18)
1:2 Словения
4.5% (7)
2:0 Финляндия
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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