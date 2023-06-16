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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Финляндия
FIFA #56
2:0
Второй тайм: 80'
Словения
FIFA #59
0'
1:0
13' Гол
Похьянпало Йоэль
55' Желтая карточка
Шпорар Андраж
2:0
64' Гол
Антман Оливер
66' Желтая карточка
Нисканен Ильмари

Ход матча

13'
Похьянпало Йоэль
(Пукки Теэму)
1:0
55'
 
Шпорар Андраж
64'
Антман Оливер
(Пукки Теэму)
2:0
65'
 
Випотник Жан
Шпорар Андраж
65'
 
Млакар Ян
Ловрич Санди
65'
Пелтола Матти
Йенсен Ричард
 
65'
Хоканс Даниэль
Пукки Теэму
 
66'
Нисканен Ильмари
 
71'
Уронен Йере
Алхо Николай
 
78'
 
Вербич Беньямин
Стоянович Петар
78'
 
Элшник Тими
Зайц Миха
79'
Сухонен Ансси
Антман Оливер
 
79'
Камара Глен
Шуллер Расмус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 154
Финляндия 42.2% (65)
X 43.5% (67)
Словения 14.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Словения
3.05
3.18
56.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
2
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
17
Алхо
Николай
21
Нисканен
Ильмари
8
Антман
Оливер
11
Шуллер
Расмус
14
Кайринен
Каан
10
Пукки
Теэму
20
Похьянпало
Йоэль
1
Белек
Вид
2
Карничник
Зан
23
Брекало
Давид
6
Бийол
Яка
3
Балковец
Юре
20
Стоянович
Петар
10
Зайц
Миха
22
Гнезда-Черин
Адам
8
Ловрич
Санди
9
Шпорар
Андраж
11
Сеско
Бенджамин
Финляндия
5-4-1
Словения
4-4-2

История личных встреч

Финляндия
Словения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 2 0.67
Похьянпало Йоэль 1 0.33
Кялльман Беньямин 1 0.33
Пукки Теэму 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Давид 1 0.33
Сеско Бенджамин 1 0.33
Випотник Жан 1 0.33
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Шпорар Андраж 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0
Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0
Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2
Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0

Результаты матчей

Финляндия
Словения

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Финляндия
 2:0 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Дания
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Финляндия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Финляндия
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Словения
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Нисканен после неудачного выноса защитника и пробил в касание, но точности ему явно не хватило.
  • 82'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Млакар и сбросил под удар Вербичу, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.
  • 81'
    С угла поля навесил в центр штрафной Вербич, но здесь Камара выиграл верховую борьбу и вынес сферу обратно на фланг.
  • Замена
    80'
    Ответные замены в составе финнов произошли. Вместо Шуллера и Антмана доигрывать встречу будут Камара и Сухонен.
  • Замена
    79'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Вместо Зайца и Стояновича шанс проявить себя получили Вербич и Элшник.
  • 78'
    Прострелил с левого фланга Випотник в штрафную, где пытался пробить с разворота Млакар, но Пелтола в последний момент вынес сферу в подкате.
  • 77'
    Пробивал головой с линии вратарской Сеско после подачи от Балковца, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 76'
    С центра поля диагональ исполнял Хоканс в штрафную на ход Похьянпало, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 75'
    Прямой ногой заехал Зайц в Шуллера в центре поля, промахнувшись по мячу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 74'
    Балковец подхватил снаряд на левой бровке и тут же подал в штрафную, но на выходе этот пас перехватил Градецки.
  • 73'
    Забросил в штрафную соперника Млакар на ход Сеско, но тот проиграл верховую борьбу защитнику и не смог пробить по воротам.
  • Замена
    72'
    Вынужденная замена в составе сборной Финляндии произошла. Вместо травмированного Алхо игру продолжать будет Уронен.
  • 71'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Алхо, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 70'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Зайц на ход Випотнику, но того опередил Иванов и сбросил мяч в руки голкиперу.
  • 69'
    Убежал в контратаку по левой бровке Випотник и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Сеско. 
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    • Желтая карточка
      68'
      Нисканен наступил на ногу сопернику в силовой борьбе в центре поля, за что тут же был наказан желтой карточкой.
    • Замена
      67'
      Ответные замены произошли также у словенцев. Вместо Шпорара и Ловрича игру продолжать будут Млакар и Випотник.
    • Замена
      66'
      Замена двойная в составе сборной Финляндии произошла. Вместо Йенсена и Пукки на поле появились Хоканс и Пелтола.
    • Описание гола
      65'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Оливер Антман! Продавил соперника по центру Пукки, прорвавшись к штрафной, и отдал поперек на Антмана, который вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол, под рукой голкипера.
    • 64'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Похьянпало и в итоге нарушил правила в борьбе против Брекало.
    • 63'
      В центре поля Зайц наступил грубо на ногу Алхо. Арбитр все видел и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
    • 62'
      Теперь уже сам Пукки накрутил соперника на фланге и подал в штрафную, но до Похьянпало мяч так и не долетел.
    • 61'
      Подхватил снаряд на фланге Алхо и покатил в штрафную, куда забегал Пукки, но пробить по воротам помешал ему Брекало.
    • 60'
      Сместился с фланга к линии чужой штрафной Алтман и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 59'
      Ушел от соперника по флангу Пукки и прострел вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.
    • 58'
      С угла поля навесил Алхо на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес снаряд за пределы поля Бийол.
    • Угловой
      57'
      Прорывался по центру Алтман и пробил с дальней дистанции, но рикошетом от ноги защитника снаряд полетел на угловой.
    • Желтая карточка
      56'
      В центре поля Шпорар заехал прямой ногой в ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.
    • Офсайд
      55'
      Мог убегать на ворота соперника Нисканен после паса от Пукки, но судья зафиксировал положение "вне игры".
    • 54'
      Оторвался от соперника по флангу Антман и навесил в центр, где головой пробил Похьянпало, но мяч полетел немного неточно.
    • 53'
      Забрасывал в штрафную соперника с правого фланга Антман на ход Пукки, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 52'
      Отличным проникающим пасом Зайц нашел в штрафной соперника Шпорара, который пробил в дальний нижний угол, но сфера прошла рядом со штангой.
    • 51'
      Пауза в матче. Столкнулись головами Похьянпало и Брекало. Потребуется футболистом помощь медицинского штаба.
    • 50'
      В центре поля получил по ногам Зайц в борьбе против Кайринена, судья назначил штрафной удар в пользу финнов.
    • 49'
      Подбор выиграл у чужой штрафной Ловрич и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 48'
      Убежал в контратаку на скорости Ловрич и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 47'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Шуллер на ход Покке, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться гости?
    • Первый тайм
    • Свисток
      Ничего интересного в добавленное время не произошло, судья отправил команды на перерыв своим свистком!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
    • Офсайд
      44'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Шпорар и головой сбросил на ход Стояновичу, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 43'
      Проникающим пасом искал в чужой штрафной Шуллер Алтмана, но на выходе Белек спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 42'
      С правого фланга навесил в центр штрафной площади Карничник, но здесь пробить Сеско не позволил в силовой борьбе Иванов.
    • 41'
      В центре поля получил по ногам Стоянович в борьбе против Пукки. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 40'
      Диагональ исполнял Шуллер в штрафную на ход Похьянпало, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 39'
      С правого фланга низом смог прострелить Алхо в штрафную на ход Пукки, но того от мяча оттеснил корпусом Бийол.
    • 38'
      Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Гнезда-Черин на ход Сеско, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 37'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Шпорар и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках голкипера.
    • 35'
      Продавил соперника по флангу Каринчик и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 34'
      Догнал мяч у лицевой линии Стоянович и прострелил поперек на Сеско, но тот в касание пробил рядом со штангой.
    • 33'
      После прострела с фланга зацепился за мяч Шпорар на линии штрафной и пробил с разворота, но мяч угодил в корпус защитнику.
    • 32'
      Мягко забросил с центра поля Зайц на ход Шпорару, но прочитал эпизод Градецки и на выходе перехватил сферу.
    • 31'
      С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Каричник на Шпорара, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 30'
      С правого фланга низом прострелил вдоль ворот Стоянович, но этот пас смог перехватить Хосконен, выбив мяч в аут.
    • 29'
      Пробивал в касание из пределов штрафной Ловрич после прострела с фланга от Шпорара, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 28'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Иванов и пробил тут же по воротам. Рикошетом от спины защитника полетела сфера в руки голкиперу.
    • 27'
      С угла поля подавал Похьянпало в центр штрафной, но здесь Брекало головой вынес снаряд подальше от ворот.
    • Угловой
      26'
      Накрутил соперника на фланге Антман и подал в центр штрафной, но здесь головой Бийол вынес сферу на угловой.
    • 25'
      Диагональ исполнял Зайц на правый фланг, но здесь первым на мяче оказался Ловрич и головой вынес снаряд за боковую линию.
    • 24'
      Получил по ногам на фланге Балковец в борьбе против Алтмана. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 23'
      В центре поля получил локтем по затылку Сеско в борьбе против Кайринена, штрафной удар исполнять будут игроки сборной Словении.
    • 22'
      Догнал мяч на левой бровке Нисканен и прострелил в центр штрафной, но здесь Пукки не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.
    • 21'
      Прорывался по флангу Алхо и сбросил вперед на Алтмана, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
    • 20'
      Далеко вбросил аут Похьянпало в центр штрафной на Пукки, но того опередил Брекало и головой вынес сферу подальше.
    • 19'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Похьянпало и сбросил головой на ход Пукки, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 18'
      Забросил по флангу Антман на ход Похьянпало, но того опередил защитник и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 17'
      Диагональ исполнял Нисканен на правый фланг, куда забегал Алхо, но его опередил Балковец и вынес сферу головой в аут.
    • Офсайд
      16'
      Мог убегать на ворота соперника Сеско после заброса от Гнезда-Черина, но оказался он в положении "вне игры".
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Йоэль Похьянпало! На правой бровке подхватил снаряд Пукки и в одно касание прострелил вдоль ворот. Во вратарской грамотно сыграл на опережение Похьянпало и в касание пробил точно в "домик" голкиперу.
    • 14'
      Догнал мяч на фланге Антман и тут же подал в центр на Пукки, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Брекало.
    • 13'
      Протащил мяч к штрафной соперника по центру Пукки и протолкнул вперед на Похьянпало, но тому пробить не позволил в подкате Зайц.
    • 12'
      Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Нисканена, но грамотно сыграл на выходе Белек и отвел угрозу.
    • 11'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Пукки и сбросил под удар Похьянпало, но тот пробил в защитника, а добивание Пукки оказалось неточным.
    • 10'
      Разыграли штрафной удар словенцы, после чего подал на дальнюю штангу Ловрич, но на выходе Градецки забрал мяч в свои руки.
    • 9'
      На чужой половине поля грамотно подставился Шпорар и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 8'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды катают мяч в центре поля и не торопятся раскрываться.
    • 7'
      Прорывался на скорости по правому флангу Карничник и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.
    • 6'
      С левого фланга забросил в штрафную Балковец на ход Ловричу, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.
    • 5'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Шпорар и покатил вперед на Сеско, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную Ловрич на ход Сеско, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
    • 3'
      Отдавал пас с левого фланга Балковец в штрафную на Сеско, но в последний момент мяч перехватил Йенсен в подкате.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Пукки Теэму сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Словения

    Исход игры
    Финляндия
    42.2% (65)
    Ничья
    43.5% (67)
    Словения
    14.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.79% (30)
    Меньше
    73.21% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (55)
    2:1 Финляндия
    14.3% (22)
    1:0 Финляндия
    11.7% (18)
    1:2 Словения
    4.5% (7)
    2:0 Финляндия
    3.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
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    Финляндия
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