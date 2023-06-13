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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Финляндия
FIFA #56
 
Позже
Словения
FIFA #59
Прогнозы 70
Финляндия 45.7% (32)
X 44.3% (31)
Словения 10% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Словения
3.25
3.25
3.24
Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Словения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 1 0.5
Антман Оливер 1 0.5
Пукки Теэму 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Давид 1 0.5
Сеско Бенджамин 1 0.5
Випотник Жан 1 0.5
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соири Пюрю 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0
Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0
Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2
Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0

Результаты матчей

Финляндия
Словения

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Дания
 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дания
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 70
    Финляндия 45.7% (32)
    X 44.3% (31)
    Словения 10% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Словения
    3.25
    3.25
    3.24
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия - Словения

    Исход игры
    Финляндия
    45.1% (32)
    Ничья
    43.7% (31)
    Словения
    11.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.33% (17)
    Меньше
    71.67% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (44)
    Нет
    26.67% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (27)
    1:0 Финляндия
    15.5% (11)
    2:1 Финляндия
    14.1% (10)
    1:2 Словения
    8.5% (6)
    2:0 Финляндия
    5.6% (4)
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    Финляндия
    Словения
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