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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Греция
FIFA #52
2:1
Второй тайм: 63'
Ирландия
FIFA #49
0'
1:0
15' Пенальти
Бакасетас Тасос
1:1
27' Гол
Коллинз Натан
35' Желтая карточка
Манталос Петрос
2:1
49' Гол
Масурас Гиоргос

Ход матча

15'
Бакасетас Тасос
1:0
27'
1:1
Коллинз Натан
(Фергюсон Эван)
35'
Манталос Петрос
 
46'
 
Джонстон Майкл
Айда Адам
49'
Масурас Гиоргос
(Бакасетас Тасос)
2:1
53'
 
Найт Джейсон
Смоллбоун Уильям
53'
 
Макклин Джеймс
О'Дуда Каллум

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 126
Греция 66.7% (84)
X 31% (39)
Ирландия 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Ирландия
4.15
6.50
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
6
Курбелис
Димитрис
20
Манталос
Петрос
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
10
Пелкас
Димитрис
9
Павлидис
Вангелис
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
20
Ленихан
Дарра
2
Доэрти
Мэтт
3
О'Дуда
Каллум
6
Каллен
Джош
14
Моламби
Джейсон
21
Смоллбоун
Уильям
10
Айда
Адам
7
Фергюсон
Эван
Греция
4-2-3-1
Ирландия
3-4-1-2

История личных встреч

Греция
Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 1
Сиопис Манолис 1 0.5
Масурас Гиоргос 1 0.5
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Пелкас Димитрис 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллинз Натан 1 0.5
Фергюсон Эван 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Цимикас Костас 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 0
Иган Джон 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2
Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2
Ирландия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0

Результаты матчей

Греция
Ирландия

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Греция
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Греция
 2:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
5.
Гибралтар
 0:2 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Гибралтар
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Греция
 2:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гибралтар
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OPAP Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 126
Греция 66.7% (84)
X 31% (39)
Ирландия 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Ирландия
4.15
6.50
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Греция 2:1 Ирландия

Исход игры
Греция
66.7% (84)
Ничья
31% (39)
Ирландия
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:0 Греция
31.7% (40)
1:1 Ничья
23.8% (30)
2:1 Греция
23% (29)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:0 Греция
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Греция
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