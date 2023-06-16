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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Греция
FIFA #52
2:1
Конец матча
Ирландия
FIFA #49
0'
1:0
15' Пенальти
Бакасетас Тасос
1:1
27' Гол
Коллинз Натан
35' Желтая карточка
Манталос Петрос
2:1
49' Гол
Масурас Гиоргос
65' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
76' Желтая карточка
Макклин Джеймс
76' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
89' Желтая карточка
Иган Джон
90' Красная карточка
Доэрти Мэтт
90' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
90'+6

Ход матча

15'
Бакасетас Тасос
1:0
27'
1:1
Коллинз Натан
(Фергюсон Эван)
35'
Манталос Петрос
 
46'
 
Джонстон Майкл
Айда Адам
49'
Масурас Гиоргос
(Бакасетас Тасос)
2:1
53'
 
Найт Джейсон
Смоллбоун Уильям
53'
 
Макклин Джеймс
О'Дуда Каллум
65'
Пелкас Димитрис
 
71'
Якумакис Георгиос
Павлидис Вангелис
 
71'
Фунтас Таксиархис
Пелкас Димитрис
 
76'
 
Макклин Джеймс
76'
Бакасетас Тасос
 
81'
 
Обафеми Майкл
Моламби Джейсон
89'
 
Иган Джон
89'
 
Пэрротт Трой
Ленихан Дарра
90'
Бакасетас Тасос
Манталос Петрос
 
90'
 
Доэрти Мэтт
90'
Сиопис Манолис
Цавелас Георгиос
 
90'
Цавелас Георгиос
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Греция 66.7% (84)
X 31% (39)
Ирландия 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
6
Курбелис
Димитрис
20
Манталос
Петрос
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
10
Пелкас
Димитрис
9
Павлидис
Вангелис
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
20
Ленихан
Дарра
2
Доэрти
Мэтт
3
О'Дуда
Каллум
6
Каллен
Джош
14
Моламби
Джейсон
21
Смоллбоун
Уильям
10
Айда
Адам
7
Фергюсон
Эван
Греция
4-2-3-1
Ирландия
3-4-1-2

История личных встреч

Греция
Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 1
Масурас Гиоргос 2 1
Сиопис Манолис 1 0.5
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Пелкас Димитрис 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллинз Натан 1 0.5
Фергюсон Эван 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2
Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2
Ирландия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0

Результаты матчей

Греция
Ирландия

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Греция
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Греция
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 2 0 0 2 1 - 3 0
5.
Гибралтар
 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Гибралтар
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 126
    Греция 66.7% (84)
    X 31% (39)
    Ирландия 2.4% (3)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция 2:1 Ирландия

    Исход игры
    Греция
    66.7% (84)
    Ничья
    31% (39)
    Ирландия
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Греция
    31.7% (40)
    1:1 Ничья
    23.8% (30)
    2:1 Греция
    23% (29)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Греция
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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