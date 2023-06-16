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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Андорра
FIFA #153
1:2
Второй тайм: 68'
Швейцария
FIFA #12
0'
0:1
7' Гол
Фройлер Ремо
0:2
33' Гол
Амдуни Зеки
1:2
67' Гол
Виейра Марсио

Ход матча

7'
0:1
Фройлер Ремо
(Варгас Рубен)
23'
Гарсия Марк
Рубио Хесус
 
33'
0:2
Амдуни Зеки
(Шакири Джердан)
61'
 
Зекири Анди
Амдуни Зеки
61'
 
Штеффен Ренато
Шакири Джердан
61'
 
Цубер Стивен
Варгас Рубен
64'
Мартинес Алекс
Алаез Жорди
 
64'
Фернандес Рикард
Росас Альберт
 
67'
Виейра Марсио
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 116
Андорра 0.9% (1)
X 1.7% (2)
Швейцария 97.4% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Швейцария
57.00
9.40
11.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Альварес
Икер
19
Гильен
Жоэль
20
Алаведра
Альберт
5
Льовера
Макс
18
Рубио
Хесус
II
15
Сан-Никола
Мойсес
14
Алаез
Жорди
4
Ребес
Марк
3
Валес
Эрик
17
Сервос
Жоан
11
Росас
Альберт
21
Кобель
Грегор
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
2
Фернандес
Эдимилсон
8
Фройлер
Ремо
6
Закария
Денис
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
17
Варгас
Рубен
7
Амдуни
Зеки
Андорра
5-4-1
Швейцария
3-4-2-1

История личных встреч

Андорра
Швейцария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 1 0.33
Алаведра Альберт 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 1
Амдуни Зеки 3 1
Фройлер Ремо 1 0.33
Джака Гранит 1 0.33
Варгас Рубен 1 0.33
Видмер Сильван 1 0.33
Шакири Джердан 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 1 1
Валес Марк 1 0
Льовера Макс 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Видмер Сильван 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Андорра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0
Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3
Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0

Результаты матчей

Андорра
Швейцария

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Андорра
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Румыния
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Беларусь
 1:0 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Косово
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Израиль
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
6.
Андорра
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Беларусь
 1:0 2 1 0 1 1 - 5 3
4.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Израиль
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Андорра
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Румыния
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Андорра
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Косово
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Беларусь
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Израиль
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Шакири Джердан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Зеки Амдуни бьет в цель!
  • 23'
    Рубио Хесус II уходит с поля. Гарсия Марк выходит вместо него
  • 7'
    Варгас Рубен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Фройлер Ремо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 116
    Андорра 0.9% (1)
    X 1.7% (2)
    Швейцария 97.4% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Андорра
    Ничья
    Швейцария
    57.00
    9.40
    11.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Андорра 1:2 Швейцария онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра 1:2 Швейцария

    Исход игры
    Андорра
    0.9% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Швейцария
    97.4% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    16.22% (18)
    Нет
    83.78% (93)
    Популярный счёт
    0:3 Швейцария
    32.8% (38)
    0:2 Швейцария
    28.4% (33)
    1:3 Швейцария
    11.2% (13)
    0:4 Швейцария
    9.5% (11)
    0:5 Швейцария
    5.2% (6)
    0:6 Швейцария
    2.6% (3)
    1:4 Швейцария
    2.6% (3)
    0:1 Швейцария
    1.7% (2)
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    Швейцария
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