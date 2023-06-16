Тур: 3. Стадион: Насьонал.
Ход матча
7'
0:1
33'
0:2
67'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
19
Гильен
Жоэль
14
Алаез
Жорди
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Гильен ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рубио ХесусЗащитник
- Защитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Albert Reyes
-
Главный тренер: Кольдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шёр ФабианЗащитник
-
15 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Цубер СтивенНападающий
-
19 Зекири АндиНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
История личных встреч
Андорра
Швейцария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виейра Марсио
|1
|0.33
|Росас Альберт
|1
|0.33
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|3
|1
|Амдуни Зеки
|3
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0.33
|Джака Гранит
|1
|0.33
|Варгас Рубен
|1
|0.33
|Видмер Сильван
|1
|0.33
|Шакири Джердан
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|1
|1
|Валес Марк
|1
|0
|Льовера Макс
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
Результаты матчей
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Андорра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
100%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0
Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3
Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0
Результаты матчей
Андорра
Швейцария
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Андорра
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андорра 1:2 Швейцария
Исход игры
Андорра
0.9% (1)
Ничья
1.7% (2)
Швейцария
97.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
16.22% (18)
Нет
83.78% (93)
Популярный счёт
0:3 Швейцария
32.8% (38)
0:2 Швейцария
28.4% (33)
1:3 Швейцария
11.2% (13)
0:4 Швейцария
9.5% (11)
0:5 Швейцария
5.2% (6)
0:6 Швейцария
2.6% (3)
1:4 Швейцария
2.6% (3)
0:1 Швейцария
1.7% (2)
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