Тур: 3. Стадион: Тодор Проески.
2:1
Второй тайм: 67'
0'
8' Желтая карточкаРистовски Стефан
1:0
31' ПенальтиБарди Энис
2:0
39' ГолЭлмас Эльиф
45' Желтая карточкаДовбик Артём
55' Желтая карточкаМуслиу Визар
2:1
62' ГолЗабарный Илья
Ход матча
31'
1:0
39'
2:0
45'
55'
62'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
21 Димоски БоянЗащитник
-
11 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
История личных встреч
Северная Македония
Украина
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элмас Эльиф
|2
|1
|Барди Энис
|1 (1)
|0.5
|Чурлинов Дарко
|1
|0.5
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Миовски Боян
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Благоя Милевски
|0
|1
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
Результаты матчей
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1
Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0
Украина
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5
Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4
Результаты матчей
Северная Македония
Украина
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Северная Македония
Украина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония 2:1 Украина
Исход игры
Северная Македония
10.3% (13)
Ничья
23% (29)
Украина
66.7% (84)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:2 Украина
33.3% (42)
1:1 Ничья
18.3% (23)
0:1 Украина
13.5% (17)
0:2 Украина
6.3% (8)
2:1 Северная Македония
5.6% (7)
1:3 Украина
4.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:0 Северная Македония
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!