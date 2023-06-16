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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #65
2:1
Второй тайм: 67'
Украина
FIFA #30
0'
8' Желтая карточка
Ристовски Стефан
1:0
31' Пенальти
Барди Энис
2:0
39' Гол
Элмас Эльиф
45' Желтая карточка
Довбик Артём
55' Желтая карточка
Муслиу Визар
2:1
62' Гол
Забарный Илья

Ход матча

8'
Ристовски Стефан
 
31'
Барди Энис
1:0
39'
Элмас Эльиф
(Ристовски Стефан)
2:0
45'
 
Довбик Артём
46'
 
Ванат Владислав
Довбик Артём
46'
 
Конопля Ефим
Тымчик Александр
55'
Муслиу Визар
 
62'
2:1
Забарный Илья
(Цыганков Виктор)
65'
Брдаревски Владица
Ашковски Стефан
 
65'
Атанасов Яни
Адеми Ариян
 
65'
Ристовски Милан
Несторовски Илья
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 126
Северная Македония 10.3% (13)
X 23% (29)
Украина 66.7% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Украина
4.09
8.50
44.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
4
Зайков
Джоко
6
Муслиу
Визар
3
Ашковски
Стефан
8
Алиоски
Эгзиян
5
Адеми
Ариян
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
23
Несторовски
Илья
9
Трайковски
Александар
12
Трубин
Анатолий
18
Тымчик
Александр
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
7
Ярмоленко
Андрей
6
Степаненко
Тарас
21
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
15
Цыганков
Виктор
11
Довбик
Артём
Северная Македония
3-4-1-2
Украина
4-4-2

История личных встреч

Северная Македония
Украина

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2
2:1
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 2 1
Барди Энис 1 (1) 0.5
Чурлинов Дарко 1 0.5
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Благоя Милевски 0 1
Ристовски Стефан 1 0
Муслиу Визар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Миовски Боян 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 1 0
Довбик Артём 1 0

Результаты матчей

Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1
Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0
Украина
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5
Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4

Результаты матчей

Северная Македония
Украина

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Северная Македония
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Италия
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Украина
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Мальта
 0:3 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Англия
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 0:3 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Италия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Северная Македония
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 0:3 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Украина
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    69'
    ГОООООЛ!!! 2:2!!!
  • Замена
    68'
    Третья замена в составе сборной Украины: вместо Андрея Ярмоленко на поле вышел Руслан Малиновский.
  • Угловой
    67'
    Угловой на левом фланге смогли заработать хозяева поля. Барди выполнил навес на ближнюю штангу, но там на оборону отработал Ванат, который головой выбил мяч в поле.
  • Замена
    66'
    Тройная замена в составе сборной Северной Македонии: вместо Стефана Ашковски, Арияна Адеми и Ильи Несторовски на поле вышли Владица Брдаревски, Милан Ристовски и Яни Атанасов.
  • 65'
    Северомакедонцы стараются сейчас всячески сбивать игровой ритм, понимая, что украинцам никак нельзя давать ловить кураж, иначе всё может закончиться плачевно.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Илья Забарный!!!
    Ещё один угловой на правом фланге заработали украинцы. Цыганков выполнил подачу со стандарта на ближнюю штангу, где Забарный оказался самым проворным, головой подрезав мяч в дальний угол ворот.
  • 62'
    Димитриевски требует от своих полевых футболистов вспомнить об активной игре и отвести игру от его ворот. Напряжение у ворот хозяев постепенно нарастает.
  • 61'
    Мудрик в простой ситуации ошибся, отдав мяч в ноги сопернику, но тут же Михаил вступил в прессинг и вернул мяч для своей команды, отпасовав игровой снаряд назад на Матвиенко.
  • 60'
    Территориальное преимущество в последние минуты принадлежит сборной Украины, но пока что никак нельзя сказать, что зреет какой-то гол в ворота Димитриевски.
  • Угловой
    59'
    Первый угловой для себя заработали украинцы на правом фланге, стараниями Ярмоленко. Цыганков от флажка выполнил подачу в район линии вратарской площади. Ярмоленко пытался пробить в падении через себя, но один из северомакедонских защитников головой сумел отбить мяч в поле.
  • Офсайд
    58'
    Заброс на правый край штрафной площади следовал на Ярмоленко, который падал в борьбе с Алиоски. Прозвучал свисток, но это не пенальти, а фиксация положения "вне игры" у капитана сборной Украины.
  • 57'
    Много улыбчивых людей на трибунах стадиона "Тодор Проески" в Скопье. Сборная Северной Македонии на поле продолжает держать ситуацию под полным своим контролем.
  • Желтая карточка
    56'
    Муслиу получил жёлтую карточку за то, что не позволил Трубину быстро ввести мяч в игру. Совсем необязательный фол совершил Визар, как по мне.
  • Угловой
    55'
    Угловой на левом фланге заработали северомакедонцы. Барди решил разыграть мяч со стандарта накоротке, после чего последовал дальний удар по воротам от Элмаса, но Трубин на этот разпоймал мяч намертво.
  • 54'
    Если македонцы удержат победу в этом матче, то останутся на втором месте в турнирной таблице в группе C, опережая сборную Италии в борьбе за вторую путёвку на чемпионат Европы. На первой строчке остаётся сборная Англии.
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    • 53'
      Конопля по правому флангу подключился вперёд и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но там мяч более чем уверенно на выходе забрал Димитриевски.
    • 52'
      Буквально несколько дней назад украинцы едва не победили на выезде сборную Германии. Но вот сегодня у "жёлто-синих" совершенно ничего не получается.
    • 51'
      Миколенко отобрал мяч на левом фланге на чужой половине поля, обыгрался с Мудриком, после чего выполнял навес на дальнюю штангу, но на этот пас никто из партнёров по команде не откликнулся.
    • 50'
      Хозяева поля фактически всё перекусывают в середине поля, очень быстро возвращая себе контроль над мячом после своих потерь. Болельщикам на трибунах стадиона в Скопье это явно нравится.
    • 49'
      Странно, что Сергей Ребров не стал никого менять из полузащитников, а ведь именно из-за слабой игры в средней зоне украинцы в первом тайме смотрелись слабее своих соперников.
    • 48'
      Северомакедонцы на старте второго тайма демонстрируют то, что играть на удержание счёта они не намерены. Пытаются хозяева продолжить играть на половине поля соперника.
    • Замена
      47'
      Двойная замена в перерыве произошла в составе сборной Украины: вместо Александра Тымчика и Артёма Довбика на поле вышли Ефим Конопля и Владислав Ванат.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Северомакедонцы со счётом 2:0 переигрывают дома украинцев. Отдыхаем...
    • 45'
      Мудрик и Ристовски повздорили между собой. Украинцы, как в хоккее, пытаются навязать драку, когда на площадке в игровом плане ничего не получается.
    • Желтая карточка
      45'
      Барди получил повреждение в единоборстве с Довбиком. Похоже, у него разбита губа. Судья после некоторых раздумий выписал центральному нападающему сборной Украины жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      45'
      Штрафной удар заработали хозяева рядом с правым краем штрафной площади. Алиоски опасно пробил над "стенкой" под ближнюю штангу, но Трубин в этот раз сумел спасти свою команду.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • 44'
      Ярмоленко отмахнулся против Муслиу, который что-то сказал Андрею. Главный арбитр этот эпизод проворонил, а судьи на VAR решили, что на красную карточку данный эпизод не тянул. Нервы не выдерживают у капитана гостей.
    • 43'
      Задумчивое выражение лица у Сергея Реброва. Очень важно тренеру в перерыве найти нужные слова при таком счёте, чтобы вдохновить свою команду на подвиги.
    • 42'
      Букмекеры перед матчем видели сборную Украины фаворитом этой встречи, но пока что эти прогнозы не оправдываются. Кто знает, возможно после перерыва всё перевернётся с ног на голову. Но первая половина справедливо остаётся за сборной Северной Македонии.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Эльиф Элмас!!!
      Фантастический удар получился у Элмаса метров с 27, левее центральной оси, точно в дальний верхний угол ворот. Трубин в отчаянном броске попытался свою команду спасти, но тщетно.
    • Фол, нарушение
      39'
      Мудрик с левого фланга пасовал мяч на ближний край штрафной площади на Мудрика, но Зайков поставил сопернику корпус, заставив нарушить на себе правила.
    • 38'
      Северомакедонцы никуда не торопятся сейчас, откровенно уже затягивая время. Очень важно команде Благои Милевски удержать своё преимущество в счёте до свистка на перерыв.
    • 37'
      Центральная ось у сборной Украины в средней зоне вообще не работает. Мудрик и Цыганков на флангах ещё пытаются что-то делать, но вот в центре вообще ничего не делается.
    • Опасный момент
      36'
      В ответной атаке коварно с дальней дистанции пробил Трайковски точно в правый нижний угол ворот, но Трубин среагировал и в броске сумел отбить мяч в сторону.
    • Судья
      35'
      Мудрик по левому флангу пытался за счёт дриблинга обострить игру, но не удалось ему заработать даже угловой - арбитр назначил удар от ворот для "красно-жёлтых".
    • 34'
      В контратаке с дальней дистанции с ходу пробивал всё тот же Барди, но мяч сейчас сильно свалился с его ноги, из-за чего пошёл между правой штангой и угловым флажком примерно посредине.
    • 33'
      Хозяева поля сейчас выстроили оборонительные редуты на своей половине поля в несколько эшелонов. Преодолевать их будет "сине-жёлтым" достаточно проблематично.
    • 32'
      Пора просыпаться сборной Украины. В первую треть матча она не играла в Скопье, а просто отбывала номер на поле. Сейчас ситуация уже обязывает идти вперёд.
    • Пенальти
      31'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Энис Барди!!!
      Десятый номер северомакедонцев уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.
    • Пенальти!
      30'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ УКРАИНЫ! Матвиенко действительно сыграл рукой.
    • Угловой
      29'
      Угловой на левом фланге северомакедонцы разыграли, после чего последовала подача в район дальней штанги, где после рикошета мяч оказался в руках Трубина. Но македонцы бросаются к судье, апеллируя, что сначала защитник сыграл рукой. Ждём решения VAR...
    • 28'
      Такое ощущение, что сборная Украины со сборной Германии играла агрессивней, чем сегодня в Скопье. Сейчас команда Сергея Реброва буквально вжимается в свою штрафную площадку, играя на отбой.
    • Угловой
      27'
      После очередной подачи стандартного положения украинцы опять выбили мяч за пределы поля, но на этот раз за боковую линию, так что у ворот Трубина накал ситуации стих.
    • Угловой
      26'
      Подача углового с правого фланга последовала у македонцев на ближнюю штангу, куда набегал Адеми и головой пробивал по воротам, но мяч попал в Ярмоленко и ушёл на новый угловой.
    • Травма, повреждение
      25'
      Зайков получил повреждение плеча, так что ему приходится звать на помощь медицинскую бригаду. Остальные полевые игроки, пользуясь моментом, отправились на водопой.
    • Угловой
      24'
      Угловой с левого фланга подали северомакедонцы, но украинцы отбили мяч на противоположный край. Последовала попытка прострела низом в штрафную площадку, но мяч снова ушёл за лицевую линию.
    • 23'
      В ответной атаке хозяев поля со средней дистанции удар по воротам наносил Трайковски, но мяч на себя принял один из защитников сборной Украины.
    • 22'
      Заброс на правый край атаки прошёл на забегание Цыганкова, который пытался с лёту пробить по воротам с полного хода, но вместо прицельного удара вингер "Жироны" "зажёг свечку".
    • 21'
      1:1 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам в первую четверть матча. Ударов в створ ворот мы пока что не увидели. У Трубина и Димитриевски работы совсем нет.
    • 20'
      Северомакедонцы всё же хотя бы пытаются изображать хоть какую-то видимость коллективного прессинга. Болельщики на трибунах стараются заставить своих любимцев играть агрессивней на половине поля гостей.
    • 19'
      На созидание у обеих команд пытаются работать по 3-4 футболиста, в то время как все остальные строго настроены играть только на разрушение.
    • 18'
      Скучноватый пока что мы наблюдаем матч. Ни одна из команд не пытается как-то оживить игру какими-то действительно активными и агрессивными атакующими действиями.
    • Фол, нарушение
      17'
      В глубине поля теперь штрафной удар заработали северомакедонцы. Барди вздумалось пробить по воротам метров с 35, но мяч полетел намного мимо и выше цели.
    • Угловой
      16'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали хозяева. Последовала подача стандартного положения на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем обороняющихся.
    • Фол, нарушение
      15'
      Мудрик на чужой половине поля попытался сработать в отборе на левом фланге, но смог он только нарушить правила. Недоволен украинец из-за свистка судьи.
    • 14'
      С левого края прошёл пас на Трайковски, который хотел мощно пробить по воротам метров с 24, но такое действие читалось украинскими защитниками, так что они смогли поставить блокшот.
    • 13'
      Оба тренера у кромки поля пока что молча наблюдают за игрой. Много борьбы в середине поля. Сложно пока что увидеть предпосылки для опасных моментов.
    • Фол, нарушение
      12'
      С правого фланга следовала подача в район дальней штанги ворот гостей на Несторовски, но тот толком не добрался до мяча, да ещё и Забарного в спину подталкивал.
    • 11'
      Совсем невысокий темп матча пока что. Обе команды не очень здорово умеют играть в позиционных атаках, а пока что пространства для быстрых атак найти невозможно.
    • Фол, нарушение
      10'
      Украинцы теперь принялись пасоваться поперёк поля. Едва не закончилось сейчас всё обрезкой Тымчика, но судья всё же определил, что соперник отобрал мяч у Александра с нарушением правил. Зрители на трибунах выражают своё недовольство.
    • Желтая карточка
      9'
      Ристовски стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. Ристовски опасно в подкате играл прямой ногой против Степаненко. Не попал он в ногу сопернику, но судье такое действие всё равно очень не понравилось.
    • 8'
      Достаточно много свободных мест на трибунах стадиона в Скопье. Приезд сборной Украины не вызвал большого ажиотажа в столице Северной Македонии. Хотя на данный момент это ключевой матч в вопросе того, какая из команд всерьёз будет претендовать на путёвку в финальную часть Евро-2024.
    • 7'
      Барди слишком низко пустил мяч по направлению в штрафной площади, так что Довбик сумел допрыгнуть до игрового снаряда и отбить его в сторону.
    • Фол, нарушение
      6'
      Алиоски на левом фланге в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Сейчас наверняка последует подача туда в штрафную площадку.
    • 5'
      Успокаивают игру сейчас македонцы, неспешно перепасовываясь в середине поля. Украинцы в прессинге усердствовать не пытаются, осев всем составом на своей половине поля.
    • Травма, повреждение
      4'
      Ашковски теперь оказался в нокдауне, так как Матвиенко, со всей силы выбивая мяч, попал ему в голову. Надо дать парню время, чтобы он пришёл в себя.
    • Травма, повреждение
      3'
      Ристовски получил повреждение, столкнувшись со своим же партнёром по команде. Вроде бы ничего критичного нет, так что встреча продолжится.
    • 2'
      Правым флангом первую атаку провели украинцы, откуда Ярмоленко прострелил в штрафную площадку, но защитникам хозяев удалось отбить мяч в поле. С подбора мощно пробивал Миколенко, но мяч полетел над воротами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Македония 2:1 Украина

    Исход игры
    Северная Македония
    10.3% (13)
    Ничья
    23% (29)
    Украина
    66.7% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Украина
    33.3% (42)
    1:1 Ничья
    18.3% (23)
    0:1 Украина
    13.5% (17)
    0:2 Украина
    6.3% (8)
    2:1 Северная Македония
    5.6% (7)
    1:3 Украина
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:0 Северная Македония
    1.6% (2)
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    Северная Македония
    Украина
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