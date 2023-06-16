Северная Македония

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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором сборная Северной Македонии сыграет дома со сборной Украины. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!