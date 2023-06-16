Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Дания имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

49' Эриксен Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

48' Trai Hume выиграл воздушное противоборство у Сков-Ольсен Андреас

48' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Эванс Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Андерсен Йоаким из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Матч возобновлен

44' Брэдли Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Кристенсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Прайс Айзек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

39' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

39' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Trai Hume из команды Северная Ирландия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сков-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Trai Hume выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

30' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

29' Андерсен Йоаким пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

29' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хёйбьерг Пьер-Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Чарльз Ши выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

25' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Эриксен Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Брайтвайт Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кьяер Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Кьяер Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Макнейр Пэдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лэйвери Шейн пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

15' Северная Ирландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Trai Hume из команды Северная Ирландия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Trai Hume выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Лэйвери Шейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

8' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

8' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

8' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сэвилл Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Брайтвайт Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

1' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника