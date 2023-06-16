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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Дания
FIFA #19
1:0
Второй тайм: 66'
Северная Ирландия
FIFA #62
0'
1:0
47' Гол
Винд Йонас

Ход матча

47'
Винд Йонас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 320 Количество передач 110
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 125
Дания 95.2% (119)
X 4% (5)
Северная Ирландия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Северная Ирландия
13.60
6.15
54.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
11
Сков-Ольсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
10
Эриксен
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Брайтвайт Мартин
19
Винд
Йонас
21
Хёйлунн
Расмус
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
5
Эванс
Джонни
22
Браун
Киарон
2
Брэдли
Конор
16
Маккэнн
Алистер
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
4
Хьюм
Трай
14
Прайс
Айзек
9
Лэйвери
Шейн
Дания
3-4-2-1
Северная Ирландия
3-5-1-1

История личных встреч

Дания
Северная Ирландия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧЕ2(2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 1.67
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0
Винд Йонас 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.67
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чарльз Дион 1 0
Браун Киарон 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1
Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0

Результаты матчей

Дания
Северная Ирландия

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дания
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 2:0 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Дания
 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Словения
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Финляндия
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Северная Ирландия
 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3
6.
Сан-Марино
 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Финляндия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Казахстан
 2:0 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Северная Ирландия
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Словения
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
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    Прогнозы 125
    Дания 95.2% (119)
    X 4% (5)
    Северная Ирландия 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Северная Ирландия
    13.60
    6.15
    54.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дания 1:0 Северная Ирландия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 1:0 Северная Ирландия

    Исход игры
    Дания
    95.2% (119)
    Ничья
    4% (5)
    Северная Ирландия
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (45)
    Нет
    59.09% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Дания
    37.6% (47)
    2:1 Дания
    24.8% (31)
    1:0 Дания
    8.8% (11)
    3:1 Дания
    7.2% (9)
    3:0 Дания
    4% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Дания
    Северная Ирландия
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