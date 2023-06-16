Джордан Томпсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Trai Hume нанес удар, но тот был заблокирован.

94' Эванс Джонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

94' Джордан Томпсон из команды Северная Ирландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Кристенсен Андреас наказан за толчок Dale Taylor

93' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Trai Hume выиграл воздушное противоборство у Стрюгер-Ларсен Йенс

93' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

92' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Северная Ирландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Стрюгер-Ларсен Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Trai Hume получил желтую карточку от судьи

88' Хорошую попытку сделал Сэвилл Джордж . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Северная Ирландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Чарльз Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кьяер Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

86' Джордан Томпсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Эриксен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Дания

84' Кристенсен Расмус из команды Дания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

81' Trai Hume ошибается в защите.

81' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кристенсен Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч возобновится спорным мячом

78' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Прайс Айзек уходит с поля и его заменяет Dale Taylor

76' Хёйлунн Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хорошую попытку сделал Хёйбьерг Пьер-Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Сков-Ольсен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Джордан Томпсон наказан за толчок Хёйлунн Расмус

71' Макнейр Пэдди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Рефери не любит споров - именно за это Маккэнн Алистер сейчас получил желтую

70' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

69' Северная Ирландия совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Чарльз Ши уходит с поля и его заменяет Джордан Томпсон

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

66' Безумный фол. Trai Hume грубо играет против соперника. Пострадал Сков-Ольсен Андреас

65' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

64' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

64' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

63' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

63' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Trai Hume ослабляет давление, выбив мяч.

62' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Макнейр Пэдди нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Хорошую попытку сделал Прайс Айзек . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

57' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

55' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Оооо... вот это был удар! Хёйлунн Расмус должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Хёйлунн Расмус . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Эриксен Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Эриксен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эриксен Кристиан пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

52' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

52' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Северная Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Сков-Ольсен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Дания идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Команда Дания забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Браун Киарон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Г О О О О Л - Винд Йонас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

47' Кьяер Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Макнейр Пэдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.