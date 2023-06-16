Тур: 3. Стадион: Паркен. Зрители: 35701 Главный судья: Стефански Даниэль
1:0
Конец матча
0'
1:0
47' ГолВинд Йонас
71' Желтая карточкаМаккэнн Алистер
71' Желтая карточкаМакнейр Пэдди
76' Желтая карточкаЭванс Джонни
88' Желтая карточкаХьюм Трай
90' Undefined phrase: football_event_Callum Marshall
90' Желтая карточкаМайкл О'Нил
90'+14
Ход матча
47'
1:0
71'
71'
76'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
591 Количество передач 251
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Винд
Йонас
22
Браун
Киарон
19
Чарльз
Ши
14
Прайс
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прайс АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чарльз ДионНападающий
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Дания
Северная Ирландия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|5
|1.67
|Винд Йонас
|1
|0.33
|Кьяер Симон
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|0.67
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Маккэнн Алистер
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Результаты матчей
Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Северная Ирландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1
Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0
Результаты матчей
Дания
Северная Ирландия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дания
Северная Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания 1:0 Северная Ирландия
Исход игры
Дания
95.2% (119)
Ничья
4% (5)
Северная Ирландия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
40.91% (45)
Нет
59.09% (65)
Популярный счёт
2:0 Дания
37.6% (47)
2:1 Дания
24.8% (31)
1:0 Дания
8.8% (11)
3:1 Дания
7.2% (9)
3:0 Дания
4% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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