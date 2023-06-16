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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Беларусь
FIFA #98
1:0
Второй тайм: 69'
Израиль
FIFA #78
0'
1:0
16' Гол
Эбонг Макс
29' Желтая карточка
Селява Александр
40' Желтая карточка
Ковалёв Юрий

Ход матча

16'
Эбонг Макс
(Юзепчук Роман)
1:0
29'
Селява Александр
 
40'
Ковалёв Юрий
 
46'
 
Хазиза Долев
Абада Лиэль
46'
 
Вайссман Шон
Барибо Тай
46'
Бахар Иван
Морозов Владислав
 
57'
Яблонский Евгений
Селява Александр
 
57'
 
Глух Оскар
Сафури Рамиз
64'
Бочеров Валерий
Ковалёв Юрий
 
66'
 
Каничовски Габи
Перец Дор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 143
Беларусь 17.5% (25)
X 23.1% (33)
Израиль 59.4% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Израиль
5.67
4.31
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Игнатович
Сергей
23
Селява
Александр
5
Поляков
Денис
6
Политевич
Сергей
15
Юзепчук
Роман
7
Быков
Артём
Геннадьевич
18
Капленко
Кирилл
2
Печенин
Кирилл
17
Ковалёв
Юрий
11
Морозов
Владислав
9
Эбонг
Макс
23
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Шломо
Раз
13
Гольдберг
Шон
22
Давидзаде
Офир
16
Абу-Фани
Мохаммад
8
Перец
Дор
7
Сафури
Рамиз
11
Абада
Лиэль
20
Барибо
Тай
10
Манор
Соломон
Беларусь
3-4-3
Израиль
4-3-3

История личных встреч

Беларусь
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 1 0.33
Морозов Владислав 1 0.33
Климович Владислав 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 1 0.33
Манор Соломон 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Даса Элазар 1 0
Шломо Раз 1 0

Результаты матчей

Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Беларусь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1
Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Израиль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2
Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3

Результаты матчей

Беларусь
Израиль

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Румыния
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Беларусь
 1:0 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Косово
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Израиль
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
6.
Андорра
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Беларусь
 1:0 2 1 0 1 1 - 5 3
4.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Израиль
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Андорра
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Румыния
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Андорра
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Косово
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Беларусь
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Израиль
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    69'
    Эбонг получил по ногам от соперника на правом фланге. Давидзада была наказан судьей карточкой желтого цвета. Заслуженное наказание для футболиста.
  • 68'
    Да, завершается основное время нашего поединка. Всего половина тайма остается играть. Уже не так активны в атаке белорусы. Да и моментов у них не возникает, честно говоря.
  • Замена
    66'
    В составе Израиля новая замена произошла. Каничовски на поле вышел. Перец отправился отдыхать за пределы футбольного газона.
  • Угловой
    65'
    Еще один угловой подала сборная Израиля, но Беларусь в очередной раз смогла отбиться. Мяч был выбит за пределы футбольного поля. В аут.
  • Замена
    64'
    Ковалев покидает пределы поля. Вместо него на футбольном газоне местного стадиона появляется Бочаров. Новая ротация в нашей встрече. 
  • Угловой
    63'
    Еще один угловой подали израильтяне. С правого края последовал прострел в штрафную, где защитник Беларуси уверенно сыграл на опережении, выбив сферу подальше от рамки.
  • 62'
    Честно говоря, я пока совсем не виду, за счет чего сборная Израиля может сравнять счет в матче. В атаке периодически находятся гости, но не более того.
  • 60'
    В штрафную Беларуси пытался Глух сейчас проникнуть, но прокинул мяч слишком сильно себе на ход. В итоге сферу он упустил за пределы футбольного поля.
  • 59'
    Чуть больше получаса остается играть в нашем матче. Сборная Беларуси пытается удержать натиск, который исходит от соперника. А вот у Израиля, такое ощущение, нет вариантов впереди. 
  • Замена
    57'
    Глух вместо Сафури в составе Израиля следом появляется на футбольном газоне. Это еще одна ротация в поединке. 
  • Замена
    56'
    Селяву снимают наставники сборной Беларуси с игры. Убирают они футболиста с желтой карточкой. Вместо него Яблонский появляется на газоне.
  • Фол, нарушение
    55'
    Капленко сносит соперника на газон. Рефери останавливает игру, назначая штрафной удар в пользу коллектива из Израиля. Опасный стандарт.
  • Угловой
    54'
    Еще один угловой Израиль с левого края подал. Последовал навес в левого края в центр штрафной, и на выходе действовал вратарь, которому удалось забрать мяч в перчатки. Игнатович неотразим. 
  • 52'
    Израилю никак нельзя проигрывать в этом матче. Неудача, по сути, серьезно осложнит и без того непростое положение команды в квалификационной группе.
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТ! Юзепчук получил мяч на линии штрафной, после чего мощно пробил по воротам соперника, но направил сферу чуть выше перекладины! Этот момент был поистине опасным!
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    • 50'
      5 минут во втором тайме провели соперники. Пока без опасных моментов в матче. Хотя даже активнее Беларусь выглядит сейчас.
    • 48'
      В районе центрального круга перекатывает мяч сборная Израиля, как будто выжидая собственного шанса в атаке. Пока же такого шанса у команды нет.
    • Замена
      47'
      Хазиза и Вайсманн появились на поле у Израиля. Абада и Барибо отправились отдыхать. У Беларуси Бахар вместо Морозова на поле появился.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Две минуты у нас рефери добавил, но за это время ничего на поле не произошло. Свисток на перерыв прозвучал. Беларусь впереди - 1:0.
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТ! Манор снова с левого края в центр сместился и пробил в правый угол. Игнатович до мяча сумел добраться, но в прыжке выбил его за лицевую линию.
    • 42'
      Ничего впереди не может в эти минуты Беларусь придумать, а ведь команде стоило бы сейчас подумать о том, как отвести угрозу от своих ворот.
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТ! Даса выкатил мяч на линию штрафной, на Абу-Фани, который в касание выстреливал в правый от себя угол, но не сумел попасть в створ!
    • 40'
      Последние 5 минут в первом тайме пошли. Израиль смог прижать соперника к воротам. Номинальные хозяева с огромным трудом отбиваются.
    • Желтая карточка
      38'
      Еще один фол в нашем матче. Теперь карточку желтого цвета за "накладку" получает уже Юрий Ковалев, который извинился перед соперником за эту осечку.
    • 37'
      Постепенно к завершению идет первый тайм нашего матча. Активно в прессинге играет сборная Израиля, которая намерена до перерыва сравнять счет.
    • Опасный момент
      36'
      МОМЕНТИЩЕ! Даса классный наброс с правого каря сделал на Абаду, который слету пробил в голкипера, а Абу-Фани, игравший на добивании, не смог с нескольких метров завернуть мяч в правый нижний угол!
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТ! Печенин с левого края подавал угловой в центр штрафной, а Политевич нанес выстрел по рамке оппонента, но в цель не попал. Было действительно опасно!
    • Угловой
      33'
      Еще одна атака сборной Беларуси привел к тому, что команда заработала слева угловой удар. Печенин простреливал мяч в штрафную, но угодил в защитника. 
    • 32'
      Снова удар по воротам сборной Беларуси последовал, но мяч от ноги игрока израильтян полетел значительно выше мишени. Кипер сопроводил сферу за лицевую линию.
    • Угловой
      30'
      38% против 62% на данный момент времени. Футболисты Израиля вперед. У нас же Эбонг, оказавшись под прессингом, сумел заработать для своего коллектива первый в матче угловой удар.
    • 29'
      Абу-Фани нанес дальний удар по воротам соперника, но направил игрок мяч значительно выше створа. Вратарь только сопроводил сферу за пределы поля. 
    • Желтая карточка
      28'
      Печенин на Селяву отдал передачу, и тот бросился в подкат, в результате чего снес оппонента на газон, попав тому в лицо локтем. Первая карточка в матче. 
    • 26'
      Сегодня при пустом стадионе, в Венгрии играют оппоненты. В Будапеште, если быть точным. Беларусь смотрится значительно хуже соперника, но ведет в счете.
    • Угловой
      25'
      Еще один угловой заработали футболисты сборной Израиля. После подачи с правого края Шломо нанес удар по воротам соперника, но направил сферу значительно выше цели.
    • 24'
      На чужой половине поля сейчас сборная Израиля. Продолжают гости выстраивать свои атаки и ищут возможность нанести удар по воротам соперников. 
    • 23'
      Успокоилась у нас несколько игра. Сборная Беларуси чуть ли не всем составом отошла на свою половину поля и встречает соперника во всеоружии. 
    • Опасный момент
      21'
      Манор на скорости получил мяч, будучи лицом к воротам. Нанес далее мощный удар в дальний от себя правый угол футболист атаки Израиля, но в сетку попасть не сумел. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Морозову удалось получить мяч на линии штрафной, но слишком амплитудно он размахивал руками. Этот факт привел к тому, что рефери обнаружил фол в атаке. 
    • 19'
      И продолжает Беларусь активно своего соперника. Все тот же Эбонг действовал в атаке, однако смог заработать только аут для своего коллектива справа. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Барибо грубо действовал в атаке, пытаясь с мячом в чужую штрафную протиснуться. По итогу нарушил он правила, а главный рефери дал свисток, увидев фол.
    • 16'
      Красивый мяч забил Эбонг, за счет индивидуальных действий. Проявил он себя наилучшим образом, а вот оборона Израиля в данном случае напоминала больше решето.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭБОНГ! 1:0!
      Вот так, атаковали одни, а забили другие! Сам девятый номер белорусской сборной сместился с левого фланга в центр, устоял в борьбе с защитником на ногах, после чего покатил сферу в правый от себя угол! Вратарь Израиля был не готов к такому повороту!
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Перец! Как не забивает снова Израиль! С правого края подали угловой футболисты гостей. Перец у линии вратарской сыграл на опережении, но головой направил мяч выше цели! С трех метров!
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТ! Снова опасно у ворот Беларуси. Даса справа оказался на расстрельной позиции. Выстреливал он в ближний угол, но защитник подставил ногу, направив мяч выше цели. Угловой. 
    • 11'
      Сафури выполнял заброс в район дальней штанги, но Сафури сыграл на выходе. Спокойно и уверенно он забрал мяч в свои перчатки, опередив на долю секунды одного из оппонентов.
    • Угловой
      10'
      Еще один угловой сейчас сборная Израиля заработала. Теперь с левого края будут игроки гостевой команды выполнять свою подачу в штрафную.
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Сафури мог и получше распорядиться своим моментом. Именно на него пошел заброс в район 11-метровой отметки. Оторвался от своего противника седьмой номер гостей и головой пробил прямо в руки вратарю.
    • 7'
      Барибо на половине поля Беларуси получил удар по ногам. Интересно, что свистеть рефери в этой ситуации не стал и разрешил командам продолжить матч. 
    • 6'
      Морозов у Беларуси простреливал мяч с правого края в центр штрафной - спокойно на выходе действовал голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.
    • 5'
      Снова отрабатывают в обороне футболисты сборной Беларуси. Под невероятным давлением оказалась с первых минут команда номинальных хозяев. Израиль явно мотивирован победить.
    • Угловой
      3'
      Первый в матче угловой зарабатывает сборная Израиля. Следует подача в центр штрафной, где до мяча уверенно добирается Селява, который выбивает сферу в центр поля.
    • 2'
      Футболисты сборной Беларуси вышли на поле в бордовых цветах, а игроки Израиля предстали перед нами в бело-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча тем временем! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Ковалёв Юрий получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Селява Александр получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Юзепчук Роман сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Эбонг Макс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Szusza Ferenc Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Беларусь 1:0 Израиль

    Исход игры
    Беларусь
    18.1% (26)
    Ничья
    22.9% (33)
    Израиль
    59% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Израиль
    25.7% (37)
    1:1 Ничья
    19.4% (28)
    0:1 Израиль
    12.5% (18)
    2:1 Беларусь
    6.9% (10)
    0:2 Израиль
    4.2% (6)
    1:3 Израиль
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    1:0 Беларусь
    1.4% (2)
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