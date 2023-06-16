Честно говоря, я пока совсем не виду, за счет чего сборная Израиля может сравнять счет в матче. В атаке периодически находятся гости, но не более того.

Еще один угловой подали израильтяне. С правого края последовал прострел в штрафную, где защитник Беларуси уверенно сыграл на опережении, выбив сферу подальше от рамки.

Ковалев покидает пределы поля. Вместо него на футбольном газоне местного стадиона появляется Бочаров. Новая ротация в нашей встрече.

Еще один угловой подала сборная Израиля, но Беларусь в очередной раз смогла отбиться. Мяч был выбит за пределы футбольного поля. В аут.

В составе Израиля новая замена произошла. Каничовски на поле вышел. Перец отправился отдыхать за пределы футбольного газона.

Да, завершается основное время нашего поединка. Всего половина тайма остается играть. Уже не так активны в атаке белорусы. Да и моментов у них не возникает, честно говоря.

Эбонг получил по ногам от соперника на правом фланге. Давидзада была наказан судьей карточкой желтого цвета. Заслуженное наказание для футболиста.

МОМЕНТ! Юзепчук получил мяч на линии штрафной, после чего мощно пробил по воротам соперника, но направил сферу чуть выше перекладины! Этот момент был поистине опасным!

Израилю никак нельзя проигрывать в этом матче. Неудача, по сути, серьезно осложнит и без того непростое положение команды в квалификационной группе.

Еще один угловой Израиль с левого края подал. Последовал навес в левого края в центр штрафной, и на выходе действовал вратарь, которому удалось забрать мяч в перчатки. Игнатович неотразим.

Капленко сносит соперника на газон. Рефери останавливает игру, назначая штрафной удар в пользу коллектива из Израиля. Опасный стандарт.

Селяву снимают наставники сборной Беларуси с игры. Убирают они футболиста с желтой карточкой. Вместо него Яблонский появляется на газоне.

Глух вместо Сафури в составе Израиля следом появляется на футбольном газоне. Это еще одна ротация в поединке.

Чуть больше получаса остается играть в нашем матче. Сборная Беларуси пытается удержать натиск, который исходит от соперника. А вот у Израиля, такое ощущение, нет вариантов впереди.

В штрафную Беларуси пытался Глух сейчас проникнуть, но прокинул мяч слишком сильно себе на ход. В итоге сферу он упустил за пределы футбольного поля.

Хазиза и Вайсманн появились на поле у Израиля. Абада и Барибо отправились отдыхать. У Беларуси Бахар вместо Морозова на поле появился.

В районе центрального круга перекатывает мяч сборная Израиля, как будто выжидая собственного шанса в атаке. Пока же такого шанса у команды нет.

5 минут во втором тайме провели соперники. Пока без опасных моментов в матче. Хотя даже активнее Беларусь выглядит сейчас.

Еще один фол в нашем матче. Теперь карточку желтого цвета за "накладку" получает уже Юрий Ковалев, который извинился перед соперником за эту осечку.

Последние 5 минут в первом тайме пошли. Израиль смог прижать соперника к воротам. Номинальные хозяева с огромным трудом отбиваются.

МОМЕНТ! Даса выкатил мяч на линию штрафной, на Абу-Фани, который в касание выстреливал в правый от себя угол, но не сумел попасть в створ!

Ничего впереди не может в эти минуты Беларусь придумать, а ведь команде стоило бы сейчас подумать о том, как отвести угрозу от своих ворот.

МОМЕНТ! Манор снова с левого края в центр сместился и пробил в правый угол. Игнатович до мяча сумел добраться, но в прыжке выбил его за лицевую линию.

Две минуты у нас рефери добавил, но за это время ничего на поле не произошло. Свисток на перерыв прозвучал. Беларусь впереди - 1:0.

37' Постепенно к завершению идет первый тайм нашего матча. Активно в прессинге играет сборная Израиля, которая намерена до перерыва сравнять счет.

36' МОМЕНТИЩЕ! Даса классный наброс с правого каря сделал на Абаду, который слету пробил в голкипера, а Абу-Фани, игравший на добивании, не смог с нескольких метров завернуть мяч в правый нижний угол!

34' МОМЕНТ! Печенин с левого края подавал угловой в центр штрафной, а Политевич нанес выстрел по рамке оппонента, но в цель не попал. Было действительно опасно!

33' Еще одна атака сборной Беларуси привел к тому, что команда заработала слева угловой удар. Печенин простреливал мяч в штрафную, но угодил в защитника.

32' Снова удар по воротам сборной Беларуси последовал, но мяч от ноги игрока израильтян полетел значительно выше мишени. Кипер сопроводил сферу за лицевую линию.

30' 38% против 62% на данный момент времени. Футболисты Израиля вперед. У нас же Эбонг, оказавшись под прессингом, сумел заработать для своего коллектива первый в матче угловой удар.

29' Абу-Фани нанес дальний удар по воротам соперника, но направил игрок мяч значительно выше створа. Вратарь только сопроводил сферу за пределы поля.

28' Печенин на Селяву отдал передачу, и тот бросился в подкат, в результате чего снес оппонента на газон, попав тому в лицо локтем. Первая карточка в матче.

26' Сегодня при пустом стадионе, в Венгрии играют оппоненты. В Будапеште, если быть точным. Беларусь смотрится значительно хуже соперника, но ведет в счете.

25' Еще один угловой заработали футболисты сборной Израиля. После подачи с правого края Шломо нанес удар по воротам соперника, но направил сферу значительно выше цели.

24' На чужой половине поля сейчас сборная Израиля. Продолжают гости выстраивать свои атаки и ищут возможность нанести удар по воротам соперников.

23' Успокоилась у нас несколько игра. Сборная Беларуси чуть ли не всем составом отошла на свою половину поля и встречает соперника во всеоружии.

21' Манор на скорости получил мяч, будучи лицом к воротам. Нанес далее мощный удар в дальний от себя правый угол футболист атаки Израиля, но в сетку попасть не сумел.

20' Морозову удалось получить мяч на линии штрафной, но слишком амплитудно он размахивал руками. Этот факт привел к тому, что рефери обнаружил фол в атаке.

19' И продолжает Беларусь активно своего соперника. Все тот же Эбонг действовал в атаке, однако смог заработать только аут для своего коллектива справа.

17' Барибо грубо действовал в атаке, пытаясь с мячом в чужую штрафную протиснуться. По итогу нарушил он правила, а главный рефери дал свисток, увидев фол.

16' Красивый мяч забил Эбонг, за счет индивидуальных действий. Проявил он себя наилучшим образом, а вот оборона Израиля в данном случае напоминала больше решето.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭБОНГ! 1:0!

Вот так, атаковали одни, а забили другие! Сам девятый номер белорусской сборной сместился с левого фланга в центр, устоял в борьбе с защитником на ногах, после чего покатил сферу в правый от себя угол! Вратарь Израиля был не готов к такому повороту!

13' ОПАСНО! Перец! Как не забивает снова Израиль! С правого края подали угловой футболисты гостей. Перец у линии вратарской сыграл на опережении, но головой направил мяч выше цели! С трех метров!

12' МОМЕНТ! Снова опасно у ворот Беларуси. Даса справа оказался на расстрельной позиции. Выстреливал он в ближний угол, но защитник подставил ногу, направив мяч выше цели. Угловой.

11' Сафури выполнял заброс в район дальней штанги, но Сафури сыграл на выходе. Спокойно и уверенно он забрал мяч в свои перчатки, опередив на долю секунды одного из оппонентов.

10' Еще один угловой сейчас сборная Израиля заработала. Теперь с левого края будут игроки гостевой команды выполнять свою подачу в штрафную.

8' МОМЕНТ! Сафури мог и получше распорядиться своим моментом. Именно на него пошел заброс в район 11-метровой отметки. Оторвался от своего противника седьмой номер гостей и головой пробил прямо в руки вратарю.

7' Барибо на половине поля Беларуси получил удар по ногам. Интересно, что свистеть рефери в этой ситуации не стал и разрешил командам продолжить матч.

6' Морозов у Беларуси простреливал мяч с правого края в центр штрафной - спокойно на выходе действовал голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.

5' Снова отрабатывают в обороне футболисты сборной Беларуси. Под невероятным давлением оказалась с первых минут команда номинальных хозяев. Израиль явно мотивирован победить.

3' Первый в матче угловой зарабатывает сборная Израиля. Следует подача в центр штрафной, где до мяча уверенно добирается Селява, который выбивает сферу в центр поля.

2' Футболисты сборной Беларуси вышли на поле в бордовых цветах, а игроки Израиля предстали перед нами в бело-синем обмундировании.