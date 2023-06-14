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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3.
Беларусь
FIFA #98
 
Позже
Израиль
FIFA #78
Прогнозы 59
Беларусь 18.6% (11)
X 32.2% (19)
Израиль 49.2% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Израиль
5.67
4.31
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Беларусь
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 1 0.5
Климович Владислав 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 1 0.5
Манор Соломон 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Даса Элазар 1 0
Шломо Раз 1 0

Результаты матчей

Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Беларусь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1
Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Израиль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2
Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3

Результаты матчей

Беларусь
Израиль

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Румыния
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Косово
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Андорра
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Израиль
 2 0 1 1 1 - 4 1
6.
Беларусь
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Беларусь
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Андорра
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Беларусь
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Израиль
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 59
    Беларусь 18.6% (11)
    X 32.2% (19)
    Израиль 49.2% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Израиль
    5.67
    4.31
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Беларусь - Израиль

    Исход игры
    Беларусь
    18.6% (11)
    Ничья
    32.2% (19)
    Израиль
    49.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (40)
    Нет
    25.93% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (18)
    1:2 Израиль
    22% (13)
    2:1 Беларусь
    11.9% (7)
    0:1 Израиль
    10.2% (6)
    0:2 Израиль
    5.1% (3)
    1:0 Беларусь
    3.4% (2)
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