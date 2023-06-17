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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Люксембург
FIFA #91
1:0
Второй тайм: 81'
Лихтенштейн
FIFA #199
0'
22' Желтая карточка
Жанс Лоран
28' Желтая карточка
Люхингер Зимон
1:0
59' Гол
Синани Данел
77' Желтая карточка
Малин Андреас
79' Желтая карточка
Шано Максим

Ход матча

22'
Жанс Лоран
 
24'
 
Вольфингер Сандро
Хаслер Николас
28'
 
Люхингер Зимон
46'
Родригес Жерсон
Тиль Венсан
 
46'
Бонерт Флориан
Жанс Лоран
 
46'
Олесен Матиас
Курчи Алессио
 
55'
 
Йилдыз Сейхан
Саглам Ферхат
55'
 
Нетцер Андрин
Майер Ливио
59'
Синани Данел
(Родригес Жерсон)
1:0
75'
 
Вольфингер Фабио
Гёппель Максимилиан
75'
 
Хофер Йенс
Люхингер Зимон
77'
 
Малин Андреас
79'
Шано Максим
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 8 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 125
Люксембург 87.2% (109)
X 7.2% (9)
Лихтенштейн 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Лихтенштейн
26.00
9.20
46.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
22
Мартинс
Марвин
3
Махмутович
Энес
2
Шано
Максим
11
Тиль
Венсан
18
Жанс
Лоран
16
Баррейро
Леандро
8
Мартинс
Кристофер
6
Боргес
Санчес
Ивандро
5
Курчи
Алессио
9
Синани
Данел
1
Бюхель
Бенджамин
22
Бек
Никлас
4
Трабер
Ларс
6
Малин
Андреас
14
Майер
Ливио
18
Хаслер
Николас
7
Люхингер
Зимон
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
9
Саглам
Ферхат
10
Саланович
Деннис
Люксембург
3-4-1-2
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Люксембург
Лихтенштейн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 1 0.33
Родригес Жерсон 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанс Лоран 2 0
Герсон Ларс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 1 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Люхингер Зимон 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

0
0
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лихтенштейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0
Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0

Результаты матчей

Люксембург
Лихтенштейн

Точный счет

0:6
1 раз 100%
0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Люксембург
 1:0 3 1 1 1 1 - 6 4
4.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Босния и Герцеговина
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Лихтенштейн
 0:1 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Люксембург
 1:0 2 1 0 1 1 - 6 3
5.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лихтенштейн
 0:1 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Люксембург
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Подача Лихтеншейна, на этот раз мяч долетает до штрафной после навеса Салановича, но удара как не было, так и нет.
  • Желтая карточка
    79'
    Желтая Максиму Шано за игру рукой на своей половине поля.
  • Опасный момент
    78'
    Хороший удар Родригеса. Чуть-чуть сильнее бы и можно было расчитывать на гол, а так Бюхель справился.
  • Желтая карточка
    77'
    Желтая Малину за фол в предыдущем эпизоде.
  • Фол, нарушение
    76'
    Передача на Родригеса, скидка и фол на Баррейре. Очень опасный штрафной намечается.
  • Замена
    75'
    Вместо Гёппеля и Люшингера выходят Фабио Вольфингер и Хофер. 
  • Травма, повреждение
    74'
    Пауза, связанная с повреждением футболиста. Тут же все игроки пользуются моментом и идут попить воды и умыться. 
  • Угловой
    73'
    Вновь сильный пас низом с угла поля, Родригес не попадает по мячу, вторая попытка удара, по мячу есть попадание, по воротам - нет.
  • 72'
    Передача на правый край штрафной, там Андреас Малин здорово отрабатывает в защите, но корнеру быть. 
  • 71'
    Очень неожиданное решение Салановича пробить со стандарта метров с 30. Сильно выше цели улетает игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    70'
    Марвин Мартинс сбил Зеле на своей половине. Один из немногих шансов Лихтенштейна.
  • Фол, нарушение
    69'
    В итоге состоялся удар Баррейро, но уже после нарушения правил. Леандро грубо оттолкнул соперника около штрафной.
  • Угловой
    68'
    Угловой. Короткий розыгрыш, мяч быстро оказывается в штрафной и также быстро ее покидает. Аут.
  • 67'
    "Красные львы" думают, как лучше подать из этой ситуации, Синани на дальнюю, Родригес до мяча не добирается. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Зеле сбивает вездесущего Родригеса на правом фланге. Стандартное положение хозяев поля. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      65'
      А здесь в офсайд влез все тот же Родригес. Очень активно он вошел в игру во второй половине матча. 
    • Угловой
      64'
      Розыгрыш углового низом, Родригес получил пас в штрафной, а дальше как-то не пошло по заготовке, потеря.
    • 63'
      Стандарт Лихтенштейна, подача Салановича, очень уж неудачная, Люксембург забрал мяч.
    • 62'
      Игрок "Норвича" - Данел Синани забил гол. Минувший сезон форвард провел в "Уигане" на правах аренды, где выступил так себе. 10 матчей - 0 забитых мячей.
    • Описание гола
      61'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Синани!!! Наконец забивает Люксембург!!! Санчес здорово выдал на Родригеса, который покатил в дальний угол, мяч очень медленно шел за линию ворот, так что Синани на всякий случай подстраховал и забил в пустые!
    • 60'
      И еще одна неудачная попытка контрвыпада от Лихтенштейна, малыми силами выходили гости, Шано перехватил.
    • Угловой
      59'
      Угловой Люксембурга. Это может быть опасно, но не в этот раз, Бюхель снимает верх.
    • 58'
      А здесь попытались выйти в контратаку гости, однако получилось совсем скомканно, на неточном пасе в разрез все закончилось. 
    • 57'
      Забирает себе мяч Люксембург, постепенно происходит этот ожидаемый процесс. Устоит Лихтенштейн?
    • 56'
      Кстати, игрок "Спартака" - Мартинс Перейра стал капитаном сборной после ухода Лорана Янса с поля. 
    • Замена
      55'
      Йылдыз и Нетцер вместо Саглама и Мейера у Лихтенштейна.
    • Опасный момент
      54'
      Моментище! Отличная подача на линию вратарской, Мартинс выиграл второй этаж, пробил в противоход, а Бюхель потащил! Пока голкипер - лучший игрок матча!
    • 52'
      В итоге вообще быстро решили разыграть Люксембуржцы, далее уже навес и угловой.
    • Фол, нарушение
      51'
      Синани сбили на половине поля Лихтенштейна. Позиция любопытная для удара или для подачи. 
    • 50'
      Быстрый переход из обороны в атаку от хозяев, Родригес теряет мяч на фланге.
    • Замена
      49'
      Так, а в перерыве у нас замены произошли. Вместо Янса, Тиля и Курчи вышли Родригес, Бонерт и Олесен. Сразу тройная перестановка у Люксембурга, интересно.
    • 48'
      Спокойно все в первые пару минут второго тайма, мяч в центре поля в основном.
    • 47'
      Лихтенштейн начинает тайм с владения мячом. Посмотрим, насколько их хватит.
    • Второй тайм начался
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Уходим на перерыв.
    • 45'
      Должен был забивать свой гол в первом тайме Люксембург, уже даже мяч в сетке побывал, но из «вне игры».
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет арбитр.
    • Видеоповтор
      44'
      Стоп, ВАР включился. Может все-таки не офсайд? На повторе все очень на тоненького… Нет, гола все-таки нет, видеоповтор подтвердил.
    • Офсайд
      43'
      Гол! Санчес очень ловко положил мяч в дальний угол, жаль, что это все произошло из офсайда. Гол отменен.
    • 41'
      Сильный перевод лихтенштейнцев вперед, пытаются зацепиться. мяч остается в штрафной, но ненадолго.
    • Фол, нарушение
      40'
      Нарушили правила люксембуржцы, возможность передохнуть Лихтенштейну.
    • 39'
      Мартинс пробил из-за штрафной в створ ворот. Низом и не так уж хитро, чтобы голкипер не справился.
    • 38'
      Там еще и досталось Бюхелю в борьбе за мяч. Упал вратарь на газон, держась за затылок, но быстро поднялся.
    • 37'
      Ожидаемо идет навес, Бюхель не очень удачно сыграл на выходе, но быстро исправился и кулаком выбил на угловой.
    • Фол, нарушение
      36'
      Фол гостей на своей половине поля. Отличная точка для подачи в штрафную
    • Опасный момент
      35'
      И тут же еще атака! Санчес на ложном замахе ушел от защитника и мощно «выстрелил» в штангу! Отскакивает Лихтенштейн!
    • 34'
      Наращивают свой натиск «красные львы». Удар с правого края, Тиль попал в створ, однако прямо по позиции вратаря.
    • 33'
      А здесь Синани красиво переложил мяч под левую и зарядил в створ. Бюхель справился.
    • Фол, нарушение
      32'
      Не поспевают гости на мяч, стали больше фолить. Вот сейчас штрафной Люксембурга в центре поля.
    • 31'
      Прострел с правого фланга в штрафную Лихтенштейна, Курчи запутался в ногах и не сумел акцентированно пробить из отличной позиции!
    • Желтая карточка
      30'
      Желтая Люхингеру за грубый фол на Санчесе в центре поля.
    • 29'
      Диагональ на Санчеса, дальше ближнему пас и в центр штрафной, где не дают пробить Венсану Тилю.
    • Опасный момент
      28'
      Ух! Классный удар Салановича со штрафного метров с 24-х! Обводящий "выстрел", и мяч рядом со штангой прошел!
    • Фол, нарушение
      27'
      Фолит около своей штрафной Люксембург. Потенциально опасный стандарт. 
    • Замена
      26'
      Вынужденную замену проводит Конрад Фюнфштюк. Вместо Хаслера вышел Сандро Вольфингер.
    • Желтая карточка
      25'
      Янс сразу же хотел выбить пенальти, но арбитр только самому капитану выписал желтую за споры.
    • 24'
      А вот хороший пас на дальнюю от спартаковца Мартинса Перрейры, Лоран Янс пытается там дотянуться до мяча, но защитник не пускает.
    • Травма, повреждение
      23'
      Хаслеру досталось у боковой линии. Медицинская бригада сразу подскочила, благо тут недалеко.
    • 22'
      Может и не очень часто атакует Лихтенштейн, но при этом каждую свою атаку завершает ударом. Может и залететь.
    • 21'
      Неплохая диагональ на правый угол штрафной, дальше скидка и удар метров с 16 с левой ноги. Выше ворот
    • 20'
      У углового флажка хозяев идет борьба за мяч, удалось там задавить Мартинса. Аут будет.
    • 18'
      Очередной заброс вперед в исполнении защиты Люксембурга, Курчи не добрался до мяча, удар от ворот.
    • 17'
      А теперь 19-летний полузащитник мёнхегладбахской "Боруссии" Санчес оказался в роли распасовщика, от линии штрафной в касание выдал дальше, но партнер не пошел на мяч.
    • 16'
      Санчес пока самый активный футболист на поле, прошел на него навес в штрафную, он головой попытался направить мяч в сторону ворот, получилось слабовато и прямо в руки Бюхеля.
    • Угловой
      15'
      А угловой ничего сильно опасного не принес, при этом мяч все еще остался у хозяев поля.
    • 14'
      Пожар около штрафной гостей, ошибка в передаче в обороне, повезло, что только угловой заработали люксембуржцы.
    • 13'
      Выскочил мяч из штрафной Лихтенштейна, Шано с лету зарядил на трибуны.
    • Фол, нарушение
      12'
      Малин нарушил правила на Тиле в центре поля, Венсан, слегка прихрамывая, поднялся.
    • 11'
      Быстрый выпад Люксембурга, заброс, но Боргес Санчес Ивандро не подоспел на мяч.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой удар Лихтенштейна. Саланович подает на ближнюю, мяч проскакивает к центру, откуда Саглам бьет. Неплохо, но все еще неточно
    • 9'
      Ого, а здесь после заброса Бюхель перчаткой коснулся мяча, опередив Санчеса, далее не мог забрать его в руки, так как оказался за штрафной и чуть не подарил сферу сопернику, но все же успел выбить.
    • 8'
      Бюхель сильно переводит мяч вперед от греха подальше, однако зацепиться лихтенштейнцам не удается. Начинается ожидаемый тотальный футбол "красных львов".
    • Угловой
      7'
      Не самый удачный угловой получился у Люксембурга, но подбор они забрали. 
    • 6'
      Быстро хозяева вернули себе мяч, прострел с левого фланга, защита первая. 
    • 5'
      Длинная передача люксембуржцев на правый фланг, слишком сильно выходит, будет удар от ворот
    • 4'
      А вот заброс на Курчи, пытается он пробиться за спины защитников, но Бюхель очень вовремя выходит из штрафной и выбивает мяч. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Активно Лихтенштейн начал встречу, Зеле полез в отбор у самой тренерской бровки и нарушил правила. 
    • 2'
      А вот и первый удар, а нанес его Саланович - нападающий Лихтенштейна. Воспользовался пространством перед штрафной и пробил мимо створа. Пристрелка.
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 1:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Люксембург
    87.2% (109)
    Ничья
    7.2% (9)
    Лихтенштейн
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (37)
    Меньше
    66.36% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    28.18% (31)
    Нет
    71.82% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Люксембург
    33.6% (42)
    1:0 Люксембург
    21.6% (27)
    2:1 Люксембург
    15.2% (19)
    3:0 Люксембург
    6.4% (8)
    3:1 Люксембург
    4% (5)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    4:0 Люксембург
    1.6% (2)
    1:2 Лихтенштейн
    1.6% (2)
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    Лихтенштейн
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