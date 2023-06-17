Пауза, связанная с повреждением футболиста. Тут же все игроки пользуются моментом и идут попить воды и умыться.

Вместо Гёппеля и Люшингера выходят Фабио Вольфингер и Хофер.

Передача на Родригеса, скидка и фол на Баррейре. Очень опасный штрафной намечается.

Желтая Малину за фол в предыдущем эпизоде.

Хороший удар Родригеса. Чуть-чуть сильнее бы и можно было расчитывать на гол, а так Бюхель справился.

Желтая Максиму Шано за игру рукой на своей половине поля.

Подача Лихтеншейна, на этот раз мяч долетает до штрафной после навеса Салановича, но удара как не было, так и нет.

"Красные львы" думают, как лучше подать из этой ситуации, Синани на дальнюю, Родригес до мяча не добирается.

Угловой. Короткий розыгрыш, мяч быстро оказывается в штрафной и также быстро ее покидает. Аут.

В итоге состоялся удар Баррейро, но уже после нарушения правил. Леандро грубо оттолкнул соперника около штрафной.

Марвин Мартинс сбил Зеле на своей половине. Один из немногих шансов Лихтенштейна.

Очень неожиданное решение Салановича пробить со стандарта метров с 30. Сильно выше цели улетает игровой снаряд.

Передача на правый край штрафной, там Андреас Малин здорово отрабатывает в защите, но корнеру быть.

Вновь сильный пас низом с угла поля, Родригес не попадает по мячу, вторая попытка удара, по мячу есть попадание, по воротам - нет.

Кстати, игрок "Спартака" - Мартинс Перейра стал капитаном сборной после ухода Лорана Янса с поля.

Забирает себе мяч Люксембург, постепенно происходит этот ожидаемый процесс. Устоит Лихтенштейн?

А здесь попытались выйти в контратаку гости, однако получилось совсем скомканно, на неточном пасе в разрез все закончилось.

Угловой Люксембурга. Это может быть опасно, но не в этот раз, Бюхель снимает верх.

И еще одна неудачная попытка контрвыпада от Лихтенштейна, малыми силами выходили гости, Шано перехватил.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Синани!!! Наконец забивает Люксембург!!! Санчес здорово выдал на Родригеса, который покатил в дальний угол, мяч очень медленно шел за линию ворот, так что Синани на всякий случай подстраховал и забил в пустые!

Игрок "Норвича" - Данел Синани забил гол. Минувший сезон форвард провел в "Уигане" на правах аренды, где выступил так себе. 10 матчей - 0 забитых мячей.

Стандарт Лихтенштейна, подача Салановича, очень уж неудачная, Люксембург забрал мяч.

Розыгрыш углового низом, Родригес получил пас в штрафной, а дальше как-то не пошло по заготовке, потеря.

А здесь в офсайд влез все тот же Родригес. Очень активно он вошел в игру во второй половине матча.

Лихтенштейн начинает тайм с владения мячом. Посмотрим, насколько их хватит.

Спокойно все в первые пару минут второго тайма, мяч в центре поля в основном.

Так, а в перерыве у нас замены произошли. Вместо Янса, Тиля и Курчи вышли Родригес, Бонерт и Олесен. Сразу тройная перестановка у Люксембурга, интересно.

Быстрый переход из обороны в атаку от хозяев, Родригес теряет мяч на фланге.

Синани сбили на половине поля Лихтенштейна. Позиция любопытная для удара или для подачи.

В итоге вообще быстро решили разыграть Люксембуржцы, далее уже навес и угловой.

Моментище! Отличная подача на линию вратарской, Мартинс выиграл второй этаж, пробил в противоход, а Бюхель потащил! Пока голкипер - лучший игрок матча!

Йылдыз и Нетцер вместо Саглама и Мейера у Лихтенштейна.

Первый тайм

— Уходим на перерыв.

45' Должен был забивать свой гол в первом тайме Люксембург, уже даже мяч в сетке побывал, но из «вне игры».

45' 3 минуты добавляет арбитр.

44' Стоп, ВАР включился. Может все-таки не офсайд? На повторе все очень на тоненького… Нет, гола все-таки нет, видеоповтор подтвердил.

43' Гол! Санчес очень ловко положил мяч в дальний угол, жаль, что это все произошло из офсайда. Гол отменен.

41' Сильный перевод лихтенштейнцев вперед, пытаются зацепиться. мяч остается в штрафной, но ненадолго.

40' Нарушили правила люксембуржцы, возможность передохнуть Лихтенштейну.

39' Мартинс пробил из-за штрафной в створ ворот. Низом и не так уж хитро, чтобы голкипер не справился.

38' Там еще и досталось Бюхелю в борьбе за мяч. Упал вратарь на газон, держась за затылок, но быстро поднялся.

37' Ожидаемо идет навес, Бюхель не очень удачно сыграл на выходе, но быстро исправился и кулаком выбил на угловой.

36' Фол гостей на своей половине поля. Отличная точка для подачи в штрафную

35' И тут же еще атака! Санчес на ложном замахе ушел от защитника и мощно «выстрелил» в штангу! Отскакивает Лихтенштейн!

34' Наращивают свой натиск «красные львы». Удар с правого края, Тиль попал в створ, однако прямо по позиции вратаря.

33' А здесь Синани красиво переложил мяч под левую и зарядил в створ. Бюхель справился.

32' Не поспевают гости на мяч, стали больше фолить. Вот сейчас штрафной Люксембурга в центре поля.

31' Прострел с правого фланга в штрафную Лихтенштейна, Курчи запутался в ногах и не сумел акцентированно пробить из отличной позиции!

30' Желтая Люхингеру за грубый фол на Санчесе в центре поля.

29' Диагональ на Санчеса, дальше ближнему пас и в центр штрафной, где не дают пробить Венсану Тилю.

28' Ух! Классный удар Салановича со штрафного метров с 24-х! Обводящий "выстрел", и мяч рядом со штангой прошел!

27' Фолит около своей штрафной Люксембург. Потенциально опасный стандарт.

26' Вынужденную замену проводит Конрад Фюнфштюк. Вместо Хаслера вышел Сандро Вольфингер.

25' Янс сразу же хотел выбить пенальти, но арбитр только самому капитану выписал желтую за споры.

24' А вот хороший пас на дальнюю от спартаковца Мартинса Перрейры, Лоран Янс пытается там дотянуться до мяча, но защитник не пускает.

23' Хаслеру досталось у боковой линии. Медицинская бригада сразу подскочила, благо тут недалеко.

22' Может и не очень часто атакует Лихтенштейн, но при этом каждую свою атаку завершает ударом. Может и залететь.

21' Неплохая диагональ на правый угол штрафной, дальше скидка и удар метров с 16 с левой ноги. Выше ворот

20' У углового флажка хозяев идет борьба за мяч, удалось там задавить Мартинса. Аут будет.

18' Очередной заброс вперед в исполнении защиты Люксембурга, Курчи не добрался до мяча, удар от ворот.

17' А теперь 19-летний полузащитник мёнхегладбахской "Боруссии" Санчес оказался в роли распасовщика, от линии штрафной в касание выдал дальше, но партнер не пошел на мяч.

16' Санчес пока самый активный футболист на поле, прошел на него навес в штрафную, он головой попытался направить мяч в сторону ворот, получилось слабовато и прямо в руки Бюхеля.

15' А угловой ничего сильно опасного не принес, при этом мяч все еще остался у хозяев поля.

14' Пожар около штрафной гостей, ошибка в передаче в обороне, повезло, что только угловой заработали люксембуржцы.

13' Выскочил мяч из штрафной Лихтенштейна, Шано с лету зарядил на трибуны.

12' Малин нарушил правила на Тиле в центре поля, Венсан, слегка прихрамывая, поднялся.

11' Быстрый выпад Люксембурга, заброс, но Боргес Санчес Ивандро не подоспел на мяч.

10' Первый угловой удар Лихтенштейна. Саланович подает на ближнюю, мяч проскакивает к центру, откуда Саглам бьет. Неплохо, но все еще неточно

9' Ого, а здесь после заброса Бюхель перчаткой коснулся мяча, опередив Санчеса, далее не мог забрать его в руки, так как оказался за штрафной и чуть не подарил сферу сопернику, но все же успел выбить.

8' Бюхель сильно переводит мяч вперед от греха подальше, однако зацепиться лихтенштейнцам не удается. Начинается ожидаемый тотальный футбол "красных львов".

7' Не самый удачный угловой получился у Люксембурга, но подбор они забрали.

6' Быстро хозяева вернули себе мяч, прострел с левого фланга, защита первая.

5' Длинная передача люксембуржцев на правый фланг, слишком сильно выходит, будет удар от ворот

4' А вот заброс на Курчи, пытается он пробиться за спины защитников, но Бюхель очень вовремя выходит из штрафной и выбивает мяч.

3' Активно Лихтенштейн начал встречу, Зеле полез в отбор у самой тренерской бровки и нарушил правила.

2' А вот и первый удар, а нанес его Саланович - нападающий Лихтенштейна. Воспользовался пространством перед штрафной и пробил мимо створа. Пристрелка.