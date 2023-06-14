Тур: 3. Стадион: Стад де Люксембург.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Люксембург
Лихтенштейн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герсон Ларс
|1
|0
|Жанс Лоран
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
0
0
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лихтенштейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0
Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0
Результаты матчей
Люксембург
Лихтенштейн
Точный счет
0:6
1 раз 100%
0:7
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Лихтенштейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург - Лихтенштейн
Исход игры
Люксембург
88.5% (46)
Ничья
9.6% (5)
Лихтенштейн
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (18)
Меньше
63.27% (31)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Люксембург
26.9% (14)
1:0 Люксембург
26.9% (14)
2:1 Люксембург
23.1% (12)
1:1 Ничья
5.8% (3)
3:1 Люксембург
3.8% (2)
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