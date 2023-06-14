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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Люксембург
FIFA #91
 
Позже
Лихтенштейн
FIFA #199
Прогнозы 52
Люксембург 88.5% (46)
X 9.6% (5)
Лихтенштейн 1.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Лихтенштейн
24.00
9.80
31.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Люксембург
Лихтенштейн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герсон Ларс 1 0
Жанс Лоран 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 1 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

0
0
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лихтенштейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0
Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0

Результаты матчей

Люксембург
Лихтенштейн

Точный счет

0:6
1 раз 100%
0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Босния и Герцеговина
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Люксембург
 2 0 1 1 0 - 6 1
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 6 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 52
    Люксембург 88.5% (46)
    X 9.6% (5)
    Лихтенштейн 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Лихтенштейн
    24.00
    9.80
    31.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люксембург - Лихтенштейн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург - Лихтенштейн

    Исход игры
    Люксембург
    88.5% (46)
    Ничья
    9.6% (5)
    Лихтенштейн
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Люксембург
    26.9% (14)
    1:0 Люксембург
    26.9% (14)
    2:1 Люксембург
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    3:1 Люксембург
    3.8% (2)
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    Люксембург
    Лихтенштейн
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