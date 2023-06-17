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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Литва
FIFA #146
1:1
Второй тайм: 80'
Болгария
FIFA #76
0'
1:0
15' Гол
Гирдвайнис Эдвинас
17' Красная карточка
Ласицкас Юстас
1:1
27' Гол
Петков Марин
45' Желтая карточка
Паулаускас Гитис

Ход матча

15'
Гирдвайнис Эдвинас
(Гинейтис Гвидас)
1:0
17'
Ласицкас Юстас
 
21'
Сирвис Пиюс
Шешплаукис Дейвидас
 
27'
1:1
Петков Марин
(Шопов Станислав)
37'
Паулаускас Гитис
Черных Фёдор
 
45'
Паулаускас Гитис
 
46'
Упстас Клаудиюс
Вербицкас Овидиус
 
46'
 
Илиев Никола
Делев Спас
46'
 
Йорданов Иван
Шопов Станислав
63'
 
Стефанов Илиян
Минчев Мартин
74'
 
Русев Георги
Десподов Кирилл
78'
Тутышкинас Артемиюс
Бенета Маркас
 
79'
Сиргедас Гратас
Янкаускас Элигиюс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 16
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 126
Литва 13.5% (17)
X 27.8% (35)
Болгария 58.7% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Болгария
3.65
3.20
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гертмонас
Эдвинас
13
Ласицкас
Юстас
20
Лекиатас
Рокас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
3
Бенета
Маркас
22
Воробьев
Модест
18
Вербицкас
Овидиус
11
Шешплаукис
Дейвидас
15
Гинейтис
Гвидас
23
Янкаускас
Элигиюс
10
Черных
Фёдор
12
Дюлгеров
Иван
5
Петков
Алекс
23
Антов
Валентин
4
Груев
Илия
22
Петков
Марин
7
Шопов
Станислав
18
Чочев
Ивайло
9
Делев
Спас
2
Галчев
Патрик-Габриел
11
Десподов
Кирилл
19
Минчев
Мартин
Литва
4-2-3-1
Болгария
3-4-2-1

История личных встреч

Литва
Болгария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
ОМЧ2Е
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.5
Гинейтис Гвидас 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петков Марин 1 0.33
Шопов Станислав 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 0 1
Сливка Выкинтас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0
Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1
Болгария
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2
Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0

Результаты матчей

Литва
Болгария

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Литва
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венгрия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Черногория
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Литва
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Болгария
 1:1 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Болгария
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Болгария
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Литва
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    79'
    Артемий Тутышкин и Градас Сиргедас появляются на поле вместо Маркаса Бенеты и Элигиуса Янкаускаса.
  • Угловой
    77'
    Еще два угловых исполняют гости, в отсутствие Десподова это делает Русев, но эффекта больше не становится.
  • Офсайд
    75'
    Теперь уже литовская атака срывается свистком арбитра - Паулаускас оказался в положении "вне игры".
  • Замена
    74'
    Георги Русев появляется на поле вместо Кирилла Десподова.
  • 73'
    Йорданов цепляется за мяч на линии штрафной, однако подстраховка у литовцев работает, плюс в офсайде оказался форвард гостей.
  • 72'
    Стремительную контратаку проводят хозяева поля, убегая втроем на троих соперников, однако передача с угла штрафной получилась легкой для вратаря гостей.
  • 71'
    Фланговая атака сборной Болгарии завершается прострелом к линии вратарской - снова Гертмонас забирает мяч на выходе.
  • Угловой
    70'
    Теперь гости подают угловой с правого фланга, однако Гертмонас играет кулаками на выходе. Вторым темпом Чочев получает мяч в штрафной, но его удар заблокирован, мяч снова за лицевой. Новый "стандарт" болгары разыграли, после чего Гертмонас снова надежно сработал на выходе.
  • Угловой
    69'
    Очередной угловой с левого фланга исполняет Десподов, Гертмонас играет кулаками на выходе, а удар кого-то из болгар с подбора получается совсем уже слабым.
  • 68'
    Гинейтис со штрафного пробивает в обвод "стенки" в ближний угол, однако в створ ворот 15-й номер сборной Литвы не попадает.
  • Фол, нарушение
    67'
    А вот это шанс для сборной Литвы - Антов фолит в верховой борьбе против Паулаускаса, штрафной метрах в 25 готовят хозяева.
  • Фол, нарушение
    66'
    Небольшую передышку получают хозяева поля - Йорданов фолит на чужой половине поля против Гинейтиса.
  • 65'
    Стефанов впервые отметился в этой игре, пробив головой после навеса с правого фланга - мяч приходит в руки Гертмонасу.
  • 64'
    Продолжает сборная Болгарии искать варианты на чужой половине поля, но динамики действиям гостевой команды пока не достаёт.
  • Замена
    63'
    Илиян Стефанов появляется на поле вместо Мартина Минчева.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      61'
      Первый угловой после перерыва болгары разыграли, после чего Десподов навесил в штрафную, а Петков в верховой борьбе нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      59'
      Янкаускас в попытке прессинга фолит против болгарского защитника, датский арбитр вынужден провести беседу с несогласным игроком. Пока без карточки.
    • 58'
      Десподов после подачи с правого фланга пробивает головой по дуге, однако мяч перелетает через ближний угол ворот Гертмонаса.
    • 56'
      Десподов ворвался в штрафную с левого края, с висящим на спине Сирвисом попытался выбраться на ударную позицию, но в итоге момент до ума не довел.
    • 55'
      Петков с левого фланга исполняет подачу на дальний край, где Галчеву не удается обработать мяч и сохранить его в поле.
    • Травма, повреждение
      54'
      У Гирдваниса есть проблемы со здоровьем, после верхового единоборства с одним из соперников новый капитан хозяев получил по лицу.
    • 52'
      Пока ничего вразумительного гости после перерыва предложить не могут, и даже многочисленные угловые остались в первой половине встречи.
    • 50'
      Диагональный заброс от Груева с левого фланга получается слишком высоковатым, до мяча в штрафной площади никто не дотягивается.
    • 49'
      Пока у гостей 61 процент владения мячом, очевидно, что эта цифра должна потихоньку расти, если болгары не оформят второй гол.
    • 48'
      Стартовые минуты второго тайма проходят в равной борьбе без особых моментов, постепенно сборная Болгарии должна включать повышенную передачу.
    • Замена
      46'
      У хозяев Клаудиюс Упстас играет вместо Овидиюса Вербицкаса. У гостей Никола Илиев и Иван Йорданов в игре вместо Спаса Делева и Станислава Шопова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Груев включается в атаку и наносит плотный удар с дальней дистанции - Гертмонас отбивает мяч. На последних секундах тайма издали низом покатил Минчев - голкипер снова справился.
    • Угловой
      45'
      Вновь подача Десподова не приводит к хорошему моменту, один из партнеров смог добраться до мяча, но тот отскочил в противоположную от ворот сторону.
    • Угловой
      45'
      Очередной угловой в исполнении сборной Болгарии получился неудачным, но в следующей фазе атаки гостям опять удается заработать корнер - десятый за тайм!
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Якоб Суннберг к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      44'
      Паулаускас получает предупреждение за грубый фол против Галчева.
    • Опасный момент
      43'
      Делев получает мяч на левом краю штрафной после проникающего паса и пробивает в ближний угол - Гертмонас выручает свою команду!
    • 42'
      Шопов сыграл рукой в центральной зоне, Гирдвайнис после навеса Гинейтиса добрался до верхового мяча, но в ворота головой не попал.
    • Офсайд
      40'
      Позиционная атака сборной Болгарии включила в себя два падения игроков на фланге, но арбитр среагировал на отмашку лайнсмена - офсайд у Шопова.
    • Угловой
      39'
      Очередной угловой, уже свой восьмой сегодня, заработали болгары, однако с подачей Десподова на выходе кулаками справился Гертмонас.
    • Замена
      38'
      Гитис Паулаускас появляется на поле вместо Фёдора Черных.
    • Травма, повреждение
      37'
      Есть проблемы со здоровьем у капитана хозяев Черных, судя по реакции Фёдора и врачей, нужна будет замена.
    • 35'
      Напомним, что команды встречались в квалификации ЧМ-2022, тогда болгары дома победили минимально, а вот Литва у себя на поле выиграла достаточно уверенно - 3:1.
    • Угловой
      34'
      Следующий угловой был снова разыгран, после чего последовала чересчур высокая подача, мяч ушел за пределы поля на правом фланге.
    • Угловой
      33'
      Очередной угловой болгары заработали на левом фланге, после розыгрыша последовала подача, которую литовцы заблокировали.
    • Угловой
      32'
      Гости разыграли угловой как в голевом эпизоде, после чего Петков нанес удар из-за пределов штрафной - мяч после рикошета достался голкиперу.
    • 31'
      Десподов входит в штрафную хозяев с левого края и наносит неприятный удар под перекладину - Гертмонас отбивает снаряд на угловой.
    • Угловой
      29'
      Десподов подает угловой с левого фланга, мяч летит точно в руки Гертмонасу, плюс рефери фиксирует фол в атаке у гостей.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! МАРИН ПЕТКОВ!
      Петков после розыгрыша углового получает мяч перед штрафной соперника и с левой с 22 метров пробивает точно в ближний нижний угол!
    • Угловой
      26'
      Сам же Десподов исполняет подачу с углового, однако Гертмонас на выходе уверенно мяч забирает.
    • 25'
      Десподов получает мяч на правом фланге атаки и отмечается прострелом, который блокирует защитник - угловой.
    • 24'
      Ожидаемо сборная Болгарии забирает мяч под свой контроль, в меньшинстве литовцы вряд ли готовы действовать первым номером, тем более при таком счёте.
    • Офсайд
      22'
      Чочев после заброса из глубины поля исхитрился пробить в падении с 14 метров чуть выше перекладины, но при этом у Ивайло был зафиксирован офсайд.
    • Замена
      21'
      Пиюс Сирвис появляется на поле вместо Дейвидаса Шешплаукиса.
    • 20'
      Галчев с правого фланга исполняет хитрый прострел, мяч в итоге попадает в ближнюю штангу, правда, с внешней стороны.
    • 19'
      Не самый лучший удар со штрафного наносит Десподов, мяч улетает на пару метров выше перекладины.
    • 18'
      Не пожалел шведский арбитр защитника хозяев, точку штрафного удара при этом отодвинул на несколько метров назад - их сейчас около 26.
    • Красная карточка
      17'
      Сборная Литвы остается в меньшинстве! Ласицкас получает прямую красную карточку за лишение Десподова явной возможности забить гол!
    • 16'
      Опять сборная Болгарии оказывается в роли догоняющей. Более грозным соперникам забить так и не удалось, получится ли отыграться сегодня?
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭДВИНАС ГИРДВАЙНИС!
      Гинейтис с углового набросил к 11-метровой отметке, Гирдвайнис пробил с левой в борьбе с защитником и попал точно в угол с рикошетом от штанги!
    • 14'
      Неудачный пас назад под прессингом соперника выдает один из болгарских защитников, Дюлгерову не удалось спасти команду от необязательного углового.
    • 13'
      Штрафной чуть ближе к левому флангу заработали литовцы, однако вновь подача Гинейтиса оказывается неудачной, первый же защитник снимает этот мяч.
    • Угловой
      11'
      Гинейтис с углового исполняет не самую успешную подачу, найти голову кого-то из партнеров не удается.
    • 10'
      Удар Янкаускаса из-за пределов штрафной оборона болгар блокирует, дальше литовцам удается заработать угловой на левом фланге.
    • 9'
      У сборной Болгарии старт отборочного турнира совсем не задался - дома уступили Черногории, а в Венгрии получили три безответных мяча. Кажется, подняться выше четвертого места в этой группе команде Младена Крстаича не подняться.
    • 7'
      Подачу с левого фланга исполняет Петков, мяч перелетает штрафную и доходит до Галчева, который также подает безадресно.
    • 6'
      Обменялись команды интересными выпадами и снова игра перетекает в позиционное русло, у болгар с контролем мяча дело обстоит чуть лучше.
    • Угловой
      5'
      Минчев добирается до штрафной площади соперника и пытается пробить с левой, однако Лекятас блокирует попытку, а угловой в исполнении Десподова опасным не стал.
    • Угловой
      4'
      Гирдвайнис исполняет угловой с правого фланга, но первый в сегодняшнем матче "стандарт" результата не приносит.
    • 3'
      Дюлгеров выкатывает мяч прямо на соперника в центральной зоны, Янкаускас простреливает в центр, Черных пробить по воротам в падении не удается, но угловой хозяева всё же заработали.
    • 2'
      Напомним, что сборная Литвы на старте отборочного турнира проиграла сборной Сербии, а из-за нечётного количества команд второй тур пропускала, сыграв 0:0 в товарняке с Грецией.
    • Первый тайм начался
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на S. Darius & S. Girenas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Литва 1:1 Болгария

    Исход игры
    Литва
    13.5% (17)
    Ничья
    27.8% (35)
    Болгария
    58.7% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Болгария
    27% (34)
    1:1 Ничья
    24.6% (31)
    0:1 Болгария
    19.8% (25)
    1:0 Литва
    5.6% (7)
    0:2 Болгария
    4% (5)
    2:1 Литва
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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