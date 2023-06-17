Фланговая атака сборной Болгарии завершается прострелом к линии вратарской - снова Гертмонас забирает мяч на выходе.

Стремительную контратаку проводят хозяева поля, убегая втроем на троих соперников, однако передача с угла штрафной получилась легкой для вратаря гостей.

Йорданов цепляется за мяч на линии штрафной, однако подстраховка у литовцев работает, плюс в офсайде оказался форвард гостей.

Теперь уже литовская атака срывается свистком арбитра - Паулаускас оказался в положении "вне игры".

Еще два угловых исполняют гости, в отсутствие Десподова это делает Русев, но эффекта больше не становится.

Артемий Тутышкин и Градас Сиргедас появляются на поле вместо Маркаса Бенеты и Элигиуса Янкаускаса.

Продолжает сборная Болгарии искать варианты на чужой половине поля, но динамики действиям гостевой команды пока не достаёт.

Стефанов впервые отметился в этой игре, пробив головой после навеса с правого фланга - мяч приходит в руки Гертмонасу.

Небольшую передышку получают хозяева поля - Йорданов фолит на чужой половине поля против Гинейтиса.

А вот это шанс для сборной Литвы - Антов фолит в верховой борьбе против Паулаускаса, штрафной метрах в 25 готовят хозяева.

Гинейтис со штрафного пробивает в обвод "стенки" в ближний угол, однако в створ ворот 15-й номер сборной Литвы не попадает.

Очередной угловой с левого фланга исполняет Десподов, Гертмонас играет кулаками на выходе, а удар кого-то из болгар с подбора получается совсем уже слабым.

Теперь гости подают угловой с правого фланга, однако Гертмонас играет кулаками на выходе. Вторым темпом Чочев получает мяч в штрафной, но его удар заблокирован, мяч снова за лицевой. Новый "стандарт" болгары разыграли, после чего Гертмонас снова надежно сработал на выходе.

Стартовые минуты второго тайма проходят в равной борьбе без особых моментов, постепенно сборная Болгарии должна включать повышенную передачу.

Пока у гостей 61 процент владения мячом, очевидно, что эта цифра должна потихоньку расти, если болгары не оформят второй гол.

Диагональный заброс от Груева с левого фланга получается слишком высоковатым, до мяча в штрафной площади никто не дотягивается.

Пока ничего вразумительного гости после перерыва предложить не могут, и даже многочисленные угловые остались в первой половине встречи.

У Гирдваниса есть проблемы со здоровьем, после верхового единоборства с одним из соперников новый капитан хозяев получил по лицу.

Петков с левого фланга исполняет подачу на дальний край, где Галчеву не удается обработать мяч и сохранить его в поле.

Десподов ворвался в штрафную с левого края, с висящим на спине Сирвисом попытался выбраться на ударную позицию, но в итоге момент до ума не довел.

Десподов после подачи с правого фланга пробивает головой по дуге, однако мяч перелетает через ближний угол ворот Гертмонаса.

Янкаускас в попытке прессинга фолит против болгарского защитника, датский арбитр вынужден провести беседу с несогласным игроком. Пока без карточки.

Первый угловой после перерыва болгары разыграли, после чего Десподов навесил в штрафную, а Петков в верховой борьбе нарушил правила.

У хозяев Клаудиюс Упстас играет вместо Овидиюса Вербицкаса. У гостей Никола Илиев и Иван Йорданов в игре вместо Спаса Делева и Станислава Шопова.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Груев включается в атаку и наносит плотный удар с дальней дистанции - Гертмонас отбивает мяч. На последних секундах тайма издали низом покатил Минчев - голкипер снова справился.

45' Вновь подача Десподова не приводит к хорошему моменту, один из партнеров смог добраться до мяча, но тот отскочил в противоположную от ворот сторону.

45' Очередной угловой в исполнении сборной Болгарии получился неудачным, но в следующей фазе атаки гостям опять удается заработать корнер - десятый за тайм!

45' 3 минуты добавляет Якоб Суннберг к основному времени первого тайма.

44' Паулаускас получает предупреждение за грубый фол против Галчева.

43' Делев получает мяч на левом краю штрафной после проникающего паса и пробивает в ближний угол - Гертмонас выручает свою команду!

42' Шопов сыграл рукой в центральной зоне, Гирдвайнис после навеса Гинейтиса добрался до верхового мяча, но в ворота головой не попал.

40' Позиционная атака сборной Болгарии включила в себя два падения игроков на фланге, но арбитр среагировал на отмашку лайнсмена - офсайд у Шопова.

39' Очередной угловой, уже свой восьмой сегодня, заработали болгары, однако с подачей Десподова на выходе кулаками справился Гертмонас.

38' Гитис Паулаускас появляется на поле вместо Фёдора Черных.

37' Есть проблемы со здоровьем у капитана хозяев Черных, судя по реакции Фёдора и врачей, нужна будет замена.

35' Напомним, что команды встречались в квалификации ЧМ-2022, тогда болгары дома победили минимально, а вот Литва у себя на поле выиграла достаточно уверенно - 3:1.

34' Следующий угловой был снова разыгран, после чего последовала чересчур высокая подача, мяч ушел за пределы поля на правом фланге.

33' Очередной угловой болгары заработали на левом фланге, после розыгрыша последовала подача, которую литовцы заблокировали.

32' Гости разыграли угловой как в голевом эпизоде, после чего Петков нанес удар из-за пределов штрафной - мяч после рикошета достался голкиперу.

31' Десподов входит в штрафную хозяев с левого края и наносит неприятный удар под перекладину - Гертмонас отбивает снаряд на угловой.

29' Десподов подает угловой с левого фланга, мяч летит точно в руки Гертмонасу, плюс рефери фиксирует фол в атаке у гостей.

27' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! МАРИН ПЕТКОВ!

Петков после розыгрыша углового получает мяч перед штрафной соперника и с левой с 22 метров пробивает точно в ближний нижний угол!

26' Сам же Десподов исполняет подачу с углового, однако Гертмонас на выходе уверенно мяч забирает.

25' Десподов получает мяч на правом фланге атаки и отмечается прострелом, который блокирует защитник - угловой.

24' Ожидаемо сборная Болгарии забирает мяч под свой контроль, в меньшинстве литовцы вряд ли готовы действовать первым номером, тем более при таком счёте.

22' Чочев после заброса из глубины поля исхитрился пробить в падении с 14 метров чуть выше перекладины, но при этом у Ивайло был зафиксирован офсайд.

21' Пиюс Сирвис появляется на поле вместо Дейвидаса Шешплаукиса.

20' Галчев с правого фланга исполняет хитрый прострел, мяч в итоге попадает в ближнюю штангу, правда, с внешней стороны.

19' Не самый лучший удар со штрафного наносит Десподов, мяч улетает на пару метров выше перекладины.

18' Не пожалел шведский арбитр защитника хозяев, точку штрафного удара при этом отодвинул на несколько метров назад - их сейчас около 26.

17' Сборная Литвы остается в меньшинстве! Ласицкас получает прямую красную карточку за лишение Десподова явной возможности забить гол!

16' Опять сборная Болгарии оказывается в роли догоняющей. Более грозным соперникам забить так и не удалось, получится ли отыграться сегодня?

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭДВИНАС ГИРДВАЙНИС!

Гинейтис с углового набросил к 11-метровой отметке, Гирдвайнис пробил с левой в борьбе с защитником и попал точно в угол с рикошетом от штанги!

14' Неудачный пас назад под прессингом соперника выдает один из болгарских защитников, Дюлгерову не удалось спасти команду от необязательного углового.

13' Штрафной чуть ближе к левому флангу заработали литовцы, однако вновь подача Гинейтиса оказывается неудачной, первый же защитник снимает этот мяч.

11' Гинейтис с углового исполняет не самую успешную подачу, найти голову кого-то из партнеров не удается.

10' Удар Янкаускаса из-за пределов штрафной оборона болгар блокирует, дальше литовцам удается заработать угловой на левом фланге.

9' У сборной Болгарии старт отборочного турнира совсем не задался - дома уступили Черногории, а в Венгрии получили три безответных мяча. Кажется, подняться выше четвертого места в этой группе команде Младена Крстаича не подняться.

7' Подачу с левого фланга исполняет Петков, мяч перелетает штрафную и доходит до Галчева, который также подает безадресно.

6' Обменялись команды интересными выпадами и снова игра перетекает в позиционное русло, у болгар с контролем мяча дело обстоит чуть лучше.

5' Минчев добирается до штрафной площади соперника и пытается пробить с левой, однако Лекятас блокирует попытку, а угловой в исполнении Десподова опасным не стал.

4' Гирдвайнис исполняет угловой с правого фланга, но первый в сегодняшнем матче "стандарт" результата не приносит.

3' Дюлгеров выкатывает мяч прямо на соперника в центральной зоны, Янкаускас простреливает в центр, Черных пробить по воротам в падении не удается, но угловой хозяева всё же заработали.

2' Напомним, что сборная Литвы на старте отборочного турнира проиграла сборной Сербии, а из-за нечётного количества команд второй тур пропускала, сыграв 0:0 в товарняке с Грецией.