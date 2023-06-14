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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #124
 
Позже
Эстония
FIFA #108
Прогнозы 50
Азербайджан 80% (40)
X 10% (5)
Эстония 10% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Эстония
3.30
3.40
4.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан
Эстония

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.5
Алиев Азер 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 1 1
Зенёв Сергей 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синявский Василий 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Паскочи Максим 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2
Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0
Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1
Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1

Результаты матчей

Азербайджан
Эстония

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Швеция
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Эстония
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Швеция
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 50
    Азербайджан 80% (40)
    X 10% (5)
    Эстония 10% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Эстония
    3.30
    3.40
    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан - Эстония

    Исход игры
    Азербайджан
    80.4% (41)
    Ничья
    9.8% (5)
    Эстония
    9.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (15)
    Меньше
    66.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    42.22% (19)
    Нет
    57.78% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Азербайджан
    33.3% (17)
    2:1 Азербайджан
    27.5% (14)
    2:0 Азербайджан
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    0:1 Эстония
    3.9% (2)
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    Азербайджан
    Эстония
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