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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Черногория
FIFA #69
 
Позже
Венгрия
FIFA #33
Прогнозы 52
Черногория 28.8% (15)
X 30.8% (16)
Венгрия 40.4% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Венгрия
4.00
3.30
3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Венгрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 0.5
Йовович Владимир 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вечеи Балинт 1 1
Адам Мартин 1 1
Собослаи Доминик 1 1
Орбан Вилли 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 1 0
Крстович Никола 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2
Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3
Венгрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2
Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2

Результаты матчей

Черногория
Венгрия

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черногория
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венгрия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Черногория
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Болгария
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 52
    Черногория 28.8% (15)
    X 30.8% (16)
    Венгрия 40.4% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Венгрия
    4.00
    3.30
    3.30
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    Прогнозы на матч Черногория - Венгрия

    Исход игры
    Черногория
    28.8% (15)
    Ничья
    30.8% (16)
    Венгрия
    40.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    1:2 Венгрия
    19.2% (10)
    2:1 Черногория
    11.5% (6)
    0:1 Венгрия
    7.7% (4)
    0:2 Венгрия
    7.7% (4)
    1:0 Черногория
    5.8% (3)
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    Черногория
    Венгрия
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